EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Технологии
  5197  35
Все про:боеприпасы (1307) военно-промышленный комплекс (89) испытания (245)

 На Днепропетровщине прошли успешные испытания новых 152-мм снарядов для САУ "Акация" и гаубиц Д-20. ВИДЕО

Дочернее предприятие компании "Украинская бронетехника" "Рубин-2017" провело успешные испытания новой продукции - 152-мм выстрела для самоходной артиллерийской установки 2С3 "Акация" и буксируемой пушки-гаубицы Д-20.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Испытания проходили 6 февраля на военном полигоне ГП "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени Макарова" в Павлограде.

"Новый осколочно-фугасный снаряд калибра 152 мм может использоваться для стрельбы из пушек Д-20, МЛ-20, 2А65 и 2С19. Боеприпас предназначен для уничтожения артиллерии, минометов и других огневых средств противника, живой силы, объектов тыла и органов управления войсками, а также полевых и долговременных оборонительных сооружений", - говорится в сообщении.

Смотрите: Начались испытания 122-мм реактивных снарядов системы залпового огня "Тайфун-1", - КБ "Южное". ФОТОрепортаж

В состав выстрела входит гильза, подлежащая ремонту и повторному использованию до 6 раз. Основное отличие нового снаряда - малочувствительное взрывчатое вещество "БАС", прошедшее весь цикл испытаний. Использование новой взрывчатки значительно снижает риски группового подрыва снарядов в нештатных ситуациях, которые могут возникнуть на арсеналах и артиллерийских позициях.

Отмечается, что КБ "Рубин-2017" ведет разработку новой, более экономной в производстве, гильзы для указанных пушек и нового снаряда повышенной дальности с улучшенными аэродинамическими характеристиками.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Первые выстрелы украинской САУ "Богдана", сделанной по стандартам НАТО. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3175831
 
   
 Топ комментарии
 
Нескільки, вумник, бо такого асортименту та типу боєприпасу у пост совковій усср з такими уклонистами, як ти - ніколи не було до цього дня.
Так що йди очко собі підірви, тупий зрадозелебоб
 показать весь комментарий
 
каждий снаряд это минус несколько кацапов в будущем.....
 показать весь комментарий
 
"Анжинер", ти про "дюймову різьбу", "дюймові труби", чув? це тобі відповідь...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Молодці. Вже випробовують. А скільки вартує один постріл? І скільки таких снарядів підірвано на військових складах до цих пір невловимими диверсантами?
 показать весь комментарий
 
Нескільки, вумник, бо такого асортименту та типу ********** у пост совковій усср з такими уклонистами, як ти - ніколи не було до цього дня.
Так що йди очко собі підірви, тупий зрадозелебоб
 показать весь комментарий
 
 
Сырёжа!.. сегодня праздник, а ты без подарка!..
На Днепропетровщине прошли успешные испытания новых 152-мм снарядов для САУ "Акация" и гаубиц Д-20 - Цензор.НЕТ 637
 показать весь комментарий
 
 
Василю, ти-б, краще, поцікавився, скільки при Кучмі було "розпатронено" снарядів саме цього калібру - латунь з гільз - до "Вторчермету", самі снаряди - на зберігання... А порох - спалить... Снарядів - купа.. А гільз - нема...
 показать весь комментарий
 
 
Вася, вы типичный ЗеДятел. На Днепропетровщине прошли успешные испытания новых 155-мм снарядов для САУ "Акация" и гаубиц Д-20 - Цензор.НЕТ 3783
Снаряд НОВЫЙ. Испытывался. Значит на складах его нет и не могло быть на тех арсеналах, о которых вы тут прокукарекали.
Я вас умоляю, дайте координаты отделения Новой почты. Я вышлю вам пару сотен презервативов. Пользуйтесь ими, дабы ЗеДятлы более не размножались. На Днепропетровщине прошли успешные испытания новых 155-мм снарядов для САУ "Акация" и гаубиц Д-20 - Цензор.НЕТ 5810
 показать весь комментарий
 
 
каждий снаряд это минус несколько кацапов в будущем.....
 показать весь комментарий
 
 
...такие не взрывались..новые же, еще горячие, со станка только..
 показать весь комментарий
 
 
Вот интересно. Почему не округляется в нормальный числовой ряд, 150,160см?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
традиции калибра
но то не важно)))
 показать весь комментарий
 
 
"Анжинер", ти про "дюймову різьбу", "дюймові труби", чув? це тобі відповідь...
 показать весь комментарий
 
 
Слышал конечно . Но мня поражает как вы умудрились засунуть снаряд ф155мм в ствол 152 мм
 показать весь комментарий
 
А ты кроме щаголовка больше ничего прочесть не смог..? Или не осилил?
В заголовке опечатка...в тексте статьи все написано верно..
 показать весь комментарий
 
 
Та да...если бы не ты...да не та вшивая кобыла...то так бы и висело...
 показать весь комментарий
 
 
Ну, "журналюги" ещё и не ТО, и не ТУДА умеют запихнуть... А в заголовке статьи - просто глупая опечатка... (Кстати, тебе известно, что калибр 7,62мм и 7,92 мм - одно и то же? Просто Запад мерил по "нарезам", а Россия - по "долам"...). Были попытки переделки трофейных винтовок Маузера под патрон 7-62Х51 (русский), но не вышло...Всё-таки, "русский" был "рантовым", а "немецкий" - "фланцевым"...
 показать весь комментарий
 
 
.Читал, собираетесь переходить на 155. Разница в 3мм, придется все равно выкидывать 152. Не рационально иметь два вида(с инженерной точки зрения).
 показать весь комментарий
 
по малому и бк обновляется
и не просто новым
а современным бк
если хранение более безопасно - это ваще гуд
с гильзой - тоже хорошо для обучения лс
хорошая работа
 показать весь комментарий
 
 
нет! ты вижу не в курсе, что существует ядерная артиллерия вот вики глянь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F.
и на ютубе видос глянь вот https://www.youtube.com/watch?v=hZrmueHhSNY
нам такое вооружение нужно делать!
 показать весь комментарий
 
Кто-нибудь объясните как снаряд 155мм может подходить к существующим орудиям, которые наверняка разрабатывались под калибры 152 мм? Они что, стволы перетачивают? Сомневаюсь. Делают новые стволы? Врядле, это чуть ли не сложнее чем сделать боеприпас. Странно, в заметке об этом ни слова. Поскольку 155мм это натовский калибр, в Совке явно не было стволов заточенных под такую болванку.
 показать весь комментарий
 
Ты статью читал? Или только заголовок? "Затупил" "пацан", просто...
 показать весь комментарий
 
 
Не умничай, дядя. Я когда читал заголовок упоминал 155мм. Поскольку ранее писалось о переходе на стандарт 155мм, то удивления не вызвало.
 показать весь комментарий
 
Ясно... "Хто всрався"... "Затупив" журналіст, "Алекс" не прочитав статтю, а "Холодний Яр" - "умнічає"...
 показать весь комментарий
 
 
Ствол гумовий. Секретна нанотехнологія. На Днепропетровщине прошли успешные испытания новых 152-мм снарядов для САУ "Акация" и гаубиц Д-20 - Цензор.НЕТ 9983
 показать весь комментарий
 
підерація проводить такі випробовування на лінії розмежування, ми на дніпропетровщині! це що?!
 показать весь комментарий
 
 
с чего такие пессимистичные настроения?..
неделю назад, наши арта под Золотым накрыла сепарский блиндаж: четыре орка сразу трупы, четверо раненных орка сдохли в течении недели.. В Луганде был громкий траур и печальная дискотека.. испытания новых снарядов прошли успешно На Днепропетровщине прошли успешные испытания новых 152-мм снарядов для САУ "Акация" и гаубиц Д-20 - Цензор.НЕТ 2386
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоТехнологии
 
 
 
 
 
 вверх