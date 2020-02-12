 Сегодня Украина находится в топе международного внимания, и мы не можем терять этот шанс, - Ермак. ВИДЕО

Об этом заявил на брифинге глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
"Внешнеполитические и внешние направления безусловно останутся в моем внимании. Я буду заниматься ими также. Я считаю, что сегодня Украина находится в топе международного внимания, и мы не можем терять этот шанс. Необходимо сделать все, чтобы это внимание и интерес, которые мы сегодня имеем и ощущаем во время международных визитов президента Украины, давал нам конкретные результаты", - акцентировал Ермак.
Или он уже президент Украины ?
Пан Ермак, ваша должность не предусматривает никакой внешнеполитической деятельности.
Для такой работы есть Министерство иностранных дел.
Какой "топ", если ты нас обосрал на весь мир? Топ лжи разве что.
Ермак - это иностранный агент.
Але людина, яка знає цю родину, каже, що його рідний брат воював у лавах добровольців. Тобто один рідний брат - за Україну, а інший - латентний зрадник та ************
вони казали - коли на дупі чир - то думаєшь тільки про неї...
вибачте...
Находились в 2015-16 годах. Сейчас идет пересмотр позиций. Один возврат мордора в ОБСЕ чего стоит.
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Это заведующий канцелярией или министр иностранных дел?