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 Следователи, не имея доказательств виновности Дугарь, пытаются поставить под сомнение доказательства защиты о ее невиновности, - адвокаты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция не предоставила ни одного нового доказательства в отношении Яны Дугарь в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом заявили адвокаты подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь, передает Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Национальная полиция выдает как новость информацию, которая неоднократно была предметом судебных исследований, начиная с 08.01.2020 года, в частности о дате т.н. сравнительного видео, т.н. "самовольном отлучении из воинской части" в 2019 году, о т.н. "экспертизе походки". Все это полностью было опровергнуто надлежащими доказательствами, в частности допросами свидетелей, заключениями экспертов, военными и медицинскими документами", - заявили адвокаты, назвав ложью информацию, обнародованную полицией о Яне Дугарь.

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"Полицией не было представлено ни одного нового доказательства. Комплексная "экспертиза" от 21.11.19 была предметом исследованиям в многочисленных открытых судебных заседаниях 13 декабря, 08 января 2020, 17 января 2020, 24 января 2020. Независимые специалисты с 30-летним экспертным стажем признали эту условную "экспертизу" недостоверным доказательством, которая противоречит ЗУ "О судебной экспертизе" еще 08  января 2019, мы об этом писали вот здесь. О фальсификации этой "экспертизы" даже фильм короткометражный 3 января .01.2020 успели снять. Вот видео. По этому т.н. "новому доказательства" уже более месяца как в ГБР лежит заявление о фальсификации. Видео с тату, которое показывает несостоятельность портретной "экспертизы" было продемонстрировано еще 30 декабря 2019", - заявили адвокаты.

"По меньшей мере тремя решениями Печерского районного суда установлен факт несоблюдения следствием требований закона (ст. 220-221 УПК) относительно срока и порядка рассмотрения ходатайств защитников Яны Дугарь (определения от 28.12.2019 №757 / 66826/19-к, от 05.02.2020 №7574203 / 20-к, от 12.02.2020 №757 / 1995/20-к). Следствием также грубо нарушаются требования к правильности процессуальных решений (ст. 110 УПК) (см. в частности здесь). Обжалование действий, бездеятельности и незаконности решений стороны обвинения также продолжается по инициативе защиты в Печерском суде", - добавили защитники Дугарь.

"Дата сравнительного видео указанная в экспертизе как "11 июля 2019" несколько раз. Это также отражено на этом. Считаем, что так сделано специально, чтобы сравнительное видео выглядело как такое, что сделано в то же время года, что и видео для сравнения то есть "июль". Кроме этого, этим показан уровень пяти экспертов, которые не заметили, что женщина и другие люди в зимней одежде среди лета в магазине", - добавили адвокаты.

Следователи, не имея доказательств виновности Дугарь, пытаются поставить под сомнение доказательства защиты о ее невиновности, - адвокаты 01
Следователи, не имея доказательств виновности Дугарь, пытаются поставить под сомнение доказательства защиты о ее невиновности, - адвокаты 02
Следователи, не имея доказательств виновности Дугарь, пытаются поставить под сомнение доказательства защиты о ее невиновности, - адвокаты 03

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"Официально заявляем, что 07.11.2019 Яна Дугарь в Покровске (Донецкая обл.) не была, поскольку находилась в Днепропетровской области, что подтверждается данными телефонных соединений и видео с камер наблюдения. Хотя, какая разница? Это все равно не является доказательством причастности Яны Дугарь к убийству Павла Шеремета. Возможно, официальное следствие таким образом пытается запутать граждан, интересующихся ходом расследования дела, в том числе Президента и Генпрокурора Украины?" - отметили адвокаты.

"Место нахождения и порядок прохождения Яной Дугарь службы в другой воинской части в другом месте в 2019 не имеет никакого отношения, к прохождению ей службы в закрытом военном госпитале в 2016 году в г. Покровск. Даты указанные следствием, как "самовольное оставление службы", приходятся на выходные, и датыофициального отпуска. Кроме этого следователи и прокуроры, как показали судебные заседания 17, 24 января и 5 февраля с.г., не ориентируются в порядке прохождения службы и не знают в частности, что согласно ст. 10-1 ЗУ "О социальной и правовой защите военнослужащих" дополнительно к отпуску предоставляется до двух дней на дорогу. И снова - какое отношение передвижения Яны Дугарь в 2019 году имеет к делу убийства Павла Шеремета в 2016 году?" - акцентировали защитники.

