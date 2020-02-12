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Все про:Киев (18559) Кличко (2789) вандализм (461)

 Вандал, повредивший подсветку на столичной Аллее художников, теперь помогает убирать Киев, - Кличко. ВИДЕО

20-летнего жителя Киевской области приговорили к общественным работам и направили чистить и убирать Подол.

Видео прошлой и нынешней деятельности молодого человека разместил на своей странице в Facebook киевский градоначальник Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Наш 20-летний "недогерой", родом из Киевской области, уже несколько дней убирает туристические объекты и улицы Подольского района, где он и занимался вандализмом. На три недели - минимум по 3 часа ежедневно, парень привлечен к общественным работам", — написал Кличко.

По словам главы КГГА, парень уже отмывал надписи с перил на Аллее художников, сгребал листья в сквере на Контрактовой площади и убирал снег возле кинотеатра "Жовтень".

"Я считаю, что это будет хорошим уроком и для парня, и для других потенциальных вандалов. Потому что нельзя поносить то, что создано для общества и гостей Киева! Надо ценить и беречь красоту города, в котором мы живем и которое любим!" — добавил Кличко.

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Напомним, вандал повредил подсветку на Аллее художников 29 января. Полиция оперативно задержала молодого человека и его подельников.

Вандал, повредивший подсветку на столичной Аллее художников, теперь помогает убирать Киев, - Кличко 01

Источник: https://censor.net.ua/v3175338
 
   
 Топ комментарии
 
Нада было вандалу морду набить в воспитательных целях. Убили бы двух зайцев, ведь он 100% голосовал за зеленских, ведь представить, что порохобот будет портить имущество - это из области фантастики!!!
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хватит свою политику шить ко всему - это просто тупой малолетка, которому нехрен делать по жизни кроме как выпендриваться перед такими же говножуями бесполезными. следующий его этап - набить фейс кому-нибудь за просто так чтобы поржать.
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НАхрен такая уборка никому не нужна! Он так убирает как мокрое горит!
Дерьмо в канализацию чистить вот этот будет уроком и штраф по цене 100лед подсветок!
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Нада было вандалу морду набить в воспитательных целях. Убили бы двух зайцев, ведь он 100% голосовал за зеленских, ведь представить, что порохобот будет портить имущество - это из области фантастики!!!
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хватит свою политику шить ко всему - это просто тупой малолетка, которому нехрен делать по жизни кроме как выпендриваться перед такими же говножуями бесполезными. следующий его этап - набить фейс кому-нибудь за просто так чтобы поржать.
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Если ты игнорируешь политику, это не значит, что она обойдет тебя стороной.Уверен, что это ,,малолетнее,, чмо ,имеющее избирательное право, проголосовало ,,по приколу,, Что теперь расхлебывает вся страна. Вот тебе и политика
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За предводителя свинарчуков он голосовал. По приколу.
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А какие претензии у тебя к свинарчукам? У зеленого стада и оманского осла их нет...от слова совсем...уже попустило...а чего такой тормазнутый..?
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Так йому і запропонували на вибір: або джеб, або громадські роботи - вибрав друге.
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Это поляки виноваты или кацапы... инфа 100%!
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Тут ти правий на всі 100% ! Тільки ваша порода цим і займається.
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так грех біднага та нещаснага не паиметь!
... еще співочага!
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Во анекдот вспомнил про спивочу нацию!
приходит сын домой, папа берет дневник и смотрит
математика - 2
физика - 2
геометрия -2
....
музыка - 5!!!
О Боже! Этот дебил еще и поёт!!!
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та кстати того, когда говно поубираешь то вынести не забудь, ведра нет, носи как всегда своим е***лом!
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Я ж не польський сантехнік, щоб цим займатися ! )))
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Когда Кличко что-то подобное выставит с Микитасём ??? Но там шкрябалкой в парке не отделаться.
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Приехал из области в Киев бить фонари. Как романтично!
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А когда вандалы, порешившие страну, будут пахать на зонах???
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НАхрен такая уборка никому не нужна! Он так убирает как мокрое горит!
Дерьмо в канализацию чистить вот этот будет уроком и штраф по цене 100лед подсветок!
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...і мелодія пісні "Як тебе не любити, Києве мій!" у кадрах прибирання Києва - чудовий тролінг від Кличка.

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так надо показывать не только вандалов , но и воров , и убийц , чеб все видели как они на зоне гниют , тогда и появится уважение к власти
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