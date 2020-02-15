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Все про:Госпогранслужба (3628) Молдова (1064) провокация (1269) СССР (708)

 "Украина - иностранная компания": гражданин Молдовы устроил провокацию на погранпункте Одесчины. ВИДЕО

В Одесской области пограничникам пришлось усмирять провокатора из Молдовы, который говорил, что является гражданином СССР и демонстративно не признает Украину и ее власть.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что гражданин Республики Молдова, который прибыл в Украину, вел себя агрессивно, выкрикивал антиукраинскую риторику с пропагандой коммунистического тоталитарного режима. Украинских пограничников он обвинял в госизмене, правда по законодательству СССР, призывал переходить на сторону "советского союза". Также нарушитель нецензурно ругался и в нарушение режимных правил пытался вести видеосъемку на мобильный телефон.

Стоит отметить, что этот гражданин уже не первый раз нарушает украинское законодательство. В прошлом году, 30 декабря, он въезжал в Украину на автомобиле BMW с просоветской атрибутикой вместо номерных знаков и многочисленными наклейками соответствующей тематики. Тогда автомобиль изъяли и передали в полицию, а нарушителя вернули в Молдову.

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На этот раз иностранца задержали. На него составили админпротоколы за злостное неповиновение законным требованиям пограничного наряда и нарушение режима в пункте пропуска (по статьям 185-10 и 202 КУоАП). Также молдованину запретили въезд в Украину на 3 года.

Источник: https://censor.net.ua/v3175933
 
 
 Топ комментарии
 
може з ПМР? Там таких, як в лугандоні чимало.
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Потрібно було пристрелити.
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Надо пойти навстречу "товарищу", наказать его по совковым Законам. Насколько я помню, это было одно из самых страшных преступлений.
Заодно и любителям сталина напомнить о наказаниях при сталине за всю их вату ...
Может тогда попустит ...
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Упоротое ордынское отродье решило погранцов потролить....
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Что то у этого "молдаванина" какой-то акцент с довольно-таки средней полосы россии
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Ні-хахол. «Та шо ти мнє тут...» ще і приблатньонний лошара
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По закону ссср этому совку надо вменить ст. 58-1а. Измена родине: расстрел с конфискацией имущества, или 10 лет с конфискацией имущества.
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уверен если бы он был бы гражданином Украины и голосовал то на выборах присоеденился к 73%
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Грешно смеяться над больным человеком "Україна - іноземна компанія": громадянин Молдови влаштував провокацію на прикордонному пункті Одещини - Цензор.НЕТ 1077
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Это просто какой-то позор. Дорого сейчас в ЛТП лежать, вот и результат.
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воно ще й на мацьковськом діалекте, дутен пула, камуняцько сатанинська метастаза
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нормальные молдоване, уже давно живут в ес, а это какой то гагауз с мокшанскими корнями !!
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