 Бил дубинкой и заставлял приседать, - полицейского хотят посадить за издевательства над задержанным. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Издевательства, о которых идет речь, имели место в июле 2019 года в отделении полиции г. Ямполь Винницкой области. Тогда в соцсетях распространилось видео, на котором полицейский, угрожая задержанному дубинкой, заставляет его приседать.

"По версии следствия, сотрудник Ямпольского отделения полиции умышленно, безосновательно наносил удары гражданину резиновой дубинкой и угрожая причинением телесных повреждений, заставлял его выполнять физические упражнения", — сообщили в Офисе генпрокурора.

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Прокуратура просит взять полицейского под стражу.

Производство расследуют по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, сопровождавшееся насилием). Наказание по этой статье — лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.