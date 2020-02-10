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Все про:Зеленский (4529) суд (22866) Звиробий Маруся (26)

 Суд избирает меру пресечения Звиробий: У моего дела будет такой выхлоп, что вы утопите Зеленского своими руками. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Волонтер и ветеран Маруся Звиробий в суде заявила, что не сговаривалась с Софией Фединой угрожать президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Сейчас проходит заседание Печерского райсуда Киева, который избирает меру пресечения Звиробий.

Видео телеканал Прямый

Речь Звиробий приводим на языке оригинала: "У ваших документах я прочитала: злочинний умисел і попередня змова. Ви довели, що він злочинний? Ви довели попередню змову, в чому попередня змова? Ви нічого цього не довели. Ці два слова означають "шить справу".

Ми з Софією не домовлялися попередньо погрожувати президенту. Те, що зараз відбувається, означає, що той, хто попередньо домовиться зробити стрім на будь-яку тему, має зважати, що він уже ходить під статтею. Вибір теми відповідав часу, в який ми це записували…

Пан Рябошапка, генпрокурор наш драгоценний, заявив, що ми небезпечні тим, що нас багато людей слухають і дивляться… Тобто кожен блогер, якого дивиться багато людей, уже підпадає під справу.

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Коли нашого теперішнього президента дивилися мільйони, а не як мене десятки тисяч, - і він то хоронив Порошенка, то розстрілював Верховну Раду - у нас була демократія і свобода слова, і на цій свободі слова цей Зеленський став президентом.

А тепер за такі саме дії - і поменше: я не погрожувала нікому! - він хоче вкрутити гайки військовослужбовцям. Він думає, що він хамить буде - хрін!

Ви зазначили в ризиках несанкціоновані мною акції. Щоб ви розуміли, навіть те, що зараз на вулиці (під судом) відбувається, навіть ця акція - мною особисто санкціонована. Чи це не є основною причиною, по якій ви хочете мене закрить? Щоб я акції не організовувала! Вже не кажучи про те, що в Україні немає несанкціонованих акцій, тому що в нас не Росія поки що? Чи у вас там на черзі що - одиночні пікети будуть заборонені?"

Звиробий  отметила, что в 2014 году пошла добровольцем воевать, является военным инструктором, в 2016 году пошла на контракт. Поэтому она высмеяла предположение обвинения, что поедет на фронт и там скроется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звиробий после допроса написала заявление на директора ГБР Трубу

О мере пресечения Звиробий сказала: "Я опікуюся бійцями, я не ховаюся від війни. Я ніколи не буду ховатися від жодного прильоту, а тим більше від прокурора і слідчого. Я даже якщо здохну – мене сюди принесуть, я тут буду лежать, но я не сдєлаю від, шо я хвора. Я вам в очі, падлам, буду дивитися. Це ви будете тікать.

Ви топите свого работодатєля… Ви кожною моєю справою, на кожному моєму засіданні, будете своїми руками топить Зеленського. Кожна моя справа буде мати такий вихлоп, що ви втопите його своїми руками - і я рекомендую вам справу не шити, закрити її зараз же.

Тому що я не просто не відступлю, я буду вашого работодатєля унічтожать за те, що він мене не послухав… Це його право, канєшна, не слухать військовослужбовців. Ми маєм загиблих і поранених значно більше на тому участку, де він хамив ветеранам, які його про це ж попереджали, що не можна війська відводити.

Сталося так, як я казала, - а зараз йому треба ще війська відводити. Ми не дамо відводити війська. Те, про що ми говорили, вже відбулося - на наших позиціях закріпилися російські війська. Що ми будемо з цим робити, чи зі мною?

Я не буду тікати, я воюю в обороні цієї країни. Я з початку війни і до перемоги буду рубитися за цю державу і проти того, щоб у неї анексували території. Крим, Донбас - це все Україна, ми маємо це повернути. І якщо ваш роботодатєль сцикливий не хоче цього зробити, він буде мати справу з нами"

Маруся Звиробий - волонтер, ветеран. ГБР подготовило ей подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. 27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский преследует ветеранов и волонтеров просто за видеоролики, - Зинкевич о повестке Федыне

