 "За медицину - спасибо. Министерство ветеранов отработало на высшем уровне, но около 10 человек еще не получили паспорт", - бывший пленник террористов РФ Секацкий. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в своем интервью 4 каналу Секацкий рассказал о ситуации на оккупированных территориях, о своей работе на спецслужбу, пленении, обмене и о проблемах, с которыми сталкиваются бывшие пленники российских террористов уже после освобождения.

В частности, Секацкий рассказал о востановлении гражданских документов.

"У государства было два года, чтобы разработать схему. Чтобы мы приехали... За медицину - спасибо. Министерство ветеранов отработало на высшем уровне... А с документами - как-то было не организовано. Я понимаю людей, которые занимаются этим - им сообщили поздно. Нас они тоже шокировать не хотели - столько пережили и говорить о плохом сразу: "Ребята, надо подождать потому, что все не налажено". Их винить не в чем... Около десятка человек, которые еще не получили паспорта гражданские. А это самый основной документ...", - рассказал Секацкий.

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