"По датам:

31.08.2019 - 29.09.2019 (2 дня на дорогу) - ежегодный отпуск в соответствии с выпиской из приказа от 02.09.2019 № 177 командира воинской части А 1126 полковника Качанова;

12.10.2019 и 13.10.2019 - были выходными днями, а 14.10.2019 она вернулась на службу, что подтверждают и материалы, предоставленные органам следствия;

20.11.2019 - выезд поездом 079П в 22:39 в Киев;

21.11.2019 - День десантно-штурмовых войск, который согласно Указу Президента Украины "О Дне десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины" от 21 ноября 2017 № 380/2017, является национальным праздником и выходным днем;

22.11.2019 - День рождения Дугарь Яны;

23.11.2019 - был выходным днем;

В период с 27.11.2019 по 16.12.2019 Дугарь Я. должна была сдавать сессию по месту учебы в г. Львов, однако была задержана 12.12.2019 и с существенным нарушением требований закона, доставлена ​​в город Буча, а затем в город Киев.

Другие даты являются официальными выходными (суббота и воскресенье).

Согласно условиям контракта Яна вправе находиться в пределах Украины в свои официальные выходные (субботу, воскресенье, праздничные и т.д.)", - отметили адвокаты.

"Указанная информация (о первом визите Дугарь в Киев. - Ред.) не имеет никакого отношения к предмету доказывания. Кроме этого, национальная полиция не приводит ни одного факта о прямой заявлении Яны в судах по этому поводу. О посещении Киева высказывались другие лица, в том числе и поручители. Комментарии касались периода после начала войны, о чем было уточнено журналистам еще в январе 2020 года", - подчеркнули адвокаты.

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"У полиции нет ни одного факта противоправного уклонения Яны Дугарь от проведения следственных действий. Более того Яна являлась по вызову следователей даже в тех случаях, когда такие вызовы оформлялись в нарушение ст. 135-137 УПК. Так Яна участвовала в допросах в декабре, стенограммы которых прокурор Зузак приобщал в судебных заседаниях. Кроме этого, Яна участвовала в следственном эксперименте в г.. Покровск и в повторном допросе, который проводили следователи в г.. Покровск. Кроме этого, информация об отказе от участия 03.01.2020 г., распространенная пресс-службой Нацполицие также оказалась неправдой. Яна Дугарь являлась на все вызовы следователей. Однако подозреваемая и не обязана сотрудничать со следствием, особенно с необъективным и предвзятым. Обществу подают​​информацию в стиле советской пропаганды, чтобы создать негативное мнение о человеке, который не помогает себя обвинять, а потому "плохая" и имеет отношение к преступлению. Это право человека не свидетельствовать против себя и защищаться, самостоятельно собирать доказательства, в том числе о нарушении следователей и прокуроров. А следователь и прокурор по закону имеют обязанность устанавливать не только доказательства виновности, но и те, что оправдывают человека. Зато видим, что полиция занимается доказательствами опровержения алиби, а не предоставляет надлежащих доказательств, которые прямо доказывают причастность к преступлению. В этом случае принцип "презумпции невиновности" действует наизнанку: когда следователи не имея собственных доказательств виновности, пытаются поставить под сомнение полные, четкие и последовательные доказательства защиты о невиновности", - пояснили адвокаты.

Следователи, не имея доказательств виновности Дугарь, пытаются поставить под сомнение доказательства защиты о ее невиновности, - адвокаты 04
Следователи, не имея доказательств виновности Дугарь, пытаются поставить под сомнение доказательства защиты о ее невиновности, - адвокаты 05
Следователи, не имея доказательств виновности Дугарь, пытаются поставить под сомнение доказательства защиты о ее невиновности, - адвокаты 06
Следователи, не имея доказательств виновности Дугарь, пытаются поставить под сомнение доказательства защиты о ее невиновности, - адвокаты 07
Следователи, не имея доказательств виновности Дугарь, пытаются поставить под сомнение доказательства защиты о ее невиновности, - адвокаты 08
Следователи, не имея доказательств виновности Дугарь, пытаются поставить под сомнение доказательства защиты о ее невиновности, - адвокаты 09
Следователи, не имея доказательств виновности Дугарь, пытаются поставить под сомнение доказательства защиты о ее невиновности, - адвокаты 10
Следователи, не имея доказательств виновности Дугарь, пытаются поставить под сомнение доказательства защиты о ее невиновности, - адвокаты 11
Следователи, не имея доказательств виновности Дугарь, пытаются поставить под сомнение доказательства защиты о ее невиновности, - адвокаты 12
Следователи, не имея доказательств виновности Дугарь, пытаются поставить под сомнение доказательства защиты о ее невиновности, - адвокаты 13
Следователи, не имея доказательств виновности Дугарь, пытаются поставить под сомнение доказательства защиты о ее невиновности, - адвокаты 14

