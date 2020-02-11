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 Политика Украины, Общество
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Все про:армия (7635) Минобороны (6274) призыв (528) Загороднюк (128)

 Призыв в армию до 20 лет будет добровольным. С улиц и клубов парней больше забирать не будут, - Загороднюк. ВИДЕО

Кабмин утвердит нормативный акт, которым будет урегулирован вопрос срочной службы в армии юношей 18-19 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в эфире программы "Свобода слова".

"Призыв с 18 лет предусмотрен нынешним законом. Он не менялся. Несколько лет указами президента призыв каждый год  был с 20 лет. У нас была такая ситуация, что в прошлом году у нас было 6 тыс. молодых юношей 18-19 лет, которые написали заявления о том, что хотят поступить именно на срочную службу. Мы не смогли их взять", - сказал он.

Загороднюк также отметил, что призывники, которым не исполнилось 20 лет, получат возможность служить в ВСУ только при наличии письменного заявления.

"Сейчас мы готовим распоряжение Кабмина относительно количества лиц, которые будут призываться на срочную службу. Мы издадим распоряжение, я его уже подписал и передал на согласование в Кабмин. Там будет четко указано, что только по письменному заявлению в 18-19 лет. Действительно будет нормативный акт, который будет четко указывать о том, что никакого обязательного призыва с 18 лет не будет", - сказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время весеннего призыва повестки получат молодые люди от 20 лет, с 18 лет служба на добровольной основе, - Загороднюк

Также Загороднюк подчеркнул, что срочники не попадают в зону ООС, т.е. на фронт идти не будут.

Также он заверил, что Минобороны будет жестко контролировать военкоматы, чтобы отменить практику призыва в армию юношей прямо с улицы.

"Мы также отменим практику, которая была незаконной, когда юношей призывали на улицах, в клубах, в очередях. Такие практики были, особенно в крупных городах. Это не отвечает законодательсву. Есть четкий процесс. Мы будем идти законным путем", - подчеркнул министр.

Источник: https://censor.net.ua/v3174935
 
 
 Топ комментарии
 
Мы будем идти законным путем", - подчеркнул министр.Источник: https://censor.net.ua/n3174935

Закон...и зеленое стадо...это не совместимо....
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шо, и котов с дерева в нацгвардию снимать не будут? вотэтада!!!
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ЗекоМанда создаёт армию РАБОВ из Лохов ...
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То виконувати дебільний закон, чи постанову уряду,який протирічить закону--можно. Щось все по зебільному.
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Ах*еть. А тех кого уже забрали лохами можно называть или потерпевшими?
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Взагалі дуже цікаво- як цігарки купувати, то від 21 року, а як з автоматом на посту то з 18-ті.
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