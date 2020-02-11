EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Экономика, Общество
  1134  30
Все про:железная дорога (1141) перевозки (361) Мининфраструктуры (671) речной транспорт (5) Криклий (76)

 Мы в 2020 году разгрузим автодорожную сеть Украины за счет речных и железнодорожных перевозок, - Мининфраструктуры. ВИДЕО

Министерство инфраструктуры Украины планирует в текущем году существенно разгрузить сеть автомобильных дорог за счет переориентации грузов на водные и железнодорожные пути.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр Владислав Криклий на пресс-конференции по вопросам автодорожной отрасли.

"В этом году начинаем разгружать дороги: направляем грузы на другие виды транспорта. 1 млн тонн грузов, перевозимых по реке, снижает расходы на ремонт дорог на 1 млрд грн в течение четырех лет", - сказал он.

Как сообщил Криклий, речные перевозки в 2019 году выросли на 20%. "Почти на 2 млн тонн больше грузов перевезено - 2 млрд грн сэкономили. Это дополнительно 200 км отремонтированных дорог", - отметил он.

По словам министра, с целью развития речных перевозок и увеличения количества перевозимых водными путями грузов в планах - ремонт шлюзов Днепровского каскада, что будет способствовать переориентированию на реку дополнительных 3 млн тонн экспортных грузов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мининфраструктуры планирует активнее развивать внутренний водный транспорт в Украине

Реализация проекта водного пути Е-40 позволит привлечь дополнительно 5-7 млн тонн транзитных грузов.

Кроме того, Криклий сообщил, что в 2019 году на 30% больше зерновых было перевезено по железной дороге.

"Это значит, что мы снизили нагрузку на дороги на 35 млн тонн зерна. В этом году модернизируем инфраструктуру припортовых железнодорожных станций. Это позволит перевезти по железной дороге экспортных грузов на 46 млн тонн больше, а значит, на дорогах это будет минус 46 млн тонн", - уточнил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бизнес загоняют в новосозданную помойку "Морречсервис". Подобного не было с 2011 г., - перевозчики жалуются на беспредел в сфере водного транспорта. ДОКУМЕНТ

Водный путь E40 входит в Перечень внутренних водных путей международного значения, утвержденный Европейским соглашением о важнейших внутренних водных путях международного значения. Его протяженность составляет 2353 км. Путь проходит по территории Украины, Беларуси и Польши через реки Висла - Буг - Мухавец - Днепровско-Бугский канал - Пена - Припять - Днепр. На сегодня он не функционирует в полном объеме.

К настоящему времени уже разработано технико-экономическое обоснование восстановительных работ с ожидаемой стоимостью более EUR12 млрд, в том числе на участки в Украине могут выделить EUR32 млн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впервые после 14-летнего перерыва по Днепру в Киев отправили баржу с 250 тоннами херсонских арбузов. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3175064
 
 
 Топ комментарии
 
Таксі можна замінити рікшами, заодно рівень безробіття впаде.
 показать весь комментарий
 
Сотни тысяч богатых иностранцев хлынут в Васюки! Государству придется срочно построить железнодорожную магистраль и автостраду Москва - Васюки. Гостиницы-небоскребы для гостей, Дворец шахмат, где будет происходить турнир, сверхмощную радиостанцию, аэропорт "Большие Васюки", регулярное отправление самолетов во все концы света, включая Рио-де-Жанейро и Мельбурн.

На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет 18 испанских партий. В остальных 12 черные применили хотя и устаревшую, но верную защиту Фелидора. Если бы Остап узнал, что он играет такие мудреные партии, он крайне бы удивился. Дело в том, что играл в шахматы второй раз в жизни.

Мы в 2020 году разгрузим автодорожную сеть Украины за счет речных и железнодорожных перевозок, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 8322
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мы в 2020 году разгрузим автодорожную сеть Украины за счет речных и железнодорожных перевозок, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 4470 Вже з епохою бідністю незабаром рік ,як закінчили? Напосадкували вже дві весни? Закінчили з корупцією і війною? Всі марадьори по казематах? Пенсіонерам після 70 ти комуналка "0"?
Вчителям по 4 шт. зелені забабахали? Ще й автомобільну сітку "розгрузять" кловани зебілами найнятими до "рехформ" Мы в 2020 году разгрузим автодорожную сеть Украины за счет речных и железнодорожных перевозок, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 4642
 показать весь комментарий
 
 
То від недосипу та недоїдання! Не зобіжайте бубочку, воно ж працює 25/8 всі 416 днів року!
 показать весь комментарий
 
Моя любимая болезнь - чесотка: почесался и ещё хочется. А самая ненавистная - геморрой: ни себе посмотреть, ни людям показать.
© Фаина Раневская

