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 С каждым днем все становится хуже и хуже. Наше правительство кормит нас завтраками, - граждане Украины, которые ждут эвакуации из Уханя, записали обращение. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Находящиеся в Ухани украинцы подписали согласие на прохождение карантина и получили от государства деньги на предметы первой необходимости. Самолет за ними должен был прилететь 11 февраля, но так и не появился.

Об этом пишет на своей странице в Facebook Ирина Чуйко — украинка из Мелитополя, которая учится в университете в Ухани, информирует Цензор.НЕТ.

"Наша эвакуация сначала должна была состояться в конце первой недели февраля... потом в понедельник, 10 февраля. Потом в ночь с 11 на 12 февраля", — написала она.

"В Ухани не ходит общественный транспорт и даже запрещен частный. Наше Посольство договорилось с китайской транспортной компанией, чтобы нас (ок. 50 человек, разбросанных в разных частях города), забрали автобусы. Были получены все разрешения на вывоз иностранных граждан. Мы уже даже знали номера автобусов и номера телефонов китайских водителей и сопровождающих", — добавила студентка.

Читайте на Цензор.НЕТ: Эвакуацию украинцев из Китая проведем, когда будем уверены, что это не создаст риски проникновения вируса в Украину, - Гончарук

По словам Ирины, все желающие эвакуироваться украинцы подписали согласие на то, чтобы на Родине пройти карантин и получили от государства небольшую материальную помощь для покупки продуктов и вещей первой необходимости.

"И вот, все на чемоданах. В Украине по всем новостям передают, что людей эвакуируют из Ухани и из ждут Дома. А утром 11 февраля нам сообщают, что ... самолет, специальный рейс из Киева за нами не прилетит. И вот тут стало горько. До этого мы в чатах немного посмеивались над русскими, которых забрали на военных самолетах без туалета с ведром за шторкой... Но за ними хотя бы самолет прилетел. А за нами - нет. Не прилетит волшебник в голубом вертолете...", -огорчается украинка.

Также на Цензор.НЕТ: "Идет поиск места для размещения", - ЦОЗ о подготовке к эвакуации 53 украинцев из Китая

Ирина Чуйко написала, что охватившая город эпидемия пока не идет на спад, и что Ухань вернется к нормальной жизни не раньше конца марта. Большинство стран, по ее слова, эвакуировали своих граждан в первую неделю февраля. Из Ухани уже вывезли граждан Вануату, Папуа-Новой Гвинеи и Бангладеш.

"Я всегда гордилась тем, что я - украинка. В Китае я всем говорю, что я - из Украины, из Европейской страны. А по факту... маємо те, що маємо. Но уже так надоело быть первыми... с конца", — добавила украинка.

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Граждане Украины, которых до сих пор не могут эвакуировать из китайского Уханя — эпицентра распространения коронавируса — рассказали о том, что правительство Украины постоянно меняет дату вылета и не забирает их. Видео с заявлениями украинцев hromadske предоставил Святослав Гарасюк, проживающий в Ухане.

"С каждым днем все становится хуже и хуже. Наше правительство кормит нас завтраками о том, что финансирования нет, самолет задерживается. Нас здесь держат три недели — вот у нас вылет будет в это время, потом другую дату называют. Меняется информация, нет мест в Украине, негде нас поселить", — отмечают граждане Украины.

Сам Гарасюк рассказал, что общежитие, в котором живет он и его знакомые, закрыто на карантин, людей выпускают только в магазин, к тому же работают не все супермаркеты, а те, что работают, открыты только до обеда.

"И в них нет многих продуктов, особенно фруктов, овощей, которые люди массово раскупают", — сказал мужчина.

Он также отметил, что украинцы из Уханя, которые хотят вернуться на Родину, согласились на двухнедельный карантин и готовы жить в изолированном месте и выйти оттуда только после 100-процентной уверенности, что они здоровы.

