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 Политика Украины, Общество
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Все про:дороги (1898) Зеленский (4537)

 "Ямочный ремонт должен уйти в прошлое", - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина должна отказаться от ямочных ремонтов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил он в ходе пресс-конференции, посвященной ремонту автодорог, в Киеве во вторник.

"Ямочный ремонт должен уйти в прошлое", - сказал глава государства.

По словам президента, строительство и капитальный ремонт автодорог должны составлять около 80% всех дорожных работ.

Зеленский также подчеркнул важность предоставления гарантий на все автодорожные строительные работы, чтобы "асфальт не сходил вместе со снегом".

"Мы должны строить, чтобы разрушить. Разрушить стереотип о том, что Украина и хорошие дороги - понятия не совместимые", - заявил Зеленский.

Он также напомнил, что в планах на 2020 год - обновить 4 тыс. км автодорог государственного значения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин понимает, что надо закончить эту войну, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/v3175015
 
 
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Задолбал обещаниями! Сделай уже хоть что-нибудь!
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Ремонтуємо ямки-и-и... Недорого! Ямки будуть як новенькі!
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Це "новий українець", який буде платити зеуряду пенсійні внески
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Є ще версія, що це прихильник Зе, який почорнів з горя, коли зрозумів суть свого невдалого вибору "Ямковий ремонт має піти в минуле", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2993
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Фейки Зеленского и Ко. Как власть дезинформирует и обвиняет в этом СМИ

"Ямочный ремонт должен уйти в прошлое", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5121

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/02/11/7240060/
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"Ямочный ремонт должен уйти в прошлое", - Зеленский
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"Ямочный ремонт должен уйти в прошлое вместе с дорогами", - Зеленский
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Тобто, або робимо всю дорогу, або вона стоїть як є - в ямах, поки руки не дойдуть.
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Я так понял ремонта вообще никакого скоро не будет?
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Не будет, конечно.
Ну, может быть, где-то и отремонтируют одну дорогу, и "бубочка" ее даже торжественно откроет, перерезав красную ленточку в телерепортаже.
Но массового ремонта не будет, конечно.
Денег нет и не будет, святые отцы в Ватикане отказали, сказав, что если даже католический костел в Киеве не ремонтировали, то извините, проходите мимо.
Так что "ремонт дорог" присоединится к "зарплатам по 4000 денег в месяц".
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а шо сегодня за день?
что-то просто попёрли перлы от нашего светлейшего и умнейшего...
забить эфир, чтоб народ не заметил чего-то гадкого? чего?
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Так напередодні ж була новина про вилучення великої партії наркотиків... Мабуть воно особисто їх утилізувало, а тут накрило!
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ой...пропустил эту новость...
тогда вопрос отпал сам собой ))))
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Ну дебил. Объясняю почему. Потому что ямочный ремонт в начальной стадии когда образовалась ямка а она может образоваться просто если у кого то потекло масло или ГСМ устраняет дальнейшее разрушение дорожной одежды! На западе даже спецмашины есть для ямочного ремонта! "Ямковий ремонт має піти в минуле", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1505 Застав дурака богу молиться!
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Закроют дорогу и переложат полотно.
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Зачем вам дороги?
У вас есть телик и СН!))))
для велика и так сойдет!))))))
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Не могу дождаться, когда дегенерат ЗЕянелох начнет давать указания дворникам и
говновозам.
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Дороги это стратегический важный объект для врага. На тех дорогах, где не было ремонта, враг увязнет и станет легко победим!
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сначала увязнут свои войска,не дождутся обещанного резерва и техники.
это давняя кацапская байка про дураков ,которых якобы спасают плохие дороги.
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Если и есть в мире президенты, которые успевают заниматься всем на свете (зачем тогда правительство?), то это точно не Зеленский.
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С вашим царуванням хоть бы какой ремонт остался.
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Главное петуху прокукарекать-а там хоть и не расцветай!!!
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В Днепропетровске и области , как всегда , асфальт начинает сходить вместе со снегом. Асфальт был положен лето-осень 2019 года.
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баран! из-за ямки предлагает сделать капиталку участка? во всем мире есть ямочный ремонт. надо делать его по технологии просто.
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tZE inform

Выступая на форуме "Дороги-2020" Гончарук и глава "Укравтодора" Кубраков торжественно заявили что собираются отремонтировать 6 тысяч км дорог начиная с 1 марта. Встретившись с разъяренной Маркаровой, мальчики немного поостыли и 29 января на заседании Кабмина размер распила

пришлось уменьшить почти в пять раз, до 1345 км. На сегодняшний момент тендеры еще не объявлены (...) Впрочем закапывать государственные деньги в песок можно при любых раскладах. Сидеть все равно Кубракову.
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