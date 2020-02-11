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 Банда рэкетиров задержана в Кропивницком, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Кировоградщине правоохранители задержали группу лиц, которые занимались вымогательством и угрожали насилием над потерпевшим.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что группа была создана на межэтнической основе. В ее состав входило трое уроженцев других государств - ранее неоднократно судимых граждан, имеющих устойчивые связи с криминальным миром.

Полицейские установили, что 11-го февраля мужчины приехали в один из торговых центров для встречи с потерпевшим - жителем Кропивницкого. Сообщники безосновательно требовали от мужчины 20 тыс. гривен и получили часть средств.

С привлечением спецподразделения КОРД, группу задержали на месте совершения преступления непосредственно после передачи денежных средств.

Банда рэкетиров задержана в Кропивницком, - Нацполиция 01

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Банда рэкетиров задержана в Кропивницком, - Нацполиция 02

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Правоохранители проверяют причастность задержанных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений на территории Кировоградской и других областей.

Также смотрите: Правоохранители обезвредили этническую ОПГ, вымогавшую несуществующие долги и державшую в страхе райцентр Херсонщины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3175144
 
   
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Шестерка фірмовий циганский транспорт...
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А почему молчат ХЕРОИ МВД - ЗОРЯН, ШАКАЛ ГАНТОН ТАБАКИ и ШКИРЯК ?
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Я інтернаціоналіст = "Свободу людині. Свободу націям", але чому українців увязнюють за висловлювання громадянської позиції, а "уроженцев других государств - ранее неоднократно судимых граждан, имеющих устойчивые связи с криминальным миром. Источник: https://censor.net.ua/v3175144 безчинствують (беспредельничают) в нашому домі. Правильно !!! Бо вони абсолютно не загрожуюють новій диктаторській прокремлівській ЗЕвладі.
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