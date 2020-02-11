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 Наемники РФ обстреляли из 120-мм минометов позиции ВСУ возле Орехово, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

С начала текущих суток наемники РФ один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

"В период с 9:40 до 10:50 4 мины 120-го калибра, выпущенные оккупантами со стороны Первомайска, разорвались на позициях подразделений Объединенных сил у Орехово, что на луганском направлении", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 5 раз обстрелял позиции украинских сил на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

Также сообщается, что потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрела нет.

Источник: https://censor.net.ua/v3175032
 
 
 Топ комментарии
 
Тобто Золотоє-4... Це саме та місцевість де гавнакомандувач розвів ВСУ...
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обстрелы у Золотого, там где развели войска, превратились в "обстрелы у Орєхово"...
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Естественно, потерь нет. Нет сипаров потерь, вед зебоб запретил стрелять в ответ...
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брешешь, не запретил стрелять в ответ.
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Тобто Золотоє-4... Це саме та місцевість де гавнакомандувач розвів ВСУ...
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Да, они скромно называют его Ореховым.

Наемники РФ обстреляли из 120-мм минометов позиции ВСУ возле Орехово, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5899
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Куди повертатись, коли перед виходом позиції знищували самі військові ЗСУ.
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Плохо . Мы постепенно привыкаем , что война где-то там далеко .
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Оманський Нелох каже що ***** хоче закінчити війну. Так хто бреше?
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аккупантам опять не повезло, пропустили самое интересное
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обстрелы у Золотого, там где развели войска, превратились в "обстрелы у Орєхово"...
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...а ответку такими же калибрами дали поганцам?
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По словам ЗЕ ето Путен так сильно хочет прекратить войну
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Так то "иностранная армия", а то свой, "бубочкин" то есть, "одиннароТ".
Эти тоже хотят мира, только выражают это по-своему, по бандитски, как террористы, короче.
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Мира хотят, наверное.
Они же не "иностранная армия", они один с "бубочкой" нароТ.
Ищущий эти, как их, "единные ценности" (по "бубочке").
Я вот, признаться, думала, какие это могут быть "ценности", а потом поняла.
Если они с "бубочкой" одинароТ, то и "ценности" у них одни с "бубочкой" одинаковые, то есть денежные знаки.
Вот только где их взять "бубочке"?
Дензнаки для ЛДНР?
Может, олигархи украинские скинутся?
У них же с "подштанцами тоже одни ценности, как считаете?
Также должен помочь запоребрик, лишить мышебратьев пенсии нафиг, вообще.
Братский народ ЛДНР стот того, не нужно меркантильничать, а мышебратьяко всему привычные.

Есть еще вариант заставить сдать ценности ЗЕбобиков, золотые зубы там, золотые серьги, доллары и прочее...
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Золотого а не Орехового. это там где отвели ВСУ согласно планам главного потерпевшего.до развода об ореховом ниразу слышно небыло. МО врет!
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В близи Орехово - это в Золотом? ну там где отвели войска и не стреляют? ну типа там де мир обещал президент Мира?
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