 "Продать побольше масок", - депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход". ВИДЕО

Об этом депутат заявила в эфире телеканала "НАШ", информирует Цензор.НЕТ.
"В нашей фракции поделились депутаты на два лагеря: одни считают, что коронавирус — это действительно угроза, а другие — что это маркетинговый ход, чтобы продать побольше масок. Я принадлежу ко второй категории, я считаю, что это маркетинговый ход, но на всякий случай запаслась респираторами — купила 10 штук по 150 грн, чтобы было", — сказала она.
Василевская-Смаглюк добавила, что 12 февраля была на заседании Кабмина и там, по ее словам, не было ни одного обсуждения угрозы коронавируса. По мнению депутата, это "успокаивает". При этом "слуга народа" обеспокоена тем, что в украинских больницах может не оказаться средств защиты на случай распространения коронавируса.
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Китай зараз втрачає стільки грошей, що навіть якби 100 р. їх продавали, не відбили б. Що ви хочете від тих, кого по набирали по оголошенню на паркан.
do not resuscitate@Nat_anest 12 февр.
Исследователи Imperial College London подсчитали,что на 1 выявленного пациента приходится 18 человек, которые вероятно имеют инфекцию, но лабораторно они не обследованы, чтобы подтвердить или опровергнуть это
Прощайте, Слуги... Веры вам не будет... Прощайте, Слуги... Дьявола... Веры вам не будет... никогда
ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ СМИ ДОЛЖНЫ ЗАДАТЬ МИНЗДРАВУ:
1) Какое количество дополнительных коек развёрнуто?
2) Сколько аппаратов ИВЛ зарезервировано?
3) Запас каких медикаментов сформирован?
4) Какое количество врачей в резерве?
Или соевые не читают статьи!
ВОЗ советует, и советует правильно. Все передовые мировые научные мед. студии советуют.
Можно подумать, те маски стоят целые состояния... хаха.