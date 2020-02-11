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 Политика Украины, Общество
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Все про:демонтаж (113) Одесса (5900) мемориальная доска (132) Калинин (16)

 В Одессе активисты демонтировали мемориальную доску коммунистическому деятелю Калинину. ВИДЕО

Активисты патриотических организаций сняли мемориальную доску коммунистическому деятелю Михаилу Калинину со стены дома №5 по улице Гоголя в Одессе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую, несколько дней назад памятный знак уже демонтировали, но впоследствии выяснилось, что подрядчик реставрации дома просто перевесил его в другое место.

Михаил Калинин (1875-1946) с 1919 года и до самой смерти был формальным руководителем советского государства. Эта должность в разные годы называлась по-разному: председатель всероссийского центрального исполнительного комитета, председатель ЦИК СССР, председатель президиума верховного совета СССР. В 1919 году Лев Троцкий назвал его "всероссийским старостой". После 1935 года это словосочетание трансформировали во "всесоюзного старосту". При этом реальной властью Калинин почти не обладал.

Активный участник коммунистических преступлений, лично подписывал расстрельные списки.

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Источник: https://censor.net.ua/v3175016
 
   
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за столь геройский паступок хлопцы достойны звания героев украины
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в Сирии турецкие ПВО сбили вертолет Ми17 Сирийских ВВС..
возможно на нём были и россиянские советники, но инфа требует уточнения..
В Одессе активисты демонтировали мемориальную доску коммунистическому деятелю Калинину - Цензор.НЕТ 2023
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В Киеве наконец переименовали улицу Сабурова, который был такое падло, что даже коммуняки изгнали его из КГБ в пожарную охрану.
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