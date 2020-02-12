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Все про:Генштаб ВС (1032) Конго (62) спасение (91) ВСУ (448)

 Украинские вертолетчики спасли жизнь марокканскому военному в Конго, - Генштаб. ВИДЕО

Экипаж вертолета Ми-8 из состава украинского национального контингента в экстренном порядке в ночь на 9 февраля совершил перелет из города Киванджа к аэродрому города Гома, спасая жизнь тяжелобольного марокканского военного.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Усилиями украинских пилотов и южноафриканских военных врачей жизни марокканца была спасена.

Комментируя событие, командир 18 отдельного вертолетного отряда полковник Мухаммад Буланбаев отметил: "Ситуация - штатная: авиамедицинская эвакуация - наиболее быстрый и безопасный путь доставки раненых, травмированных и больных в медицинские учреждения, в которых имеются необходимое оборудование и специалисты. Задача - среднего уровня сложности, одна из тех, которые ежедневно выполняются отрядом".

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Украинские вертолетчики спасли жизнь марокканскому военному в Конго, - Генштаб 01

Источник: https://censor.net.ua/v3175194
 
   
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А наши Мароканские друзья до сих пор требуют от украинцев оформление виз в посольстве, хотя у москалей там давно безвиз(
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ну и что там было героического или неординарного..?
я думал с какой то скалы в штурмующем море человека сняли с риском для жизни экипажа...
пиар ни о чем..
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Вы не представляете, каких героических (а бывает и финансовых) усилий стоит попасть в миротворческую миссию. Ведь пребывание там - это ну очень финансово выгодно, к тому же сулит статус УБД, со всеми вытекающими.
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Ситуация штатная... Ежедневно выполняемая задача... А в чем суть новости то? Военные оказывается выполняют свою работу?
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скучно им было...
решили героическое кино забахать про себя любимых...
сюжет высосан из пальца.... - и даже музычка не спасает от этого убожества... Українські вертолітники врятували життя марокканському військовому в Конго, - Генштаб - Цензор.НЕТ 3489
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Тоже будуть мати УБД? Де ще знаходитися "українському військовому" під час агресії проти його країни, як не в Конго?
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Та же ООН говорит шо все люди равны. Но вот убивают н*гров и ООН делает вот так: Українські вертолітники врятували життя марокканському військовому в Конго, - Генштаб - Цензор.НЕТ 7223 Українські вертолітники врятували життя марокканському військовому в Конго, - Генштаб - Цензор.НЕТ 4384
А убивают украинцев и ООН делает вот так: Українські вертолітники врятували життя марокканському військовому в Конго, - Генштаб - Цензор.НЕТ 290
Может ООН боится Рашку?
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