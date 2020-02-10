 У нас нет никакой конкуренции с Богданом, - Ермак. ВИДЕО

Об этом Ермак сказа в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"У нас нет никакой конкуренции, я пришел с президентом в команду, я работаю, непосредственно выполняя поручения президента. И я могу вам сказать, считаю это правильным и это моя позиция: у меня со всеми членами команды уважительные рабочие отношения", - сказал помощник Зеленского.

Ермак отметил, что сейчас в СМИ распространяется много дезинформации, различных слухов и разговоров, что "иногда забавно читать о себе какие-то вещи".

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Отвечая на вопрос о том, насколько едина команда Зеленского, Ермак привел пример последней встречи президента с фракцией "Слуги народа" накануне начала голосования по правкам в законопроект о рынке земли.

"Я в очередной раз увидел, что человеком, вокруг которого сегодня действительно собираются все силы и который является вот этим магнитом, является президент. Поэтому я вам могу сказать, что вокруг президента сегодня находятся те люди, которые действительно пришли с президентом, это разные люди, но их всех объединяет один человек. Это очень важно", - сказал он.

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