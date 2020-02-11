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 Политика Украины, Общество
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Все про:дороги (1898) ремонт (956) Укравтодор (394)

 Основные дороги страны обновим за 2-3 года, - глава "Укравтодора" Кубраков. ВИДЕО

Глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков считает, что в течение двух-трех лет можно обновить основную сеть автотрасс страны.

Об этом он заявил во время презентации планов по дорожному строительству в 2020 году "Сшить Украину", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я думаю, что страна имеет шанс получить нормальные дороги, за два-три года обновить основную сеть, но за этот год мы можем показать действительно беспрецедентный уровень, беспрецедентный объем строительства", - сказал он.

"Людям все равно, сколько мы километров сделаем. Если люди в своем регионе увидят, что что-то происходит, что появились нормальные дороги – это и является нашим результатом. Но мы не отказываемся от плана по километрам", - добавил Кубраков.

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Как сообщалось, с 1 марта в Украине планируется начать массовое дорожное строительство, которое анонсировали как президент Владимир Зеленский, так и премьер-министр Алексей Гончарук.

Зеленский сообщил, что в 2020 году планируется обновить 4 тысячи километров дорог государственного значения, на что выделяются рекордные 85 миллиардов гривень.

Что касается дорог местного значения, то, по словам Зеленского, в 2020 году на них выделяется 22,2 миллиарда гривень.

Источник: https://censor.net.ua/v3175080
 
 
 Топ комментарии
 
Можно обещать. Два-три года - большой срок. За это время или кабмин поменяют, или ВР распустят, или президент сбежит. (Ходжа Насреддин)
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Они сговорились сегодня? Основные дороги страны обновим за 2-3 года, - глава "Укравтодора" Кубраков - Цензор.НЕТ 7617
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https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Выступая на форуме "Дороги-2020" Гончарук и глава "Укравтодора" Кубраков торжественно заявили что собираются отремонтировать 6 тысяч км дорог начиная с 1 марта. Встретившись с разъяренной Маркаровой, мальчики немного поостыли и 29 января на заседании Кабмина размер распила пришлось уменьшить почти в пять раз, до 1345 км. На сегодняшний момент тендеры еще не объявлены даже на разработку проектно-сметной документации. Так как длительность тендерного цикла по закону 60-70 дней, то работы можно смело будет начинать где то в сентябре, заодно и создав транспортный коллапс с перетранспортировкой с\х продукции. Впрочем закапывать государственные деньги в песок можно при любых раскладах. Сидеть все равно Кубракову.
СМИ загадочно намекают на Богдана и потерю им влияния на Зеленского. Люди всегда путали местоположение с влиянием.На самом деле отход Богдана от дел ОПУ и переход в не публичную сферу - это решение Богдана. В новом проекте Зеленского "Дороги" Богдану отводится важнейшее место - поиск сговорчивых и понимающих инвесторов для теневых схем отката. Зеленский для этого избрал азербайджанские компании и именно Богдан возглавил прямую работу с ними. Может эта должность и не такая громкая, но очень денежная и интимно приближенная к Зеленскому.
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обновите так само як вчителям зар.плату підняли?
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https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Выступая на форуме "Дороги-2020" Гончарук и глава "Укравтодора" Кубраков торжественно заявили что собираются отремонтировать 6 тысяч км дорог начиная с 1 марта. Встретившись с разъяренной Маркаровой, мальчики немного поостыли и 29 января на заседании Кабмина размер распила пришлось уменьшить почти в пять раз, до 1345 км. На сегодняшний момент тендеры еще не объявлены даже на разработку проектно-сметной документации. Так как длительность тендерного цикла по закону 60-70 дней, то работы можно смело будет начинать где то в сентябре, заодно и создав транспортный коллапс с перетранспортировкой с\х продукции. Впрочем закапывать государственные деньги в песок можно при любых раскладах. Сидеть все равно Кубракову.
СМИ загадочно намекают на Богдана и потерю им влияния на Зеленского. Люди всегда путали местоположение с влиянием.На самом деле отход Богдана от дел ОПУ и переход в не публичную сферу - это решение Богдана. В новом проекте Зеленского "Дороги" Богдану отводится важнейшее место - поиск сговорчивых и понимающих инвесторов для теневых схем отката. Зеленский для этого избрал азербайджанские компании и именно Богдан возглавил прямую работу с ними. Может эта должность и не такая громкая, но очень денежная и интимно приближенная к Зеленскому.
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обновим / обещает глава "Укравтодора" Кубраков.
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Можно обещать. Два-три года - большой срок. За это время или кабмин поменяют, или ВР распустят, или президент сбежит. (Ходжа Насреддин)
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ну да...., молчать нельзя, а то во рту завоняется.....
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Вы говорите , говорите - ваш голос мягок и приятен !
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електорат ригів, хоча й тупий, але таких казок микіла азіров їм не розказував. ваня суліма десь пропав, а так би розказав нам про дішовий газ власного видубутку
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Згадав придурка, "не при ночі будь сказано...".
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Для любителей стабильности сегодня день отличных новостей: стабильное погружение в болото продолжится без происшествий. Готовьте карманы.

Остальным были предложены сияющие перспективы свободного общества, борьбы с бюрократией и прочие бла-бла-бла.

Как обычно, понять, когда нам врут, а когда делают официальное заявление, решительно невозможно.
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Можно обновить и обновим- слова с абсолютно разной смысловой нагрузкой.. Цензор, не передёргивайте !
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"догоним и перегоним Америку !" .. "выполним пятилетку за два года..!".. Основные дороги страны обновим за 2-3 года, - глава "Укравтодора" Кубраков - Цензор.НЕТ 1581 --- крепкий кокс сегодня подвезли...
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"ямочный" капитальный ремонт - сколько бабла "отмоется"...- знаем, проходили...
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Правильно! Деньги лучше всего закатывать в асфальт!! А кто будет смотрящим??
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так основные обновились ещё при Порошенко ))
опять заслуги папередников присвоят ))
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Таладна!?
Для початку перевантаження вантажівок треба знищити. ЗНИЩИТИ без об'їздів, без дзвінків кому треба, без грінкарт карів. Підняти рівень дорожної поліції від рівня мусорів, коли за дачу хабара накинуть кайданки на руки. Підняти рівень судочинства до рівні - винен, відповідай.
Бо якщо цього не буде, то походу, поки будуть будувати, ремонтувати покриття, дороги, тут же будуть псувати.
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Чули... "Теперешнее поколение будет жить при коммунизьме!!!...". Живем і "процвітаєм"..."Як макуха під лавкою...".
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Выступая на форуме "Дороги-2020" Гончарук и глава "Укравтодора" Кубраков торжественно заявили что собираются отремонтировать 6 тысяч км дорог начиная с 1 марта. Встретившись с разъяренной Маркаровой, мальчики немного поостыли и 29 января на заседании Кабмина размер распила пришлось уменьшить почти в пять раз, до 1345 км. На сегодняшний момент тендеры еще не объявлены даже на разработку проектно-сметной документации. Так как длительность тендерного цикла по закону 60-70 дней, то работы можно смело будет начинать где то в сентябре, заодно и создав транспортный коллапс с перетранспортировкой с\х продукции. Впрочем закапывать государственные деньги в песок можно при любых раскладах. Сидеть все равно Кубракову.
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Такая блювотина льётся много лет, при петьке то же обещали, закончилось ************.
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