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/v3175551
 
   
 Топ комментарии
 
Ну так обісратись по-повному. Причому не тільки слідчі, в і вся верхівка-гарант, генпрокурор, голова МВС.
От тепер і видумають "велосипед", щоб так сильно не смерділо
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Методы тоталитарных режимов.
В цивилизованном мире действует ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ.
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ЗЕблевотные продолжают шоу для ЗЕбилоидов. Быдлу нужно хлеба и зрелищ
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Ну так обісратись по-повному. Причому не тільки слідчі, в і вся верхівка-гарант, генпрокурор, голова МВС.
От тепер і видумають "велосипед", щоб так сильно не смерділо
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какая разница где была Яна в 2019, если белоруса кильнули в 2016? Что за логика у мусоров не пойму? может еще зима в этом году теплая из-за убийства Шеремета?
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СОБАКОФФ И ЛОГИКА, ЭТО НЕСОВМЕСТИМЫЕ ПОНЯТИЯ! ЛОГИКА ЭТО НЕ РЮКЗАК !
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Ну, это как в совковые времена у бабок на лавочке собирали "свидетельские показания", что подозреваемый не здоровается, громко хлопает дверью, словом, ведёт антиобщественный образ жизни...))
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Тут все набагато гірше.
За наслідками.
Тут пряма демонстрація : « Да нам плєвать.»
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І якщо в них це вийде - наступним рівнем хуцпи будуть просто знищення без суду та слідства, як в ОРДЛО. Тупо за наказом функціонерів СН.
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Та якби ще, й не за допомогою «підвальних фахівців МГБ» ОРДЛО після «октябрьскіх виборов»....
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У ЗЕБИЛОВ И АВАКОВСКИХ всё сыпется.. как и экономика Украины..
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более того, аваковские зебилы даже во время следствия ВРУТ:
Яна участвовала в следственном эксперименте в г.. Покровск и в повторном допросе, который проводили следователи в г.. Покровск. Кроме этого, информация об отказе от участия 03.01.2020 г., распространенная пресс-службой Нацполицие также оказалась неправдой.
Яна Дугарь являлась на все вызовы следователей. Однако подозреваемая и не обязана сотрудничать со следствием, особенно с необъективным и предвзятым.
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а в Киеве в середине Июля, оказывается, холодно. он люди в магазин в зимних куртках ходят...
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Тут ще гірше. Обвинувачення чомусь вирішило наплювати на самі основи кримінального права - презумпція невинуватості, і вирішило змусити Яну доводити свою невинуватість замість того, щоб САМИМ ДОВЕСТИ ЇЇ ВИНУ!!!!
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А они диплом получали, как и Зеленский , знаний нет только купленные дипломы и зачёты с оценками.
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Методы тоталитарных режимов.
В цивилизованном мире действует ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ.
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Віслюк реформує Україну під стандарти ОРДЛО.
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Та медсестра, наче Піфагор, уміє перебувати у двох місцях одночасно. Одна половина закладає бомбу в машину, друга доглядає пацієнтів. Все по Кастанеді.
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одна половина "неотлучно находится в зоне АТО", вторая в то же самое время гуляет по Киеву и переписывается с подругой
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тебе, долбо*бу, в статье всё прекрасно объяснили про Устав воинской службы. но ты же у нас чукча, что только писать умеет.
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Оно конченый кацап.
В статье про воду в Крым спалилось по полной, не удержавшись про вяличие и прогресс Роиси. Слідчі, не маючи доказів вини Дугарь, намагаються поставити під сумнів докази захисту про її невинуватість, - адвокати Дугарь - Цензор.НЕТ 6768
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Вітаю з Міжнародним днем нацюцюрника!
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ЗЕблевотные продолжают шоу для ЗЕбилоидов. Быдлу нужно хлеба и зрелищ
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Дійсно, що ніхто не почув про переконливі докази винуватості Дугарь.
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Дана была команда, янелоху оманскому, унизить, запугать воинов АТО, волонтеров!
Не получится!
Дело было сфальсифицировано!
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Зеленский дурак! Ему бы тихонько замять это дело, но нет же....
Если все это дойдет до суда и им присудят реальные сроки, то они обратятся в ЕСПЧ, где их приговоры признают незаконными и политически мотивированными...И тут все вспомнят и как Зе засветился на пресконференции (одного этого будет достаточно для оправдвния) , и как Аваков там же присутствовал.....и вспомнят как Зе вещал Трампу, что у него свой прокуроа.......В общем, когда в ЕС начнется раскрутка Зе как диктатора ему мало не покажется
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Але він може сказати - "а нам ваши ЕСПЧ не указ! П*тин плевал на вас и мьі плевать хотели! Гьі-гьі-гьі, гейропка, озабоченность вьірази! нам теперь с мацквой по пути!"
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Может конечно, у него "ума" хватит, однако это будет новая вершина глупости. За невыполнение ЕСПЧ на Украину могут наложить санкции - РФ может себе это позволить, а Украина нет, кроме того на РФ накладывают санкции скрипя сердцем, а на Украину наложат на раз-два и еще используют это для снятия санкций с РФ
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а на Украину наложат на раз-два и еще используют это для снятия санкций с РФ

