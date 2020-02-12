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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4572) покушение (809) Вячеслав Соболев (22)

 Депутат Киевского облсовета Соболев просит Зеленского о встрече: "На меня и мою семью готовят новое покушение". ВИДЕО

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, при покушении на которого в декабре погиб его сын, заявил, что на него и его семью готовится новое покушение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это следует из его видеообращения, опубликованного в Facebook.

"Два с половиной месяца назад, среди белого дня, в центре Киева был убит мой сын Саша. Снайпер, целившийся в меня, пулей 7.62 снёс пол головы трёхлетнему мальчику. С того момента у меня одна цель - сделать всё, чтобы те, на чьих руках кровь Саши, понесли заслуженное наказание.

За последние две недели произошло много событий. У меня появилась 100% информация о новом готовящемся на меня и мою семью покушении.

Эта же информация есть и у полиции. И, тем не менее, с пятницы до понедельника Главк (полиции) Киева снимает охрану, несмотря на то, что ест поручению главного следственного управления Украины об обеспечении мер безопасности. У меня вопрос- это случайность или какие-то совпадения?

За предыдущие два месяца, пока уголовное дело по расследованию убийства моего сына было в Главке Киева, следствие не продвинулось ни на шаг.

Я хочу обратиться к господину президенту: у меня огромная просьба к Вам не как к президенту, а как к отцу. Уделите, пожалуйста, в своем графике 5 минут для меня. Я готов предоставить всю информацию, при помощи которой мы предотвратим еще много смертей, которые могут быть в нашей стране", - говорится в заявлении Соболева.

Напомним, вечером 1 декабря 2019 года в Киеве неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу.

Позже стало известно, что был убит трехлетний сын бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

2 декабря были задержаны подозреваемые в обстреле автомобиля Range Rover в Киеве, в результате которого погиб 3-летний ребенок.

В начале января 2020 года появилась информация, что Печерский райсуд Киева выпустил из-под ареста членов группы россиянина Юсупа Абуева - предполагаемого организатора покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева - Гелани Межиева, Павла Никифорова и Алексея Величко. Однако в суде эту информацию опровергли.

Всего в деле восемь подозреваемых. Четверо из них находятся в розыске, в том числе и Юсуп Абуев, которого следствие считает организатором банды. Вместе с ним, по словам потерпевших по делу, в розыске находятся Евгений Пасека, Роман Дерманский и Антон Василенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд оставил под стражей предполагаемого организатора покушения на депутата Соболева Онуфриенко, - депутат Киевского горсовета Новиков

По версии следствия, в 2019 году россиянин Юсуп Абуев, который в Украине проживает не менее пяти лет, долгое время был членом националистической организации "Традиция и порядок", из которой якобы вышел в июле текущего года, а также был замечен на востоке страны в роте "Медведи" Украинской добровольческой армии. Все четверо подозреваемых отрицают свою причастность к преступлению. Под домашним арестом они будут находиться до 14 февраля 2020 года.

12 января депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, в результате покушения на которого в декабре погиб его трехлетний сын, сообщил, что две недели добивается передачи дела в Главное следственное управление Национальной полиции.

Читайте статью Юрия Бутусова УБИЙСТВО РЕБЕНКА В КИЕВЕ: КТО ТАКОЙ АНДРЕЙ ЛАВРЕГА?

