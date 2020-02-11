 Наемники РФ обстреляли из 120-мм минометов позиции ВСУ возле Орехово, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

"В период с 9:40 до 10:50 4 мины 120-го калибра, выпущенные оккупантами со стороны Первомайска, разорвались на позициях подразделений Объединенных сил у Орехово, что на луганском направлении", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 5 раз обстрелял позиции украинских сил на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

Также сообщается, что потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрела нет.