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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4581) Оман (34) Ермак Андрей (110)

 У Зеленского не было непубличных встреч в Омане, - Ермак. ВИДЕО

В январе у президента Украины Владимира Зеленского не было непубличных встреч во время поездки в Оман.

Об этом 12 февраля в комментарии "Радіо Свобода" сказал глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Нет, мы встречались публично только с теми, кого вы могли видеть в официальных источниках Офиса президента", – сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офис президента не ответил на запрос Цензор.НЕТ о финансировании и цели визита Зеленского в Оман

На вопрос, были ли публичные встречи с представителями РФ, Ермак ответил: "Нет".

Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".

Источник: https://censor.net.ua/v3175443
 
 
 Топ комментарии
 
Это пздц. Оказывается в трех созывах Верховной Рады (V, VI,VIІ) Андрей Ермак был помощником депутата от Партии регионов Эльбруса Тедеева, в 90-х члена ОПГ "Солохи". Это все что вам нужно знать про нового главу Офиса преЗЕдента #зекоманда #новіобличчя
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Тобто до цього брехали, а тепер сказали правду. У Зеленского не было непубличных встреч в Омане, - Ермак - Цензор.НЕТ 498
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Если училка географии, показывая на Венесуэлу, называет Оман... - грош цена такой училке.
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Телепню! Вона дивиться на Оман! А тримати тебе за дурня, її святий обов'язок!
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не-не-не! - мы верим Ермаку.
верим-верим-верим.
разве квартальная власть нас хоть раз обманула?! - да быть того не может.

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"Маленькая ложь порождает большое недоверие" (с)
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Що робила теща під час офіційної поїздки? Бліни пекла?
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До речі стефанчук живе з тещею. І як по ньому видно готує вона як бог У Зеленского не было непубличных встреч в Омане, - Ермак - Цензор.НЕТ 7458
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У тебя не закрытый перелом а открытый! (с)
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Ну так разьясните шо Осел там делал? И предоставьте финансовый отчет. Хто с какого кармана за шо платил.
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Это пздц. Оказывается в трех созывах Верховной Рады (V, VI,VIІ) Андрей Ермак был помощником депутата от Партии регионов Эльбруса Тедеева, в 90-х члена ОПГ "Солохи". Это все что вам нужно знать про нового главу Офиса преЗЕдента #зекоманда #новіобличчя
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Чуєш, завхоз преЗЕдента, тут вже не в зустрічах питання! Точніше не тілько в них. Скажи: за чий рахунок був той "банкет"?
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Были не публичные ..
.
Тоисть СЕКРЕТНЫЕ ..
.

В ОМАНЕ ???
,
,
Но с кем ?????
.
С кем надо секретно встречаться в Омане ??
.
.
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Эти порохоидиоты за ......... ОМАНОМ, выселите их в Китай за госсредства.
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ольгинский, ты тут чужой.
вас не воспринимают.
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Конечно ......птичкам я чужой, потому и не набиваюсь.
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А єрмак та "туристи" з московїї в Оман прилетіли, щоб скласти компанію?
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Ага, в дебчік там в преферанс... На мушлі звичайно або камінці з пляжу...
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Дмітро, что ж ти на царя-бога зебилов бочку катишь? Ты же топил за зебло против Пороха. Не стыдно тебе?
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Ты голосовал зе зебила, который ватник и малоросс, который говорит па руске и в гробу видал украинский язык, и сейчас еще тут рассказываешь кому и на каком языке писать?
Зеленський не мав непублічних зустрічей в Омані, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4513
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Комаровський засмучений результатами роботи Зеленського: йому хочеться ридати

Радник президента України Володимира Зеленського, відомий педіатр Євген Комаровський зізнався, що результати роботи глави держави викликають у нього величезний смуток. Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, відео якого з'явилося на YouTube

