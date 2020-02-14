EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  1674  17
Все про:воровство (577) МВД (8051) Одесса (5907)

 Одесских полицейских, обокравших офис, где работали слепые, отстранили от службы. ВИДЕО

Одесских полицейских, которые обворовали офис во время обысков, отстранили от работы на время служебного расследования этого происшествия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в специальном заявлении одесской полиции.

"В интернете распространяется видео, на котором зафиксированы люди, которые во время обыска одного из предприятий раскладывают по карманам чужие вещи, комментируя свои действия нецензурными словами. Публикация не осталась незамеченной руководством одесской полиции. На данный момент все участники инцидента установлені. Они действительно сотрудники полиции... По указаному факту назначено служебное расследование. Его материалы будут переданы в ГБР. На время проведения проверки полицейские отстранены от службы", - говорится в заявлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Они не обидятся?" - "Мне тоже по##й": в Одессе полицейские во время обыска обокрали офис, в котором работают слепые. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3175714
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А сколько их ещё таких?... О чём я? ВСЕ!!!!
 показать весь комментарий
 
 
100% там все такие! ну не за зарплатой же они туда идут!!
 показать весь комментарий
 
 
єто новая полиция ... после обновления Одесских полицейских, обокравших офис, где работали слепые, отстранили от службы - Цензор.НЕТ 7566 ..
 показать весь комментарий
 
 
беспредел какой-то творица, хлопцы просто восстановили баланс равновесия силы, в конце концов - зачем слепым стока телевизоров?
 показать весь комментарий
 
 
и фсьоооо!!!! А главной держиморде - пекаль с одним патроном!? Ну, или хотя бы, шнурок шелковый?
 показать весь комментарий
 
 
И эти люди хотят хорошо жить, встали на защиту законности в Украине. Тут правительство молодых рехформаторов инвест няню всем предлагает, и на тебе, ни стыда ни совести...
 показать весь комментарий
 
 
Уволить по ФАКТУ, свидетелем которому есть вся Украина! Имена и фото вывесить в Интернете и на городской доске позора! А дальше - пусть живут... Может ни в одну приличную организацию на любую руководящую должность и не попадут больше...
 показать весь комментарий
 
 
У нас во всех приличных организациях на руководящих должностях ТОЛЬКО такие! Поэтому не надо рекламы гандонам делать.
 показать весь комментарий
 
 
за это надо сажать !! Увольнять оп статье и делать запись в трудовой, чтоб таки мрази не могли потом никуда устроиться !!! Гнилые мрази !!!
 показать весь комментарий
 
 
Сліпих обікрасти - у вовків совісті і то більше.
 показать весь комментарий
 
 
ета какойта пазор... ( прєдсєдатєль домкома швондєр)
 показать весь комментарий
 
 
чтоб у вас мусора руки отсохли, ели вы подонки у слепых воруете !!!!
 показать весь комментарий
 
 
петькины подопечные.. сою тоже ничего не смущало когда они страну грабили.
 показать весь комментарий
 
Без Авакова ЗЕня не стал бы преЗЕрвативом для 73%...
Так шо все вопросы в ОП!)))
 показать весь комментарий
 
Я бы понял их если бы они депутатов обокрали ну на крайняк чинушь каких, а тут инвалидов обокрали это каким гнилым надо быть!!
 показать весь комментарий
 
 
Сказки про Робингуда перечитал? Красть ни у кого нельзя, ни у слепых ни у депутатов.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх