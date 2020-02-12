 Согласен дать воду в Крым, если Россия выведет войска с Донбасса и мы установим контроль над границей, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой", информирует Цензор.НЕТ.

"Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины.

Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, лично я бы на такое пошел", - сказал Арахамия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воду в Крым дадим только после его освобождения от оккупантов, - Джемилев