...
Власне це й може бути його місією. А наступний крок - "ну что, хохляндия, поздравляю обосрамшись! ничё, с Западом не выгорело - теперь наш путь в таежный союз, а от санкций мы только крепчать будем!"
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PS Так могут ввести персональные санкции на тех кто это учудил (судей, прокуроров....) и сделать невъездными в ЕС. На Зе, пока он президент таких санкций не наложат, "но это пока" (как сказал один "классик" Слідчі, не маючи доказів вини Дугарь, намагаються поставити під сумнів докази захисту про її невинуватість, - адвокати Дугарь - Цензор.НЕТ 8356 )
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В ЕСПЧ достаточно будет посмотреть на перлы в "экспертизе" типа "переважно співпадають"...)
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Туфта, никто не знает - какая была погода в "-2019 году", т.е. в 2019 году до нашей эры, а следствие знает...
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Непрофесійні дії всіх гілок влади-це наслідки повної корупції українського суспільства. Це коли прокурори з купленими дипломами пробують вертіти законом, коли судді, з купленими батьками корумпованими суддями дипломами влаштовують якісь судилища. Судами керує якийсь фсбешний троль. В цієї країни немає майбутнього. Тільки пряме правління інших країн може врятувати Україну.
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Эти следаки такие же профессионалы как и клоун одного поля ягоды ни дать ни взять. ПОЗОРИЩЕ! Как вам лохмандеи из числа 43% класс, вам таких следаков каждому персонально продажных презервативов и пусть они ведут ваши дела, чем бог не шутит мы же все под богом ходим. А вам за этот беспредел которым руководит ваш лидер валодя отвечать! И это будет.
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Да, преступления раскрывать это не скотч у слепых тырить...)
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Украина может согласиться на снятие санкций с РФ, Ермак готовит перезагрузку Офиса президента.

Сделали это вместе!!!

Следователи, не имея доказательств виновности Дугарь, пытаются поставить под сомнение доказательства защиты о ее невиновности, - адвокаты - Цензор.НЕТ 8059
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можно продолжение сериала "Чужак" по Кингу снимать
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ФСБ надёжно защищает фигурантов
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Можно ещё запилить версию про кротовью нору, проиллюстрировать кадрами из "Интерстеллара", и прифотошопить туда фигурантов...
Всяко умнее будет выглядеть, чем смена 7 ноября на 11 июля...
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А почему Матиоса не взли с его ВОЛШЕБНЫМ ТЕПЛОВИЗОРОМ?
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А вот теперь, принесите справки от всех женщин, что вы на них не женаты!
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Неужели в прокуратуре работают такие дебилы? это не дно умственным способностям следователей и прокуроров, а днище.
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Всё о чём предупреждали найупоротейшие порохоботы, сбывается!

Слідчі, не маючи доказів вини Дугарь, намагаються поставити під сумнів докази захисту про її невинуватість, - адвокати Дугарь - Цензор.НЕТ 12
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Це фото у виданні "Букви"! Чи пов'яжуть його з погрозами Звіробій "виїсти мізки Зеленському"? Чи порушать справу про загрозу життю першої особи?
Слідчі, не маючи доказів вини Дугарь, намагаються поставити під сумнів докази захисту про її невинуватість, - адвокати Дугарь - Цензор.НЕТ 2805
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Если это выражение станет поводом для обвинения, то ЗЕ тогда действительно стоит грохнуть, но не так как Кеннеди, желательно при помощи веревки и мыла. И что бы транслировали на Г+Г
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Є ось такий расово китайський метод. Тільки підозрюю, що Маруся залишиться голодною... бо моску там...
Мозг обезьяны (Lurkmore)

