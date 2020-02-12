 Украинские вертолетчики спасли жизнь марокканскому военному в Конго, - Генштаб. ВИДЕО

Об этом сообщает Генштаб ВСУ на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Усилиями украинских пилотов и южноафриканских военных врачей жизни марокканца была спасена.

Комментируя событие, командир 18 отдельного вертолетного отряда полковник Мухаммад Буланбаев отметил: "Ситуация - штатная: авиамедицинская эвакуация - наиболее быстрый и безопасный путь доставки раненых, травмированных и больных в медицинские учреждения, в которых имеются необходимое оборудование и специалисты. Задача - среднего уровня сложности, одна из тех, которые ежедневно выполняются отрядом".

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