 показать весь комментарий
 
Мля, один уже возил арбузы их Херсона в Киев баржами два месяца. Хорошо удобрили етими арбузами мусорные полигоны вокруг Киева и области
 показать весь комментарий
 
 
о,вата кроме померанчей и шоколада стала еще и арбузы ненавидеть? Мы в 2020 году разгрузим автодорожную сеть Украины за счет речных и железнодорожных перевозок, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 3131.
специально покупают и отвозят на полигоны?
ну тут даже психиатры бессильны.
 показать весь комментарий
 
 
Сотни тысяч богатых иностранцев хлынут в Васюки! Государству придется срочно построить железнодорожную магистраль и автостраду Москва - Васюки. Гостиницы-небоскребы для гостей, Дворец шахмат, где будет происходить турнир, сверхмощную радиостанцию, аэропорт "Большие Васюки", регулярное отправление самолетов во все концы света, включая Рио-де-Жанейро и Мельбурн.

На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет 18 испанских партий. В остальных 12 черные применили хотя и устаревшую, но верную защиту Фелидора. Если бы Остап узнал, что он играет такие мудреные партии, он крайне бы удивился. Дело в том, что играл в шахматы второй раз в жизни.

Мы в 2020 году разгрузим автодорожную сеть Украины за счет речных и железнодорожных перевозок, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 8322
 показать весь комментарий
 
 
Таксі можна замінити рікшами, заодно рівень безробіття впаде.
 показать весь комментарий
 
 
требуются бурлаки - з.п договорная, обьем работы - 5-7 млн тонн в год
 показать весь комментарий
 
 
лучше всего дороги "разгрузит" начавшееся падение промпроизводства по 7% в месяц
 показать весь комментарий
 
 
а русла рек когда проверяли ? Что на воздушной подушке барж наделали ? Мы в 2020 году разгрузим автодорожную сеть Украины за счет речных и железнодорожных перевозок, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 7405
 показать весь комментарий
 
 
А разве в Украине еще есть реки? Так...речушки... И по ним разве что бумажный кораблик можно запустить. Да и он застрянет в камышах среди груды мусора...
 показать весь комментарий
 
 
Нема де їздити - не буде де й покупатись.
 показать весь комментарий
 
 
Мы в 2020 году разгрузим автодорожную сеть Украины за счет речных и железнодорожных перевозок, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 6988Мы в 2020 году разгрузим автодорожную сеть Украины за счет речных и железнодорожных перевозок, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 548Мы в 2020 году разгрузим автодорожную сеть Украины за счет речных и железнодорожных перевозок, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 8302Мы в 2020 году разгрузим автодорожную сеть Украины за счет речных и железнодорожных перевозок, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 5023

дорога на Никополь (проверена яйцами...куриными))))
и когда тут наладят водный транспорт??? ну или луноходы пустят...
 показать весь комментарий
 
 
Она же? ужасающее состояние трассы Н-14 «Николаев - Кропивницкий»? Давненько не ездила там..... ТРАсА))) С одной "ЭС")). А раньше... как едешь через Воссиятское, так обязательно что-то случится. Заколдованное место ...Ми у 2020 році розвантажимо автодорожню мережу України за рахунок річкових і залізничних перевезень, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 2349
Ми у 2020 році розвантажимо автодорожню мережу України за рахунок річкових і залізничних перевезень, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 171
 показать весь комментарий
 
 
Этот мальчик вещает вот это: ремонт шлюзов Днепровского каскада, что будет способствовать переориентированию на реку дополнительных 3 млн тонн экспортных грузов. Источник: https://censor.net.ua/n3175064
А теперь, пусть мальчик нам скажет: сколько стоят гидротехнические работы? И поведает такое: сколько тысяч км новых трасс можно построить на эту сумму? Ибо нет ничего дороже, чем гидротехнические работы. Исключение: работы в космосе. А детка нам про 200 км отремонтированных болтает. Ай, да детка! Мы в 2020 году разгрузим автодорожную сеть Украины за счет речных и железнодорожных перевозок, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 8126
 показать весь комментарий
 
 
Эта детка совсем не детка...она по взрослому соображает где можно бюджет попились с найбольшим гешефтом....
 показать весь комментарий
 
ага, річкою з Києва до Львова, доправить фуру пива!
 показать весь комментарий
 
 
Надо остатки труб от северного потока скупить просто и фигануть пивопровод
 показать весь комментарий
 
Ця хєрня теж не нова, і теж була розпочата при Пеці. Згадайте баржу із кавунами Гройсмана... Я ось не можу зрозуміти, Зебілам гординя заважає сказати правду? Мовляв ми будемо продовжувати те, що розпочалось аз попередньої влади,бо це правильно, а ось це і це, ні, бо то було не вірно? Скільки можно розпочинате те, що вже розпочато?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх