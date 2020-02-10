 Цифровое водительское удостоверение: как патрульные проверяют электронные документы в приложении "Дія". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в программе "Полицейская волна" на телеканале "Эспрессо" показали как это происходит.

Весной в приложении "Дія" появятся студенческий билет, автогражданка и ID-карта. Приложение загрузили уже более миллиона граждан.

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