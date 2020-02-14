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 Политика Украины
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Все про:зарплата (2018) Нафтогаз (2865) премия (361) Витренко Юрий (113)

 Витренко подал в Печерский суд из-за невыплаты премий за победу над "Газпромом": "Это вопрос принципов, это не вопрос денег". ВИДЕО

Исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подал в суд из-за невыплат ему премий за победу над российской компанией "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Об этом он заявил в эфире телеканала "UА: Перший", передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что предложил политическому руководству страны разделить деньги, которые заработала команда Нафтогаза, отстаивая интересы Украины в международных судах, поровну между всеми гражданами страны.

"А это $3 млрд по последнему решению Стокгольмского арбитража (т.к. до этого мы получили $2,1 млрд, которые уже пошли в госбюджет и уже потрачены). Плюс $7,2 млрд - это гарантированные платежи по новому транзитному контракту. Т.е. вместе - это $10 млрд", - сказал Витренко.

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По его подсчетам, если разделить эту сумму на всех граждан, то каждый украинец получит по 6000 грн или 16 000 грн на семью. Однако это предложение пока осталось без ответа.

"Если предложение разделить поровну (выигрыш, полученный от "Газпрома", и деньги от транзита российского газа. - Ред.) тоже не принимается, но при этом какие-то чиновники, политики не хотят исполнять законы, обязывают компанию не выполнять законы, а выплата зарплаты – закон, то тогда мы должны защищать свои права, чтобы показать всем, что здесь есть верховенство права и мы живем в правовом государстве", - сказал Витренко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Витренко заявил о невыплате премий за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже: Если компания заключила договор с работником, она должна его выполнять

"Я уже подал иск в суд, я никого не пугаю, я просто говорю, что есть законный путь защиты своих интересов. Если государство не хочет по справедливости и не хочет поровну, то тогда нужно идти в суд… Это вопрос принципов, это не вопрос денег", - добавил он, уточнив, что заявление подано в Печерский райсуд Киева.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начислялась пеня. 27 декабря 2019 года российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Топ-менеджмент компании, который участвовал в процессе, получит премии в размере 1% от $2,9 млрд, говорил 8 января 2020 года исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

