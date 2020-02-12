 С моста на Днепропетровщине слетела легковушка, погибла 19-летняя девушка, водитель госпитализирован, - ГСЧС. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Днепропетровской области.
Ориентировочно, во время проезда по узкому мостику через сбросной канал легковой автомобиль "Renault MEGANE" упал в воду.
В результате происшествия погибла пассажирка 2001 года рождения (тело извлечено из воды и направлено на судебно-медицинскую экспертизу) и пострадал водитель, гражданин 1970 года рождения, которого сотрудники Службы спасения изъяли из воды с помощью спасательного круга и спасательной веревки.
Пострадавший передан сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в больницу.
Едет мужик один на БМВ, не справляется с рулевым управлением и на скорости врезается в дерево. Так и остается сидеть за рулем со стеклянными глазами. Подходит к нему гаишник и говорит:
- Вот видите, как хорошо что вы пристегнулись ремнем безопасности, теперь живы и здоровы так и остались сидеть, где и сидели. Не то что ваша подруга - вылетела и лежит посреди дороги мертвая с членом во рту.