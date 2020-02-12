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 С моста на Днепропетровщине слетела легковушка, погибла 19-летняя девушка, водитель госпитализирован, - ГСЧС. ВИДЕО

На Днепропетровщине в результате падения автомобиля в с мостика в реку погибла 19-летняя девушка. Водителю удалось выжить, его госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Днепропетровской области.

Ориентировочно, во время проезда по узкому мостику через сбросной канал легковой автомобиль "Renault MEGANE" упал в воду.

В результате происшествия погибла пассажирка 2001 года рождения (тело извлечено из воды и направлено на судебно-медицинскую экспертизу) и пострадал водитель, гражданин 1970 года рождения, которого сотрудники Службы спасения изъяли из воды с помощью спасательного круга и спасательной веревки.

Пострадавший передан сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в больницу.

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Источник: https://censor.net.ua/v3175213
 
 
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Для чого їздити по таким небезпечним мостам?
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А если там обьезд километров в 100 до хорошего моста? Там наверняка сотни машин проезжали...и только одна бестолочь упала....или бухая..или тупая...
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Вытащить то его вытащили...но срок он себе уже заработал...
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Нет. Заработали судья и прокурор, только не срок, а баксы. А данный гражданин просто обеднеет на определённую сумму в у.е. Какую - последними тарифами не интересовался, не подскажу, в этих коммерческих конторах (суды и прокуратуры) они часто меняются.
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вспомнился мне анекдот
Едет мужик один на БМВ, не справляется с рулевым управлением и на скорости врезается в дерево. Так и остается сидеть за рулем со стеклянными глазами. Подходит к нему гаишник и говорит:
- Вот видите, как хорошо что вы пристегнулись ремнем безопасности, теперь живы и здоровы так и остались сидеть, где и сидели. Не то что ваша подруга - вылетела и лежит посреди дороги мертвая с членом во рту.
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Сидят те у кого нет денег или слишком большой резонанс получило дело, а остальные откупаются,на радость "правоохранителям".
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многие озабоченные, как только девушка "так ниче себе" садится в авто, начинают по-козлиному давить на газ (сперма в мозг) . Много девушек так погибло.
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