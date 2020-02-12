 Сегодня Украина находится в топе международного внимания, и мы не можем терять этот шанс, - Ермак. ВИДЕО

Об этом заявил на брифинге глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Внешнеполитические и внешние направления безусловно останутся в моем внимании. Я буду заниматься ими также. Я считаю, что сегодня Украина находится в топе международного внимания, и мы не можем терять этот шанс. Необходимо сделать все, чтобы это внимание и интерес, которые мы сегодня имеем и ощущаем во время международных визитов президента Украины, давал нам конкретные результаты", - акцентировал Ермак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я не оставлю те направления, которые опекал: прекращение войны на Донбассе остается приоритетным, - Ермак