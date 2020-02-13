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 Политика Украины
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 "Слуга народа" Камельчук поддержал возобновление водоснабжения Крыма: "Может, мы воду по такой же цене, как газ нам Россия, будем продавать". ВИДЕО

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук, избранный по 124 округу во Львовской области, поддержал возобновление подачи воды в оккупированный Россией Крым.

Об этом он заявил в эфире телеканала "НАШ", передает Цензор.НЕТ.

Камельчук аргументировал свою позицию тем, что в Крыму живут украинцы, которым украинские власти должны помогать: "Украинцы живут и на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, и в Крыму. Это не поддержка оккупантов, а поддержка украинцев. Мы хотим вернуть эти территории? Хотим".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "А кто такие лнр? Мы их уже признали?": Пост депутата от СН Камельчука о разведении в Золотом возмутил пользователей Facebook

"Долгосрочная ошибка тех людей, которые говорят, что "а давайте мы сейчас не будем поставлять воду". Мне непонятно: это что, Крым, который мы хотим вернуть, где, в том числе, живут украинцы, Крым, где есть плодородные земли, мы хотим высушить? Если мы так будем думать, то лет через 5-10 и сами не захотим эту пустыню", – сказал он.

Камельчук добавил, что нужно быть дальновидными, ведь Украина должна подать воду в Крым не для кого-то другого, а для себя.

"Знаете, какая прекрасная идея пришла сегодня в голову: почему бы нам не заключить контракт на водоснабжение. Может, мы воду по такой же цене, как газ нам Россия, будем продавать", – предложил Камельчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заявление Арахамии о подаче воды в Крым - это его личная позиция. На переговорах с Козаком этот вопрос не обсуждался, - Ермак

Также он высказался за выплату украинских пенсий жителям оккупированных территорий Донбасса.

"Неважно, где украинец находится и живет, обязанность Украины – выплачивать пенсии", – заявил Камельчук.

Ранее председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "Прямой" назвал допустимым компромиссом подачу воды в оккупированный Крыму в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

"Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое пошел бы, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, лично я бы на такое пошел", - сказал Арахамия.

Его заявление расскритиковал глава Меджлиса крымско-татарского народа РефатЧубаров: "Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?".

Позже сам Арахамия заявил: "На вопрос о подаче воды в Крым нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу. Это будет для меня наукой на будущее"

Источник: https://censor.net.ua/v3175460
 
 
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1000 кубов газа, по тарифу сейчас 6000 гривен, грубо
1000 кубов воды 11,544 грн *1000 = 11544 гривен
Выходит москалям будем воду продавать в два раза дешевле чем населению. вот жеж ипанько "Слуга народа" Камельчук поддержал возобновление водоснабжения Крыма: "Может, мы воду по такой же цене, как газ нам Россия, будем продавать" - Цензор.НЕТ 6411
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хотя откуда слугам урода знать какие там тарифы для простых смертных. Они все на супсидиях и с сумасшедшыми зарплатами в конвертах
Да взять же того самого дубинского, у чувырлы 24 квартиры))
Вот скажите мне сколько у него уходит времени: на снятие показаний счетчиков, передачи их в электронные кабинеты и последующей оплате. И это ж еще надаездить с хаты на хату, хотя мамка любит скорость, так шо норм
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сказочный доLбо@б...... дав воду в Крым они уже точно никогда не вернутся еще и смеятся будут мол во дают хохлы....
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Это все шажечки, там просто перестать стрелять, потом какая разница, потом воду и опа-ча и уже не оккупанты, не аннексия и участники АТО не участники и русский язык государственный и двойное гражданство и т.д. ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА короче...
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Дійсно казав Зеленський що треба чистити партію від лайна,а його як видно там багато. "Слуга народа" Камельчук поддержал возобновление водоснабжения Крыма: "Может, мы воду по такой же цене, как газ нам Россия, будем продавать" - Цензор.НЕТ 6357
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и самый большой кусок дерьма сам зеленский...
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Це особиста думка хойломовного лайна такого як ти,котра нікому окрім тебе не цікава.
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Коли ***** каятись будеш за привід зрадника на пост президента?
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Виктор Ли e7bd7ce9 - "Слуга народа" Камельчук поддержал возобновление водоснабжения Крыма: "Может, мы воду по такой же цене, как газ нам Россия, будем продавать" - Цензор.НЕТ 6112 понятно....

для зе-пидоров (таких как ты) всегда бояре виноваты...
Царь не в курсе просто...
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ну конечно . и Родину можно продать . если хорошо заплатят
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это точно!
можно все продать даже маму с папой главное договорится о цене!!
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Особливо, якщо твоя батьківщина Радянський Союз...
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Всем умникам которые предлагают поставлять воду можно задать простой вопрос а на основе какого договора вы будете поставлять воду? типа международный договор между рашкой и Украиной тем самым признавая что крым территория рашки да?! а если нет то как каким каком?!!
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На основе того же договора, на основе которого наш преЗедент платит налог на имущество, за свою виллу в Крыму рашке
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президент платит как физ лицо, а тут договор между даже не юр лицами а государствами! так что не так все просто!!
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Слава Киевской Руси - Камельчук соси!
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Хто, Баканов? Ви вірите, що це не з його відома? Моніка пообіцяла воду до Криму, тепер організовують вкиди, щоби прозондувати реакцію. Хто цим може займатись, як не СБ?
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где УПА наших дней с Бандеровцами и Шухевичами...?
почему эти гниды позволяют себе делать такие заявления не опасаясь за свои жизни..?
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Чет не воспр. видео то.
1. вроде и правильно, ибо Нидерланды воюя с испанцами, торговали с ними же - испанцам шили штаны, а на деньги испанцев отливали... пушки.
2. с кацапами это не пройдет, ибо козырь Путину - завопит: Вот, вот, мы торгуем а не воюем!!11
3. Мрекель и Микрон сделают вот так: "Слуга народа" Камельчук поддержал возобновление водоснабжения Крыма: "Может, мы воду по такой же цене, как газ нам Россия, будем продавать" - Цензор.НЕТ 7124 "Слуга народа" Камельчук поддержал возобновление водоснабжения Крыма: "Может, мы воду по такой же цене, как газ нам Россия, будем продавать" - Цензор.НЕТ 624
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пшел ***** в дупу-ищи там воду
мацкаль ватный
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выпей томатного сока и прочитай еще раз, а потом извинись.
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Еще один водопроводчик..
Как бы в канале не утонул от тяжести
мацкальских денег
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И главное на сепарскому канале "НАШ" такое заявил.
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И снова, как в 2015 году, в договоре про поставку Крым будет называться федеральным округом кацапстана?
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Якби можно було за валюту довб.бів продавати, ми би пару бюджетів на "Слугах народу" підняли би...
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А те що ті "українці" в криму будуть теж оплачувати воду по ціні газу його не бентежить.
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За анексированый Крым полностью отвечает РФ.
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Деградация украинского общества уже ниже плинтуса ! Украину может спасти только прямое управление с Америке . Другого выхода просто нет .
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Хорошая идея. Посадить наместника, и преторианцы в министерствах и силовых структурах.
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Вы еврей? Я тоже нет.
Срав.ни трудолюбивых японцев, корейцев, немцев с нами..... мы американов вышвырнем, "бо заставляють працювати"
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Цікаво, коли після такої заяви ОЦЕ Камельчук наважиться приїхати в свій округ на Львівщині?
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А что там лучшее кто за него голосовали ? https://www.youtube.com/watch?v=oDSg-MEyJVc&feature=share
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То телеканал Медведчука, то канал Мураева. Где патриотические каналы Цензор?
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Новоиспеченные Предприниматели депутаты , - Продолжайте говорить , и чем больше тем разкрывается в полной мере ваша Дурь и Благодаря Украинскому Юмору Смех не Иссякнет.
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Мах на Мах, мы им воду они нам Газ, бесплатно.
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А, послушал, вроде норм. человек, бородат, ф пинжаке, но говорит как оккупант, т.е., при шухере - помашет хвостом и мы дальше будем продавать...... пушмясо для Путина. Если даром не возьмет. Проходили, знаю.
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Языком тилипать-не мешки ворочать.Ума не надо.Орда донбасс и не собирается сливать.Замороженный конфликт её вполне устраивает,как Приднестровье,абхазия,осетия.Воевать с обезумевшей ордой -смерти подобно ввиду наличия ЯО.Выход один-Развиваться самим и становиться привлекательными,не забывая об обороне.Шапкозакидателей и сторонников блицкрига-в игнор.Молодёжь взяла власть в руки ,а престарелых хануриков -на политический погост.Во власти не всё ладится,но это проблемы роста.
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таак. серия номер два. не выходит с налёту - будем с раскачки. гавнюки зелёные.
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Ну эти слова не противоречат его внешнему виду "Слуга народа" Камельчук поддержал возобновление водоснабжения Крыма: "Может, мы воду по такой же цене, как газ нам Россия, будем продавать" - Цензор.НЕТ 1737а на вид оно идиот полнейший ...
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Всю партию СН в полном составе отправить на фронт,арахамию и камельчука на разминирование.
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Деньги на крови наших погибших воинов не пахнет для прислуги уродов
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Вони що подуріли там всі?!?! Чи за дурнів народ України тримають? Цікаво, є хоч одна гнида яка зізнається, що за це гімно колабраціоністське голосувала?
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"Знаете, какая прекрасная идея пришла сегодня в голову: почему бы нам не заключить контракт на водоснабжение. Может, мы воду по такой же цене, как газ нам Россия, будем продавать", - предложил Камельчук.

Извиняюсь спросить, контракт между кем и кем? Если между российской коммунальной компанией и нами или, что еще хуже, между россией и Украиной, то это автоматически влечет за собой признание нами Крыма российским. Этот тупица этого не понимает? Бабло глаза застит? Вопросы риторические.
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это он ,дебил так поддержать окупированных укранцев хочет?всучив им воду по цене газа?или он думает,шо рашка из бюджета будет компенсировать цены?
мля,зебилы,кого вы навыбирали? "Слуга народа" Камельчук поддержал возобновление водоснабжения Крыма: "Может, мы воду по такой же цене, как газ нам Россия, будем продавать" - Цензор.НЕТ 5057
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Какой газ???
По цене нефти! Бочка воды по цене бареля нефти.
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"Слуга народа" Камельчук поддержал возобновление водоснабжения Крыма: "Может, мы воду по такой же цене, как газ нам Россия, будем продавать".
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Потім буде, що давайте по світовим цінам, потім по братерським цінам, а ще далі просто так дамо воду, бо там наші люди...
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Повскрывались петухи... Кому ты воду будешь продавать, чучело? Округу РФ? Что в контракте будет написано?
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Посмотрите кто за него во Львове голосовал : https://www.youtube.com/watch?v=oDSg-MEyJVc&feature=share
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