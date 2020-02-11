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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4537) Президент (4301)

 Зеленский о президентстве: Сплю максимум по 6 часов в сутки. Но мне нравится, оно дает возможности. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему нравится быть Президентом, поскольку у него есть возможность каждый день что-то сделать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в видеоинтервью, опубликованном на странице Офиса Президента в Facebook.

На вопрос о том, нравится ли ему быть Президентом, Зеленский ответил утвердительно, потому что это "ответственность".

"Ответственность. Для меня это плюс, я хочу помочь. Если у тебя есть возможности, а президентство дает возможности. Где я могу каждый день что-то сделать, чтобы не просто так я прожил этот день - то мне это нравится", - сказал президент.

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Вместе с тем отметил, что спит максимум по шесть часов в сутки.

"Максимум сплю 6 часов. Такая ситуация в стране, что системно много лет не работает организм под названием "Украина". Системно он не работает, всегда все было в ручном режиме", - отметил президент.

Кроме того, по словам Зеленского, после избрания его главой государства у него "наступила новая жизнь, где все по-другому".

Напомним, ранее Зеленский заявил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать.

Источник: https://censor.net.ua/v3174992
 
 
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Шо делать?!
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Тушите свет,
Поперло быдло кверху,
Как будто дрожжи бросили в говно,
Зеленский начинает путь к супеху,
Тупое и отвязанное ЧМО...
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Шо делать?!
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лучше бы он на всегда заснул.....

для всех было бы лучше Зеленський про президентство: Сплю максимум по 6 годин на добу. Але мені подобається, воно дає можливості - Цензор.НЕТ 7273
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теперь мы его хер выгоним с Банковой.. он начал втягиваться во власть..
так сказать, почувствовал "её пьянящий вкус"..
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Не він у владу, а влада у нього. Але то таке. Посил зрозумілий - другий термін, зміна Конституції і мавпування пуцина. Тільки Україна - не Росія. Це першим зрозумів Кучма і старався донести до тих, хто прийде після нього. Януковоч не повірив - тепер у Ростові. Зєлєнскій подумав, що Януковоч не пощастило, бо лох. Побачимо.
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Тушите свет,
Поперло быдло кверху,
Как будто дрожжи бросили в говно,
Зеленский начинает путь к супеху,
Тупое и отвязанное ЧМО...
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Конечно нравится, харю смотрю наел!!!!
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та и карманчик оттопырился нехоло, походу
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и каждый день свежие репризыи комические сценки и скетчи
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А денег сколько...Миллиарды. Штук 20. Где-то в загашниках СНБО. А ведь еще к дорогам не приступали. Там правда уже не 6 тыс. км, как обещал Гончарук, а только 1,5 тыс, как сказала Маркарова. Но тоже ничего. Плюс земелька, плюс игровой бизнес....Возможностей масса. Но зебилята, не про вас. Вы рожей не вышли.
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Пусти свинью за стол,

