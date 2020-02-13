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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4581) Патрушев (28) Оман (34)

 Зеленский вернулся из Омана на самолете, на котором в Оман прилетел секретарь Совбеза РФ Патрушев, - "Схемы". ВИДЕО

Журналисты получили 2 независимых подтверждения того, что бывший глава ФСБ, а ныне секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прилетел в Оман в последний день пребывания там президента Украины Владимира Зеленского. По их данным, Зеленский вернулся в Украину на том же самолете, на котором Патрушев прибыл в Оман.

Речь об этом идет в расследовании программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.

Получив информацию о полете Патрушева в Оман от одного источника, журналистам удалось получить ее подтверждения и с помощью другого, не связанного источника - в базе данных о пересечении границы Российской Федерации.

Мониторинг российских новостей за 8 января, проведенный журналистами, показал: в тот день Патрушев в публичном пространстве отсутствовал.

"Доверенный силовик Путина, секретарь Совбеза РФ летит именно в Оман и именно в то время, когда там отдыхает президент Зеленский. Летит не государственным бортом, а чартером, который сложно привязать к конкретным лицам. Именно этот чартер дальше оказывается в распоряжении президента Зеленского для срочного возвращения в Киев, который почему-то в конце концов задержалось почти на сутки", - говорится в материале "Схем".

Смотрите на Цензор.НЕТ: У Зеленского не было непубличных встреч в Омане, - Ермак. ВИДЕО

На просьбу о комментарии Офис президента ответил так: "Президент Украины Владимир Зеленский не знаком, никогда не общался по телефону, не встречался и, соответственно, не обсуждал никаких вопросов с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым".

Кроме того, в ОП пригрозили "Схемам" судебным иском в случае "дальнейшей дезинформации населения и недостаточной проверки информации редакцией".

Также на Цензор.НЕТ: Обеспечение охраны Зеленского в Омане обошлось бюджету в 74,3 тыс. грн, - УГО. ДОКУМЕНТ

При этом у Зеленского проигнорировали вопрос журналистов о том, по каким причинам Зеленский воспользовался именно тем частным самолетом, которым в Оман прилетел секретарь Совбеза РФ Патрушев.

В Совете безопасности России заявили, что эти вопросы может комментировать только пресс-секретарь Патрушева, его телефон не отвечал.

Шеф-редактор российского издания The Insider Роман Доброхотов объясняет, насколько влиятельным Патрушев считается в России.

Читайте также: В отписке МИДа о визите Зеленского в Оман нет ответа - для чего и за какие деньги он туда ездил, - Климпуш-Цинцадзе

"Как силовик, конечно, он - второй человек после Владимира Путина. А силовики, разумеется, в России играют ключевую роль. В этой сфере он будет оставаться главным - пока вообще Путин у власти, - объясняет Доброхотов. - Патрушев - человек, который никогда не выходил из узкого круга. И когда он уходил с должности главы ФСБ, были вопросы о том, что это все-таки отставка, и Совет безопасности для него будет почетной пенсией. Но сейчас понятно, что это не почетная отставка - он, как и раньше, один из самых влиятельных игроков".

Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. В ОП тогда сообщили, что визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

Источник: https://censor.net.ua/v3175643
 
   
 Топ комментарии
 
Импичмент этой зелеНой мразе!
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и после Омана Патрушев назначил ЕРМАКА! Браво ЗЕ ! Ты не транзит власти - ты ЗЕплесень ПРикрытия власти .
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Зайдите на темы, которые как-то с «попередніками» связанные.........🙂
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***
самые жестокие, самые злые и нетерпимые к своим оппонентам -
это предатели, ренегаты и маниакальные фанатики...
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А в чем тут собственно зрада? Кто может обьяснить без истерики? Какой авиакомпании то был самолет?
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Буря в стакане воды.
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ага! руководители ФСБ, не ушедшие из власти, бывшими не бывают и самолетики Ермаку не предоставляют в момент трагедии в стране ,которой создает видимость руководства клоун
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зеля-ти зашкварена прокацапська гніда... уявляю, як він у наркотичному стані на масква-баді десь у ресторані чи генделику крив Україну та її народ, гебняві це на відос записали і усе, наркоша під ковпаком рогатої контори...
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он служил руководителем на ИНТЕРЕ - еще вопросы есть?
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Ермак сказал , что в Октябре в дыре будут Выборы , - Значит вопрос уже решен.
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Да сказал не было сопротивления народа прокатило вот они и провернут эту аферу чуть бунт они быстро памперсы меняют и переобуваются налету
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Американец не зря Приезжал , а они Уж точно не Лохи и Думаю Добро мы уже получили.
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это и есть сценарий ХАОСА - ермак продюсер а не политик ... херовый правда ... а какая разница и чтотаое хреновый хаос - кому он херовее...
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Зеленський, єрмак і патрушев зустрілися в Омані. За організацію зустрічі єрмака підвищили в званні
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Зеленському на прикладі збитого літака МАУ показали, що може бути з ним, якщо він не буде слухатися *****.