Источник: https://censor.net.ua/v3175689
 
   
 Топ комментарии
 
Все правильно Витренко делает, поддерживаю. Понятно что холопов трясет что кто-то получит миллионы, но на мнение шариковых накласть.
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жадность - это пообещать а потом не давать, мол "и так хватит".
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Цей " упирь", на відміну від пліснявих міністрів та їх замів і радників, повернув Україні 2, 9 млрд (2 900 000 000 ) доларів, і нагнув раху. І планує, найближчим часом, нагнути запоребрик ще раз. На більшу суму
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Иногда думай что пишешь крякозядлик под именем чайка Что это чмо нагнуло Грязьпром вернул часть денег которые отдали ему Граждане Украины Ну и маланский смехотунчик вместо того чтобы вернуть эти деньги гражданам Радостно сообщил им что оно решило потратить ейные деньги на дороги Ему мало что граждане Украины платят за эти лороги 5грн с литра горючего Которым заправляют свои машины И да Всраный нагибальщик Вернет в бьбюджет проценты От того что грязьпром десяток лет Пользовался нашими деньгами
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Витренко--ТВАРЬ прсосался к кормушке !!! Юркомпании все решили он реально нихрена не делал а теперь срется так хочется денег
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Выдайте тогда Витренко принципов, у него недобор.
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Человеческая жадность величина безразмерная, стремящаяся к бесконечности.
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жадность - это пообещать а потом не давать, мол "и так хватит".
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Это у Гройсмана нужно спрашивать почему такие зарплаты и выплаты и не отстегивают ли они случайно Гройсману?
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А он тут при чем? Уже ведь определились, что папередники плохие, а эти лучшие из лучших. Так в чем дело?
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100% в доле грося иначе прикрыл бы лавку давно
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справедливости ради, нужно отметить, что даже Грося возмущался миллионными зарплатами и многомиллионными премиями Нафтогаза.
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Вполне справедливым будет отчислять от прибыли компании.
А то шо выиграли, заплатив норвежским юрикам чет.... вроде около 200млн., то таке.
б*же, че они вытворяют то? прям как Наем, Мустафа, пролечив за один день сломанную челюсть, тут же заделался невыносимо крутым железнодорожником с з.п. в пол-миллиона почти(в месяц то)
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То друг его Лещенко железнодорожником стал. Найем в Укроборонпроме работает.
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Тю! Какой меркантильный парубок! А как же -ни чинов , ни наград мне не нужно, лишь бы держава цвела?
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А пересичным они рассказывают, что госбюджет не резиновый...))
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Краще віддати "чесно зароблені" бюджетні гроші хАрошим, правильним людям. "Суд «простил» Коломойскому 7,5 млрд долга перед «Приватбанком»
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От бідних розумом, бідна вся Україна.
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А вот сидел бы он как положено на нарах и не было бы никакого иска.
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И кем это положено? Вы что ли положили? Вот супер гидрант Конституции наш положил на всех и все.
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Отменно! Самое первое, что приходит в башку, просто после прочтения заголовка, а уж когда всю статью- то только это!
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а вот его первая идея....раздать всем ))))) мне больше понравилась
почему он именно по этому поводу не подает в суд? )))))
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Разогнать нужно эту прокладку коррупционную нафтогаз
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Прально! Навіщо вони фуйловий "газпром" оббирають
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Все правильно Витренко делает, поддерживаю. Понятно что холопов трясет что кто-то получит миллионы, но на мнение шариковых накласть.
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сперва холопов трясет, потом они "воняют", а после перережут, перевешают, перестреляют витренко-кобалевых-...... и таких шестерок как ты
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Ключевая фраза"кто то получит миллионы". И те " кто то" давно уже определены. И трясет по хорошему их, многие из кто то" уже мысленно вложили эти деньги, а "кто то" уже и недвижимости и разных благ в кредит в банке нахватался.Денег не дали, а банки уже процент требуют платить.
А народу Украины по хорошему поуй,он прикалывается по форумам,здраво понимая,что из всех этих выиграшей,ему может разве что попасть в конце месяца отдна платежка за газ,а вторая за победу над газпромом бонусом ,с пометкоц "за транспортування"
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Миллионы были официально обещаны, подписаны бумаги. Поэтому мнение такой субстанции как "народ Украины" должно игнорироваться.
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Ну, если не принципиально, то премию направить в помощь Армии, хотя бы на обувь.
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То уже справа Вітренко, куди він ту премію направить
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Интересно, теоретически, а если бы проиграли в арбитраже, то он бы убытки покрывал из своего кармана? Сто пудов нет. Я понимаю еще если бы он был владельцем компании, а так наемный работник, получающий ежемесячно зарплату, претендует на часть прибыли компании.
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если Компания подписала с ним такие условия, то что не так? Ничего понимать не надо, суды выиграны - деньги на бочку.
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Дайте премию. А зарплату ты упырь за что получаешь ?
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Набежали в ветку малоросские жлобы и запоребриковские "братушки"... На пену и гуано исходят!
