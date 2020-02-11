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 Обменянную 29 декабря террористку Мастикашеву 40 суток держали в больнице Донецка без лечения, а теперь не выпускают из "ДНР" в РФ. ВИДЕО

Подозреваемая в государственной измене украинка Дарья Мастикашева, которую передали оккупантам из "Л/ДНР" в рамках обмена пленными, заявила, что ей запретили покидать временно оккупированные территории.

Как передает Цензор.НЕТ, видеообращение Мастикашевой опубликовал пользователь твиттера Necro Mancer

Она записала видео 10 февраля на контролируемом террористами контрольно-пропускном пункте Успенка в Донецкой области.

По словам Мастикашевой, на границе с Россией ее завернули назад и сказали явиться в так называемое "МГБ".

"Я находилась более сорока дней в Донецке по непонятным для меня причинам. Меня удерживали в больнице, якобы лечили, но на самом деле этого не было. Сейчас я приехала на КПП Успенка, чтобы уехать из Донецка в Россию. Мне в пересечении границы было отказано по непонятным причинам. Было сказано вернуться в город Донецк на бульвар Шевченко 26 в службу "МГБ". Прошу убедительно помочь мне пересечь сейчас границу и вернуться к своему ребенку, который меня ждет ", - заявила Мастикашева.

Дарью Мастикашеву передали на оккупированные территории в рамках обмена пленными 29 декабря 2019 г.

Читайте на Цензор.НЕТ - В Днепре освободили из под стражи подозреваемых в госизмене Мастикашеву и Каратая, их готовят к обмену

Ей инкриминируют действия, направленные "в ущерб суверенитету и информационной безопасности Украины".

В 2017 году она с Александром Каратаем организовала выезд в Россию бывших украинских военных, участников боевых действий на Донбассе, под предлогом работы на строительных объектах.

По данным стороны обвинения, в России бывшие бойцы должны были использоваться в диверсиях, срежиссированных российскими спецслужбами.

Источник: https://censor.net.ua/v3175161
 
 
 Топ комментарии
 
а беркутню випустили, отже це спланований акт.
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а беркутню випустили, отже це спланований акт.
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до речі, беркутів пропустили навіть в Україну а в расєюшку пускать шось не дуже хочуть
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Та нехай вона краще здохне: така доля спіткає цих потвор !
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лугандония превращается в "Дистрикт 9", даже для кацапов
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Ну правильно,Потому что на Рашке она не нужна а завтра ее опять закинут в Киев, а кремлевский агент Портнов ее отчистит с помощью своих ручных судей
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Что-то Билецкий мерзавцу портнову на капот не прыгает
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Бєлєцкій із задоволенням вилиже Портнову під капотом.
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будешь обслуживать там местный сброд и синьку кацапску.ю..
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шото ей не нравится рускаязычный, лугандонский рай. С чего бы так?
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А почему зебил выпустил террористку?
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Та ні. Цю тварь ми тепер, принаймі, в рило знаємо. Інших ********* не показують , чомусь рило завжди закривають.
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кошмаррр. рузькава чилавека дамбасня на роисю не выпускает. за что же диды - вытираны в армии власова ваивале?
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Как? Она ещё не в Киеве? Странно, сейчас сепары все едут в Киев.
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Влада цьому зраднику якраз надала індульгенцію.
"Прокуратура хоче звільнити від кримінальної відповідальності "ексміністра вугільної промисловості ДНР" Ігоря Івакіна, якого з ОРДО нібито вивели під час спецоперації Служби безпеки України."
Хіба це не зрада, питання риторичне.
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Ну вы поняли. Из Рашки поступили укразания сепаров не выпускать из ОРДЛО, а ждать особых распоряжений когда ЗЕ подпишет капитуляцию и снимет блокаду. Тогда вся ета мразота полезет в ваши города устанавливать свои порядки и республики
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в россиюшку захотелось... А кто будет поднимать экономику молодых республик? Пушкин?
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Момбасские ублюдки, если читаете это то знайте что Мастикашева завербована украинской стороной, и она глубокий наш тайный агент. Очень сильная духом и вам ни за что не признаеться в этом!!
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А итересно за какие заслуги так свободно выпуcтили екс-беркутовцев после двух месяцев перебывания на их територии и когда они были для них такие ценные кренделя что их даже включили в список для обмена?
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беркут пташка підневільна, чому з азірова, януковоча, ставицького............,весь світ знімає санкції?! не зебіли в тому винні, а порохосрань з генпридурком югою!!! нагріли руки на цих крендельках, по сейшелам та мальдівам прокатались,а доказів не зібрали!!!
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Не Юлька,не порох,не Янек і не азіров нетикали на курки.
Пиклад пуч в кацаії,армія насрала на дебілів та стала на бік народу порушуючі всі накази та закони.А ці бидла ссилаються наказ.
При анексії Криму флоту в Україні і злишилось завдякуючи тим хто порушив наказ та привів свої кораблі в Одессу.
Так що не треба вказувати на других.
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То же самоє, сказал би Акадємік Павлов, і про 73,22%...
Слово, в слово...
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👌👏-🤡🤢💩🐒🐏🐐🐽🐑 73% верят в существование деда Мороза
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ты чмирище перетраханное, почему к нам обращаешься? проси месное козломордое ((правительство)). ты же там сосала? мы, при ем?
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Зараз це дійде до тьхутіна і він дасть їй героя підерації! хоча навряд.
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Обменять назад , - Отдать 100 тыс и ключи от квартиры
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это чума откуда выпустили не лугандон а гандон рожа гандоновская
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ПРИСВОИТЬ МАСТИКАШЕВОЙ ЗВАНИЕ ХЕРОИНИ 95 го КВАРТАЛА !
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Тебе ***** на кладбище уже прогулы ставят... Обміняну 29 грудня терористку Мастікашеву 40 діб тримали в лікарні Донецька без лікування, а тепер не випускають з "ДНР" в РФ - Цензор.НЕТ 6725
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А чем она хуже Ленки,продававшей позиции Героев ?
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мине кажется она должна говорить спасибо, что ее 40 дней просто кормили, е не лечили в лугандонской больничке... а тоб она уже таки никуда не ехала сама.
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…меня бесит не то, что эту
мразь «впускают-не выпускают» , а то что писаки у нас пишут «ДНР», да ещё и в
кавычках, да с больших букв, даже не задумываясь, что тем самым подыгрывают
оккупантам. Кто вас к этому приучил??? Разве не они? Разве эту аббревиатуру уже
кто-то признал в мире или узаконил юридически ?...Назовите хоть одну страну… Может
нужно не лениться и набирать «временно оккупированной Россией части Донецкой и части Луганской
областей Украины» …равно как и Крыма.
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