І він злякався за свою сраку і зрадив Україну.
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так воно зашкварене та завербоване гебнюками ще з початку 2000-х.
воно ж з сраного КВН-а та паРашi не вилазило.
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ЗЄ запхав руку в кишеню і відчув щось м'яке... Це кінець подумав він...
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Господин Зеленский идите в .... отставку , денег уже никто не даст Зеленский вернулся из Омана на самолете, на котором в Оман прилетел секретарь Совбеза РФ Патрушев, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 6505
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ОЙ,ПРИЙДЕТ ВЕСНА--ЭТОМУ ЗЕЛЕНОМУ ПРИДУРКУ НА САМОКАТ НАДО САДИТСЯ !!!!!!
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А ведь Кремль очень спешит с Ермаком , очень - а тут и СОВБЕЗ ООН РФ собирает , а завтра Мюнхен и речь ЗЕ будет...
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От бачите порохоботи, як нашого Вовіка поважають кацапи?
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Или ОП и Зеленский выкладывают карты или это жжжж не спроста... Импичмент?
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Зеленский вернулся из Омана на самолете, на котором в Оман прилетел секретарь Совбеза РФ Патрушев, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 6028

интересно, патрушева, взрывавшего дарагих масквичей целыми многоэтажками, чтобы моль продвинуть на трон Сцарька, агент Янелох встречал на коленях, не?



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Страшно не то шо кловун рыговская прокацапская подстилка, страшно то шо 73% малоросни именно за это и голосовали.
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;Схєми; вирішили трохи підняти рейтинг Зеленського.
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Піднімуть? Інформацією про таємну зустріч з загарбником? З якого переляку? Це вже не кидь на небо, це вже хряп об землю
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В основному за Зеленського голосували регіонали, любителі Дубінсково та Шарія, совки.
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Они, конечно, будут все отрицать. Но я думаю, что и фоки, и видосики появятся рано или поздно с этой встречи.
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пардон за опечатку: фотки, конечно же
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Нічого не зміниться. А потрібний був би не тільки імпічмент, а ще судити таких гнид потрібно.
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Петушара
Уйдеш с позором как Парашенко
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Так це особистий літак Патрушева чи належить якимсь авіалініям? Хтось може толком пояснити?
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Неважливо чий літак. Важливо те, що патрушев прилетів у Оман саме тоді, коли там був зе. І один, і другий приховували свій політ туди.
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Еще полгода назад мало кто мог поверить в это, но сегодня пазлы расставились по своим местам! зельцман - это приСлуга кремля, которую нанял каломойша по заказу рашистов. Отсюда растут "уши" лютой ненависти ишака к ВСУ и волонтрам, которые остановили кацапскую чуму, от сюда вылез и ишичий отвод войск со своей территории, от сюда и назначение ермака и полное уничтожение экономики и обнищание госбюджета. Теперь уже ни для кого не секрет почему мертведчуки, рабиновичи, шарии, портновы так топили за зеленого сцикуна на выборах.
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Якщо так, то до Сечобородька є багато питань. Неприємних.
Десь у Ростові почав нервувати один Чівокуня.
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Узеленські боти зараз роблять наголос на літаку, а не на персоналіях. Намагаються направити усі питання по хибному шляху "чий літак?". А неважливо чий. Основне питання- що одночасно робили зе і патрушев в Омані. До того ж саме тоді збили наш літак, і зєля мав стрімголов летіти в Україну. Проте він чекав. Чого (вірніше кого) він чекав?
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меня терзают самые мрачные подозрения... вовчику в Омане была гарантирована безопасность по двум свенариям (не смейтесь, выслушайте). Во-первых, безопасность подлого и скорого возвращения Украины в ********** русло за счет ермаковских манипуляций. Т.е., Украину будут постепенно но скоро отдавать кацапам, включая подачу воды, федерализацию впихиванием бамбаса и пр. Сроки - осень сего года. И во-вторых, если повторится конец 13го-начало 14го года, ***** быренько введет войска по самый Киев. Без церемоний. Под предлогом миротворческой помощи браццкому народу в кол-ве 73% идиотов. В обоих сценариях безопасность говнюка гарантирована патрушевым...
*******, как вам могло в голову прийти ратовать за это ничтожество, мразь, слизь, бездарь, бесхребетное дерьмо... я презираю ваш ввбор, зебилы...
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так вот с кем он встречался! а я то думал с кем это он там встречается? ну и что ты навстречал наш несравненный гарантик, кроме маланского гемороя на свою задницу?
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Даже если кловун будет летать на личном самолёте *****, ЗЕбильное стадо всё равно будет в восторге...Потому что малоросскому сепарскому скоту именно это и нужно. Не будет кловуна, они будут голосовать за любого прокацапского ватного кандидата.
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Военную хунту, и диктатуру на сорок лет. Как Моисей своих по пустыне водил, чтобы все рабы умерли. Никаких выборов. Выборы - для стран и народов где большинство населения принадлежат к среднему классу, а не к любителям халявной гречки.
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Треба розібратись, які схеми, від 1+1, або з 24-го каналу, а то наплодили ціх схем
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Юрій Горлінський 9b7aacd9

