 Если бы у меня был один день на месте Путина, я бы вернула Крым Украине, - вице-президент ЕК Юрова. ВИДЕО

Об этом Юрова сказала в видеоинтервью, опубликованном на сайте партии "Альянс либералов и демократов за Европу", пишет Цензор.НЕТ.

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В частности, ее спросили о политике, с которым бы она хотела поменяться местами на один день. "Я думаю, что я бы переехала в Москву и заменила Владимира Владимировича Путина. Если бы у меня был один день, я бы вернула Крым назад Украине", - ответила вице-президент Еврокомиссии, передает УНИАН.