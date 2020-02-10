 Если бы у меня был один день на месте Путина, я бы вернула Крым Украине, - вице-президент ЕК Юрова. ВИДЕО

Об этом Юрова сказала в видеоинтервью, опубликованном на сайте партии "Альянс либералов и демократов за Европу", пишет Цензор.НЕТ.
В частности, ее спросили о политике, с которым бы она хотела поменяться местами на один день. "Я думаю, что я бы переехала в Москву и заменила Владимира Владимировича Путина. Если бы у меня был один день, я бы вернула Крым назад Украине", - ответила вице-президент Еврокомиссии, передает УНИАН.
Всядеться в крісло, почне дотримуватись інших правил.
А на следующий день он бы вернулся и отыграл Крым назад. Непродуманная баба.
Любить не любить - дело второе, а вот сепарам не мешало бы давать сроки. Чтоб не гаффкали "крым эта рассея". Гаффкнул - посидел, подумал, а паралелльно подумают другие сторонники руцкага мира. Постепенно гафкать будут иногда, да и то тихо-тихо.
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