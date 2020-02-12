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 Политика Украины
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 Согласен дать воду в Крым, если Россия выведет войска с Донбасса и мы установим контроль над границей, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает допустимым компромиссом подачу воды в оккупированный Крым в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой", информирует Цензор.НЕТ.

"Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины.

Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, лично я бы на такое пошел", - сказал Арахамия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воду в Крым дадим только после его освобождения от оккупантов, - Джемилев

Источник: https://censor.net.ua/v3175173
 
   
 Топ комментарии
 
Арахамія, якщо судити по цій заяві вже визнав Крим російським.
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А потім виявиться, що воду у Крим дали, а усім на Донбасі керує хуйло. Ось такий фінт вухами робить Арахамія.
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Зеленые твари, бежать до Ростова будете!
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Маловероятно, "мудрый народ" сам выбрал и большинству нравится быть в стойле, соскучились по барину, а тут такой шикарный случай
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кто нибудь - плюньте етому прикацапленому казлу в харю зеленой соплей...
согласно ето вшивое убожество на шо то - unbelievable...
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Уважаемый Арахамия, а что Вы умеете делать?
Арахамия: Я умею получать зарплату.
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Вы помните с какими лозунгами большевики шли к власти? Напоминаю:
1. "Вся власть Советам".
2. "Заводы рабочим"
3. "Мир народам"
4. "Земля крестьянам"
5. "Хлеб голодным"
Ничего не напоминает? А так:
1. Народовластие.
2. Ввести ННвК и зарплаты учителям по 4000 евро в месяц
3. Мир. Просто надо перестать стрелять.
4. Вопрос земли решим на референдуме.
5. Конец эпохи бедности

1. Получили люди власть после прихода большевиков? Да, после либерально большевистского переворота в феврале 1917 года власть действительно перешла к Советам рабочих и крестьянских депутатов. Но на первых реальных выборах в Советы летом 1917 г. большевики получили абсолютное меньшинство, это Советы и сгубило. После второго переворота в октябре 1917 года и до 1991 года вся власть полностью принадлежала только коммунистам. Напоминает историю с #моносбродом в ВР? Вот именно!

2. Может быть рабочие получили под контроль заводы после победы комуняк? Нет! Все заводы-акционерные общества, акциями которых владели рабочие (т.е. те заводы были реально собственностью рабочих, хоть и частичною), были национализированы и стали на 100% собственностью государства (комуняк). Кстати, если невозможность дать зарплаты в 4000 евро эксперты разгромили моментально, то от обещания ввести в Украине налог на выведенный капитал президент уже забыл сам, но сразу после инаугурации.

3. Мир. О! Это тема стояла главной в 1917 году и сейчас была использованана все 100%. Большевики использовали усталость людей от войны и пообещав мир перевели первую мировую в гражданскую войну. В 2019 году Украине тоже обещали мир. Говорили, что просто нужно убрать тех, кто зарабатывает на войне и просто перестать стрелять. Всех сменили, войска отвели, стрелять перестали, а война не заканчивается. Более того, повторяется старая история. Тогда большевики заключая Брестский мир из-за своей некомпетентности и сложившейся ситуации провалили переговоры и потеряли огромные площади территорий и большую часть населения. По условиям Брестского мира от марта 1918 года РСФСР обязывалась:
не претендовать на Прибалтику и часть современной Беларуси;
вывести войска из Финляндии и с Украины, признать Украинскую народную республику независимым государством;
вывести войска с территории Османской империи, а также передать ей округа Ардаган, Батум и Карс;
принять режим торговли с Германской империей от 1904 года;
демобилизовать армию и разоружить флот;
прекратить революционную пропаганду в Центральных державах и союзных им государствах.

Теперь, квазиполитики конца эпохи бедности готовятся выполнять новые требования Путину и дать особый статус Донбассу, провести выборы в ОРДЛО, молчать о Крыме, принять закон об амнистии боевиков. И они все равно не достигнут мира, потому что он не нужен Путину. Но эти неофиты еще не закончили танцевать свой гопак на граблях. И продолжают идти по пути умиротворения Путина. Зряшная идея. И крайне глупая.

