 В Одессе активисты демонтировали мемориальную доску коммунистическому деятелю Калинину. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую, несколько дней назад памятный знак уже демонтировали, но впоследствии выяснилось, что подрядчик реставрации дома просто перевесил его в другое место.

Михаил Калинин (1875-1946) с 1919 года и до самой смерти был формальным руководителем советского государства. Эта должность в разные годы называлась по-разному: председатель всероссийского центрального исполнительного комитета, председатель ЦИК СССР, председатель президиума верховного совета СССР. В 1919 году Лев Троцкий назвал его "всероссийским старостой". После 1935 года это словосочетание трансформировали во "всесоюзного старосту". При этом реальной властью Калинин почти не обладал.

Активный участник коммунистических преступлений, лично подписывал расстрельные списки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вопрос демонтажа коммунистической символики на скульптуре "Родина мать" в Киеве еще не решен из-за высокой стоимости работ, - Дробович