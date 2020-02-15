 "Украина - иностранная компания": гражданин Молдовы устроил провокацию на погранпункте Одесчины. ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что гражданин Республики Молдова, который прибыл в Украину, вел себя агрессивно, выкрикивал антиукраинскую риторику с пропагандой коммунистического тоталитарного режима. Украинских пограничников он обвинял в госизмене, правда по законодательству СССР, призывал переходить на сторону "советского союза". Также нарушитель нецензурно ругался и в нарушение режимных правил пытался вести видеосъемку на мобильный телефон.

Стоит отметить, что этот гражданин уже не первый раз нарушает украинское законодательство. В прошлом году, 30 декабря, он въезжал в Украину на автомобиле BMW с просоветской атрибутикой вместо номерных знаков и многочисленными наклейками соответствующей тематики. Тогда автомобиль изъяли и передали в полицию, а нарушителя вернули в Молдову.

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На этот раз иностранца задержали. На него составили админпротоколы за злостное неповиновение законным требованиям пограничного наряда и нарушение режима в пункте пропуска (по статьям 185-10 и 202 КУоАП). Также молдованину запретили въезд в Украину на 3 года.