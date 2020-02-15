EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Происшествия
  1090  11
Все про:Азовское море (1393) браконьерство (125) украинцы (3086) ФСБ (1444)

 Оккупанты обнародовали видео с якобы допросом капитана задержанного в Азовском море украинского судна. ВИДЕО

На видео мужчина признается, что незаконно добывал камбалу, и говорит, что у него нет претензий к российским пограничникам и ФСБ-шникам.

Видео обнародовано на YouTube-канале "Вести Крым", информирует Цензор.НЕТ.

На нем мужчина, имени которого не называют, говорит, что является фактическим владельцем задержанного сегодня сотрудниками ФСБ в Азовском море судна.

"Вышли из села Райновка Приморского района. Состав - 4 человека", — говорит он.

Читайте на Цензор.НЕТ: ФСБ задержала в Азовском море судно с украинскими рыбаками

Мужчина на видео говорит, что добывал камбалу-калкан при помощи донных сетей, и признает, что знал - такой вид вылова этой рыбы запрещен.

15 февраля ФСБ РФ заявила о задержании украинского судна якобы за незаконный вылов рыбы.

Прокуратура Автономной республики Крым начала производство по факту незаконного задержания "сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Крыму" украинского судна с четырьмя людьми на борту.

Также на Цензор.НЕТ: Прокуратура Крыма открыла дело по факту задержания ФСБ РФ украинского судна в Азовском море

Источник: https://censor.net.ua/v3175958
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Наше бидло ловить калкана, а тепер буде стдіти в параші. Супер! Бидлу, бидляче щастя.
 показать весь комментарий
 
 
Того разу поменяли одного украинского пид@ра который работал на администрацию тюрьмы ДНР и издевался с других украинцев. Этого чувака в автобусе чуть не убили, но военные его спасли.
Вот таких пир@дов нам дают на обмен.
 показать весь комментарий
 
Браконьеров нужно давить, как и контрабандистов! Крапка.
 показать весь комментарий
 
Точно, а то на росии их берут в фсб и они на наших рыбаков нападают.
 показать весь комментарий
 
Я думал капитаны только на больших кораблях.
 показать весь комментарий
 
Мокшани набирають обмінний фонд "майже всіх на всіх"
 показать весь комментарий
 
Если б наш "Рыбнадзор" или кто там должен охранять камбалу, шевелил своими булками, этот рыбак уже сидел бы на родине.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх