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 Убийство Шеремета: апелляционный суд отклонил ходатайство защиты Кузьменко, оставив ее в СИЗО до 3 апреля. ВИДЕО

Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 апреля подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета хирурга Юлии Кузьменко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Коллегия судей приняла решение оставить в силе постановление Печерского суда, согласно которому Юлия Кузьменко остается в СИЗО до 3 апреля.

Ранее апелляционный суд оставил в силе ночной домашний арест еще одной подозреваемой - Яне Дугарь.

Смотрите также: Убийство Шеремета: рассмотрение апелляций защиты Дугарь и Кузьменко. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/v3175766
 
 
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А фізія то судді така натрудяна. Все для України, все на благо народу.
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Ссссцыте, шмарклинские вертухаи!?!? Ну, натурально, надо же ЧЕМ-НИТЬ Оман-гейт занавесить!
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Типовий радянський суд, не вистачає лише "адвоката" медведчука.
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Адвокаты обвиняемых уже подали иск в ЕСПЧ?
Ясно, что никого не выпустят.
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Нельзя быть патриотом и работать на ФСБ.Пусть и втёмную.
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Т.е. прокуроры и судьи решили таки сыграть в рулетку со своей жизнью. Ну-ну...
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Головне, щоб відбувся суд. Якнайшвидше. І суди наступних інстанцій. Європейський суд Кузьменко з Антоненко виправдає 100%. Найгірше в цій ситуації, що штраф буде накладено на всю Україну, а не на Авакова з Зеленським. А може воно й правильно? Лохи таких обрали на владу. То нехай лохи платять за афери своїх обранців з своєї кишені.
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Вони навіть ще більші лохи, бо не вимагають, щоб держава потім відшкодовувала ці витрати за рахунок винуватців-держклерків, попри їхнє скавуління щодо "політічєского прєслєдованія"
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