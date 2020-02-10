EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  2265  20
Материалы по теме:
Все про:Еврокомиссия (880) Крым (22334) Путин (25406) Юрова (5)

 Если бы у меня был один день на месте Путина, я бы вернула Крым Украине, - вице-президент ЕК Юрова. ВИДЕО

Вице-президент Европейской комиссии, ответственный за вопросы ценностей и прозрачности, Вера Юрова на месте президента РФ Владимира Путина вернула бы оккупированный Крым Украине.

Об этом Юрова сказала в видеоинтервью, опубликованном на сайте партии "Альянс либералов и демократов за Европу", пишет Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джемилев: Формата для Крыма нет, но все зависит от западных стран и настойчивости Зеленского

В частности, ее спросили о политике, с которым бы она хотела поменяться местами на один день. "Я думаю, что я бы переехала в Москву и заменила Владимира Владимировича Путина. Если бы у меня был один день, я бы вернула Крым назад Украине", - ответила вице-президент Еврокомиссии, передает УНИАН.

Источник: https://censor.net.ua/v3174906
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Можна подумати..
Всядеться в крісло, почне дотримуватись інших правил.
 показать весь комментарий
 
 
Крим поверне із ватниками, чи без них? У нас і в самих тих хто голосує за Зє, кури не клюють.
 показать весь комментарий
 
 
Тобто, ті, хто голосував за Зеленського, в ваших очах повні дибіли?
 показать весь комментарий
 
Ты хочешь сказать, что за предыдущие 5 лет люди стали дебилами? А кто тогда управлял ими эти все 5 лет?
 показать весь комментарий
 
Представляешь, какие тогда были конкуренты у ЗЕ. ))
 показать весь комментарий
 
Та пофиг что заявляет 0,001% эрэфийцев. Они в массе своей - фашисты, и это надо помнить всегда.
 показать весь комментарий
 
 
Если бы у меня был один день на месте Путина, я бы вернула Крым Украине, - вице-президент ЕК Юрова.

А на следующий день он бы вернулся и отыграл Крым назад. Непродуманная баба.
 показать весь комментарий
 
 
А она за один день содержимое голов жителей Крыма успеет поменять?
 показать весь комментарий
 
 
Когда путин сдохнет и Крым вернут за ненадобностью, то многи местным аборигенам при НОВОЙ Украине снова станет жить куда лучше. Цены вернуться до уровня Украины, турист с Украины снова будет ездить (а это бабло). Как всегда, по привычке будут "окучивать" туриста и получать при этом "дотации". Преслестно не правда ли? СНАЧАЛА они зарабатывают (естественно не платя налогов), а потом и сразу мы должны их содержать.
Любить не любить - дело второе, а вот сепарам не мешало бы давать сроки. Чтоб не гаффкали "крым эта рассея". Гаффкнул - посидел, подумал, а паралелльно подумают другие сторонники руцкага мира. Постепенно гафкать будут иногда, да и то тихо-тихо.
 показать весь комментарий
 
 
Для кого це? Там россія вже навезла всілякого військового металлобрухту...
 показать весь комментарий
 
 
А я бы дал народу волю, пусть сам решает.
 показать весь комментарий
 
Якби в мене був один такий день....... я б цю падлу ..

.
.
...Если бы у меня был один день на месте Путина, я бы вернула Крым Украине, - вице-президент ЕК Юрова - Цензор.НЕТ 5602...
 показать весь комментарий
 
 
Вєра Йурова, чешка, яка нічого не вирішує! Теж саме можуть виголосити 100% українців! Але крім заяв потрібні дії, в зеленому царстві лише політичні імпотенти!
 показать весь комментарий
 
Краще б вона повісилась, коли б опинилась на місці *уйла!
 показать весь комментарий
 
Тетя сказавшая это нуждается в срочной медицинской помощи. Говорить не значит жениться.... она что, вообще не уважает граждан Украины, за дебилов их считает.....
 показать весь комментарий
 
 
Пані Марія Йоурова з Чехії, тому занадто толерантна. Крим - то само собою, але надійніше було б запакувати клієнта Владимира Владимировича і передати його до Гааги. Одного дня б вистачило.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх