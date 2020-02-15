 80% теневого рынка топлива вышло на свет, - Гончарук. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"

Он отметил: "Я бы хотел прокомментирвать фейки относительно увеличения безработицы и так далее и тому подобное. У нас действительно много проблем накопилось. Но вот в прошлом месяце, например, в январе, мы сегодня буквально проводили совещание с Налоговой, мы фиксируем на 25% больше сообщений про трудоустройство, чем в январе прошлого года. О чем это говорит. О том, что работодатели постепенно начинают оформлять людей официально. Они начинают относиться к государству, к закону и к людям (что главнее) лучше. Мы посмотрели на то, что происходит на теневом рынке заправочных станций. Навели там порядок. Сейчас минимум 80% рынка, котрый был в тени вышел на свет. И это привело к тому, что цены на топливо постепенно начали снижаться. Не все происходит сразу. Мы много вещей одновременно делаем для того, чтобы экономика была белой, выходила на свет. Для того, чтобы ресурсы стали дешевле, а Украина эфективнее и теплее".