 В Киеве на Березняках автомобиль слетел с дороги и перевернулся. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент ДТП зафиксировали городские камеры наблюдения.

По данным Dtp.kiev.ua, столкнулись Hyundai и Volkswagen. От удара последний снесло с дороги в дерево и понесло вниз на газон. Также водители говорят, что был третий участник, который скрылся с места ДТП.

Водителя Volkswagen госпитализировали, но перед этим он успел рассказать полиции свою версию, что он ехал сзади автомобиля Нyundai, который начал резко выполнять разворот через двойную сплошную, в результате и произошло столкновение.

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