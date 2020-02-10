 Суд избирает меру пресечения Звиробий: У моего дела будет такой выхлоп, что вы утопите Зеленского своими руками. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
Сейчас проходит заседание Печерского райсуда Киева, который избирает меру пресечения Звиробий.
Видео телеканал Прямый
Речь Звиробий приводим на языке оригинала: "У ваших документах я прочитала: злочинний умисел і попередня змова. Ви довели, що він злочинний? Ви довели попередню змову, в чому попередня змова? Ви нічого цього не довели. Ці два слова означають "шить справу".
Ми з Софією не домовлялися попередньо погрожувати президенту. Те, що зараз відбувається, означає, що той, хто попередньо домовиться зробити стрім на будь-яку тему, має зважати, що він уже ходить під статтею. Вибір теми відповідав часу, в який ми це записували…
Пан Рябошапка, генпрокурор наш драгоценний, заявив, що ми небезпечні тим, що нас багато людей слухають і дивляться… Тобто кожен блогер, якого дивиться багато людей, уже підпадає під справу.
Коли нашого теперішнього президента дивилися мільйони, а не як мене десятки тисяч, - і він то хоронив Порошенка, то розстрілював Верховну Раду - у нас була демократія і свобода слова, і на цій свободі слова цей Зеленський став президентом.
А тепер за такі саме дії - і поменше: я не погрожувала нікому! - він хоче вкрутити гайки військовослужбовцям. Він думає, що він хамить буде - хрін!
Ви зазначили в ризиках несанкціоновані мною акції. Щоб ви розуміли, навіть те, що зараз на вулиці (під судом) відбувається, навіть ця акція - мною особисто санкціонована. Чи це не є основною причиною, по якій ви хочете мене закрить? Щоб я акції не організовувала! Вже не кажучи про те, що в Україні немає несанкціонованих акцій, тому що в нас не Росія поки що? Чи у вас там на черзі що - одиночні пікети будуть заборонені?"
Звиробий отметила, что в 2014 году пошла добровольцем воевать, является военным инструктором, в 2016 году пошла на контракт. Поэтому она высмеяла предположение обвинения, что поедет на фронт и там скроется.
О мере пресечения Звиробий сказала: "Я опікуюся бійцями, я не ховаюся від війни. Я ніколи не буду ховатися від жодного прильоту, а тим більше від прокурора і слідчого. Я даже якщо здохну – мене сюди принесуть, я тут буду лежать, но я не сдєлаю від, шо я хвора. Я вам в очі, падлам, буду дивитися. Це ви будете тікать.
Ви топите свого работодатєля… Ви кожною моєю справою, на кожному моєму засіданні, будете своїми руками топить Зеленського. Кожна моя справа буде мати такий вихлоп, що ви втопите його своїми руками - і я рекомендую вам справу не шити, закрити її зараз же.
Тому що я не просто не відступлю, я буду вашого работодатєля унічтожать за те, що він мене не послухав… Це його право, канєшна, не слухать військовослужбовців. Ми маєм загиблих і поранених значно більше на тому участку, де він хамив ветеранам, які його про це ж попереджали, що не можна війська відводити.
Сталося так, як я казала, - а зараз йому треба ще війська відводити. Ми не дамо відводити війська. Те, про що ми говорили, вже відбулося - на наших позиціях закріпилися російські війська. Що ми будемо з цим робити, чи зі мною?
Я не буду тікати, я воюю в обороні цієї країни. Я з початку війни і до перемоги буду рубитися за цю державу і проти того, щоб у неї анексували території. Крим, Донбас - це все Україна, ми маємо це повернути. І якщо ваш роботодатєль сцикливий не хоче цього зробити, він буде мати справу з нами"
Маруся Звиробий - волонтер, ветеран. ГБР подготовило ей подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. 27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.
Ну які ж там погрози ?
Майбутнє не лише людства - взагалі, але й конкретної країни і індивідуума в ній - залежить від результатів протиборства груп А і Б як у світі, так і на території конкретної держави …
Все населення земної кулі можна поділити умовно на наступні категорії людей:
Група А.
-Які генеруюють ідеї створення проблем для людства і всього живого на Землі
-Які організовують і фінансують їх виконання…
-Які реалізовують і свідомо чи не свідомо, але підтримують цю мізантропську політику…
Група Б.
