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 Карантин из-за коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess завершится 19 февраля, - вице-президент владельца Калури. ВИДЕО

Карантинный режим на круизном лайнере Diamond Princess, который объявили из-за обнаруженных там случаев заражения коронавирусом, завершится в следующую среду, 19 февраля.

Об этом сообщил в видеообращении Рой Калури, исполнительный вице-президент владельца лайнера - компании Princess Cruises, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

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По словам Калури, карантинный режим на Diamond Princess объявлен Министерством здравоохранения Японии.

"И министерство сообщило нам, что карантин на корабле завершится 19 февраля. И если не произойдет каких-то непредсказуемых событий, мы и дальше будем ориентироваться на этот срок", - сообщил Калури.

Он также добавил, что одним из главных приоритетов компании является обеспечение членов экипажа и пассажиров корабля необходимыми лекарствами. К тому же, на лайнер направили семь фармакологов, которые помогают разносить лекарства всем, кто в них нуждается.

Следует отметить, что 19 февраля истекает 14-дневный срок карантина - именно столько он должен продолжаться по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

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Напомним, круизный лайнер Diamond Princess находится на карантине у порта Йокогама в Японии. По результатам проверки 3 февраля вирус обнаружили у 10 человек. После этого на лайнере объявили двухнедельный карантин. Пассажиров, у которых обнаружили вирус, отправляют в больницы Японии. Те, у кого коронавирус не выявили, или те, кто ждет результатов теста, должны оставаться на суде не менее 14 дней. Всего на борту находятся 3 700 пассажиров и членов экипажа, в т.ч. 25 украинцев - членов экипажа.

По последним данным, на борту Diamond Princess обнаружили 175 случаев заражения коронавирусом, два из них - у украинцев.

Источник: https://censor.net.ua/v3175410
 
 
 Топ комментарии
 
А ничего, что там всё новые случаи?
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снимут карантин, пойдёт лайнер в другой порт, там поставят на карантин, будет уже не японский минздрав "контролировать" ситуацию
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По предыдущим сообщениям на лайнере всё время проводилось тестирование пассажиров на наличие вируса. Из прошедших тестирование каждый 5-й оказался носителем и был перевезен в японскую больницу. Логично предположить, что носителем вируса является каждый 5-й из остальных, не охваченных тестированием. Из 3000 пассажиров 1/5 часть - это 600 человек. Вопрос: эти 600 человек будут отпущены на все четыре стороны?
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А ничего, что там всё новые случаи?
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Юпонський мінздрав контролює ситуацію.
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снимут карантин, пойдёт лайнер в другой порт, там поставят на карантин, будет уже не японский минздрав "контролировать" ситуацию
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ніхто ж крім китаю(якому,здається,вже пофік) не прийме
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Потому и не хотят принимать, потому, что много "чужих".
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но принимают, и принимают заболевших, японцы делают всё правильно но двумя неделями тут не обойтись (имхо)
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По идее, надо отсчет обновлять от последнего выявленного случая...
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да, снять сейчас с карантина лайнер, - это всё время, потраченное до этого, будет впустую
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а що робить ? чекати поки там всі захворіють ?
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не знаю, честно, просто владелец терпит офигенные убытки от того у них такое желание
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МОЖЛИВО пасажирів просто перемістять на материк
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Вообще-то цель любого карантина - выявить всех заболевших, однако тестированием успели охватить пока что менее 500 пассажиров из 3700, поэтому рано прекращать карантин.
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тут проблема, - достоверно никому не известно про инкубационный период, а также случаи с условно говоря с отсутствием симптомов... в две недели они ничего не решают
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Наработка зебилов: чтобы ежедневно говорить, что подтвержденных случаев COVID-2019 у нас нет, нужно просто никого не проверять.
и главный мем этого дня - "основное определение случая, которое будут использовать инфекционисты Минздрава, это опрос человека". Не болейте!
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По предыдущим сообщениям на лайнере всё время проводилось тестирование пассажиров на наличие вируса. Из прошедших тестирование каждый 5-й оказался носителем и был перевезен в японскую больницу. Логично предположить, что носителем вируса является каждый 5-й из остальных, не охваченных тестированием. Из 3000 пассажиров 1/5 часть - это 600 человек. Вопрос: эти 600 человек будут отпущены на все четыре стороны?
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для японців(кожного окремо) буде організований черговий 14-денний карантин.
я б зробив так..

намагання нашого МОЗ організувати 'колективний інкубатор' інфекції для рейсу з Уханю-
'наступити на йокогамські граблі'.
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країна зобовязана піклуватись виключно про своїх громадян.Це етичний принцип..

решта-за гуманітарними мотивами..за міжнародними законами,домовленостями
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*****, напишите , какие лекарства разносят, мы затаримся )))
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Цікаво яка там система вентиляції на тому лайнері, бо може стати як інкубатор для вірусу де в оточенні в обмеженному просторі в прогресії інфікуються.
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я думаю, что решили принять на вооружение лучшие практики Украинского минздрава - пассажиров достаточно опросить и не проверять!
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Положение безвыходное: погрузить всех на баржу и в море... Пусть плавают пока на Земле не найдут вакцину.
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Баржа - это уже перебор, негуманно. Пусть остаются в лайнере, там каюты комфортабельные. Карантин через коронавірус на круїзному лайнері Diamond Princess завершиться 19 лютого, - віцепрезидент власника Калурі - Цензор.НЕТ 6964
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Зараз дивився блогера з Чуньцина, який вчиться там в університеті, каже що по останнім даним інкубаційний період 24дні. Прогнози не втішні.
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Ху. . зн . , якшо украЇнця ізолювати від традиційної їжі і тримати весь час в китаї , то всяка болячка може причепитися . ( Може я не правий ) .
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