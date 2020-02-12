 Согласен дать воду в Крым, если Россия выведет войска с Донбасса и мы установим контроль над границей, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой", информирует Цензор.НЕТ.
"Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины.
Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, лично я бы на такое пошел", - сказал Арахамия.
согласно ето вшивое убожество на шо то - unbelievable...
Арахамия: Я умею получать зарплату.
1. "Вся власть Советам".
2. "Заводы рабочим"
3. "Мир народам"
4. "Земля крестьянам"
5. "Хлеб голодным"
Ничего не напоминает? А так:
1. Народовластие.
2. Ввести ННвК и зарплаты учителям по 4000 евро в месяц
3. Мир. Просто надо перестать стрелять.
4. Вопрос земли решим на референдуме.
5. Конец эпохи бедности
1. Получили люди власть после прихода большевиков? Да, после либерально большевистского переворота в феврале 1917 года власть действительно перешла к Советам рабочих и крестьянских депутатов. Но на первых реальных выборах в Советы летом 1917 г. большевики получили абсолютное меньшинство, это Советы и сгубило. После второго переворота в октябре 1917 года и до 1991 года вся власть полностью принадлежала только коммунистам. Напоминает историю с #моносбродом в ВР? Вот именно!
2. Может быть рабочие получили под контроль заводы после победы комуняк? Нет! Все заводы-акционерные общества, акциями которых владели рабочие (т.е. те заводы были реально собственностью рабочих, хоть и частичною), были национализированы и стали на 100% собственностью государства (комуняк). Кстати, если невозможность дать зарплаты в 4000 евро эксперты разгромили моментально, то от обещания ввести в Украине налог на выведенный капитал президент уже забыл сам, но сразу после инаугурации.
3. Мир. О! Это тема стояла главной в 1917 году и сейчас была использованана все 100%. Большевики использовали усталость людей от войны и пообещав мир перевели первую мировую в гражданскую войну. В 2019 году Украине тоже обещали мир. Говорили, что просто нужно убрать тех, кто зарабатывает на войне и просто перестать стрелять. Всех сменили, войска отвели, стрелять перестали, а война не заканчивается. Более того, повторяется старая история. Тогда большевики заключая Брестский мир из-за своей некомпетентности и сложившейся ситуации провалили переговоры и потеряли огромные площади территорий и большую часть населения. По условиям Брестского мира от марта 1918 года РСФСР обязывалась:
не претендовать на Прибалтику и часть современной Беларуси;
вывести войска из Финляндии и с Украины, признать Украинскую народную республику независимым государством;
вывести войска с территории Османской империи, а также передать ей округа Ардаган, Батум и Карс;
принять режим торговли с Германской империей от 1904 года;
демобилизовать армию и разоружить флот;
прекратить революционную пропаганду в Центральных державах и союзных им государствах.
Теперь, квазиполитики конца эпохи бедности готовятся выполнять новые требования Путину и дать особый статус Донбассу, провести выборы в ОРДЛО, молчать о Крыме, принять закон об амнистии боевиков. И они все равно не достигнут мира, потому что он не нужен Путину. Но эти неофиты еще не закончили танцевать свой гопак на граблях. И продолжают идти по пути умиротворения Путина. Зряшная идея. И крайне глупая.
4. Ленин пообещал землю крестьянам и соврал. Арахамия пообещал появление 1000000 фермеров в Украине после открытия рынка земли и последовал Ленину. Тоже соврал. Просто с математикой у "слуг" крайне плохо. При квоте в 10 000 гектаров на человека и при том что в государственной и коммунальной собственности есть лишь чуть больше 10 миллионов гектар сельскохозяйственных земель, то появиться могут тысяча или две новых фермеров, а не миллион. В общем Арахамия соврал. Как ранек врали "новые лица" когда обещали референдум. Тут, как и с народовластием. Можно просто пообещать. Выполнять не обязательно. И "слуги народа" так и делают. Так что с большевиками у них и тут все совпало.
5. "Хлеб голодным" большевиков и "Конец эпохи бедности" очень похожи по смыслу и по результату. У большевиков это вылилось в Голодомор и тотальный дефицит, а #моносброд поднял тарифы и предлагает пенсионерам продавать собак чтоб заплатить за коммуналку. И тут они действуют схоже.
В общем, я хотел сказать, что вся эта алчная, некомпетентная, примитивная, заносчивая толпа с редкими вкраплениями умных людей, являются по сути лишь теми же большевиками XXI века. И финал у них будет схожий.
голыми руками как котят давить будут.......
Головне зробити здивований та невинний погляд
Сіли тай заплакали !
От вам і заявка на визнання Криму за кацапстаном. Страшно і подумати що Зесоплі через рік будуть воротити і куди ми припливем .
Мог бы и не подтверждать это лишний раз.
Господи, спаси Украину от этих зеленых мразей!!!
Зелені держслужбовці як клея нанюхались ...
Мало того що Донбас непридатний до життя, з розбомбленою інфрастрктурою за яку Московія повина платити контрибуцію під 300 млрд $, так ще на Донбасі туберкульоз це звичне явище бо турбдіспансери на окупованому Донбасі були позакривані у 2014, по СПІДу, вензахворюванню ніхто діагностику не веде, ну і на х..н Україні зараз такий Донбас ?
По Криму - хай московитські окупанти дають воду народу який вони окупували, Україна не повинна допомогати окупанту робити окупацію Криму комфортніше. Можете мене цитувати ))
и еще...при выходе из зоны и ротации таможня МВД и сбу проверьте грузы....шоб небыло поклепов.....