она и ноги положит на стол.
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Пока получается только отдыхать....
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ну почему же - оно работает на благо СебяЛюбимогоЯнелоха42-го
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Каждый президент в этой стране просто обязан: узурпировать власть, сфотографироваться с президентом Америки и посадить Юлию Владимировну..
😂
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кроме реальных евроинтеграторов - Ющенко, Порох.
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так как насчет второго срока клован?)будешь снова в носу ковыряться и по загранке за мой счет ездить с ленкой... соглашайся)
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та он к тому времени ленку сменит на что-то более пристойное Зеленский о президентстве: Мне нравится. Оно дает возможности - Цензор.НЕТ 6579 почему нет?
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а вы попробуйте найти такую работу, где вас будут БЕСПЛАТНО катать по всему миру нашару!
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как показывает практика, главное в президентстве это войти во вкус. потом за вуші не одтягнеш! )
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Ага, и еще какие! Погулять за госсчет, например. Всей семьей, соседями, родственниками и друзьями. Кокс со скидкой. И еще много других возможностей. Кстати! Ростов - тоже одна из возможностей. Не стоит о ней забывать.
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ростов это запасной аэродром украинских президентов малороссов
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кокс тоже на халяву - зачем "хорошему еврейскому мальчику" за что-то платить?
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догнать и перегнать папередника по счетам в офшоре
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему нравится быть Президентом, поскольку у него есть возможность каждый день что-то сделать
для улучшения жизни олигархов
Источник: https://censor.net.ua/n3174992
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Вова, Оманский Мародер ты наш, ехай в Ростов!!! И как можно быстрее!!!
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"ему нравится быть Президентом, поскольку у него есть возможность каждый день что-то сделать"
но нет возможности понять, нах это нужно было делать.
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чукча не читатель, чукча писатель )))) нафига оно ему надо - понимать что-то?...
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не могу читать без смеха... ох этот вовка... ну как скажет шо, как в лужу мендель... дурак дураком этот вовка ваш...
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"...йому подобається бути Президентом, оскільки у нього є можливість щодня щось робити." - головне не забувай за собою зливати.
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нравится командовать малороссами...
да ясно - понятно... - очень удобный народец без достоинства..., такого не найти больше ни где..
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Я вот думаю, кочегару нравится быть кочегаром, потому что можно каждый день кочегарить... слесарю можно каждый день слесарить... лекарю - лечить... учителю - учить... и только бобушка каждый день просыпается с мыслью, шо бы такого чего-та сделать...
Шут должен шутить... ссыкун - ссать... предатель - предавать... карма такая...
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Ну так сделай хоть что-нибудь полезное для народа. Мародера, например посади с конфискацией. Отбери у Ахметки и Фирташа краденое.
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Клоун может тока зебилам сопли на хлеб намазать
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Победитель по жизни, смотри желчью захлебнешься
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Не для того олігархи Коломойський, Пінчук, Фірташ і Ахметов вибрали клоуна президентом, щоб він їх посадив з конфіскацією.
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В отличии от обычной, политическая шизофрения неизлечима. А просто врать - нехорошо, а когда еще и неумело... Президент не может себе такого позволять. Иначе, не долго ему быть Президентом.
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Оно это трусливое недоразумение нравится царюваты
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Вовочке можно поверить, Пэтрухе тоже нравится, всем нравится. Вот только жить при вас, большинству, не нравится. Но это так, МЕЛОЧЬ.
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Дает возможность клацать флейтой уже не по пианино...
А по губам...лбам и ухам 73% лохкопедов!)))
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Ничего, ничего, сейчас придет Голобородько, и даст этому клоуну п*ды.
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Возможности - в смысле гешефт?
Таки да.
Ой-вей - таки да...
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Зеленский! Где окончание войны? Где снижение тарифов? Где посадки коррупционеров? Почему фабрикуются уголовные дела против ветеранов и волонтеров? Почему ты боишься женщин? Зеленський про президентство: Мені подобається. Воно дає можливості - Цензор.НЕТ 9394
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А попросим, попросим на второй срок остаться!
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Разжирел вован на бюджетных харчах....разжирел....
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А что ж ты, Вова, в Давосе рассказывал, что "прафессия преЗедента" тяжелая, поэтому ты дни считаешь?
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Знатоки и победители по жизни !!!! Ваши коменты и желчь в студию!!!!!!
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Війна в країні. Непотизм.
Судів свавілля. Симптом змови.
І найщасливіший нарцис,
Що вдовольнив комлекс єгови.
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І вообще у нас єдина страна, в якій не тільки дєйствующий, а й бувший та будущий президент ізначально - чмо та падлюка...

😜
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у потерпевшего уже 31 час в сутках. то он работает по 25 часов, то спит по 6.
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"мне нравится, оно дает возможности" оно - это ***** что-ли ?
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Зроби одну-єдину надкорисну справу: виконай свою обіцянку "Якщо я порушу закон, то сам піду у відставку"! А то зара наче Льоня Космос "Я і моя команда... молодая.... Делаєм... что-то.... нужноє.... важноє..."
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янелоху оманскому нравиться. наверное полностью въехал в систему и взял под свой контроль. начали капать бабосы
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Так он соня! ШЕСТЬ часов спать... Соня и бездельник! Лентяй-лежебока!
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