Приготовление сего деликатеса сопряжено с особыми трудностями. Суть такова, что ткани моска очень быстро разлагаются, поэтому чем быстрее зохавать - тем лучше для желающего острых ощущений индивида. Поэтому привычная готовка блюда… а нет никакой готовки, анон, surprize! Хавать нямку принято в сыром виде - из черепа живой обезьяны.
Живого примата закрепляют в специальном хитрожопом столе, прочно зафиксировав голову. Шерсть на голове сбривают, а затем пробивают несчастной макаке череп при помощи маленького кавайненького молоточка и стамески. После этой аппетитной прелюдии верхнюю часть черепа удаляют, и нажористый моск готов к употреблению. Ах да! Все это делается на глазах у фалломорфирующего едока! Если тот после такого любопытного шоу не проблюется, он может начинать ЖРАТ. Едят моск живой макаки, как уже было упомянуто, прямо из черепной коробки специальной ложечкой с заточенным краем, посолив по вкусу. Сопровождается это действо аккомпанементом из заливистых предсмертных воплей макаки, что доставляет и дает +9000 к ЧСВ едока.
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Наскільки мені, неюстицці, відомо, згідно Римського права, на постулатах якого заснована юстиція Європи і більшості цивілізованих і не дуже країн світу, всі сумніви відносно доказів щодо підозрюваного, або обвинуваченого, ПОВИННІ трактуватись в ході слідства та в судах НА КОРИСТЬ ПІДОЗРЮВАНОГО, ПІДСЛІДНОГО, ОБВИНУВАЧЕНОГО.
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Работает зеленое быдло по принципу докажи что ты не виновен. Откуда вы ***...ди этих даунов набрали себе в команду Зедебилы???
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Откуда у медсестры деньги на нескольких адвокатов ? Почему честные и принципиальные адвокаты не рассажут кто оплачивает их работу ?
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ЗЕлупінцю, різні люди їй допомагають. Якби вона попрохала моєї допомоги, я б теж їй своїми невеликими грошима допоміг.

А вам, ЗЕленій мерзоті, ніхто не допоможе. Навіть ваші хазяї-мільярдери.
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Нафиг эти ваши заявления...
Открывайте уголовные дела на всю срань вплоть до Зе-ишака. Освещайте судебные процессы. А то все только пиарятся.


Где вяликая апазиция в виде Парашенки? Если оно бы реально что-то хотело сделать - были бы процессы и реальные дела.


А так только засирают мозги быдлоэлекторату.
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Дебилы управляют страной под названием Украина.
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Додуматись до того, щоб підозрюваний допомагав мусорним слєдакам-дебілам посадити себе ні за що за грати та ще заявляти на весь світ при цьому, що підозрюваний "нє сотруднічаєть со слєдствєм" - це вже повний треш!!! Слідчі, не маючи доказів вини Дугарь, намагаються поставити під сумнів докази захисту про її невинуватість, - адвокати Дугарь - Цензор.НЕТ 2627
Де це мусорно-прокурвівсько-суддівське бидло вчилось професії і яке бидло їх навчало?! Невже сралінський теоретик юстицьки тоталітарного режиму Андрей Януарієвич Вишинський виліз з кремлівської стіни і став викладати в мусорно-юстицьких ВУЗах!

Слідчі, не маючи доказів вини Дугарь, намагаються поставити під сумнів докази захисту про її невинуватість, - адвокати Дугарь - Цензор.НЕТ 7982
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Не там копають. Олена Притула, коханка Шеремета, в свій час була коханкою Литвина. І це загинув її вже другий коханець. Першим був Гонгадзе.
Здається, я сказав достатньо.
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Вот так шакалы расправлялись с людьми при яныке, так расправляются с неугодными при зе. Сходства не находите? В этом деле просто нету виновного, а был бы, то уже давно бы раскрыли. А то прям ни полиграф, ни доказательства не могут прояснить ничего, а они все равно топят их, под любым предлогом. Мусора никогда не были людьми, это особый сорт мяса. Превращают нашу страну в мордор постепенно.
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"Следователи, не имея доказательств виновности Дугарь, пытаются поставить под сомнение доказательства защиты о ее невиновности, - адвокаты"
Выходит, что следователи дурью маются и адвокаты тоже, потому что при отсутствии доказательств виновности совершенно не имеет значения, есть доказательства невиновности, или нет.
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Много мусора в комментариях и мало логики. Слишком много "перекрутов" со стороны адвокатов.
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Вещмешков, він же Рюкзаков, він же торба москаля фальшує все що можливо. Брехуни. Як не маскуй брехню, а вона вилізе.
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Дугарь, если что и совершила противоправное, то во имя Украины. А потому ей надо дать Героя Украины и с почетом отпустить!
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