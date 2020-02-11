 Зеленский о президентстве: Сплю максимум по 6 часов в сутки. Но мне нравится, оно дает возможности. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в видеоинтервью, опубликованном на странице Офиса Президента в Facebook.
На вопрос о том, нравится ли ему быть Президентом, Зеленский ответил утвердительно, потому что это "ответственность".
"Ответственность. Для меня это плюс, я хочу помочь. Если у тебя есть возможности, а президентство дает возможности. Где я могу каждый день что-то сделать, чтобы не просто так я прожил этот день - то мне это нравится", - сказал президент.
Вместе с тем отметил, что спит максимум по шесть часов в сутки.
"Максимум сплю 6 часов. Такая ситуация в стране, что системно много лет не работает организм под названием "Украина". Системно он не работает, всегда все было в ручном режиме", - отметил президент.
Кроме того, по словам Зеленского, после избрания его главой государства у него "наступила новая жизнь, где все по-другому".
Напомним, ранее Зеленский заявил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать.
Кататься по Оманам и постить клоунские ролики
для всех было бы лучше
так сказать, почувствовал "её пьянящий вкус"..
Поперло быдло кверху,
Как будто дрожжи бросили в говно,
Зеленский начинает путь к супеху,
Тупое и отвязанное ЧМО...
она и ноги положит на стол.
😂
для улучшения жизни олигархов
Источник: https://censor.net.ua/n3174992
но нет возможности понять, нах это нужно было делать.
да ясно - понятно... - очень удобный народец без достоинства..., такого не найти больше ни где..
Шут должен шутить... ссыкун - ссать... предатель - предавать... карма такая...
А по губам...лбам и ухам 73% лохкопедов!)))
Таки да.
Ой-вей - таки да...
Судів свавілля. Симптом змови.
І найщасливіший нарцис,
Що вдовольнив комлекс єгови.
😜
))