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 Бил дубинкой и заставлял приседать, - полицейского хотят посадить за издевательства над задержанным. ВИДЕО

Полицейскому сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий и издевательствах. Ему грозит от 3 до 8 лет за решеткой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Издевательства, о которых идет речь, имели место в июле 2019 года в отделении полиции г. Ямполь Винницкой области. Тогда в соцсетях распространилось видео, на котором полицейский, угрожая задержанному дубинкой, заставляет его приседать.

"По версии следствия, сотрудник Ямпольского отделения полиции умышленно, безосновательно наносил удары гражданину резиновой дубинкой и угрожая причинением телесных повреждений, заставлял его выполнять физические упражнения", — сообщили в Офисе генпрокурора.

Читайте на Цензор.НЕТ: Издевательства в приюте "Свитанок" в Одессе: полицейский, который наказывал беглых детей, уволен

Прокуратура просит взять полицейского под стражу.

Производство расследуют по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, сопровождавшееся насилием). Наказание по этой статье — лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Источник: https://censor.net.ua/v3175409
 
 
 Топ комментарии
 
мусора есть мусора. Хоть полицейскими их назови или шерифами. Систему не сломали, только переименовали и переодели.
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Он мечтал стать учителем физкультуры, но стране нужны были полицейские...
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Все одно. Якщо ми говоримо про реформи - треба викорінювати усе оце (пост)совкове мусорське, щоб поліція відповідала своїй назві. Щоб була ближчою до європейських та американських копів не лише модними машинами та уніформою, а стилем дії.
Затримані - це поки що лише затримані.
Смороду не повинні випробовувати борошна, коли сміття б'ють їх гумовою довбнею.
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Разве на украинском не так же? НО твоё *йа* мне больше напоминает немецкий (йа-йа). Si-si. Yes.
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Я - слішком егоїстічно, потому разбавляю опщєством - йа - двє букви, уже компанія *)
нє, я просто вєсь на ерратівє
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И кто снимал на мобильный...молчал, а потом выложил...уж не представитель старой мусорской гвардии...
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мусора есть мусора. Хоть полицейскими их назови или шерифами. Систему не сломали, только переименовали и переодели.
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Ты не забывай..это не Киев, и не Одесса...а Ямполь, а там такой народ что по беспределу в мусоровку не закроют, и то что поймали ублюдка на которого недостаточно доказательств я уверен на 100%....Но закон один на всех и отвечать прийдется....И самое смешное что сельский воришка будет на свободе...
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Все одно. Якщо ми говоримо про реформи - треба викорінювати усе оце (пост)совкове мусорське, щоб поліція відповідала своїй назві. Щоб була ближчою до європейських та американських копів не лише модними машинами та уніформою, а стилем дії.
Затримані - це поки що лише затримані.
Смороду не повинні випробовувати борошна, коли сміття б'ють їх гумовою довбнею.
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это не смешно. Это горько. Лишний раз показывает. что, очень часто, форму надевают идиоты, которые без ума, фантазии да смекалки. Поймать вора непросто, еще тяжелее, доказать его вину. Это тяжелый и кропотливый труд. Но, современные мусора, это делать не хотят. А зачем? Норм бабло, форма, "таета", под задом. Зачем напрягаться, особо? Зачем думать? Старые методы, действенны. На этом видео, можно увидеть, только одно. Гнида в форме, рисуется на камеру.
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Надо было бить как на майдане. Тогда был бы на свободе.
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Он мечтал стать учителем физкультуры, но стране нужны были полицейские...
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Нет не так..он в армии хотел быть дедом, а пришлось определенный период побыть духом и молодым ))))
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як казав Комаровський ...всі ми інваліди дитинства ... а цей і у міліцію пішов щоб відомстити "слабшим" за дитячі образи ...а може він садист ...
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А хтось є тут ,хто вірить що мусора посадять ?
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йа не бачу за шо. Рєально, мєнтов нєнавіжу. Но, здєсь он мнє сімпатічєн
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ща напечатаю е...льники : Антон Пряженков, Олег Петренко. крышыют и дают на прокат мусарские машины гопникам.
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Мусор-враг,вспомните что они на Майдане творили
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