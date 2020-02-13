 С каждым днем все становится хуже и хуже. Наше правительство кормит нас завтраками, - граждане Украины, которые ждут эвакуации из Уханя, записали обращение. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом пишет на своей странице в Facebook Ирина Чуйко — украинка из Мелитополя, которая учится в университете в Ухани, информирует Цензор.НЕТ.
"Наша эвакуация сначала должна была состояться в конце первой недели февраля... потом в понедельник, 10 февраля. Потом в ночь с 11 на 12 февраля", — написала она.
"В Ухани не ходит общественный транспорт и даже запрещен частный. Наше Посольство договорилось с китайской транспортной компанией, чтобы нас (ок. 50 человек, разбросанных в разных частях города), забрали автобусы. Были получены все разрешения на вывоз иностранных граждан. Мы уже даже знали номера автобусов и номера телефонов китайских водителей и сопровождающих", — добавила студентка.
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По словам Ирины, все желающие эвакуироваться украинцы подписали согласие на то, чтобы на Родине пройти карантин и получили от государства небольшую материальную помощь для покупки продуктов и вещей первой необходимости.
"И вот, все на чемоданах. В Украине по всем новостям передают, что людей эвакуируют из Ухани и из ждут Дома. А утром 11 февраля нам сообщают, что ... самолет, специальный рейс из Киева за нами не прилетит. И вот тут стало горько. До этого мы в чатах немного посмеивались над русскими, которых забрали на военных самолетах без туалета с ведром за шторкой... Но за ними хотя бы самолет прилетел. А за нами - нет. Не прилетит волшебник в голубом вертолете...", -огорчается украинка.
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Ирина Чуйко написала, что охватившая город эпидемия пока не идет на спад, и что Ухань вернется к нормальной жизни не раньше конца марта. Большинство стран, по ее слова, эвакуировали своих граждан в первую неделю февраля. Из Ухани уже вывезли граждан Вануату, Папуа-Новой Гвинеи и Бангладеш.
"Я всегда гордилась тем, что я - украинка. В Китае я всем говорю, что я - из Украины, из Европейской страны. А по факту... маємо те, що маємо. Но уже так надоело быть первыми... с конца", — добавила украинка.
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Граждане Украины, которых до сих пор не могут эвакуировать из китайского Уханя — эпицентра распространения коронавируса — рассказали о том, что правительство Украины постоянно меняет дату вылета и не забирает их. Видео с заявлениями украинцев hromadske предоставил Святослав Гарасюк, проживающий в Ухане.
Українці ізольовані в китайському Ухані — епіцентрі зараження коронавірусом. Вони зняли звідти відео і надіслали нам pic.twitter.com/f3M6KYEmvA— hromadske (@HromadskeUA) February 12, 2020
"С каждым днем все становится хуже и хуже. Наше правительство кормит нас завтраками о том, что финансирования нет, самолет задерживается. Нас здесь держат три недели — вот у нас вылет будет в это время, потом другую дату называют. Меняется информация, нет мест в Украине, негде нас поселить", — отмечают граждане Украины.
Сам Гарасюк рассказал, что общежитие, в котором живет он и его знакомые, закрыто на карантин, людей выпускают только в магазин, к тому же работают не все супермаркеты, а те, что работают, открыты только до обеда.
"И в них нет многих продуктов, особенно фруктов, овощей, которые люди массово раскупают", — сказал мужчина.
Он также отметил, что украинцы из Уханя, которые хотят вернуться на Родину, согласились на двухнедельный карантин и готовы жить в изолированном месте и выйти оттуда только после 100-процентной уверенности, что они здоровы.
Пустые улицы Уханя, Китай
А то что россиян забрали транспортным скотовозом, так это их уже в шахту на дамбасе покидали и напалмом запечатали.
Только сериальчики на Г+Г и можешь оценивать.
Сиди молча и не пукай.
Нас тут КабМин уже четвёртый месяц кормит обещаниями снижения тарифов и зе-билы все ещё им верят.
А вы про какую-то эвакуацию.
Вон, Бубочку целые СУТКИ из Омана не могли эвакуировать и ничего - потерпел...
Вот прилетят они и разъедутся по домам...
У Харкові медиків зобов'язують підписати заяву, згідно з якою вони добровільно погоджуються на те, щоб їм змінили умови праці та оплати. При цьому, як відзначають самі лікарі, "не в кращу сторону". Про це стало відомо з повідомлень обурених медпрацівників, які вони розміщують у соцмережі Facebook.
Зокрема, за словами харківського анестезіолога Максима Федака, тих, хто не підпише угоду і не погодиться працювати за "мінімалку", чекає автоматичне звільнення.
"В державі немає грошей для забезпечення охорони здоров'я, зате вистачає на годування монстра НСЗУ, утримання дармоїдів у МОЗ, міськ - і облздраввідділах, радників міського та обласного начальства. Українських медпрацівників прийме Європа, а пацієнтів - українська земля, на кладовищах", - відзначає автор посту.
Добровільно перлися в Китай, своїми силами і повертайтесь!
Не хрін шастать, шукаєте де б нажертися дешевше!
Ведущий телеканала "Новости 24" в прямом эфире связался с блогером Шкроботько, который живет в городе Наньян, расположенном в 400 километрах от эпицентра распространения нового коронавируса.
Отвечая на вопросы журналиста, блогер признался: возвращаться в Украину он не готов - в Китае, как ему кажется, «будет безопаснее». Он не представляет, какую помощь сможет получить в Украине.
Привезут зараженных. Можно будет раздерибанить 2-3 млрд. на борьбу.
А у нас по прилету начнут играть в демократию и хочу-не хочу.
Их там 50 человек, а угрозу несут миллионам. Они обязаны это понимать, а не постить обычные манипуляции, набившие всем оскомину (но раньше от оскомины нельзя было умереть, а вот от вируса - можно).
Сами же признают, насколько все серьезно. Неспроста ведь пустые улицы, неработающие магазины и транспорт.
Забирать их по уму можно только тогда, когда будет 100% гарантия не только добровольного, но и принудительного прохождения карантина.
А то вернувшись в Киев, эта же девочка запостит в фейсбуке такую же манипуляцию на тему "я устала с дороги, я свободный человек в Европейской стране, и я поехала домой, это мое право."
Так что денег нет
а вы держитесь
пока не поЗеленеете