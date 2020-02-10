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Все про:ветераны (657) депутат (2838) Киев (18553) нарушения (779) ПДД (347)

 Ветерана АТО Ворошнова избили за упрек о нарушении ПДД на Березняках, у одного из нападающих был значок нардепа. ВИДЕО+ФОТО

Бывшего игрока молодежной сборной по хоккею и ветерана АТО Николая Ворошнова избили четверо человек за упрек о нарушении ПДД. На одном из них был пиджак со значком депутата.

Об этом Ворошнов написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Он сообщил, что ехал по главной дороге на Березняках перед выездом на Дарницкий мост, когда его подрезали на черной машине (Porsche Cayenne или Range Rover, номерной знак - 7747).

"Начал ему сигналить показывая этим свое недовольство подобным поведением на дороге. Подрезавшее меня авто затормозило, из него выскочили двое. Водитель - представительной внешности, с депутатским значком на отвороте пиджака, а с пассажирского места - охранник в плаще с "ухом", который сразу "обозначил" наличие огнестрельного оружия", - сообщил ветеран АТО.

Во время словесной перепалки рядом остановилось еще одно авто, в котором также находились двое мужчин.

"И здесь как начало мне "прилетать" с разных сторон. Точно так же, прям "в цель". Хорошо что устоял на ногах, потому что эти могли бы начать "поднимать" с носка… кажется, к моему большому стыду, я даже не "ответил", но это не точно… Добрых пинков получил. Давно так не огребал. Прямо ностальгия. Полно "юшки", половинка зуба, ну и развалили немного губы, особенно изнутри", - уточнил Ворошнов.

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Полицию он не вызывал, никаких заявлений не писал, так как "не верю я в наше правосудие, имею на это основания".

"Где-то с час просидел на сайте Верховной Рады, пытаясь найти "знакомую" морду. Так шо бы "это точно он" - нет, ничего. Я вообще лица плохо запоминаю, а тут еще и по голове били", - сообщил бывший воин.

Он также выразил благодарность девушке-водителю, которая дала чистой воды, и попросил видевших или снявших видео происшествия сообщить ему.

Ветерана АТО Ворошнова избили за упрек о нарушении ПДД на Березняках, у одного из нападающих был значок нардепа 01
Ветерана АТО Ворошнова избили за упрек о нарушении ПДД на Березняках, у одного из нападающих был значок нардепа 02

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Источник: https://censor.net.ua/v3174914
 
 
 Топ комментарии
 
Бутылку джеймсона, на то, что нардеп от ЗекоМанды!
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На суде Звиробий назвала Зеленского "cc#клом" и посоветовала не связываться с военными
Общество 10-фев, 18:589 1 733 0

Украинская волонтерка Маруся Звиробий, которую обвиняют в угрозах президенту Владимиру Зеленскому, в ходе заседания суда назвала главу государства "cc#клом"

Так она прокомментировала обвинения в свой адрес, а также посещение Зеленским Ватикана в бронежилете.

"Я объективно считаю, что президент - ссыкло. И жду сюда президента, потому что командующий страны не должен обижаться на двух девочек... Чего он ходит там у Папы Римского с броником?" - сказала она.

Кроме того, Звиробий добавила, что читала протокол допроса Зеленского по ее делу и была удивлена.

"Я читаю протокол допроса потерпевшего Зеленского и охреневаю. Я его предупреждала, что не нужно связываться с военнослужащими - оно меня не слушает", - подчеркнула она.

«В ваших документах я прочитала: преступный умысел и предварительный сговор. Вы доказали, что он преступный? Вы доказали предварительный сговор, в чем предварительный сговор? Вы ничего этого не доказали. Эти два слова означают «шить дело»», - говорит Зверобой.

Она утверждает, что никакого сговора с Фединой с целью угрожать главе государства не было.

«То, что сейчас происходит, означает, что тот, кто предварительно договорится сделать стрим на любую тему, должен учитывать, что он уже ходит под статьей. Выбор темы отвечал времени, в которое мы это записывали…», - отметила волонтер.

По ее словам, генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Зверобой и Федина опасны тем, что их слушают и смотрят много людей. Это, по мнению волонтера, означает, что каждый блогер с большим количеством подписчиков «подпадает под дело».

«Когда нашего нынешнего президента смотрели миллионы, а не как меня десятки тысяч, - и он то хоронил Порошенко, то расстреливал Верховную Раду - у нас была демократия и свобода слова, и на этой свободе слова этот Зеленский стал президентом. А теперь за такие же действия - и поменьше: я не угрожала никому! - он хочет вкрутить гайки военнослужащим. Он думает, что он хамить будет - хрен!», - вспылила Зверобой.

