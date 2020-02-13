 "Они не обидятся?" - "Мне тоже по##й": в Одессе полицейские во время обыска обокрали офис, в котором работают слепые. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Отмечается, что указанная публикация не осталась без внимания руководства одесской полиции. В настоящее время все участники происшествия установлены. Они действительно являются сотрудниками полиции.

"Этот позорный поступок порочит честь и достоинство тех полицейских, которые ежедневно стоят на страже закона и порядка, иногда рискуя жизнью. Руководство полиции заинтересовано в том, чтобы в правоохранительных органах служили люди, которые являются образцом чести и достоинства, и не намерено скрывать недостойные действия подобных работников", - сказано в сообщении.

В настоящее время по данному факту назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в ГБР для предоставления правовой оценки.

На период проведения проверки полицейские отстранены от выполнения служебных обязанностей.

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Обыск с кражей зафиксировала камера, которая находилась в офисе. На видео видно двух мужчин и женщину, которые берут вещи и складывают в карманы и сумки. Например, женщина взяла скотч. На записи слышны ее слова: "Так, что мне еще нужно... Колонка у меня есть, чайник есть...".

В комментариях к видео в социальных сетях пишут, что эти трое - следователи, которые проводят обыск в коммерческой структуре, работающей с обществом слепых.