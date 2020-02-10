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 Политика Украины
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Все про:ВР (24397) законопроект (2331) игорный бизнес (333) азартные игры (63) Бигус (50)

 "Слуги народа" могут отдать руководство игорным бизнесом "человеку от ОП" Бауму, связанному с РФ, Коломойским и Пинчуком, - "Наші гроші". ВИДЕО

Азартные игры - это миллиард долларов в год и ноль налогов в бюджет. Партия "Слуга народа" решила это исправить: казино будут легализованы и отданы под контроль "человеку с Банковой".

Об этом говорится в сюжете Алисы Юрченко в программе "Наші гроші", передает Цензор.НЕТ.

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27 января прошло заседание профильного комитета ВР. Среди участников - Борис Баум, который, по данным журналистов, регулярно посещает обсуждения законопроекта об игральном бизнесе и даже участвовал в его разработке, хотя не является ни депутатом, ни представителем бизнеса, ни общественником.

Он публично заявлял, что действует от Офиса президента и его считают переговорщиком, хотя он не является сотрудником ни одного из госорганов Украины.

По данным журналистов, Офис президента сначала приобщил Баума к разработке законопроекта, а потом без конкурса отдал ему контроль над всем игорным бизнесом Украины.

Согласно законопроекту, все полномочия относительно рынка азарта отдадут одной структуре - Комиссии по развитию и регулированию азартных игр. Ее создадут с нуля. Новый орган будет решать вопросы выдачи лицензий, проверок, санкций и прочего. Конкурс на должность руководителя комиссии не планируется, его будет назначать группа депутатов из комиссии финансов и налоговой политики, разработавшей законопроект, а Кабмин - утверждать. В "Слуге народа" видят коррупционность этой нормы и осуждают ее. В то же время, Баум готов возглавить новый орган.

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Замглавы ОП Кирилла Тимошенко с Баумом познакомил Давид Арахамия, которого Владимир Зеленский публично называл ответственным за принятие закона об игральном бизнесе. Баум был соседом Арахамии, а пригласили его, потому что был опыт управления казино, а разрабатывал он законопроект, "просто некому было разрабатывать больше", как сказал Тимошенко.

"Во всяком случае, у нас есть к нему доверие, мое мнение, это нормальная кандидатура (на пост главы Комиссии по развитию и регулированию азартных игр. - Ред.)", - отметил Тимошенко.

Слуги народа могут отдать руководство игорным бизнесом человеку от ОП Бауму, связанному с РФ, Коломойским и Пинчуком, - Наші гроші 01

У Баума паспорта нескольких государств (в частности, Латвии и Украины), десяток лет он был среди топ-менеджером российско-украинской бизнес-группы VS Energy (в украине владеет несколькими облэнерго, отелями Premier Palace и другими), входит в набсовет Никопольского завода ферросплавов (где VS Energy стала партнером Коломойского и Пинчука), владел кипрской фирмой, которую СМИ связывали с российской лотереей, но называл ее неактивной. Он сообщил журналистам, что живет в Украине уже 15 лет, воспитывает пятерых детей.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

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После этого правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Законопроект о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр одобрили в первом чтении 16 января 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/v3174921
 
 
 Топ комментарии
 
да какая разница с такой правильной фамилией)))
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"Слуги народа" могут отдать руководство игорным бизнесом "человеку от ОП" Бауму, связанному с РФ, Коломойским и Пинчуком, - "Наші гроші".

Баум? Ешё один пейсатый запорожец. Сука, облепили страну, как мухи банку с мёдом.
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Кінець епохи бідності!!! Ура, зебіли!!!
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Он публично заявлял, что действует от Офиса президента и его считают переговорщиком, хотя он не является сотрудником ни одного из госорганов Украины.Источник: https://censor.net.ua/v3174921

Няня
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да какая разница с такой правильной фамилией)))
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Что значит "могут отдать"?
Уже отдали! Только пока что нам не сообщили.
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На преступление не идите никогда, против кого бы оно не было направлено…
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Борис Баум. Ну, что ж... чужие тут(там)- не ходят!(с)
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"Слуги народа" могут отдать руководство игорным бизнесом "человеку от ОП" Бауму, связанному с РФ, Коломойским и Пинчуком, - "Наші гроші".

Баум? Ешё один пейсатый запорожец. ****, облепили страну, как мухи банку с мёдом.
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"Слуги народа" это зе, а зе это "слуги народа"
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Завидуете? Есть чему! "Слуги народа" могут отдать руководство игорным бизнесом "человеку от ОП" Бауму, связанному с РФ, Коломойским и Пинчуком, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 928 У нас не только Мустафы Найемы могут быть на первых ролях, а и Борисы Баумы- не отстают!
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Гы ))))! Завидуем кому ? зедэбилам ?или питекантропам ? ? У нас все ок с политикой соцыалом и тд уже как примерно 100 лет ! мы живем на 200 лет впереди !не говоря за СЩА и Австралию с Англией и Германией ! а вот вы пока не избавитесь от чекистов и коммунистов в своей стране !толку не будет !такова правда !
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в данном конкретном случае дело не в чекистах и коммунистах, а в еврейской клике. Я уже начал сомневаться, в стране украинцы остались? включаешь телевизор, и одни рожи определенной национальности везде ...
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а у вас под коммунистами ! которые должны висеть на виселице !
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НУ ?!!
.
Что ?.
ПОВЫБИРАЛИ ??
.
Как ПУКин приказал ?-- только не порошенко !!
.
Выбрали себе ТРЕХ барыг..
.
"слуг ",
Коломойсских и .
.
КРЕМЛЕВССКИХ,
,.
.
И это ужэ НАДОООООООООООЛГО !
,
,
!!!!!!!!!!!!!!!!!1
.
Посмотрите , как коломойсск0-КРЕМЛЕВССКИЕ " закручивают " гайки !!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
СЛЕПЦЫ !!!!
телезрители , всемыпрэ3эдэнты и рагули-завистники.
.
.
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А могут и ні! Какая чёткая инфа! Как раз для порохобітов.
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Приємно бачити що Україна не страждає антисемітизмом і всі хлібні місця та всі ніштяки в нас дістаються виключно представникам Богообраного народу!

І ми бачимо як війна і справді скінчується, ЗЕ! таки тримає слово!
Вітаємо російський кримінал!
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Ні. Він представник Богообраного Народу.
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Борис Баум. Ну и какого народа они слуги????. Зебилы. Или щас посольство ИзРаиля потребует меня осудить за ана антисемитизм!
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Таки да, таки украинского. А вы шо маму Римму не видели и папу Сашу сына Семы? Таки там кругом украинские корни "Слуги народу" можуть віддати керівництво гральним бізнесом "людині від ОП" Бауму, пов'язаному з РФ, Коломойським і Пінчуком, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 2085
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Вот ведь удивительно.

Казалось бы, причем тут ЗЕ и Россия с Коломойским...
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"Слуги народу" можуть віддати керівництво гральним бізнесом "людині від ОП" Бауму, пов'язаному з РФ, Коломойським і Пінчуком, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 223 В Україні є закон про заборону грального бізнесу в Україні.Тупе бидло при владі,мабуть не може не читати,не думати.Тоді виникає думка,а навіщо Україні бидло при владі?
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Не верю ни одному слову "Грошей". Но вообще существовало 8 или 9 законопроектов об игорном бизнесе. Каждый, повторюсь, каждый отстаивал интересы определенных групп: Бени, кацапской мафии, владельцев сети отелей и т.д. Интересов народа не было ни в одном законопроекте. Так что если одни бандиты критикуют других, особого смысла радоваться или печалиться нет. Можно, конечно, попытаться разобраться в этих проектах, но мне это просто неинтересно. А СМИ в этом вопросе верить точно не стоит.
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"Могут отдать", а могут не отдать - короче ни о чем.
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