 Карантин из-за коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess завершится 19 февраля, - вице-президент владельца Калури. ВИДЕО

Об этом сообщил в видеообращении Рой Калури, исполнительный вице-президент владельца лайнера - компании Princess Cruises, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

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По словам Калури, карантинный режим на Diamond Princess объявлен Министерством здравоохранения Японии.

"И министерство сообщило нам, что карантин на корабле завершится 19 февраля. И если не произойдет каких-то непредсказуемых событий, мы и дальше будем ориентироваться на этот срок", - сообщил Калури.

Он также добавил, что одним из главных приоритетов компании является обеспечение членов экипажа и пассажиров корабля необходимыми лекарствами. К тому же, на лайнер направили семь фармакологов, которые помогают разносить лекарства всем, кто в них нуждается.

Следует отметить, что 19 февраля истекает 14-дневный срок карантина - именно столько он должен продолжаться по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

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Напомним, круизный лайнер Diamond Princess находится на карантине у порта Йокогама в Японии. По результатам проверки 3 февраля вирус обнаружили у 10 человек. После этого на лайнере объявили двухнедельный карантин. Пассажиров, у которых обнаружили вирус, отправляют в больницы Японии. Те, у кого коронавирус не выявили, или те, кто ждет результатов теста, должны оставаться на суде не менее 14 дней. Всего на борту находятся 3 700 пассажиров и членов экипажа, в т.ч. 25 украинцев - членов экипажа.

По последним данным, на борту Diamond Princess обнаружили 175 случаев заражения коронавирусом, два из них - у украинцев.