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А ты, как я понимаю- не набежал. Ты- заполз... насрал... в данный момент- бумажку ищешь. Или... без гигиенических средств обошёлся? Витренко подал в Печерский суд из-за невыплаты премий за победу над "Газпромом": "Это вопрос принципов, это не вопрос денег" - Цензор.НЕТ 7298
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Андрей, он как настоящий порохосранец жопу не вытирает, его тогда из клуба педолизов исключат)
Помнишь старый анекдот:
Пишет мотоциклист в байкерский клуб письмо:
Чуваки возьмите меня в свой клуб, я уже год не моюсь, не стригусь и не бреюсь, сплю на улице возле своего Днепра, не стригу ногти а письмо пишу на бумажке которой только что вытер жопу....
Ответ из клуба:
Чувак мы не возьмём тебя в свой клуб. Настоящие байкеры жопу не вытирают) Вітренко подав до Печерського суду через невиплату премій за перемогу над "Газпромом": "Це питання принципів, це не питання грошей" - Цензор.НЕТ 7680
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Если это не вопрос денег ,так пускай на армию перечислит,что его жопу защищает.
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"- Это вопрос не денег, а принципов. Для того, чтобы устранить спекуляции относительно денег, я лично предложил политическому руководству страны в середине января - то есть уже прошло более трех недель, фактически месяц - разделить между всеми гражданами Украины поровну все деньги, которые были заработаны соответственно от "Газпрома". Витренко
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Это он специально,типа если разделить на всю Украину,то каждому фигня получится.короче мудак.
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интересно, а какая зарплата у руководства подобных государственных нефтегаз-компаний в нефтедобывающих странах вроде британии, норвегии, и т.д.? получает ли там руководство по 100 000 долларов в месяц?
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Net takix zarplat u nix,na 10 raz mense gde to polucajet.V raske mozet i jest takije
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V Litve direktor poxozej tolko emu ecio i elektricestvo prinodlezit takze zelionaja energija u nego zarplata 8500 evro v mesiac,No tut oni realno xoroso rabotajet.Rukovoditeli srednego zvena 3450 evro,specialisty 2250 evro,rabocyje okolo 2000 evro.No tut gorazdo bolse im raboti u nix jest predprijatyje i 8 drugix stranax mira
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Да ладно. Посмотреть бы на тебя, такой уж ты патриот, если деньги отдать конкретным воинам нуждающимся в помощи? Вот и увидим - принципов или все таки ДЕНЕГ?
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это его деньги. С какого он должен кому-то отдавать?
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Торг здесь не уместен! Напомните он хочет 1грн. компенсации, ну если речь не о деньгах а о принципах?) Вітренко подав до Печерського суду через невиплату премій за перемогу над "Газпромом": "Це питання принципів, це не питання грошей" - Цензор.НЕТ 3045
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++++--Настоящий ПАТРИОТ, лихо он всех побеждает. Страна абсурда. Не хватает только вируса, но он на подходе. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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У нас самые заботливые сыновья работают в нефтегазе, тоже хотел маме отдать? Вітренко подав до Печерського суду через невиплату премій за перемогу над "Газпромом": "Це питання принципів, це не питання грошей" - Цензор.НЕТ 8394
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Как не хотели? Но вы же её трахнули. - Это вопрос принципа.
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Это не принцип , этот урод понимает другой возможности на халяву нажиться на стране у него больше не будет ни где !!!!!
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Ахаха дурак. Сначала надо было заиметь американскую мамашу.
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оновсе правильно - галаху галахово, всякая голь перекатная, пьянь-рвань вполне себе имеет право заставить государство отбашлять грошей мала-мала для улучшения бедственного материального положения
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Мужик АБСОЛЮТНО прав! Ещё и ущербы надо содрать!
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Как ему доверять с такими познаниями в математике:
"По его подсчетам, если разделить эту сумму на всех граждан, то каждый украинец получит по 6000 грн или 16 000 грн на семью."
2*6000 =12000, 3*6000=18000... Откуда 16000 ? 2.5 землекопа, Витя Перестукин ?
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если нвс 37000000, как недавно утверждали. то получается примерно по 80 долларов. В гривну даже переволить не стану. это сама по себе копеечная и не значительная сумма.
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Я от так собі думаю, а що було би якщо Нафтогаз очолювали би, як раніше, бойки?
Забули і як документи для суда з Росукренерго губилися, і як спеціально суд "програвали".
Ну, замість отих $10 млрд. плюс, було би $89 млрд. мінус (саме стільки вимагав Газпром з Нафтогазу за невиконання контракту, який у свій час підписала Тимошенко).
А тут 1% , один відсоток премії від виграшу на 40 людей ...
Зелена жаба давить. IMHO
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Нет такого украинского патриота, которые не хотел бы содрать последние панталоны з рідної неньки. Вітренко подав до Печерського суду через невиплату премій за перемогу над "Газпромом": "Це питання принципів, це не питання грошей" - Цензор.НЕТ 4224
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Зелень на газпромовские деньги кучу планов имеет, а выдать премию тем, благодаря кому эти деньги выиграли, жлобится. Ума не хватает понять, что выиграть у газпрома это высший пилотаж.
С какими "специалистами" они сами собираются отстаивать при необходимости государственные интересы? Видимо и не собираются. С ними после этого уважающий себя профессионал работать не будет.
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И правильно сделал. Есть контракт. Есть условия, в т.ч. и вознаграждения в нем прописанные. Контракт нужно выполнять. И дело тут не в Витренко или Коболеве.
Нельзя относиться к любым договорным отношениям, исхотя из политической воли и целесообразности.
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