-Які генерують ідеї поліпшення умов функціонування для всього живого на Землі, подолання труднощів штучно створених категорією А.
-Які організовують і фінансують їх виконання…
-Які реалізовують і підтримують цю філантропічну політику…
Група В.
-Які, на відміну від тварин - не чинять ніякого опору погіршенню умов свого існування. Не свідомі, не активні, які просто «пливуть за будь якою течією», без аналізу навіть свого майбутнього, від заготовленого ним місця в «руслі і напрямку течії». Навіть не висловлюють незадоволення - « а якось воно та буде…». Рівень мислення - нижчий від тварин.
-Які висловалюють своє незадоволення погіршенням умов свого існування лише пасивно … але не діють на подолання погіршень, на досягнення поліпшень... - «Нехай хтось інший, а не я…» Рівень позиції - нижчий від твариного інстинкту.
Повторюю: - Майбутнє людства залежить лише від результатів протиборства груп А і Б...
Визначайтеся!
.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
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ВОПРОСС-
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Интересно...???.
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Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , как оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
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Это никому не интересно.
Тема платежек за газ это в топах.
если их там нет, Маруська может расслабиться
хоть Федина там есть? ... если нет то это вообще стыдоба
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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. https://www.youtube.com/watch?v=v1OD4DFRrq0
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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Больше не позволят.
Украину ожидает диктатура.
Забыли жиды зеленые запах горящих шин?
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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Чи були погрози у вашому з пані Фединою відеозверненні до президента погрози?
"Я пояснила президенту, що якщо він не буде хамити військовослужбовцям, то його підірвуть. Вони взяли саме цю фразу, виписали її мені у підозру. Зеленський сам свідчив у ДБР, що вважає це погрозами. Тобто, вся країна не може попереджати президента, оскільки він у нас дуже лякливий. Це було моє попередження не як волонтера, а як військовослужбовця. Волонтер - це Софія Федина. А я маю певний стаж на фронті й знаю, про що говорю. Я шість років відправляла хлопців у зону бойових дій".
Тобто, на відео звучали попередження, а не погрози?
"У відео немає жодної прямої погрози, немає слів "Зеленський, я тебе вб'ю". Хоча, він дуже наривається, тому інколи хочеться таке сказати. Але на відеозаписі такого немає. Тому, сьогодні ми будемо розбирати президента на гайки, зокрема його заяву в ДБР".
Чи відомо вам, хто буде суддею на засіданні?
"Я читала прізвище судді, але раніше з ним не зіштовхувалась. Але це не пан Вовк".
Хто прийшов вас підтримати сьогодні?
"Прийшли дуже різні люди. Дехто має підійти пізніше. Мені казали, що прийдуть з партії "Свобода", "Демократичну сокиру", націоналісти, волонтери й ветерани АТО. Також підтримують друзі, підписники і всі люди, яких не влаштовує пресинг свободи слова в Україні. Адже Україна відрізняється від Росії саме свободою слова. Забери в українців можливість говорити, і це будуть росіяни. Цього не можна робити".
Про що вас запитували у ДБР на минулому допиті, окрім вашого знайомства з Софією Фединою та Зеленським?
"Це я там здебільшого робила допит. Мені задають питання, але я не розумію яким чином воно пов'язане з діяльністю ДБР. Федині ще не вручили підозру, а у в мене вже йде суд. З якого дива мною займається ДБР, коли я не є держслужбовцем, та ще й суд призначили? Я про все це питала на допиті, тому моїх питань дуло більше. ніж у слідчого. Зеленський, до речі, написав, що не знає мене і Федину. В країні війна, у нас верховний головнокомандувач боїться нас з Фединою. Це адекватний головнокомандувач? Хотілося б побачити довідку від психіатра стосовно того, чи може ця людина займати пост верховного головнокомандувача у воюючій країні".
Чи готові ви подавати апеляцію незалежно від прийнятого на сьогоднішньому засіданні рішення?
"Я не буду захищатися, я буду нападати. Це вам не волонтерів "пресувати".
стрім відео і текст - https://prm.ua/sogodni-mi-budemo-rozbirati-prezidenta-na-gayki-marusya-zvirobiy-u-pecherskomu-sudi/