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Все про:Винницкая область (600) самоубийство (673) беременность (37) патрульная полиция (1385)

 Патрульные предотвратили самоубийство беременной на Виннитчине, - полиция. ВИДЕО

Сотрудники патрульной полиции Винницкой области предотвратили самоубийство беременной женщины, которая хотела спрыгнуть с моста.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Патрульные получили вызов о том, что на автодороге М-21 женщина пытается прыгнуть с моста. Свидетелями происшествия стали люди, которые в это время проезжали мимо.

Четверо патрульных немедленно прибыли на место вызова.

Сначала инспекторы с неравнодушными гражданами пытались отговорить женщину прыгать в реку, однако она не хотела никого слушать. После этого инспекторы схватили винничанку за руки и перетянули через ограждение моста.

Оказалось, что она ждет ребенка. Причин своего поступка 33-летняя женщина объяснять не стала. Для нее вызвали скорую помощь. В карете скорой женщина пришла в себя и даже поблагодарила патрульных и неравнодушных граждан, которые не позволили ей покончить с собой.

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Источник: https://censor.net.ua/v3175728
 
   
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_Вспомнился один парадокс: есть страны в которых за попытку самоубийства приговаривают... к смертной казни.
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Копам респект ! Видно що вони не майстри переговорщики але все ж таки змогли...А тьотка дурепа , за себе можешь вирішувати але не за дитину
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Те, кто всерьёз решил себя ухайдокать-разговоров не ведут.
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Бедная. В день влюбленных, беременная.... Предполагаю, что какое-то падло забабахало ребенка и кинуло....
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