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 "Они не обидятся?" - "Мне тоже по##й": в Одессе полицейские во время обыска обокрали офис, в котором работают слепые. ВИДЕО

В сети Интернет появилось видео, на котором зафиксированы лица, во время обыска в помещении одного из одесских предприятий раскладывающие по карманам чужие вещи, комментируя свои действия нецензурными словами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Отмечается, что указанная публикация не осталась без внимания руководства одесской полиции. В настоящее время все участники происшествия установлены. Они действительно являются сотрудниками полиции.

"Этот позорный поступок порочит честь и достоинство тех полицейских, которые ежедневно стоят на страже закона и порядка, иногда рискуя жизнью. Руководство полиции заинтересовано в том, чтобы в правоохранительных органах служили люди, которые являются образцом чести и достоинства, и не намерено скрывать недостойные действия подобных работников", - сказано в сообщении.

В настоящее время по данному факту назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в ГБР для предоставления правовой оценки.

На период проведения проверки полицейские отстранены от выполнения служебных обязанностей.

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Обыск с кражей зафиксировала камера, которая находилась в офисе. На видео видно двух мужчин и женщину, которые берут вещи и складывают в карманы и сумки. Например, женщина взяла скотч. На записи слышны ее слова: "Так, что мне еще нужно... Колонка у меня есть, чайник есть...".

В комментариях к видео в социальных сетях пишут, что эти трое - следователи, которые проводят обыск в коммерческой структуре, работающей с обществом слепых.

Источник: https://censor.net.ua/v3175466
 
   
 Топ комментарии
 
А зачем ипла им замазали? Нарид должен знать своих героев...)
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Мусора не люди, а карманы, а карманам, как известно...(с)
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у них рефлекс.
они иначе не могут.
хотели бы - но не могут.
туда просто другие не идут работать.
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Вони реально "бідують", що вирішили навіть сліпих обікрасти! А чому б їм не виписати великі премії,як урядовцям, щоб люди не крали і не брали хабарі?!...
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Улыбайтесь,вас снимает скрытая камера!Они к счастью не услышат.А от вирок суду можливо "Вони не образяться?" - "Мені теж по##й": в Одесі поліцейські під час обшуку обікрали офіс, в якому працюють сліпі - Цензор.НЕТ 3251
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"Этот позорный поступок порочит честь и достоинство тех полицейских, которые ежедневно стоят на страже закона и порядка, иногда рискуя жизнью."



Интересно, как это этот позоный поступок порочит американских копов?
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Это та реформированная полиция систему реформирования которой берут как пример , для реформирования прокуратуры .
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Канибалы нас охраняют. Где народовладдя и народные законы на местах?
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Уволить этих мусорских мразей по статье, с записью в трудовой книжке !!!!!
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Какая ***** называется "с особым цинизмом".
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Типові виборці Зе!команди: хочуть все і відразу, а закон, справедливість - то все фігня...
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Соєвий баран і тут висрався.
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Я б вирішив питання з корупцією і воровством за рік! Прийняв би закон, що карою за крадіжку та корупцію відрубування рук (тут буде градація від пальців до плеча з переходом на другу руку) і все ніякої тюрми не потрібно. Відрубали, заштопали і відпустили нехай ходить махає обрубками, як наука для інших і для своїх дітей. А далі для такого, ніяких пенсій, пільг, допомог. Рік максимум і як "рукою зніме"
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А потім дивуємось - чому Одеса одне із самих криміногенних міст...
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