Так, на запитання Гордона, які емоції викликають результати роботи Зеленського, Комаровський сказав, що йому дуже зле.
"Вызывают огромную грусть, огромную грусть. Просто иногда хочется рыдать и все. Мне плохо, мне очень плохо", - сказав Комаровський.
Він зазначив, що Зеленському дуже важко бути президентом, але це не повинно впливати на те, що він обіцяв своїм виборцям.
"Зеленскому безумно тяжело, но тот факт, что ему тяжело, не дает ему оснований не обращать внимания на тех людей, которые от него совершенно определенного хотели и ждали", - підкреслив Комаровський.
https://bykvu.com/ua/bukvy/komarovskij-*********-rezultatami-raboty-zelenskogo-hochetsja-rydat/
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Нагадую: усі розчаровані в ЗЕ - автоматично поповнюють отару тупої біомаси. Це не мої слова - це сказав носій У-хромосоми, яку він передав нинішньому презеденту.
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Пожаловался еврей еврею на еврея. Бу-га-га... Зеленський не мав непублічних зустрічей в Омані, - Єрмак - Цензор.НЕТ 1132
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Да, понятно, что это были не непубличные встречи.
Это были тайные, глубоко законспирированные сходняки наших предателей с фашистами.
Такая риторика и должна быть хотя бы в наших адекватных сми.
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Як кажуть: "Пізно пити Боржомі..." Уже і так всі знають, що то був за візит до Оману.
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зеленський ввів Україну в оману... самое страшное, что пошел на уступки кацапам... а вот этого ему уже не простят... вообще, складывается впечатление, что зеленский - это последнее горе Украины...
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Дай бог чтобы чтобы последнее, а то следующего зебилы еще из жопаблока выберут - або не Пороха!
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народ Украины так и не услышал за чей счет летал ишак в оман! народ Украины так и не увидел декларацию ишака в которой указываются многомиллионные расходы на полет в оман! вобщем, зеленую соплю уже можно сажать даже и без тайной встречи с сурковым поскольку эта встреча тянет на гос измену.
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Воет шакал на луну, а президент Украины все равно на посту.
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это зебобики всегда на посту а он иногда и отдыхает Зеленський не мав непублічних зустрічей в Омані, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6301
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Туда на рейсовом самолета за свои средства и то далеко не факт, зато назад на чартере за кучу бабла из бюджета))) Как то про дорогу назад умолчал
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Не сбылись мечты ПЕСов.
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Хотя бы ваши мечты сбываются и то хорошо. Должно же кому повезти.))
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а отель рядом с рф-ским посольством ну прям один такой на весь Оман. конечно верим!
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раз Ермак - путинский агент, сказал что не было, значит не было
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БРЕХЛО .

Зачем БУБОЧКА срочно слетал в ОМАН?
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В рамках подготовки радбеза оон 18 февраля 2020
Про сомалийских пиратов
https://youtu.be/JysfUIyH5aY

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У Зеленского не было непубличных встреч....
Верим, верим. Все встречи были в публичном доме?
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Господи, спаси Украину от зеленых мразей!
Вече когда???
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А що там робили кацапи за дивним збігом ?
І хто виклав інфу про місцезнаходження Зелі ?
Чому про офіційний візит не було повідомлено заздалегіть ?
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І найголовніше.
Куди зник ЗЕ на добу ?
І чому його шукав Помпео ?
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Попытка Ермака руководить чем-то ещё кроме заправки принтеров и наличия туалетной бумаги в офисе - это государственный переворот. Потому что в Конституции нет никакого "офиса президента".
Власть в стране захвачена иностранным агентом, не имеющим ни народного мандата, ни конституционных полномочий чем-либо руководить.



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ермак поумнее прочих зегнид,
само собой, были бы публичные, то мы бы и так знали,
но тут он намекает, что были не публичные,
ермак топит Зеленского в зелёном болоте ....
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«
"Нет, мы встречались публично только с теми, кого вы могли видеть в официальных источниках Офиса президента", - сказал он.

На вопрос, были ли публичные встречи с представителями РФ, Ермак ответил: "Нет"Источник: https://censor.net.ua/v317544
»
очень хитрые ответы ..... Зегнида слыгался с рыгами
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А хто ти такий,щоби я на слово вірив? Відповідь на це мав би голова СБУ давати, але він теж, з клоунів.
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Андрій Богдан перед своїм звільненням повідомив скандальні подробиці поїздки Зеленського в Оман:
документ - «Відтак організаційно-протокольне забезпечення президента України до Оману не здійснювалося, делегація не передбачалася», - надали інформацію в Офісі президента. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/na-proshchannya-bogdan-rozkriv-detali-skandalnogo-vizitu-zelenskogo-v-oman-dokument-659183.html
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