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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4529) Богдан Андрей (246) Ермак Андрей (83) Офис Президента (240)

 У нас нет никакой конкуренции с Богданом, - Ермак. ВИДЕО

Помощник президента Зеленского Андрей Ермак заявляет, что у него уважительные рабочие отношения со всеми членами команды главы государства и нет конкуренции с руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

Об этом Ермак сказа в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"У нас нет никакой конкуренции, я пришел с президентом в команду, я работаю, непосредственно выполняя поручения президента. И я могу вам сказать, считаю это правильным и это моя позиция: у меня со всеми членами команды уважительные рабочие отношения", - сказал помощник Зеленского.

Ермак отметил, что сейчас в СМИ распространяется много дезинформации, различных слухов и разговоров, что "иногда забавно читать о себе какие-то вещи".

Читайте: Работаю с Зеленским напрямую. Он сам определяет участки работы, за которые мне браться, - Ермак

Отвечая на вопрос о том, насколько едина команда Зеленского, Ермак привел пример последней встречи президента с фракцией "Слуги народа" накануне начала голосования по правкам в законопроект о рынке земли.

"Я в очередной раз увидел, что человеком, вокруг которого сегодня действительно собираются все силы и который является вот этим магнитом, является президент. Поэтому я вам могу сказать, что вокруг президента сегодня находятся те люди, которые действительно пришли с президентом, это разные люди, но их всех объединяет один человек. Это очень важно", - сказал он.

Также читайте: Гончарук: О кадровых назначениях советуюсь с Богданом, Ермаком и Зеленским, но решение принимаю сам

Источник: https://censor.net.ua/v3174916
 
 
 Топ комментарии
 
Богдан по внутрішньому пограбунку,Єрмак по державній зраді на користь росісосії.
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Тобто чорне і біле. Тобто гаряче і холодне. Тобто Інь і Янь. Тобто активний і пасивний. Одне ціле. Гармонія.
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Два "святых" шептуна у одного тела

У нас нет никакой конкуренции с Богданом, - Ермак - Цензор.НЕТ 1880
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Богдан по внутрішньому пограбунку,Єрмак по державній зраді на користь росісосії.
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Тобто чорне і біле. Тобто гаряче і холодне. Тобто Інь і Янь. Тобто активний і пасивний. Одне ціле. Гармонія.
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Пассивный там один. А эти двое пристроились, в два смычка..
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С кем конкурировать, если Богдан не является на работу? Откаты от "инвесторов" - его основная задача. Фсбшник берет интервью у фсбшника. Дожили.
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Крысы, уже поделили сферы влияния 🐭🐁
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Конкуренции нет.а есть тихая оккупация Украины россией и всё делается методически,к примеру на юго востоке Украины, в платёжках по коммунальным платежам идёт реклама российских денег с изображением оккупированного украинского Крыма У нас нет никакой конкуренции с Богданом, - Ермак - Цензор.НЕТ 1981
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Понятно, они же коллеги, так сказать, общее дело делают.
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