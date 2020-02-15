EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  427  15
Материалы по теме:
Все про:бензин (247) Гончар (6) цены (2107) Гончарук_Алексей (700)

 80% теневого рынка топлива вышло на свет, - Гончарук. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о том, что 80% теневого рынка топлива вышло на свет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"

Он отметил: "Я бы хотел прокомментирвать фейки относительно увеличения безработицы и так далее и тому подобное. У нас действительно много проблем накопилось. Но вот в прошлом месяце, например, в январе, мы сегодня буквально проводили совещание с Налоговой, мы фиксируем на 25% больше сообщений про трудоустройство, чем в январе прошлого года. О чем это говорит. О том, что работодатели постепенно начинают  оформлять людей официально. Они начинают относиться к государству, к закону и к людям (что главнее) лучше. Мы посмотрели на то, что происходит на теневом рынке заправочных станций. Навели там порядок. Сейчас минимум 80% рынка, котрый был в тени вышел на свет. И это привело к тому, что цены на топливо постепенно начали снижаться. Не все происходит сразу. Мы много вещей одновременно делаем для того, чтобы экономика была белой, выходила на свет. Для того, чтобы ресурсы стали дешевле, а Украина эфективнее и теплее".

Источник: https://censor.net.ua/v3175882
 
 
 Топ комментарии
 
Это он решил потому что Укртатнафта Коломы в 130 раз меньше налогов заплатила? Или это тонкий троллинг экономистов? 80% теневого рынка топлива вышло на свет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6422
 показать весь комментарий
 
80% наших министров и депутатов вообще не соображают что несут. тоже - "вышли на свет".
 показать весь комментарий
 
Я так понимаю в связи с увеличением светлого дня...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я так понимаю в связи с увеличением светлого дня...
 показать весь комментарий
 
 
Это он решил потому что Укртатнафта Коломы в 130 раз меньше налогов заплатила? Или это тонкий троллинг экономистов? 80% теневого рынка топлива вышло на свет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6422
 показать весь комментарий
 
 
80% наших министров и депутатов вообще не соображают что несут. тоже - "вышли на свет".
 показать весь комментарий
 
 
Пальму первенства здесь имеет Гончарук, у которого вообще свой отдельный мир в голове. К реальности это всё отношения не имеет, но самое печальное, что он не врёт, он просто убеждён в той пурге, которую несёт. Его вообще-то лечить надо у доктора, который работает с людьми с искаженным восприятием реальности, а не в премьеры ставить.
 показать весь комментарий
 
 
Так не народ в тени , а олигархи в тени . .Не наёмные работники выводят миллиарды в офшоры и грабят Украину .А Ахметов ,Коломойский , Пинчук , Веревский и прочая шушера не платят налоги.
 показать весь комментарий
 
80% теневого рынка топлива вышло на свет... и показали Гончаруку "ФАК!" 80% теневого рынка топлива вышло на свет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7301
 показать весь комментарий
 
 
...а в бюджете многомиллиардная дыра! 80% теневого рынка топлива вышло на свет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7212 Шизофрения как она есть 80% теневого рынка топлива вышло на свет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3085
 показать весь комментарий
 
 
Вот так все взяли и тебе козду поверили. За почти 30 лет все легковерные регулярно, основываясь на очередных обицянках, выходили на солнышко. А когда тебе подобные начинали затыкать дыры в бджете, резко пряталтсь в тень. Но было ти это оччччень сложно и дорого. Ты там глянь на улице, уже народ строится из тени да загорать. Клиника.... 80% теневого рынка топлива вышло на свет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1931
 показать весь комментарий
 
 
Трезво оценивая "способности" этого мастака и его приколы про выход топлива из тени, вовсе не удивлюсь, если днями прорвет какой нибудь могучий топливопровод 80% теневого рынка топлива вышло на свет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6610
 показать весь комментарий
 
 
В чем поддерживаю самокатчика, работа была, работать действительно некому за 500$ в месяц! Все квалифицированные давно в Европе и за поребриком! А "благодаря" де(зе)билам экономика обвалилась и возможно достигла дна!
 показать весь комментарий
 
Це каже той,що в економіці профан. Як йому можо вірити?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх