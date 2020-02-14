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 Происшествия, Общество
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Все про:ДТП (6023) Киев (18569)

 В Киеве на Березняках автомобиль слетел с дороги и перевернулся. ВИДЕО камер наблюдения

Один человек пострадал в результате ДТП, которое произошло в Киеве на Березняках.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент ДТП зафиксировали городские камеры наблюдения.

По данным Dtp.kiev.ua, столкнулись Hyundai и Volkswagen. От удара последний снесло с дороги в дерево и понесло вниз на газон. Также водители говорят, что был третий участник, который скрылся с места ДТП.

Водителя Volkswagen госпитализировали, но перед этим он успел рассказать полиции свою версию, что он ехал сзади автомобиля Нyundai, который начал резко выполнять разворот через двойную сплошную, в результате и произошло столкновение.

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Источник: https://censor.net.ua/v3175738
 
 
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На этой новости поставлю точку и пойду, отрежу шмат прекурсора хамона (засолил и поместил в погребе)... а заодно и пиллет в бункер засыплю... потому что новость сия потрясла меня до глубины души... так сказать, they've made my day with this piece'o'news...
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В Николаеве Ленинский районный суд за неделю лишил водительских прав пятерых человек, которые в нетрезвом виде управляли транспортными средствами.
Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда.

«Суд лишил всех нарушителей права управлять всеми транспортными средствами сроком на один год. Вместе они должны уплатить в бюджет 51 тысячу гривен штрафа. Отметим, что постановления суда еще не вступили в законную силу», - указано в сообщении.
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цікаво, а з якою швидкістю воно летіло??
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Придивіться уважніше с заправки виїджав джип. Водій дерганувся на великій швидкості і не втримав автомобіль. Набігло багато зівак але ніхто не намагався допомогти. таке суспільство.
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да да, ехал бы он 50км/ч как положено в городе а не летел, успел бы остановится. А так полетел куда хотел..
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уже на начале видео видно с какой скорости он несется. даже если его подрезали то скорость все усугубила, да и маневрировать по правилам вроде запрещено в такой ситуации, хотя большинство попытается объехать... но какая же скорость если вильнуть не получилось и что аж с дороги слетел
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