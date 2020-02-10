 Цифровое водительское удостоверение: как патрульные проверяют электронные документы в приложении "Дія". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в программе "Полицейская волна" на телеканале "Эспрессо" показали как это происходит.
Весной в приложении "Дія" появятся студенческий билет, автогражданка и ID-карта. Приложение загрузили уже более миллиона граждан.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в программе "Полицейская волна" на телеканале "Эспрессо" показали как это происходит.
Весной в приложении "Дія" появятся студенческий билет, автогражданка и ID-карта. Приложение загрузили уже более миллиона граждан.
Анекдот.
"Одна фирма решила сделать из дер@ма сливочное масло.
Через пол года отчитались о проделанной работе.
Все, как и прежде, но на хлеб уже хорошо намазывается.
Приятного аппетита!"
Margarita Y.
Кіборг Олег Гервас виграв суд проти народного депутата Антона Яценка, який назвав його «мародером і вбивцею мирних жителів». .
«Печерський суд виніс рішення за позовом кіборга Олега Герваса проти нардепа Яценка про захист честі і гідності.
Коли і їх "оцифрують", і цікаво, як впадуть статки керівників цих служб?