 "Продать побольше масок", - депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход". ВИДЕО

Об этом депутат заявила в эфире телеканала "НАШ", информирует Цензор.НЕТ.

"В нашей фракции поделились депутаты на два лагеря: одни считают, что коронавирус — это действительно угроза, а другие — что это маркетинговый ход, чтобы продать побольше масок. Я принадлежу ко второй категории, я считаю, что это маркетинговый ход, но на всякий случай запаслась респираторами — купила 10 штук по 150 грн, чтобы было", — сказала она.

Василевская-Смаглюк добавила, что 12 февраля была на заседании Кабмина и там, по ее словам, не было ни одного обсуждения угрозы коронавируса. По мнению депутата, это "успокаивает". При этом "слуга народа" обеспокоена тем, что в украинских больницах может не оказаться средств защиты на случай распространения коронавируса.

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