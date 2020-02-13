EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  641  1
Материалы по теме:
Все про:война (3727) обмен (923) оккупация (6904) плен (1824) пытки (480) Россия (74922) Донбасс (20650)

 "За медицину - спасибо. Министерство ветеранов отработало на высшем уровне, но около 10 человек еще не получили паспорт", - бывший пленник террористов РФ Секацкий. ВИДЕО

Луганский бизнесмен Денис Секацкий, который на оккупированных территориях собирал информацию для СБУ, а затем провел почти 4 года в плену, вернулся в Украину во время последнего предновогоднего обмена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в своем интервью 4 каналу Секацкий рассказал о ситуации на оккупированных территориях, о своей работе на спецслужбу, пленении, обмене и о проблемах, с которыми сталкиваются бывшие пленники российских террористов уже после освобождения.

В частности, Секацкий рассказал о востановлении гражданских документов.

"У государства было два года, чтобы разработать схему. Чтобы мы приехали... За медицину - спасибо. Министерство ветеранов отработало на высшем уровне... А с документами - как-то было не организовано. Я понимаю людей, которые занимаются этим - им сообщили поздно. Нас они тоже шокировать не хотели - столько пережили и говорить о плохом сразу: "Ребята, надо подождать потому, что все не налажено". Их винить не в чем... Около десятка человек, которые еще не получили паспорта гражданские. А это самый основной документ...", - рассказал Секацкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Живьем в гроб и 16 суток в абсолютной темноте: бывший пленник "ДНР" Савин рассказал о пытках террористов

Источник: https://censor.net.ua/v3175499
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
да, шо то пошло не так - надьке вон сразу после возвращения - кучу благ, героя украины, а этим даже шоколадных цацок не досталось
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх