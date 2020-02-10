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 Политика Украины, Общество
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Все про:суд (22866) Звиробий Маруся (26)

 "Я выем Зеленскому мозг. Пусть это квалифицируют как каннибализм", - Звиробий. ВИДЕО

Маруся Звиробий считает предвзятым решение Печерского суда, который избрал ей меру пресечения в виде личного обязательства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об это она заявила после судебного заседания.

"Я присутствовала на всех судах, которые проходят... Вся страна, по делу Шеремета, как минимум, сделала свои выводы: мы понимает, что попали в тоталитарное государство, правоохранители - это наемники системы и система закрывает без доказательств. Когда мы готовились сегодня к суду, мы исходили из этого... Я принимаю этот бой и если меня боится лично Зеленский Владимир Александрович и считает, что меня можно посадить за предупреждение,.. я выем ему мозг. Пусть это тоже как-то квалифицируют - может как каннибализм", - заявила Звиробий в зале суда.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Суд избрал Звиробий меру пресечения в виде личного обязательства: ей наденут электронный браслет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3174822
 
   
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тебе для этого понадобится МИКРОСКОП и ПИНЦЕТ!
"Я выем Зеленскому мозг. Пусть это квалифицируют как каннибализм", - Звиробий - Цензор.НЕТ 6759
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Маруся, Вы рискуете остаться голодной.
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Маруся красава, троллит зебила. Ведь всем извесно, что мозгов там кот наплакал или совсем нима "Я выем Зеленскому мозг. Пусть это квалифицируют как каннибализм", - Звиробий - Цензор.НЕТ 2600
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банит соевая модерация беспощадно.. но мы же прорвёмся=))))) 5 раз меняю айпи.. имейте совесть.. все равно зайду=))
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