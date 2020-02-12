 Украинские вертолетчики спасли жизнь марокканскому военному в Конго, - Генштаб. ВИДЕО

Об этом сообщает Генштаб ВСУ на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Усилиями украинских пилотов и южноафриканских военных врачей жизни марокканца была спасена.
Комментируя событие, командир 18 отдельного вертолетного отряда полковник Мухаммад Буланбаев отметил: "Ситуация - штатная: авиамедицинская эвакуация - наиболее быстрый и безопасный путь доставки раненых, травмированных и больных в медицинские учреждения, в которых имеются необходимое оборудование и специалисты. Задача - среднего уровня сложности, одна из тех, которые ежедневно выполняются отрядом".
я думал с какой то скалы в штурмующем море человека сняли с риском для жизни экипажа...
пиар ни о чем..
решили героическое кино забахать про себя любимых...
сюжет высосан из пальца.... - и даже музычка не спасает от этого убожества...
А убивают украинцев и ООН делает вот так:
Может ООН боится Рашку?