С каждым днем все становится хуже и хуже. Наше правительство кормит нас завтраками, - граждане Украины, которые ждут эвакуации из Уханя, записали обращение 01
С каждым днем все становится хуже и хуже. Наше правительство кормит нас завтраками, - граждане Украины, которые ждут эвакуации из Уханя, записали обращение 02

Пустые улицы Уханя, Китай

С каждым днем все становится хуже и хуже. Наше правительство кормит нас завтраками, - граждане Украины, которые ждут эвакуации из Уханя, записали обращение 03
С каждым днем все становится хуже и хуже. Наше правительство кормит нас завтраками, - граждане Украины, которые ждут эвакуации из Уханя, записали обращение 04
С каждым днем все становится хуже и хуже. Наше правительство кормит нас завтраками, - граждане Украины, которые ждут эвакуации из Уханя, записали обращение 05
С каждым днем все становится хуже и хуже. Наше правительство кормит нас завтраками, - граждане Украины, которые ждут эвакуации из Уханя, записали обращение 06

Источник: https://censor.net.ua/v3175352
 
 
 Топ комментарии
 
В карантині хай сидять, але забрати треба.
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Так мы их и не бросаем - поддерживаем морально и материально можно поддержать. А "КУДИ І ЯК" это очень просто - там, где сидят, пусть и пребывают до окончания пандемии. Ничего тут страшного нет.
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Если мы не сможем обеспечить нормальный карантин в виду успешного 30 летнего развития страны ,зачем обещать и делать красивые жесты .....? Чувство мы своих не бросаем это нормально , но пиар и недооцененные риски это безответственно .....
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Да. Как всегда. Слуги Осла смололи хер знает шо - зетипиллы и поверили.
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Ехала в китай по своей воле, за бешеные бабки, по своим делам. Потерпите пару дней, ничего страшного. А Родину надо любить, а не ассоциировать ее с "зеленой" властью.
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А в чем проблема?? Жалятся же наши, что у них мало фруктов и овощей - так пришлите им еды всякой и пусть там сидят. Все украинцы им на еду кинутся - за 50 лет не сожрать, только чтобы сидели там, куда их угораздило.
А то что россиян забрали транспортным скотовозом, так это их уже в шахту на дамбасе покидали и напалмом запечатали.
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а вполне может быть шо по шахтам...не взрывать же как моторылу в лифтах
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Почему за деньги налогоплательщиков страна должна их забирать? Они сотрудники консульства, украинского предприятия? Эти люди поехали зарабатывать деньги, абсолютно все (модели, фитнес инструкторы, танцовщицы, пиджейки в ночных клубах, учителя английского в частных школах). Сколько налогов ими было заплачено в бюджет Украины? Завтра они еще куда-то рванут. Я помню, когда страна на судне эвакуировала наших с Ливии в 2011 году, ну привезли их к Шустеру сказать пару слов. Там основная масса были медсестры и акушеры. Плакались, что теперь не смогут зарабатывать 1500 долларов и теперь нужно думать, как жить дальше и если будет предложение они опять свалят. Ни спасибо государство, что за ними военный корабль в Триполи послали, спасли от войны и на тебе.
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И наверняка кто-то из них с вирусом. Привезут заразу сюда. Лечили бы их там. А то Зорька та ещё "специалистка", температурку поменяет и домой отпустит. Нахрена им они здесь нужны?
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Ты знаешь. Я думаю, что завезут 100%. Но не эти. Наших куча в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу. А там тоже вирус, хоть масштабы другие. Все сейчас в простое, курсы английского под запретом, шоу в которых они участвовали тоже, клубы сами понимаете. Так вот, у денег есть свойство заканчиваться и многие из них уже думают ехать домой, что б пересидеть. Так что интересно, этих с Уханя хоть на карантин запрут. А кто будет ловить этих? Как оказалось они все прилетят либо через Стамбул с Гонконга или через Москву (в Шанхай, Пекин, Хайнань, Гуанчжоу еще Аэрофлот каждый день летает). Ну и скажем прилетели в Москву, а дальше на поезд до Киева и какой врач в Киеве на жд вокзале будет ловить этих так сказать граждан или самолетом с Стамбула в Одессу, Херсон, Запорожье, Харьков, Львов.
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А на заправку літака скинулися по юаню?
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Ти ба?!?! Їм лічний літак, з комфортабєльними умовами готують, аби рідненьких на шару додому привезти, під прєдлогом - "евакуація", а вони носом крутять! То їм не так, це їм не сяк??? Якого дідька лисого поперлись чорт зна куди? Прєзідєнт вам нічєго нє должєн! Какая разніца - де сидіти? А так правітєльство, вчиняє мудро - перестраховується... Може хтось з вас вже підчипив заразу? Але сімптомів ще нема... Привезуть вас до неньки, а ви тут - бабах! І все! І рєйтінги, без того падаючі, обваляться... Так шо сидіть і не вазмущайтєсь))
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а може богдан тоже на карантине?был же в январе в китае...потому и отставили его,шоб обьяснить непоявление на публике
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Эти "несчастные" знают что такое карантин?
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Может Петя организует самолет за свой счет? А если бы сам за ними полетел и встретил как полагается, вот это пиарище был бы? А Петя!? Давай! Страна оценит!
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Что ты, зе-тыпил, можешь оценить?!
Только сериальчики на Г+Г и можешь оценивать.
Сиди молча и не пукай.
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Тюююю!
Нас тут КабМин уже четвёртый месяц кормит обещаниями снижения тарифов и зе-билы все ещё им верят.
А вы про какую-то эвакуацию.
Вон, Бубочку целые СУТКИ из Омана не могли эвакуировать и ничего - потерпел...
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Своими хотелками можете заразить всю Украину
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это уже не стыд и позор - это полнейший провал... но виновные будут еще долго брехать по зомбоящику о турборежиме, который на деле оказался страшной брехней...
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Вы оказались не в то время не в том месте,ребята,это единственное что мы можем вам сказать. Везти заразу в Украину нельзя.
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А коли вони туди їхали, їм не треба компенсація за квиток?
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Прежде чем посылать за ними самолёт, надо законодательно урегулировать процедуру их удержания в карантине. А то недавно их просто собирались уговаривать там остаться, когда они прибудут в Украину...
Вот прилетят они и разъедутся по домам...
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Люди в беде...Надо им помочь.! Если президент и премьер боятся заразиться, пусть их поместят на время карантина в барокамеру.
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Вы не имеете понятия о том, что такое карантин... И как он обеспечивается, и несете полную чушь
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в какой еще беде?? они что, с голода мрут, им не оказывается мед. помощь, пожары, землетрясения или еще что?? нехай там сидят до улучшения ситуации
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Они в зоне карантина! Никакой транспортировки в Украину!!! Невозможно исключить передачу заразы пилотам, стюардесам, работникам аэропорта и тд... невозможоно исключить распространение опасного вируса в Украине... Если их заберут, это будет верх халатности... Материально им помогать там, да согласен, Украина может и должна помогать, но нарушать карантин - ПРЕСТУПНО!
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По протоколу, в карантин отправляется весь экипаж самолета, вся медбригада, которая будет на борту, а также пограничный наряд, который будет оформлять въезд.
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Лікарів поставили перед страшним вибором постраждають всі

