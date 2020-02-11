 Наемники РФ обстреляли из 120-мм минометов позиции ВСУ возле Орехово, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
"В период с 9:40 до 10:50 4 мины 120-го калибра, выпущенные оккупантами со стороны Первомайска, разорвались на позициях подразделений Объединенных сил у Орехово, что на луганском направлении", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрела нет.
Эти тоже хотят мира, только выражают это по-своему, по бандитски, как террористы, короче.
Они же не "иностранная армия", они один с "бубочкой" нароТ.
Ищущий эти, как их, "единные ценности" (по "бубочке").
Я вот, признаться, думала, какие это могут быть "ценности", а потом поняла.
Если они с "бубочкой" одинароТ, то и "ценности" у них одни с "бубочкой" одинаковые, то есть денежные знаки.
Вот только где их взять "бубочке"?
Дензнаки для ЛДНР?
Может, олигархи украинские скинутся?
У них же с "подштанцами тоже одни ценности, как считаете?
Также должен помочь запоребрик, лишить мышебратьев пенсии нафиг, вообще.
Братский народ ЛДНР стот того, не нужно меркантильничать, а мышебратьяко всему привычные.
Есть еще вариант заставить сдать ценности ЗЕбобиков, золотые зубы там, золотые серьги, доллары и прочее...