 У Зеленского не было непубличных встреч в Омане, - Ермак. ВИДЕО

Об этом 12 февраля в комментарии "Радіо Свобода" сказал глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
"Нет, мы встречались публично только с теми, кого вы могли видеть в официальных источниках Офиса президента", – сказал он.
На вопрос, были ли публичные встречи с представителями РФ, Ермак ответил: "Нет".
Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.
Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".
верим-верим-верим.
разве квартальная власть нас хоть раз обманула?! - да быть того не может.
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Тоисть СЕКРЕТНЫЕ ..
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В ОМАНЕ ???
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Но с кем ?????
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С кем надо секретно встречаться в Омане ??
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вас не воспринимают.
Радник президента України Володимира Зеленського, відомий педіатр Євген Комаровський зізнався, що результати роботи глави держави викликають у нього величезний смуток. Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, відео якого з'явилося на YouTube
Так, на запитання Гордона, які емоції викликають результати роботи Зеленського, Комаровський сказав, що йому дуже зле.
"Вызывают огромную грусть, огромную грусть. Просто иногда хочется рыдать и все. Мне плохо, мне очень плохо", - сказав Комаровський.
Він зазначив, що Зеленському дуже важко бути президентом, але це не повинно впливати на те, що він обіцяв своїм виборцям.
"Зеленскому безумно тяжело, но тот факт, что ему тяжело, не дает ему оснований не обращать внимания на тех людей, которые от него совершенно определенного хотели и ждали", - підкреслив Комаровський.
https://bykvu.com/ua/bukvy/komarovskij-*********-rezultatami-raboty-zelenskogo-hochetsja-rydat/
Это были тайные, глубоко законспирированные сходняки наших предателей с фашистами.
Такая риторика и должна быть хотя бы в наших адекватных сми.
И не у фракции, а у народа.
Зачем БУБОЧКА срочно слетал в ОМАН?
Про сомалийских пиратов
https://youtu.be/JysfUIyH5aY
Верим, верим. Все встречи были в публичном доме?
Вече когда???
І хто виклав інфу про місцезнаходження Зелі ?
Чому про офіційний візит не було повідомлено заздалегіть ?
Куди зник ЗЕ на добу ?
І чому його шукав Помпео ?
Власть в стране захвачена иностранным агентом, не имеющим ни народного мандата, ни конституционных полномочий чем-либо руководить.
само собой, были бы публичные, то мы бы и так знали,
но тут он намекает, что были не публичные,
ермак топит Зеленского в зелёном болоте ....
"Нет, мы встречались публично только с теми, кого вы могли видеть в официальных источниках Офиса президента", - сказал он.
На вопрос, были ли публичные встречи с представителями РФ, Ермак ответил: "Нет"Источник: https://censor.net.ua/v317544
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очень хитрые ответы ..... Зегнида слыгался с рыгами
документ - «Відтак організаційно-протокольне забезпечення президента України до Оману не здійснювалося, делегація не передбачалася», - надали інформацію в Офісі президента. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/na-proshchannya-bogdan-rozkriv-detali-skandalnogo-vizitu-zelenskogo-v-oman-dokument-659183.html