У Харкові медиків зобов'язують підписати заяву, згідно з якою вони добровільно погоджуються на те, щоб їм змінили умови праці та оплати. При цьому, як відзначають самі лікарі, "не в кращу сторону". Про це стало відомо з повідомлень обурених медпрацівників, які вони розміщують у соцмережі Facebook.
Зокрема, за словами харківського анестезіолога Максима Федака, тих, хто не підпише угоду і не погодиться працювати за "мінімалку", чекає автоматичне звільнення.
"В державі немає грошей для забезпечення охорони здоров'я, зате вистачає на годування монстра НСЗУ, утримання дармоїдів у МОЗ, міськ - і облздраввідділах, радників міського та обласного начальства. Українських медпрацівників прийме Європа, а пацієнтів - українська земля, на кладовищах", - відзначає автор посту.
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_Похоже она легкомысленно отнеслась к происходящему. И потому не уехала, когда ещё была возможность. А позже, когда до неё таки дошло, мышеловка захлопнулась...
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Мы в Украине, такая же ситуация с правительством.
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А вас держава Україна туди у відрябження послала, що тепер повинна забирать?
Добровільно перлися в Китай, своїми силами і повертайтесь!
Не хрін шастать, шукаєте де б нажертися дешевше!
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Поехали людишки в Китай за жирным рублем... Украина тут при чем? Когда уезжали про Украину не думали.. А теперь вдруг вспомнили... Покупайте за свои деньги билет и летите куда хотите.... В чем проблема? Почему страна должна тратить деньги на непонятно кого? Про страну вспоминают только тогда, когда им хреново становится....
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некуй в Украину ехать, сидите там , максимум , так это финансово по-месту поддержать. Не хватало там еще геммора в виде вируса, при нашей-то медицине
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А некоторые считают что в Китае безопаснее чем в Украине.

