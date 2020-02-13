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 Политика Украины
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Все про:Слуга народа (653) Василевская-Смаглюк (19) COVID-19 (17)

 "Продать побольше масок", - депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход". ВИДЕО

Депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк считает, что китайский коронавирус может оказаться маркетинговым ходом, направленным на то, чтобы продать побольше медицинских масок. При этом она "запаслась респираторами", купив 10 штук.

Об этом депутат заявила в эфире телеканала "НАШ", информирует Цензор.НЕТ.

"В нашей фракции поделились депутаты на два лагеря: одни считают, что коронавирус — это действительно угроза, а другие — что это маркетинговый ход, чтобы продать побольше масок. Я принадлежу ко второй категории, я считаю, что это маркетинговый ход, но на всякий случай запаслась респираторами — купила 10 штук по 150 грн, чтобы было", — сказала она.

Василевская-Смаглюк добавила, что 12 февраля была на заседании Кабмина и там, по ее словам, не было ни одного обсуждения угрозы коронавируса. По мнению депутата, это "успокаивает". При этом "слуга народа" обеспокоена тем, что в украинских больницах может не оказаться средств защиты на случай распространения коронавируса.

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Источник: https://censor.net.ua/v3175632
 
 
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для слуг урода - единственное средство от короновираса: клизма ведерная....
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яке ЗЕбанати сміття понабирали... вона - це маркетингковий хід.
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заменіть ею ту дуру от БОгдана срочно!
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А то про особисте життя нашого неконстутиційного віцеЗЕлі окрім неї ніхто нам не розбовкає. Занємо лише з Вікіпедії що він три скликанни ВР служив бандюку ПР Тадеєву
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там Карл Волох бовкнув, що Єрмак альфонствував по молодості з дуже двома відомим старенькими (як для нього молодогоу ті часи) жіночками в Україні
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Эта дура уже подхватила другой вирус...который сожрал у нее мозг...
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****. Довбні. Китай відзиває партії масок для власних потреб. Економіка летить в изду. Но зато заробити на масках. ЗЕДОВБОЙОБИ

Китай зараз втрачає стільки грошей, що навіть якби 100 р. їх продавали, не відбили б. Що ви хочете від тих, кого по набирали по оголошенню на паркан.
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do not resuscitate@Nat_anest 12 февр.

Исследователи Imperial College London подсчитали,что на 1 выявленного пациента приходится 18 человек, которые вероятно имеют инфекцию, но лабораторно они не обследованы, чтобы подтвердить или опровергнуть это
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Завтра ЗЕбілка напише- шо то її тезу вирвали з контексту ,,, чекаємо
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"Слуги народа" это такой маркетинговый ход - напоминание о пользе контрацептивов.
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Хвора тьотя на всю голову. Безбашенна як наш МОЗ без основ епідеміології і інстинкту самозбереження.
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Коронавирус как и свиняче-птичий грипп надо расстрелять с Калаша
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У слуг урода щогодини новий дебіл спливає.
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ЗЕбилковатое животное испражнилось
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Новое маски-шоу. Нормальному человеку такое не придумать, но зеленые умудряются каждый день что-то привносить. Зебилы, пользуйтесь, пожалуйста, презервативами. Нельзя, чтобы вы плодились. Это же белая горячка.
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Оця Смаглюк реально з категорії ;мама не хотіла, папа не старався;.
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Ну да,ну да..... а умершие это вообще флешмоб
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старая пословица - короля делает свита.
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... я вважаю що це маркетинговий хід, але запаслася респіратарами щоб було... Просто цікаво який рівень IQ у цієї людини ..
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Завтра будет: прАстите меняяя, у меня нет опыта участия в ток-шоууу.... пишите адрес, приеду попрошу прощения у вас и у вашей собаки.
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Людини? Это не люди. У меня такое чувство, что в слугах собрались результаты каких-то экспериментов над генами. Это мутанты.
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Я так понимаю: тут далеко не только маски! Тут и дезинфицирующие растворы, и униформа, и командировки кучи ответственных лиц, и разработки Волшебного Лекарства. Не зря ведь ВОЗ, с налёту, ещё не имея понятия- с чем именно столкнулись, затребовала 380 лямов. Зачем? А- на борьбу. "Продать побольше масок", - депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход" - Цензор.НЕТ 1292
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Кто у нас там в мире миллиарды на масках сколотил - он и виноват! Все просто!
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власник ЄвроЛабу, який сфальшував аналізи владіміраССанича, раптом невдоволений тим, шо своїми руками натворив

Прощайте, Слуги... Веры вам не будет... Прощайте, Слуги... Дьявола... Веры вам не будет... никогда

"Продать побольше масок", - депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход" - Цензор.НЕТ 487
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Майдан во Франции желтенький джиллет тож был маркетинговый ход..Масок продали 5 миллионов,Мари Лепен стала миллиардером
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a_chtung@a_chtung 2 февр.

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ СМИ ДОЛЖНЫ ЗАДАТЬ МИНЗДРАВУ:
1) Какое количество дополнительных коек развёрнуто?
2) Сколько аппаратов ИВЛ зарезервировано?
3) Запас каких медикаментов сформирован?
4) Какое количество врачей в резерве?
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Буквально вчера на страницах цензора Зе ответил на эти вопросы.
Или соевые не читают статьи!
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Отправьте эту дебилку в Ухань как там она сказала маркетинговый ход вот от Украины будет встречный маркетинговый ход в виде шлепнутой Смаглюк "Продать побольше масок", - депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход" - Цензор.НЕТ 7138
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Тоді МАУ спокійно може туди полетіти і забрати українців.
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В Италии тоже все маски раскупили , но никто это не считает маркетинговым ходом.
ВОЗ советует, и советует правильно. Все передовые мировые научные мед. студии советуют.
Можно подумать, те маски стоят целые состояния... хаха.
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То чому на цій хвилі, Україна не почала виробляти маски на експорт хоча б?
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нельзя судить человека по лицу- но сильно оно все же зашкварное
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