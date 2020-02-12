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 Политика Украины
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Все про:дипломатия (1214) Ермак Андрей (97) Офис Президента (248)

 Сегодня Украина находится в топе международного внимания, и мы не можем терять этот шанс, - Ермак. ВИДЕО

Интерес международного сообщества к Украине должен приносить конкретные результаты.

Об этом заявил на брифинге глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Внешнеполитические и внешние направления безусловно останутся в моем внимании. Я буду заниматься ими также. Я считаю, что сегодня Украина находится в топе международного внимания, и мы не можем терять этот шанс. Необходимо сделать все, чтобы это внимание и интерес, которые мы сегодня имеем и ощущаем во время международных визитов президента Украины, давал нам конкретные результаты", - акцентировал Ермак.

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Источник: https://censor.net.ua/v3175220
 
 
 Топ комментарии
 
" Я буду опекать их также"
Пан Ермак, ваша должность не предусматривает никакой внешнеполитической деятельности.

Для такой работы есть Министерство иностранных дел.
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якщо в слові "топе" змінити першу букву на "ж", то все вірно Сегодня Украина находится в топе международного внимания, - Ермак - Цензор.НЕТ 4890
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Никого нищие попрошайки особо не интересуют. С Педро пять лет в одно место засунули.
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таки для вас, кацапы, это было пропащее время. согласен.
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у этого ************ сегодня словесный понос в тяжёлой форме?
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Та шо, отпраздновал назначение, вот и мелет что попало) Надо им дарить купоны на детоксикацию.
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По спискам какой партии этот человек был избран в парламент ?
Или он уже президент Украины ?
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якщо в слові "топе" змінити першу букву на "ж", то все вірно
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да уж вы с кремлевскими сатанистами постарались
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Оце маячня. Українські питання вирішуються за сніданком, бо не вартують уваги.
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" Я буду опекать их также"
Пан Ермак, ваша должность не предусматривает никакой внешнеполитической деятельности.

Для такой работы есть Министерство иностранных дел.
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поймал звезду (я хоть правильно написал это слово? )))
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Как там брат, воскрес, а, Ермак? Порошенко убил, а кто-то очень добрый - воскресил значит.
Какой "топ", если ты нас обосрал на весь мир? Топ лжи разве что.
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Конечно в топе... Не удивительно : в воюющей стране власть Клоунов притягивает внимание всего мира..это же надо всей страной так лохануться, чтобы привести весь этот сброд в кабинеты власти... Все смотрят, какие пределы идиотизма имеет население Украины...
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Ермак - это не сброд. Сброд - это Богдан и прочие шестёрки Бени.
Ермак - это иностранный агент.
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А партия 🤡🤢💩🐑🐒 прислуги путлера дурачки на подтанцовке
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Teперь - да. Потому что больше им денег никто не даёт, а пирамида ОГВЗ неизжебно рухнет.
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Та ти то особисто, як ми бачимо такий "шикарний" шанс не втрачаєш......
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Це точно. Світ хрініє. Намагається зрозуміти, як до нас ставитися. Як до країни яка прямувала в ЄС та НАТО, чи до країни, яка через 5 років війни, кинулась в обійми до вбивці 14 000 своїх громадян?
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Какое ЕС , какое НАТО ????? Кроме, бла, бла, бла ничего нет. Кому нужны нищие ?????
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Всі чекають на вашу позицію. А ви би і з кацапами погодились примиритись, але народ взбунтується.. Наважитись на державницьку політику ви не здатні і не бажаєте, бо у вас особисті зв'язки з рашкою.
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то, шо украина в рейтинге шоустран першая, то сомнению не подлежит
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Гадаю, що цей Єрмак буде ще тим "тіпочком", гіршим навіть за Медведчука часів Кучми.
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за усіма ознаками - саме так.
Але людина, яка знає цю родину, каже, що його рідний брат воював у лавах добровольців. Тобто один рідний брат - за Україну, а інший - латентний зрадник та ************
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пробачте... моя бабуня (вона багатьом можливо вже набридла за кількістю своїх висловів... але то була справжня народна мудість...з неї так і сипалися приказки та прислів"я) так от...
вони казали - коли на дупі чир - то думаєшь тільки про неї...
вибачте...
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Печально сознавать что по итогам шестилетней войны дело опять заканчивается созданием "новомалоросского федерального округа".
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А что скажет Министр иностранных дел? Может упразднить эту должность если её совмещает в турборежиме глава ОП?
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У Пристайки нет и не может быть никакого мнения. Мнение было (и есть) у Павла Климкина и у Олены Зеркаль.
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А что скажет Министр иностранных дел? -- ничего они не скажут, они до сих пор думают, что "двигун горив".
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это очередное нарушение Конституции.Царек Ермак много на себя берет. пора на него подавать в Конституционный суд.
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Назад в будущее.
Находились в 2015-16 годах. Сейчас идет пересмотр позиций. Один возврат мордора в ОБСЕ чего стоит.
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наверное это выглядит так
Опять без Украины: Путин посвятил уикенд Киеву, проведя переговоры с Меркель и Макроном
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Який Топ він має на увазі? Якщо події що пов'язані з імпічментом Трампу, з відпусткою у Омані, принизлива поведінка Зе за сбиттям літака в Ірані, постійне вилізування дупи ху@ла, то так, повний ЖОП
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Не понял!
Это заведующий канцелярией или министр иностранных дел?
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