Ведущий телеканала "Новости 24" в прямом эфире связался с блогером Шкроботько, который живет в городе Наньян, расположенном в 400 километрах от эпицентра распространения нового коронавируса.
Отвечая на вопросы журналиста, блогер признался: возвращаться в Украину он не готов - в Китае, как ему кажется, «будет безопаснее». Он не представляет, какую помощь сможет получить в Украине.

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Что он запоёт всего через месяцишко?
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Ждут, что бы точно заболели!
Привезут зараженных. Можно будет раздерибанить 2-3 млрд. на борьбу.

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Не вийде:вірус заточений під азіатів, європейців не бере. Триматися треба тільки русскім - глаз усскім, та й тих не жаль.
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Бачили очі ,що купували... Самі голови в окріп сували...Тепер,за кошти бідуючих українців ,їх вивозьте, та утримуйте в карантині,створюючи загрозу для України Щодня стає дедалі гірше. Наш уряд годує нас обіцянками, - громадяни України, які чекають евакуації з Уханя, записали звернення - Цензор.НЕТ 5351
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А не дай Бог, Вы хапонули вирус? У Вас есть шанс остаться в живых. Перевезут в Украину - Вам точно - писец. Сидите в Китае.
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Не грустите.Вернётесь с вакциной як Прометей к людям героями.Осталось дождаться,пока китайцы её синтезируют.Вы в Глазе буре. И у вас больше шансов,когда вихрь охватит всё вокруг,остаться в живых Щодня стає дедалі гірше. Наш уряд годує нас обіцянками, - громадяни України, які чекають евакуації з Уханя, записали звернення - Цензор.НЕТ 7014
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Я просто в этом уверен.Даже предполагаю,що этот вирус на людях и разрабатывался.Коммунисты такие коммунисты. Щодня стає дедалі гірше. Наш уряд годує нас обіцянками, - громадяни України, які чекають евакуації з Уханя, записали звернення - Цензор.НЕТ 2957
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Люди ви як звірі, навіть москалі своїх повернули додому.
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москали своих засадят на карантин, и те даже не пикнут.
А у нас по прилету начнут играть в демократию и хочу-не хочу.
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Лучше не рисковать. Привезут, а потом окажется что Украина неспособна изолировать вирус.
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Нахрена опять эти фейсбучные сопли?
Их там 50 человек, а угрозу несут миллионам. Они обязаны это понимать, а не постить обычные манипуляции, набившие всем оскомину (но раньше от оскомины нельзя было умереть, а вот от вируса - можно).

Сами же признают, насколько все серьезно. Неспроста ведь пустые улицы, неработающие магазины и транспорт.

Забирать их по уму можно только тогда, когда будет 100% гарантия не только добровольного, но и принудительного прохождения карантина.
А то вернувшись в Киев, эта же девочка запостит в фейсбуке такую же манипуляцию на тему "я устала с дороги, я свободный человек в Европейской стране, и я поехала домой, это мое право."
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Бідні страждальці просять рассею забрати їх до себе))
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хай сидят там і не свистять, хреново їм там...!!!!!! Нічого що із-за трьох туристів херових занесуть вірусяку, яку ніякий дурень ніколи не вилічить !!!
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Их здесь нечем им лечить. Если окажется, что они больны. Зачем они здесь?
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как приперлись по собственным хотелкам в Ухань так и выбирайтесь. . Сидите тихо любители экзотики
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Деньги потрачены на поездку в Оман
Так что денег нет
а вы держитесь
пока не поЗеленеете
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