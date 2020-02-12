 "Мне ваш премьер-министр до одного места", - представитель "Укртатнафты" не пустил Госэкоинспекцию для внеплановой проверки выбросов предприятия. ВИДЕО

Об этом написал в фейсбуке и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов, сообщает Цензор.НЕТ.
"ПАО "Укртатнафта" входит в топ-100 загрязнителей Украины. В 2017 году предприятие заняло 32 место среди предприятий-загрязнителей по выбросам в атмосферу, в 2018 году - уже 25 место. Выбросы ПАО "Укртатнафта" составляют 21,1% общих выбросов от стационарных источников загрязнения Полтавской области и около 71,2% выбросов г. Кременчуг. В 2018 году, в результате деятельности предприятия, в атмосферу попало 11,015 тыс. тонн загрязняющих веществ", - рассказал Фирсов.
Он добавил, что подобная ситуация является еще одним аргументом за голосование за законопроект об экологическом контроле и существенное увеличение санкции за недопуск.
"Благодаря председателю комитета экологии Олегу Бондаренко сейчас проект находится на стадии регистрации", - сообщил чиновник.
- Это мексиканский тушкан!
- Быть этого не может, вас обманули! Это шанхайский барс!
Я бы дал команду- побить нагайками недопустивших по сраке. Пусть знают, что такое делать-больно.
А так просто прийти и сказать "мы от премьера, открывайте!" - имеют только право быть посланными.
там ще перша частина є.
значит там есть что скрывать от внеплановой проверки
пук в воздух!
брехня!
не верю! (с)
Холопів їм шкода...
(От якби ця контора належала Ахмєту,думаю ,згадали б неодмінно.)
И еще, "по поручению премьера" они могут пойти только в опу.
Основанием для проверки должно быть официально выписанное предписание, как записано в законодательстве.
Прийти на предприятие без предписания, это как прийти на квартиру с обыском без ордера на обыск - можно смело посылать.
Хотя, если цель - создать скандал, то тогда так и надо - прийти без предписания, громко кричать что они "от премьер-министра" и потом, когда их пошлют по распространенному адресу, громко жаловаться на камеру.
Мабуть слідуючий крок - будуть бити в морду і гнати підсрачникам ...
В ответ создается провокация на Укртатнафте, пришли без предписания на проверку и законно посланы - но картинка по телеку готова.
Шапито-шоу...