Суд решил обязать Марусю Зверобой носить электронный браслет для слежения за ее передвижениями. Волонтера обязали сдать загранпаспорт и по требованию являться к следователю. Соответствующая мера пресечения будет действовать до 9 апреля.

Она напомнила, что в 2014 году пошла воевать на Донбасс добровольцем, а в 2016 году перешла на контракт. Поэтому Зверобой считает абсурдным предположение, что она может скрыться на фронте от следствия.

«Вы каждым моим делом, на каждом моем заседании, будете своими руками топить Зеленского. Каждое мое дело будет иметь такой выхлоп, что вы утопите его своими руками - и я рекомендую вам дело не шить, закрыть его сейчас же. Потому что я не просто не отступлю, я буду вашего работодателя уничтожать за то, что он меня не послушал», - сказала военнослужащая.

Зверобой добавила, что военные не дадут отвести войска, потому что на тех территориях, где это произошло, закрепились российские войска.

«Я с начала войны и до победы буду рубиться за это государство и против того, чтобы у него аннексировали территории. Крым, Донбасс - это все Украина, мы должны это вернуть. И если ваш работодатель сцыкливый не хочет этого делать, он будет иметь дело с нами», - подытожила волонтер.

Примечательно, что до начала судебного заседания Зверобой пребывала в положительном расположении духа, при этом во время самого заседания начала вести себя агрессивно и выкрикивать оскорбительные фразы. Присутствовавшие в зале кричали судье «Позор» и «Раб».

Напомним, 26 октября народный депутат фракции "Европейская Солидарность" София Федина опубликовала на Facebook видео вместе с ветераном АТО, блогером и волонтером Марусей Звиробий. В ролике женщины критикуют с использованием ненормативной лексики визит президента Зеленского в Золотое Луганской области и его встречу с добровольцами.

"Ты там почаще езди, там тебя подорвут, кто-нибудь там тебя подорвет", - говорит на видео Звиробий, обращаясь к Зеленскому."Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы", - продолжила ее слова София Федина.
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всё быдло распоясалось, так как нутром почуяли своего даунбасячего рыговского преЗЕдента гопника и его СИвохокоманду
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Бутылку джеймсона, на то, что нардеп от ЗекоМанды!
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Зебилы, как вы относитесь к тому что ваши слуги избивают ветеранов?
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не зная имя беспредельщика соевые крысы и тут гнилят. и чем вы соя сраная отличаетесь от того депутата.
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А хто у нас зараз може бикувати на вулицях в стилі - "я не лох", "да ві знаєтє кто я"? Ветерана АТО Ворошнова побили за докір про порушення ПДР на Березняках, в одного з нападників був значок нардепа - Цензор.НЕТ 1552
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так ваша же лолита выбивал у людей телефоны и хватал девушек за лицо, вывозил людей в мешках на частных самолётах,...
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лаптеногое, а чому ти не допускажш шо це був депутат-зебіл?
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Кізочко, помекай ще на свойом козломокшанськом волапюке. А краще виклади відео як ти це робиш.
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а чому за пять років правління надвеличного патріота не щезли риги..?
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Потому что 73% малоросов голосуют за себе подобных малоросов
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за юща голосувало близько 50%, за хама теж десь так..крим відвалився, як і частина Донбасу..де взялося раптом 73% малоросів..може таки харя крива, а не дзеркало..?
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Може тому що ви просікли фішку - тупо топити за русню уже не прокатить, Тому мімікрували під зелененьке. А мудрий нарід виявився дуже мудрим...
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Потому что страной руководил основатель рыговской партии. А теперь продвигают их детей, как слуг народа... Это все цирк для лохов...
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Бить вчетвером одного ,это не интеллигентно ,надо наказать засранцев ... Ветерана АТО Ворошнова избили за упрек о нарушении ПДД на Березняках, у одного из нападающих был значок нардепа - Цензор.НЕТ 2365
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Номер то есть. Иное дело - продажные полицаи и продажный суд.
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Ті мудаки порушують справу "по факту" лише якщо постраждалий узеленський.
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Падажди накидывать, - может то бубочкина ВОХРа или мертвечукова. Придется извинятся.
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всё быдло распоясалось, так как нутром почуяли своего даунбасячего рыговского преЗЕдента гопника и его СИвохокоманду
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Я представляю если бы это случилось в Европе то этот депутат бы реально сел и выгнали бы с позором а у нас как всегда парня сделают виновным напал на нардепа. уверен это или из Слуг или Опоблок что в принципе одно и тоже.
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На суде Звиробий назвала Зеленского "cc#клом" и посоветовала не связываться с военными
Общество 10-фев, 18:589 1 733 0

Украинская волонтерка Маруся Звиробий, которую обвиняют в угрозах президенту Владимиру Зеленскому, в ходе заседания суда назвала главу государства "cc#клом"

Так она прокомментировала обвинения в свой адрес, а также посещение Зеленским Ватикана в бронежилете.