Источник: программа "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый")
Расследователи также сообщают, что за две недели до Омана Патрушев в Москве встречался с мэром Харькова Геннадием Кернесом и Робертом Тедеевым, двоюродным братом экс-нардепа от "Партии регионов" Эльбруса Тедеева. Последние якобы ездили в Москву лечить зубы.
Новоназначенный руководитель Офиса президента Андрей Ермак в течение трех созывов Верховной Рады работал помощником Эльбруса Тедеева.
УП
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А вот и первый привет от уволенного Богдана)) А сколько интересного впереди.
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Оживленная радость от прихода Ермака была на ресурсах Опоблока-Медведчука, Шария, Дубинского .... Можете проверить.
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Хе-хе)) Богдан таки піднасрав сцикуну напрощання. Пішов я за попкорном.... Зеленський повернувся з Оману на літаку, на якому в Оман прилетів секретар Радбезу РФ Патрушев, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 2774 Зеленський повернувся з Оману на літаку, на якому в Оман прилетів секретар Радбезу РФ Патрушев, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 5312Зеленський повернувся з Оману на літаку, на якому в Оман прилетів секретар Радбезу РФ Патрушев, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 720Зеленський повернувся з Оману на літаку, на якому в Оман прилетів секретар Радбезу РФ Патрушев, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 6476
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встав нормально картинку- не видно ни-хэра.
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а гепа с бандитами ездил на москву договариватся о встрече. нормче
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На попутці добирався....так дешевше.
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Вата в Житомирі



в ніч на 20 лютого, в 00.05 хвилин, пара (важко сказати це слово) "людей", віку приблизно 18-25 років здерла із зупинки громадського транспорту на вул. Довженка афішу соціального проекту "Обличчя миру" із зображенням захисника України, вихідця Житомирщини, Народного героя Андрія Верхогляда.



https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=o2Z22keEqvQ&feature=emb_logo
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справа патріотів знайти та повішати як собак Зеленський повернувся з Оману на літаку, на якому в Оман прилетів секретар Радбезу РФ Патрушев, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 7195
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ох і мудрий український нарід !

