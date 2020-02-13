 Зеленский вернулся из Омана на самолете, на котором в Оман прилетел секретарь Совбеза РФ Патрушев, - "Схемы". ВИДЕО

Речь об этом идет в расследовании программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.
Получив информацию о полете Патрушева в Оман от одного источника, журналистам удалось получить ее подтверждения и с помощью другого, не связанного источника - в базе данных о пересечении границы Российской Федерации.
Мониторинг российских новостей за 8 января, проведенный журналистами, показал: в тот день Патрушев в публичном пространстве отсутствовал.
"Доверенный силовик Путина, секретарь Совбеза РФ летит именно в Оман и именно в то время, когда там отдыхает президент Зеленский. Летит не государственным бортом, а чартером, который сложно привязать к конкретным лицам. Именно этот чартер дальше оказывается в распоряжении президента Зеленского для срочного возвращения в Киев, который почему-то в конце концов задержалось почти на сутки", - говорится в материале "Схем".
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На просьбу о комментарии Офис президента ответил так: "Президент Украины Владимир Зеленский не знаком, никогда не общался по телефону, не встречался и, соответственно, не обсуждал никаких вопросов с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым".
Кроме того, в ОП пригрозили "Схемам" судебным иском в случае "дальнейшей дезинформации населения и недостаточной проверки информации редакцией".
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При этом у Зеленского проигнорировали вопрос журналистов о том, по каким причинам Зеленский воспользовался именно тем частным самолетом, которым в Оман прилетел секретарь Совбеза РФ Патрушев.
В Совете безопасности России заявили, что эти вопросы может комментировать только пресс-секретарь Патрушева, его телефон не отвечал.
Шеф-редактор российского издания The Insider Роман Доброхотов объясняет, насколько влиятельным Патрушев считается в России.
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"Как силовик, конечно, он - второй человек после Владимира Путина. А силовики, разумеется, в России играют ключевую роль. В этой сфере он будет оставаться главным - пока вообще Путин у власти, - объясняет Доброхотов. - Патрушев - человек, который никогда не выходил из узкого круга. И когда он уходил с должности главы ФСБ, были вопросы о том, что это все-таки отставка, и Совет безопасности для него будет почетной пенсией. Но сейчас понятно, что это не почетная отставка - он, как и раньше, один из самых влиятельных игроков".
Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. В ОП тогда сообщили, что визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.
самые жестокие, самые злые и нетерпимые к своим оппонентам -
это предатели, ренегаты и маниакальные фанатики...
І він злякався за свою сраку і зрадив Україну.
воно ж з сраного КВН-а та паРашi не вилазило.
интересно, патрушева, взрывавшего дарагих масквичей целыми многоэтажками, чтобы моль продвинуть на трон Сцарька, агент Янелох встречал на коленях, не?
Уйдеш с позором как Парашенко
Десь у Ростові почав нервувати один Чівокуня.
*******, как вам могло в голову прийти ратовать за это ничтожество, мразь, слизь, бездарь, бесхребетное дерьмо... я презираю ваш ввбор, зебилы...
Источник: программа "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый")
Расследователи также сообщают, что за две недели до Омана Патрушев в Москве встречался с мэром Харькова Геннадием Кернесом и Робертом Тедеевым, двоюродным братом экс-нардепа от "Партии регионов" Эльбруса Тедеева. Последние якобы ездили в Москву лечить зубы.
Новоназначенный руководитель Офиса президента Андрей Ермак в течение трех созывов Верховной Рады работал помощником Эльбруса Тедеева.
УП
в ніч на 20 лютого, в 00.05 хвилин, пара (важко сказати це слово) "людей", віку приблизно 18-25 років здерла із зупинки громадського транспорту на вул. Довженка афішу соціального проекту "Обличчя миру" із зображенням захисника України, вихідця Житомирщини, Народного героя Андрія Верхогляда.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=o2Z22keEqvQ&feature=emb_logo
ішли у бій із мисливськими рушницями, гинули під Іловайськами та Дебальцевами, броніки жінки тягали на собі через кордон, усі паркани у жовто-блакитний колір перефарбували, а потім......... вибрали президентом та головнокомандуючим російську маріонетку !
Розумієш, Бєню міцно притисли за фаберже США, і єдина можливість для нього не сісти за грати- це вступити в кремлівський кооператив ;Озєро;.
взял кацапеныша.
Четверг, 13 февраля 2020, 19:06
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В сети появился фрагмент указа высшего военного командования, согласно которому украинским военнослужащим запрещается обсуждать действия политического руководства страны, в частности, работу президента, который, по всей видимости, стал реакцией на недавний скандал из-за наказания военного за критику Владимира Зеленского.
Об этом рассказал ветеран АТО, блогер Алексей Петров у себя в Facebook.
"Прекрасно понимая, что в армейской среде рейтинг великого полководца современности летит в район урны, судя по всему кто-то решил вопрос кардинально. По-советски. Всем молчать! Раз, два! Вот такое интересное творение совкового замполитовского агитпрома, вынесло прибоем телеграмм-каналов. Что мешает бойцу завести анонимный аккаунт и там продолжать "восхищаться" луноликим Владимиром Оманским?", - заметил блогер.
В комментариях под публикацией пользователи высказали резкую критику относительно инициативы Генштаба, назвав ее морально устаревшей и диктаторской.
тогда будут обсуждать тайно и организуют заговор
Nацик Степанович Скажений
@Mad_Nazik
Парадокс: Найкращим Президентом Зеленський був у комедійному серіалі, а от справді сміщним став на посаді Президента