 Реформу медицины тормозит разочарование и желание подождать: может, все откатится назад, - Скалецкая. ВИДЕО

"Реформу тормозит разочарование и желание подождать, может все откатится назад", - сказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Она рассказала, что врачи и медработники понемногу привыкают к новым условиям работы, когда поэтапно внедряется медреформа. Потому что поняли, что пути назад нет.
"У нас будет очень серьезный разговор с правительством и парламентом относительно того, что надо увеличивать бюджет", - сказала Скалецкая.
Министр признала, что при ограниченных ресурсах этот год будет сложным для реализации медреформы. Но если выдержим, в следующем году будет гораздо лучше, утверждает она.
ээээ....
а може и нет никакой зеленой реформы, а вы тупо тут волны руками разводите?
от понимаю, шо я гад, но все равно очень хочу услышать про
врачи и медработники понемногу привыкают к новым условиям работы
в деталях и чем именно их новые усливия работы отличаются от старых..
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а от ето "...поэтапно внедряется медреформа"
оставьте бубе, ему похер, он кивнет....
и никогда больше людям ето не втюхивайте - бо им не похер и они в курсе....
може я шо смогу?
та и не спешит никто никуда - очень хочу, шо бы вы етого зеленого зашквара уже наелись - наказание за желание зеленой халявы - должно быть максимально жестким.
В бедной стране не может быть качественной медицины для всех.
Чому дурний? Бо бідний!
Дєньгі? Куди пішло 1 трлн. грн. МОЗа з бюджету за останні 10 років? Коли все в лікарні платне.