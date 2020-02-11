 "Ямочный ремонт должен уйти в прошлое", - Зеленский. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил он в ходе пресс-конференции, посвященной ремонту автодорог, в Киеве во вторник.

"Ямочный ремонт должен уйти в прошлое", - сказал глава государства.

По словам президента, строительство и капитальный ремонт автодорог должны составлять около 80% всех дорожных работ.

Зеленский также подчеркнул важность предоставления гарантий на все автодорожные строительные работы, чтобы "асфальт не сходил вместе со снегом".

"Мы должны строить, чтобы разрушить. Разрушить стереотип о том, что Украина и хорошие дороги - понятия не совместимые", - заявил Зеленский.

Он также напомнил, что в планах на 2020 год - обновить 4 тыс. км автодорог государственного значения.

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