Источник: https://censor.net.ua/v3175247
 
 
 Топ комментарии
 
Нема коли займатися справою В'ячеслава Соболєва, бо в пріоритеті справа Звіробій та Антоненка.
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Так обратись в полицию, или надо челобитную царю подать, чтобы менты раздуплились... Феодализм такой феодализм...
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Це гнилий сепарський ресурс.
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снайпера нашли ?
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недобиток лугандонський.... все рівно здохнеш, бандюга
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Так обратись в полицию, или надо челобитную царю подать, чтобы менты раздуплились... Феодализм такой феодализм...
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Нема коли займатися справою В'ячеслава Соболєва, бо в пріоритеті справа Звіробій та Антоненка.
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Этот чечен пришел в Украину и убивает детей.
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если он убьет детей зе, то честь ему и хвала!
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А "патриоты" обоссались от страха и все спамят.
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Потому что украинцы как всегда обоссались от страха услышав слово "чечен".
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Сказала кацапская блевотина,платящая дань чеченам.Ты почему тряпки своей ссышься?😂🌷
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Не бойся этот чеченский "патриот" тебя не больно зарежет, чик и готово.
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Почему тряпки своей ссышься?😂😂🌷
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Дениска, канадцы ж еще спят, а ты, ни свет, ни зоря, уже за работу взялся, "розбійників" на чистую воду выводить...
Ай, маладэц!
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А на чиїй крові й чиїх сльозах цей лугандонець нажив свої "понти"?! Чи може він не знав що за це доведеться платити?! І чи стачить всієї його його поганої крові на оплату "чесно нажитого"?! Виродок не боявся за свою дитину ,проте,скавчить як щеня за своїм нікчемним життям!
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А президент тут при чём? Заказные убийства это не его компетенция.Их сотни расследуются если не тысячи по всей стране. Есть вечный министр МВД к нему и нужно запись направлять
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Да , заказ не выполнен , а порешать не получается. Душа человека внутри неизведанная и что Она ведает не известно. Президент не Всевышний и не ему необходимо Молится и Исповедаться Тем Болеее.
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А чого до сивочолого голови своїй фракції не звертається..?
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Вопрос на всех ли депутатов Киевсовета готовят покушение? Второй вопрос все ли депутаты Киевсовета честны в своих делах? На чьих руках кров трёхлетнего ребенко безвинно убиенного, косвенно может отец виноват подставивши свою семью и детей совершая служебные и не служебные правонарушения
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Так ему надо запрашивать встречу с Господом Богом похоже а не с Зеленским ... Депутат Київської облради Соболєв просить Зеленського про зустріч: "На мене і мою сім'ю готують новий замах" - Цензор.НЕТ 9858
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Такие, как Соболев, не понимают, что в Украине постоянно у кого-то период первоначального накопления капитала... Просто у Соболева он закончился, а у тех, кто на него наезжают - нет...))
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Не удивлюсь, если окажется, что Лаврега так же причастен к этому убийству, как Антоненко к убийству Шеремета.
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Этот "патриот" Лаврега шестерил чеченцу, теперь за него сядет в тюрьму.
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Бандюган такого уровня и не в состоянии себя защитить! Видать сильно хвост прищемили.
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Возможно завтра этот чечен Абуев придет за вашим ребенком.
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Скорее за твоим придет, предурь кацапская.
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Это он у тебя под боком держит в шестерках украинских "патриотов", а не у меня.
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Пшел на)( кацап. Иванов, Петров, Сидоров- Тебил.
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Ему хочется халявной госохраны, он же не лох, чтобы свои кровно добытые бабки на это тратить...
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Госохрана не защитит, она только ускорит ликвидацию.
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А ты застрелись, и семья не пострадает.
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Депутат?...а вигдядає як злодій....Ось і у вас братків повернулись...девяності.....ніколи не замислювався,що твориш?Зараз нано технології:тротил,ПЗРК,цілі літаки-179 ангелів....покайся сволото,може й пронесе...страх то поганий помічник...
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"Если кого-то убивают, значит это кому-то нужно." (с) Тарпунька
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Это только петя охрану сепарне предоставлял,может зе решил другими методами боротся
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Чего к нему ходить, если он сам обосрался.
«У нас Зеленский был на допросе, сказал, что он нас с Фединой не знает, но испугался, поэтому считает, что все, что было в Стриме, для него угрозы», - подчеркнула Зверобой.
Депутат Київської облради Соболєв просить Зеленського про зустріч: "На мене і мою сім'ю готують новий замах" - Цензор.НЕТ 1773
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