4. Ленин пообещал землю крестьянам и соврал. Арахамия пообещал появление 1000000 фермеров в Украине после открытия рынка земли и последовал Ленину. Тоже соврал. Просто с математикой у "слуг" крайне плохо. При квоте в 10 000 гектаров на человека и при том что в государственной и коммунальной собственности есть лишь чуть больше 10 миллионов гектар сельскохозяйственных земель, то появиться могут тысяча или две новых фермеров, а не миллион. В общем Арахамия соврал. Как ранек врали "новые лица" когда обещали референдум. Тут, как и с народовластием. Можно просто пообещать. Выполнять не обязательно. И "слуги народа" так и делают. Так что с большевиками у них и тут все совпало.

5. "Хлеб голодным" большевиков и "Конец эпохи бедности" очень похожи по смыслу и по результату. У большевиков это вылилось в Голодомор и тотальный дефицит, а #моносброд поднял тарифы и предлагает пенсионерам продавать собак чтоб заплатить за коммуналку. И тут они действуют схоже.

В общем, я хотел сказать, что вся эта алчная, некомпетентная, примитивная, заносчивая толпа с редкими вкраплениями умных людей, являются по сути лишь теми же большевиками XXI века. И финал у них будет схожий.
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Крым в обмен на Донбасс? То есть, формально мы будем говорить, что Крым - это Украина, но - компромисс будет всегда с нами.
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Ну да... Это то, что рашики еще в 14-м предлагали...
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кто оно такое, это арахамио, чтобы дать воду оккупантам?
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Ось прокинається цей бовдур з ранку. Про що він думає з початку? Так, про свій причухан на своїй голові. А потім думає про воду в Крим та як продати українську землю. Не захистити, не відвоювати, а продати. Ось така "українська" влада...
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Купа людей критикують того арахамію, також не дуже розумного чувака. Якщо Україна воду не включить, )(уйло її захоче сам включити. Але чи готові вони, ці люди, вмирати, якщо )(уйло піде сухопутний коридор пробивати ? От питання. Якщо так, то треба прийняти нові закони під військовий стан. Ввести його на 3-5 років. зібрати армію тисяч 500-600 . При цьому , зрозуміло, ніякого вільного виїзду за кордон, бухла та свят. Армію навчити, озброїти. Карткова система на речі та продукти. Заводи на військові цілі перелаштувати. Все для фронту все для перемоги. І вперед. Забирати земельку. От так можна перемогти москалів. Але в нас воювати ніхто не хоче. Навіть шоколадні тролі. Більшість коментів вони тут строчать. Тільки блаблабла.
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Тобто пропонуєш визнати Крим російським. Зрозуміло хто ти є.
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ти мені не приписуй те, чого нема. не бухай. І не буде тобі привиджуватись .
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А ти сам все написав, що треба лягти під *****.
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Ти бачу вже добухався. Чого причепився? Лягай під кого хочеш. Відчепись. Ти неадекватно сприймаєш реальність.
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Я говорю про твій конкретний зрадницький коментар. Тому не викручуйся, а визнай свою кацапську суть.
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Всё идёт к дележу Украины опять по Днепру и это всё делает руками "советского" народа Украины при помощи служб ФСБ Московии
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*****,пан Козак Словак, вже нікуди не піде і ніякого коридору прорубати не буде. Бо в нього кишка тонка,особливо зараз..тай раніш теж була...інакше вже давно би прорубав...А боятися навіть пукнути,бо путіннападе - чи то гідне життя ? Як я бачу,украґнці віідають свої життя за Украіїну вже 5 років...на жаль...Але то викликає більше ніж просто повагу...Так що не сумнівайтеся,якщо треба буде - з кацапами підуть воювати ,я думаю,всі...ну або майже всі...що теж достатно...і через що хуіло до цих пір ніяких коридорів прорубувати навіть на намагається.
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Згоден з вами на всі 100, а воно такий козак як з лайна куля)))
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А хто зупинив ***** на Донбабве? Він добровільно зупинився? Так і тут буде. І не треба армію з "усталатвайны" набирати. Вас в 2014 року не було і зараз ви не потрібні. Сидіть по своїх ригайловках та слухайте шансон, як це ви зазвичай робите.
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Какие заводы? В Украине все крупные заводы принадлежат нескольким влиятельным группам и ты хочешь что бы он добровольно и безвозмездно перешли на военные рельсы? Шутник. Россию нельзя победить военным способом, не пиши глупостей. Предыдущая власть, а именно Порошенко, действовала единственно правильным способом - ЭКОНОМИЧЕСКИМ. Но народ устал от войны и выбрал Нелоха. Результат мы наблюдаем уже сейчас.
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Поганенько сидіти в окопі, в багні по пояс інколи, все літає. стріляє. А в Києві тьоті хлопцям менует виконують. А ти в окопі. прикинь. На фіга воно? Яка війна? Виходить що немає ніякої війни . А заводи під час військового стану роблять те, що наказує керівник, призначений військовим командуванням. За невиконання наказу знаєш що? От мені Гіркін сподобався тим, що він не жував соплі. Після другого розстрілу всі зрозуміли кого треба слухатись. А тут можна Президента чуть не на уй посилати . Обзивати і нікому нічого. Та країна про яку ти пишеш правильно називається Московія, або Москва. І перемогти можна . АЛе не з нашим бажанням до перемоги. Я тобі можу 100% розповісти як буде, якщо )(йло піде серйозно. АЛе не буду бо тут скажуть, що я пропоную здатись.
