 Оккупанты обнародовали видео с якобы допросом капитана задержанного в Азовском море украинского судна. ВИДЕО

Видео обнародовано на YouTube-канале "Вести Крым", информирует Цензор.НЕТ.
На нем мужчина, имени которого не называют, говорит, что является фактическим владельцем задержанного сегодня сотрудниками ФСБ в Азовском море судна.
"Вышли из села Райновка Приморского района. Состав - 4 человека", — говорит он.
Читайте на Цензор.НЕТ: ФСБ задержала в Азовском море судно с украинскими рыбаками
Мужчина на видео говорит, что добывал камбалу-калкан при помощи донных сетей, и признает, что знал - такой вид вылова этой рыбы запрещен.
15 февраля ФСБ РФ заявила о задержании украинского судна якобы за незаконный вылов рыбы.
Прокуратура Автономной республики Крым начала производство по факту незаконного задержания "сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Крыму" украинского судна с четырьмя людьми на борту.
Также на Цензор.НЕТ: Прокуратура Крыма открыла дело по факту задержания ФСБ РФ украинского судна в Азовском море
Вот таких пир@дов нам дают на обмен.