ішли у бій із мисливськими рушницями, гинули під Іловайськами та Дебальцевами, броніки жінки тягали на собі через кордон, усі паркани у жовто-блакитний колір перефарбували, а потім......... вибрали президентом та головнокомандуючим російську маріонетку ! Зеленський повернувся з Оману на літаку, на якому в Оман прилетів секретар Радбезу РФ Патрушев, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 1950
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Звичайно Патушев вів переговори з Єрмаком, а ЗЕ, як Кіса Вороб'янінов, у важкій для нього ролі батька російської демократії, красномовному Бендеру, тільки піддакував і корчив необхідні гримаси, коли Єрмак давав йому знак.
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От "повезло" нам з трьома останніми *************, мразі...
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Бєня кремлівський.
Розумієш, Бєню міцно притисли за фаберже США, і єдина можливість для нього не сісти за грати- це вступити в кремлівський кооператив ;Озєро;.
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богдана убрал же., а он коломоши был.
взял кацапеныша.
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в силу своих кровей ему какая разница кому служить... да и бене тоже... jew и jewelry имеют один корень...
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Готовимся к окончательной капитуляции, признанию Крыма и присоединению Украины к дыре

Зеленський повернувся з Оману на літаку, на якому в Оман прилетів секретар Радбезу РФ Патрушев, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 4682
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Зеленский - не украинский президент, он любимец кацапов, ватников, украинофобов. Мантра про мытьё жоп в Польше - типичный штамп из их репертуара.
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Зеленая вата так и прет отовсюду как не прячь свое лицо под маской патриотизма, а то там то тут вылазят ватные ошметки малороса
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вата -это 73,проц укр. а власть не вата- это агентура
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уточню- сверху агентура, а ниже соросята-слуги-придурки- зедебилята , разбавленные наемниками агентуры Дубинскими и ПРочими бужанскими
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Навіть якщо Зеля напише в себе на лобі: "Я посібник російських окупантів", наш нарід і далі буде вважати що зелена шмаркля захищає українські інтереси. Своїми діями зеленський і його команда давно вже заслужили на кримінальну відповідальність за здачу національних інтересів.
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Я так понимаю Украину тихонько сливают. Это одни из тех кто продаёт интересы Украины и пытаются это скрыть.
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Пока не поздно Повесить трусливого дезертира наркомана это недоразумение
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Потрібно провести слухання у ВР щодо поїздки ЗЄ літаком фсб. Хай дасть пояснення. Заслухати СБУ на предмет держзради ЗЄ. Тобто чи сумісні посада президента України і бути одночасно довіреною особою фсб?
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Всем молчать: в сети поднялась волна гнева из-за нового распоряжения в ВСУ
Четверг, 13 февраля 2020, 19:06

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В сети появился фрагмент указа высшего военного командования, согласно которому украинским военнослужащим запрещается обсуждать действия политического руководства страны, в частности, работу президента, который, по всей видимости, стал реакцией на недавний скандал из-за наказания военного за критику Владимира Зеленского.
Об этом рассказал ветеран АТО, блогер Алексей Петров у себя в Facebook.
"Прекрасно понимая, что в армейской среде рейтинг великого полководца современности летит в район урны, судя по всему кто-то решил вопрос кардинально. По-советски. Всем молчать! Раз, два! Вот такое интересное творение совкового замполитовского агитпрома, вынесло прибоем телеграмм-каналов. Что мешает бойцу завести анонимный аккаунт и там продолжать "восхищаться" луноликим Владимиром Оманским?", - заметил блогер.
В комментариях под публикацией пользователи высказали резкую критику относительно инициативы Генштаба, назвав ее морально устаревшей и диктаторской.
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идиоты !
тогда будут обсуждать тайно и организуют заговор
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Это вообще нарушение Конституции, поскольку нарушает свободу слова. Военнослужащие - такие же граждане как и все остальные.
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Обратите внимание на красоту игры. Пока Ермак не начал рассказывать, что Зебилка ни с кем в Омане неофициально не встречался, никакой информации о Патрушеве - не всплывало. Но, стоило только Ермаку начать рассказывать - какой бубочка хороший, честный и лучший, тут - херак и их как тараканов тапком и прихлопнули. Причем - это уже не первый раз . Кто то ведет очень мощную игру против нашего величайшего лидера современности, вдавливая его каждый раз в говнище, где ему, собственно говоря и место.
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я думал хуже и наглее яныка быть не может. я ошибался
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Nацик Степанович Скажений

@Mad_Nazik

Парадокс: Найкращим Президентом Зеленський був у комедійному серіалі, а от справді сміщним став на посаді Президента
Зеленський повернувся з Оману на літаку, на якому в Оман прилетів секретар Радбезу РФ Патрушев, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 6055
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