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Арахамия уроженец Сочи, Россия! Получил УкрГражданство пару лет назад! Арахамия-это двойной агент и его нужно судить по статье 111.ГосИзмена! русская агентура на России интересы пашет из тыла! Путин - это мастер по работе в тылу врага и за счет таких своих агентов, как Арахамия!
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а отвечать за этих галустянов - будет зеленский))
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на Третьем Майдане хватит всем зебилам, которые не успеют сбежать !
голыми руками как котят давить будут....... Согласен дать воду в Крым, если Россия выведет войска с Донбасса и мы установим контроль над границей, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6894
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Потрохи готують народ до кримнаш та вибори по любє восені в Лугандоні..
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Оце ще вважає себе політиком ...
Головне зробити здивований та невинний погляд
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На нары Арахамию - это 1000% русская агентура! Посмотрите его досье!
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чебурекам пофиг на Украину, Украина им не родная, паразитам арам разным - лишь бы продать интересы Украины..
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Каждый раз разводят на выборах и приходит к власти русская агентура! Единственный способ Украинскому народу победить это, это добиться закона о прямой демократии! Народ по конституции главный инструмент власти!!! народу нужен инструмент отзыва депутатов и импичмента президента и увольнение министров, если те потеряют доверие! Инструмент этот должен выглядеть так - это создается сайт и называется ПДУ (Прямая Демократия Украины). На этом сайте можно будет голосовать на выборах и также будет на сайте в режиме реального времени показано сколько людей на данном этапе поддерживает представителя народа и там будет фотография и данные представителя и пофамильно будет видно, кто поддерживает его и будет две кнопки "даю свой голос" и вторая кнопка"отзываю свой голос". И можно будет в любой момент зайти и менять свое мнение и если вдруг избранник перестает представлять интересы того человека, кто доверил ему свое право представлять свои интересы, то нажимает кнопку "отзываю свой голос" и там будет рейтинг кандидата и если он падает на уровень недоверия, то происходит отзыв депутата, увольнение министра, и импичмент президента, и люди выбирают новых представителей своих!!! Таким образом депутаты начнут нести ответственность прямую, перед теми, кто доверил представлять им свои интересы. Сайт прямой демократии нужно было сделать еще в начале двухтысячных, затянули слишком с этим и потому столько катаклизмов в стране!
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Думаю, що назву треба уточнити. Пряма і Загальна Демократія України. Так буде точніше відображатись суть процесу перманентних виборів.
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Про які війська йдеться ? Якщо про кацапські, то немає про що говорити , весь світ знає що "іхтамнєт" . Остільки "іхтамнєт" то бубочка воду може пустити вже завтра по гривні за куб. Смачно харкнувши в тупі фейси дупоголових зєбілів . Відчувається конкретна робота ворога України єрмака . Крим вже три місяці канали ремонтує , тобто питання вже три місяці чк погоджене . Час лише трохи потягли щоб зєбіли рейтинга не понизили . За що гинуть наші воїни ? Трахнуті дупоголовою зебіли , ви такі ідіоти . Нам це за які гріхи ?
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Твою мать!!!!! ГДЕ ВСЕ ПОКЛОННИКИ Зеленского??????? Быстренько объясните ТАКОЕ предложение действующего Главы парламентской фракции "Слуга народа". Хоть кто нибудь!!!! Или как всегда вы можете гавкать на предыдущую власть?
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Один вже є. Прочитай цього козака словака.
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Пусть Арахамия валит обратно в свою Россию и не высказывается тут от Украины!!!
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офигеть вот наголосовали же, даже слов не хватает.
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Говорили балакали
Сіли тай заплакали !
От вам і заявка на визнання Криму за кацапстаном. Страшно і подумати що Зесоплі через рік будуть воротити і куди ми припливем .
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Да все и так знают, что ты сволочь конченная!
Мог бы и не подтверждать это лишний раз.
Господи, спаси Украину от этих зеленых мразей!!!
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Дааа, от таких новостей аж сон пропал. Одно хорошо - завтра не на работу Согласен дать воду в Крым, если Россия выведет войска с Донбасса и мы установим контроль над границей, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 8439
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Что, воды жалко? Какая тебе в Польше разница?
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Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает допустимым компромиссом подачу воды в оккупированный Крым в обмен на вывод российских войск с Донбасса. Источник: https://censor.net.ua/v3175173

Зелені держслужбовці як клея нанюхались ... Согласен дать воду в Крым, если Россия выведет войска с Донбасса и мы установим контроль над границей, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 9158
Мало того що Донбас непридатний до життя, з розбомбленою інфрастрктурою за яку Московія повина платити контрибуцію під 300 млрд $, так ще на Донбасі туберкульоз це звичне явище бо турбдіспансери на окупованому Донбасі були позакривані у 2014, по СПІДу, вензахворюванню ніхто діагностику не веде, ну і на х..н Україні зараз такий Донбас ?

По Криму - хай московитські окупанти дають воду народу який вони окупували, Україна не повинна допомогати окупанту робити окупацію Криму комфортніше. Можете мене цитувати )) Согласен дать воду в Крым, если Россия выведет войска с Донбасса и мы установим контроль над границей, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 9540

Согласен дать воду в Крым, если Россия выведет войска с Донбасса и мы установим контроль над границей, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 7152
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да мой отец.... царство небесное и земля ему пухом...принимал участие в строительстве этого канала...да и я сам не раз был там при строительстве....а теперь кучка 8 процентная....которая нефига не построила даже будки собачей.....кричит что людям УКРАИНЫ НЕ ДАДИМ ВОДЫ....кто вы! чмошники которые не хотят работать! ждете шо вам кинут бабло и вы украдете на разгромленных селах и городах метал....мебель...даже плитку керамическую из кинутых домов.....выставьте реальную цену и торгуйте по воде......
и еще...при выходе из зоны и ротации таможня МВД и сбу проверьте грузы....шоб небыло поклепов.....
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Людям України? Ти пропонуєш забрати воду людей України!
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А Крым возвращать? Или зелённые клоуны про него уже забыли? Нафиг нам этот бандитский Донбасс. Который после русского мира за свои деньги нужно ещё восстанавливать. Поменяйте лучше Донбасс на Крым.
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