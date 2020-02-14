 Витренко подал в Печерский суд из-за невыплаты премий за победу над "Газпромом": "Это вопрос принципов, это не вопрос денег". ВИДЕО

Об этом он заявил в эфире телеканала "UА: Перший", передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что предложил политическому руководству страны разделить деньги, которые заработала команда Нафтогаза, отстаивая интересы Украины в международных судах, поровну между всеми гражданами страны.
"А это $3 млрд по последнему решению Стокгольмского арбитража (т.к. до этого мы получили $2,1 млрд, которые уже пошли в госбюджет и уже потрачены). Плюс $7,2 млрд - это гарантированные платежи по новому транзитному контракту. Т.е. вместе - это $10 млрд", - сказал Витренко.
По его подсчетам, если разделить эту сумму на всех граждан, то каждый украинец получит по 6000 грн или 16 000 грн на семью. Однако это предложение пока осталось без ответа.
"Если предложение разделить поровну (выигрыш, полученный от "Газпрома", и деньги от транзита российского газа. - Ред.) тоже не принимается, но при этом какие-то чиновники, политики не хотят исполнять законы, обязывают компанию не выполнять законы, а выплата зарплаты – закон, то тогда мы должны защищать свои права, чтобы показать всем, что здесь есть верховенство права и мы живем в правовом государстве", - сказал Витренко.
"Я уже подал иск в суд, я никого не пугаю, я просто говорю, что есть законный путь защиты своих интересов. Если государство не хочет по справедливости и не хочет поровну, то тогда нужно идти в суд… Это вопрос принципов, это не вопрос денег", - добавил он, уточнив, что заявление подано в Печерский райсуд Киева.
28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начислялась пеня. 27 декабря 2019 года российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Топ-менеджмент компании, который участвовал в процессе, получит премии в размере 1% от $2,9 млрд, говорил 8 января 2020 года исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.
А то шо выиграли, заплатив норвежским юрикам чет.... вроде около 200млн., то таке.
б*же, че они вытворяют то? прям как Наем, Мустафа, пролечив за один день сломанную челюсть, тут же заделался невыносимо крутым железнодорожником с з.п. в пол-миллиона почти(в месяц то)
почему он именно по этому поводу не подает в суд? )))))
А народу Украины по хорошему поуй,он прикалывается по форумам,здраво понимая,что из всех этих выиграшей,ему может разве что попасть в конце месяца отдна платежка за газ,а вторая за победу над газпромом бонусом ,с пометкоц "за транспортування"
Помнишь старый анекдот:
Пишет мотоциклист в байкерский клуб письмо:
Чуваки возьмите меня в свой клуб, я уже год не моюсь, не стригусь и не бреюсь, сплю на улице возле своего Днепра, не стригу ногти а письмо пишу на бумажке которой только что вытер жопу....
Ответ из клуба:
Чувак мы не возьмём тебя в свой клуб. Настоящие байкеры жопу не вытирают)
"По его подсчетам, если разделить эту сумму на всех граждан, то каждый украинец получит по 6000 грн или 16 000 грн на семью."
2*6000 =12000, 3*6000=18000... Откуда 16000 ? 2.5 землекопа, Витя Перестукин ?
Забули і як документи для суда з Росукренерго губилися, і як спеціально суд "програвали".
Ну, замість отих $10 млрд. плюс, було би $89 млрд. мінус (саме стільки вимагав Газпром з Нафтогазу за невиконання контракту, який у свій час підписала Тимошенко).
А тут 1% , один відсоток премії від виграшу на 40 людей ...
Зелена жаба давить. IMHO
С какими "специалистами" они сами собираются отстаивать при необходимости государственные интересы? Видимо и не собираются. С ними после этого уважающий себя профессионал работать не будет.
Нельзя относиться к любым договорным отношениям, исхотя из политической воли и целесообразности.