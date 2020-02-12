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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Госэкоинспекция (77) проверка (632) Укртатнафта (54) экология (1211)

 "Мне ваш премьер-министр до одного места", - представитель "Укртатнафты" не пустил Госэкоинспекцию для внеплановой проверки выбросов предприятия. ВИДЕО

ПАО "Укртатнафта" не допустило инспекторов Госэкоинспекции к внеплановой проверке по поручению премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом написал в фейсбуке и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов, сообщает Цензор.НЕТ.

"ПАО "Укртатнафта" входит в топ-100 загрязнителей Украины. В 2017 году предприятие заняло 32 место среди предприятий-загрязнителей по выбросам в атмосферу, в 2018 году - уже 25 место. Выбросы ПАО "Укртатнафта" составляют 21,1% общих выбросов от стационарных источников загрязнения Полтавской области и около 71,2% выбросов г. Кременчуг. В 2018 году, в результате деятельности предприятия, в атмосферу попало 11,015 тыс. тонн загрязняющих веществ", - рассказал Фирсов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отравляющий местных жителей асфальтный завод на Ривненщине без объяснений не пустил Госэкоинспекцию. Необходим новый закон, - Фирсов

Он добавил, что подобная ситуация является еще одним аргументом за голосование за законопроект об экологическом контроле и существенное увеличение санкции за недопуск.

"Благодаря председателю комитета экологии Олегу Бондаренко сейчас проект находится на стадии регистрации", - сообщил чиновник.

Мне ваш премьер-министр до одного места, - представитель Укртатнафты не пустил Госэкоинспекцию для внеплановой проверки выбросов предприятия 01

Источник: https://censor.net.ua/v3175287
 
 
 Топ комментарии
 
Человек на самокате и в фартуке официанта не может візівать уважения... "Мне ваш премьер-министр до одного места", - представитель "Укртатнафты" не пустил Госэкоинспекцию для внеплановой проверки выбросов предприятия - Цензор.НЕТ 3479
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Человек на самокате и в фартуке официанта не может візівать уважения... "Мне ваш премьер-министр до одного места", - представитель "Укртатнафты" не пустил Госэкоинспекцию для внеплановой проверки выбросов предприятия - Цензор.НЕТ 3479
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- Прекрасный мех!
- Это мексиканский тушкан!
- Быть этого не может, вас обманули! Это шанхайский барс!
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и мамин берет махеровый (ой... я совсем не хотел сквернословить))))))
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О! Берет - це вапше! Це ікона стилю, Люська Бандюкович, закріпила цей тренд. "Мені ваш прем'єр-міністр до одного місця", - представник "Укртатнафти" не пустив Держекоінспекцію для позапланової перевірки викидів підприємства - Цензор.НЕТ 4252
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с балалайкой и ермолке смотрел бы кошерней... "Мені ваш прем'єр-міністр до одного місця", - представник "Укртатнафти" не пустив Держекоінспекцію для позапланової перевірки викидів підприємства - Цензор.НЕТ 8700
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еслі того с кружкой причесать-піджак-краватку то вполне нічо будет
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Ведучий Пальчевський, великий друг преЗедента, хозяїн чудової лабораторії Євролаб, де Зе "здавав" аналізи.
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опять Дугарь? и тут засветилась.
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А вот это- беззаконие. Хоть хреновый, но ПРЕМЬЕР! И допускать проверку -обязаны.
Я бы дал команду- побить нагайками недопустивших по сраке. Пусть знают, что такое делать-больно.
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обязаны если местный начальник экоинспекции выпишет официальное предписание.
А так просто прийти и сказать "мы от премьера, открывайте!" - имеют только право быть посланными.
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Походу у Бени есть видосик где не лох оманский делает ему минет! Скоро на Г+Г! "Мне ваш премьер-министр до одного места", - представитель "Укртатнафты" не пустил Госэкоинспекцию для внеплановой проверки выбросов предприятия - Цензор.НЕТ 7650
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Чей завод --- вот и ответ. Царь есть царь , и премьер ему не указ.
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Класичне лібертаріанство, яке зараз так усі розхвалюють.
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А кто уважает это ЗЕЛЕНОЕ ЧМО? Поднимите руки !!
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Якщо Гончарук проковтне цей факт, то підтвердить загальновідомі підозри відносно свого рівня кваліфікації і отримає level down до рівня стику між підлогою і стіною.
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та все він проковтне-йому морду квасити йшли і написали про це-а він ваапщє сховався "Мені ваш прем'єр-міністр до одного місця", - представник "Укртатнафти" не пустив Держекоінспекцію для позапланової перевірки викидів підприємства - Цензор.НЕТ 6162
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ну так подтяните войска спец.назначения...
значит там есть что скрывать от внеплановой проверки
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кто на Укртатнафту - 3 или 8 ? да какая разница)))
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уже многих обвиняли в тяжких преступлениях, прямо на брифингах и шо?
пук в воздух!
брехня!
не верю! (с)
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Ваще охрініли на бородату бабусю наїзджати...
Холопів їм шкода...
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Гм.Редакція Цензору чомусь не захотіла повідомити ,чому представник Укртатнафти такий дєрзко-борзий. А тому,що цю фірму в славні часи, віджав собі Бєня Ігарьвалєрьєвіч ,і йому ті соросята до одного місця.
(От якби ця контора належала Ахмєту,думаю ,згадали б неодмінно.)
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Этот сюжет ,показывает,как низко упала наша правовая ветвь.В кайданки и в тюрьму.Они привыкли разговаривать только по фени.
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А кто будет слушать профана. У нас цену на тепло снизили на 4% вместо 30 и сказали хватит и этого а премьер нам до одного места.
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А где ж отчеты этой доблестной инспекции по загрязнению от Криворожстали? Шо ж они на Кроворожсталь неичего найти не могут, а тут прям такие принципиальные стали?
И еще, "по поручению премьера" они могут пойти только в опу.
Основанием для проверки должно быть официально выписанное предписание, как записано в законодательстве.
Прийти на предприятие без предписания, это как прийти на квартиру с обыском без ордера на обыск - можно смело посылать.
Хотя, если цель - создать скандал, то тогда так и надо - прийти без предписания, громко кричать что они "от премьер-министра" и потом, когда их пошлют по распространенному адресу, громко жаловаться на камеру.
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построение новой "вертикали власти". Сверху вниз так бы сказать
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😀😁🤗уже відкрито на.уй посилають представників держави...
Мабуть слідуючий крок - будуть бити в морду і гнати підсрачникам ...
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Та, з іншого боку, той самий фірташевський фірсов - ще та кукла-петрушка
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Похоже между презом и беней конкретная бойня начинается.
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Похоже, что Беня мочит рейтинг Зеленского чтобы поставить в стойло. Дело по Марусе Звиробий например, похоже это судьи на службе у Бени.
В ответ создается провокация на Укртатнафте, пришли без предписания на проверку и законно посланы - но картинка по телеку готова.
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Ну, хоч хтось починає думати головою, а не падати на коліна та вилизувати дупи кожному хто прийде з папірцем зверху.
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Как это так? Самокатчик до одного места? Может тебе еще и клоун в х.. не упал?
Шапито-шоу...
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Укртатнафта -- это чеё добро? Кто хозяин? Скорее продавайте землю, и на каждом купленом участке земли, вас всех посылать будут. А при попытке зайти на територию , будут расценивать как нападение на обьект частной собственности! И просто нарушителей от государства мочить будут, на законных основаниях.
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