"Я объективно считаю, что президент - ссыкло. И жду сюда президента, потому что командующий страны не должен обижаться на двух девочек... Чего он ходит там у Папы Римского с броником?" - сказала она.

Кроме того, Звиробий добавила, что читала протокол допроса Зеленского по ее делу и была удивлена.

"Я читаю протокол допроса потерпевшего Зеленского и охреневаю. Я его предупреждала, что не нужно связываться с военнослужащими - оно меня не слушает", - подчеркнула она.

«В ваших документах я прочитала: преступный умысел и предварительный сговор. Вы доказали, что он преступный? Вы доказали предварительный сговор, в чем предварительный сговор? Вы ничего этого не доказали. Эти два слова означают «шить дело»», - говорит Зверобой.

Она утверждает, что никакого сговора с Фединой с целью угрожать главе государства не было.

«То, что сейчас происходит, означает, что тот, кто предварительно договорится сделать стрим на любую тему, должен учитывать, что он уже ходит под статьей. Выбор темы отвечал времени, в которое мы это записывали…», - отметила волонтер.

По ее словам, генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Зверобой и Федина опасны тем, что их слушают и смотрят много людей. Это, по мнению волонтера, означает, что каждый блогер с большим количеством подписчиков «подпадает под дело».

«Когда нашего нынешнего президента смотрели миллионы, а не как меня десятки тысяч, - и он то хоронил Порошенко, то расстреливал Верховную Раду - у нас была демократия и свобода слова, и на этой свободе слова этот Зеленский стал президентом. А теперь за такие же действия - и поменьше: я не угрожала никому! - он хочет вкрутить гайки военнослужащим. Он думает, что он хамить будет - хрен!», - вспылила Зверобой.

Суд решил обязать Марусю Зверобой носить электронный браслет для слежения за ее передвижениями. Волонтера обязали сдать загранпаспорт и по требованию являться к следователю. Соответствующая мера пресечения будет действовать до 9 апреля.

Она напомнила, что в 2014 году пошла воевать на Донбасс добровольцем, а в 2016 году перешла на контракт. Поэтому Зверобой считает абсурдным предположение, что она может скрыться на фронте от следствия.

«Вы каждым моим делом, на каждом моем заседании, будете своими руками топить Зеленского. Каждое мое дело будет иметь такой выхлоп, что вы утопите его своими руками - и я рекомендую вам дело не шить, закрыть его сейчас же. Потому что я не просто не отступлю, я буду вашего работодателя уничтожать за то, что он меня не послушал», - сказала военнослужащая.

Зверобой добавила, что военные не дадут отвести войска, потому что на тех территориях, где это произошло, закрепились российские войска.

«Я с начала войны и до победы буду рубиться за это государство и против того, чтобы у него аннексировали территории. Крым, Донбасс - это все Украина, мы должны это вернуть. И если ваш работодатель сцыкливый не хочет этого делать, он будет иметь дело с нами», - подытожила волонтер.

Примечательно, что до начала судебного заседания Зверобой пребывала в положительном расположении духа, при этом во время самого заседания начала вести себя агрессивно и выкрикивать оскорбительные фразы. Присутствовавшие в зале кричали судье «Позор» и «Раб».

Напомним, 26 октября народный депутат фракции "Европейская Солидарность" София Федина опубликовала на Facebook видео вместе с ветераном АТО, блогером и волонтером Марусей Звиробий. В ролике женщины критикуют с использованием ненормативной лексики визит президента Зеленского в Золотое Луганской области и его встречу с добровольцами.

"Ты там почаще езди, там тебя подорвут, кто-нибудь там тебя подорвет", - говорит на видео Звиробий, обращаясь к Зеленскому."Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы", - продолжила ее слова София Федина.
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Девка молодец, открыто прямо в харю чмырит кловуна 4режды уклониста, показывает место ссыкливому шуту.
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А шо реально зельо до Папи в броніку ходив? Ветерана АТО Ворошнова избили за упрек о нарушении ПДД на Березняках, у одного из нападающих был значок нардепа - Цензор.НЕТ 3683 Я думав це прикол.
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Если в реале депутат и столько охраны то это не простой новичок а матерый
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Вот мрази. Пока в нашей стране не произойдёт 5-10 подряд публичных самосудов на месте происшествие, доколе будут резать, гасать, сбивать, унижать, насиловать и захватывать.

