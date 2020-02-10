 Ветерана АТО Ворошнова избили за упрек о нарушении ПДД на Березняках, у одного из нападающих был значок нардепа. ВИДЕО+ФОТО

Об этом Ворошнов написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Он сообщил, что ехал по главной дороге на Березняках перед выездом на Дарницкий мост, когда его подрезали на черной машине (Porsche Cayenne или Range Rover, номерной знак - 7747).
"Начал ему сигналить показывая этим свое недовольство подобным поведением на дороге. Подрезавшее меня авто затормозило, из него выскочили двое. Водитель - представительной внешности, с депутатским значком на отвороте пиджака, а с пассажирского места - охранник в плаще с "ухом", который сразу "обозначил" наличие огнестрельного оружия", - сообщил ветеран АТО.
Во время словесной перепалки рядом остановилось еще одно авто, в котором также находились двое мужчин.
"И здесь как начало мне "прилетать" с разных сторон. Точно так же, прям "в цель". Хорошо что устоял на ногах, потому что эти могли бы начать "поднимать" с носка… кажется, к моему большому стыду, я даже не "ответил", но это не точно… Добрых пинков получил. Давно так не огребал. Прямо ностальгия. Полно "юшки", половинка зуба, ну и развалили немного губы, особенно изнутри", - уточнил Ворошнов.
Полицию он не вызывал, никаких заявлений не писал, так как "не верю я в наше правосудие, имею на это основания".
"Где-то с час просидел на сайте Верховной Рады, пытаясь найти "знакомую" морду. Так шо бы "это точно он" - нет, ничего. Я вообще лица плохо запоминаю, а тут еще и по голове били", - сообщил бывший воин.
Он также выразил благодарность девушке-водителю, которая дала чистой воды, и попросил видевших или снявших видео происшествия сообщить ему.
Общество 10-фев, 18:589 1 733 0
Украинская волонтерка Маруся Звиробий, которую обвиняют в угрозах президенту Владимиру Зеленскому, в ходе заседания суда назвала главу государства "cc#клом"
Так она прокомментировала обвинения в свой адрес, а также посещение Зеленским Ватикана в бронежилете.
"Я объективно считаю, что президент - ссыкло. И жду сюда президента, потому что командующий страны не должен обижаться на двух девочек... Чего он ходит там у Папы Римского с броником?" - сказала она.
Кроме того, Звиробий добавила, что читала протокол допроса Зеленского по ее делу и была удивлена.
"Я читаю протокол допроса потерпевшего Зеленского и охреневаю. Я его предупреждала, что не нужно связываться с военнослужащими - оно меня не слушает", - подчеркнула она.
«В ваших документах я прочитала: преступный умысел и предварительный сговор. Вы доказали, что он преступный? Вы доказали предварительный сговор, в чем предварительный сговор? Вы ничего этого не доказали. Эти два слова означают «шить дело»», - говорит Зверобой.
Она утверждает, что никакого сговора с Фединой с целью угрожать главе государства не было.
«То, что сейчас происходит, означает, что тот, кто предварительно договорится сделать стрим на любую тему, должен учитывать, что он уже ходит под статьей. Выбор темы отвечал времени, в которое мы это записывали…», - отметила волонтер.
По ее словам, генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Зверобой и Федина опасны тем, что их слушают и смотрят много людей. Это, по мнению волонтера, означает, что каждый блогер с большим количеством подписчиков «подпадает под дело».
«Когда нашего нынешнего президента смотрели миллионы, а не как меня десятки тысяч, - и он то хоронил Порошенко, то расстреливал Верховную Раду - у нас была демократия и свобода слова, и на этой свободе слова этот Зеленский стал президентом. А теперь за такие же действия - и поменьше: я не угрожала никому! - он хочет вкрутить гайки военнослужащим. Он думает, что он хамить будет - хрен!», - вспылила Зверобой.
Суд решил обязать Марусю Зверобой носить электронный браслет для слежения за ее передвижениями. Волонтера обязали сдать загранпаспорт и по требованию являться к следователю. Соответствующая мера пресечения будет действовать до 9 апреля.
Она напомнила, что в 2014 году пошла воевать на Донбасс добровольцем, а в 2016 году перешла на контракт. Поэтому Зверобой считает абсурдным предположение, что она может скрыться на фронте от следствия.
«Вы каждым моим делом, на каждом моем заседании, будете своими руками топить Зеленского. Каждое мое дело будет иметь такой выхлоп, что вы утопите его своими руками - и я рекомендую вам дело не шить, закрыть его сейчас же. Потому что я не просто не отступлю, я буду вашего работодателя уничтожать за то, что он меня не послушал», - сказала военнослужащая.
Зверобой добавила, что военные не дадут отвести войска, потому что на тех территориях, где это произошло, закрепились российские войска.
«Я с начала войны и до победы буду рубиться за это государство и против того, чтобы у него аннексировали территории. Крым, Донбасс - это все Украина, мы должны это вернуть. И если ваш работодатель сцыкливый не хочет этого делать, он будет иметь дело с нами», - подытожила волонтер.
Примечательно, что до начала судебного заседания Зверобой пребывала в положительном расположении духа, при этом во время самого заседания начала вести себя агрессивно и выкрикивать оскорбительные фразы. Присутствовавшие в зале кричали судье «Позор» и «Раб».
Напомним, 26 октября народный депутат фракции "Европейская Солидарность" София Федина опубликовала на Facebook видео вместе с ветераном АТО, блогером и волонтером Марусей Звиробий. В ролике женщины критикуют с использованием ненормативной лексики визит президента Зеленского в Золотое Луганской области и его встречу с добровольцами.
"Ты там почаще езди, там тебя подорвут, кто-нибудь там тебя подорвет", - говорит на видео Звиробий, обращаясь к Зеленскому."Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы", - продолжила ее слова София Федина.
Если бы эти мудаки знали, что может прилететь свинцовый подарок в лоб, фраерами бы не были. На бутылки всех, в кругу посадить
За допомогою людей знайдуть тих покидьків і справжніх неадекватів, які його били.
Адъютант Его превосходительства.Серия кжись №1