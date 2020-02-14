 Одесских полицейских, обокравших офис, где работали слепые, отстранили от службы. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в специальном заявлении одесской полиции.

"В интернете распространяется видео, на котором зафиксированы люди, которые во время обыска одного из предприятий раскладывают по карманам чужие вещи, комментируя свои действия нецензурными словами. Публикация не осталась незамеченной руководством одесской полиции. На данный момент все участники инцидента установлені. Они действительно сотрудники полиции... По указаному факту назначено служебное расследование. Его материалы будут переданы в ГБР. На время проведения проверки полицейские отстранены от службы", - говорится в заявлении.

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