Если бы эти мудаки знали, что может прилететь свинцовый подарок в лоб, фраерами бы не были. На бутылки всех, в кругу посадить
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Не сложно догадаться, что депутат был либо зебил, либо жопоблочник. Хотя какая разница жопоблок или зекоманда - у них одно и то же электоральное поле - украинофобы
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солдати стріляють, а не плачуть в пейсбуках..
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Та да стреляют..вон двух волонтёров посадил за решотку только за то шо слово против кловуна сказали..попробуй стрельни ЗЕбильная шобла такой вой поднимет..ссыкло шутовское итак броник не снимает, а прийдёца ещё шуту и памперсы .
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Щоб його відразу об'явили неадекваним учасником АТО?
За допомогою людей знайдуть тих покидьків і справжніх неадекватів, які його били.
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Или опаблок , но сначала Киву надо проверить Ветерана АТО Ворошнова избили за упрек о нарушении ПДД на Березняках, у одного из нападающих был значок нардепа - Цензор.НЕТ 6197
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Продав собственных солдат, страна утрачивает право на существование. Людей тягают на допросы, армия разбегается. Чего дальше, зебилье? Ведь это наверняка один из ваших "слуг". Это их стиль, ничем не отличается от рыгов януковича.
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...и что со всем этим делать?..ветераны.. Ветерана АТО Ворошнова избили за упрек о нарушении ПДД на Березняках, у одного из нападающих был значок нардепа - Цензор.НЕТ 369....стыдобушка то какая, что бы так безнаказанно быдляк охреневший себя везде чувствовать мог...и это не только в киеве так...
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Видать в Кремле придумали как развязать гражданскую войну в Украине между Украинским народом и советским народом Украины
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Засмерділо януковичем і "ригами". Навибирали, ...
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ПЁСовцы пошалили чуток. Они патриоты - им можно!
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В открытых базах с этими цифрами только Рейндж (черный)
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Всё ближе Майдан3,0, к которому подтянутся все кого уже достали ЗЕблевотные. Гнилые законы зе про землю, ФОПов, повышение коммунальных тарифов при снижении курса доллара и цен на газ, постоянные зашквары в ВР у слуг, и тотальный обман зе-команды.
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Жди! Ещё 4,5 года разрыва пороботских пердаков! Какая прелесть!
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Какое дело пуйлу было до нашего ВНУТРЕННЕГО Майдана?
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Живу как раз недалеко от этого места. Увижу эту падлу на 7747 - обязательно сообщу Ворошнову и его побратимам.
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Ответка должна прилететь из гранатомёта. Ветерана АТО Ворошнова избили за упрек о нарушении ПДД на Березняках, у одного из нападающих был значок нардепа - Цензор.НЕТ 1585
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он что не отличает марку машин порша каен турбо в виде обмылка но на больших колесах от ранге ровера - он больший по размеру и угловатый. Или прихвостни штейнов были на джипе? это вообще другая машина если что.
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Назревает большой шухер у слуг зетипиллов. Хто не спрятался - тот получил в ипло.
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18 апреля 2019 г .Стало известно, кто под покровом ночи прибыл в Украину защищать интересы Коломойского.- Коломойский накинул око на украинские земли./ "Не можем допустить": ветераны АТО выступили против продажи земли./ "Заместитель руководителя Офиса президента Анна Коваленко обвинила ветеранов - участников боевых действий в развязывании войны на востоке Украины".И тем дала команду Авакову начать Шереметгейт с «умножением на ноль» авторитета атошников.
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Када рышать вас павядуть,упросю Батьку шоб самалична у тибе пульнуть.
Адъютант Его превосходительства.Серия кжись №1 Ветерана АТО Ворошнова побили за докір про порушення ПДР на Березняках, в одного з нападників був значок нардепа - Цензор.НЕТ 7985
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Треба собі десь такий значок замутити. З ним можна буде будь-кому на вулиці врізати.
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Майдан в Питере 26 октября 1917 года закончился трагически.По данным источников,которые я тщательно проверил, пьяные матросы Балтфлота за 4 дня вырезали только в Питере около 100 000 людей,не щадили никого,ни женщин ни стариков ни детей.Классовая Мировая революция паБЕДила,товарыгщи
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