Источник: https://censor.net.ua/v3174782
 
   
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Коли я слухала, то в мене виникло відчуття, що над презом більше насміхались і кепкували.
Ну які ж там погрози ?
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Хто б що не казав, а життя - це боротьба за нього. Була, є і буде…
Майбутнє не лише людства - взагалі, але й конкретної країни і індивідуума в ній - залежить від результатів протиборства груп А і Б як у світі, так і на території конкретної держави …
Все населення земної кулі можна поділити умовно на наступні категорії людей:
Група А.
-Які генеруюють ідеї створення проблем для людства і всього живого на Землі
-Які організовують і фінансують їх виконання…
-Які реалізовують і свідомо чи не свідомо, але підтримують цю мізантропську політику…
Група Б.
-Які генерують ідеї поліпшення умов функціонування для всього живого на Землі, подолання труднощів штучно створених категорією А.
-Які організовують і фінансують їх виконання…
-Які реалізовують і підтримують цю філантропічну політику…
Група В.
-Які, на відміну від тварин - не чинять ніякого опору погіршенню умов свого існування. Не свідомі, не активні, які просто «пливуть за будь якою течією», без аналізу навіть свого майбутнього, від заготовленого ним місця в «руслі і напрямку течії». Навіть не висловлюють незадоволення - « а якось воно та буде…». Рівень мислення - нижчий від тварин.
-Які висловалюють своє незадоволення погіршенням умов свого існування лише пасивно … але не діють на подолання погіршень, на досягнення поліпшень... - «Нехай хтось інший, а не я…» Рівень позиції - нижчий від твариного інстинкту.
Повторюю: - Майбутнє людства залежить лише від результатів протиборства груп А і Б...
Визначайтеся!
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Вот поэтому он заявление и написал.
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ЗеЛя и его банда зеЛеных уже одной ногой на ростове
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где уголовное дело на оманского ублюдка?...4 повестки...
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.
.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
.
ВОПРОСС-
.
Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , как оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??
.
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Коли нашого теперішнього президента дивилися мільйони, а не як мене десятки тисяч, - і він то хоронив Порошенка, то розстрілював Верховну Раду - у нас була демократія і свобода слова, і на цій свободі слова цей Зеленський став президентом
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Ты хоть не говори о десятках тысяч, а то слишком много, что считают тебя за ......... .
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...косой, лучше ныряй, чем "комментируй"... Суд обирає запобіжний захід Звіробій: У моєї справи буде такий вихлоп, що ви втопите Зеленського своїми руками - Цензор.НЕТ 9786
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Те, про що ми говорили, вже відбулося - на наших позиціях закріпилися російські війська. Источник: https://censor.net.ua/n3174782

Это никому не интересно.
Тема платежек за газ это в топах.
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"Будет выхлоп" - это она о перегаре? Суд избирает меру пресечения Звиробий: У моего дела будет такой выхлоп, что вы утопите Зеленского своими руками - Цензор.НЕТ 4488
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Да - вiслюк будет с переляку пердеть перегаром Суд избирает меру пресечения Звиробий: У моего дела будет такой выхлоп, что вы утопите Зеленского своими руками - Цензор.НЕТ 7949
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Вот и скажи Марусечке, что когда в следующий раз набухается, то пусть спать идет, а не видео снимать.
Суд избирает меру пресечения Звиробий: У моего дела будет такой выхлоп, что вы утопите Зеленского своими руками - Цензор.НЕТ 2369
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Когда Марусечка набухается, вiслюк копыта склеит. Суд избирает меру пресечения Звиробий: У моего дела будет такой выхлоп, что вы утопите Зеленского своими руками - Цензор.НЕТ 7488
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Скажи еще, что она не бухой то видео с Фединой наснимала и я тебе поверю!Суд избирает меру пресечения Звиробий: У моего дела будет такой выхлоп, что вы утопите Зеленского своими руками - Цензор.НЕТ 2470
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Прокурора та слідчого ДБР вона називала словами: «падлами», «лохами» та «п…рами». Суд избирает меру пресечения Звиробий: У моего дела будет такой выхлоп, что вы утопите Зеленского своими руками - Цензор.НЕТ 3721
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Ні, вона членограя називала "с*иклом", що дівчат перелякався, і в броніку до Папи Римського приперся, доречіСуд обирає запобіжний захід Звіробій: У моєї справи буде такий вихлоп, що ви втопите Зеленського своїми руками - Цензор.НЕТ 2009
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Не пойму, для чего это все накручивать, ну пиз....... нули, ну и шо? Но кому то выгодно.
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А кому було вигідно розганяти студентів в останню ніч Євромайдану? На упередження. Влада залякує опонентів
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эх, маруся, нам ли быть в печали Суд избирает меру пресечения Звиробий: У моего дела будет такой выхлоп, что вы утопите Зеленского своими руками - Цензор.НЕТ 9943
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всех тупых соевых баранов нужно выжигать калёным железом.. а Звіробій - умница.. уважение ей..
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Мальчик, твоя фамилия "Сдубарухнувший"? Звиробий, по твоей "терминологии - именно "соевая"!!!!!!!!!!!! У вас на "Лахте", этого не понимают? Или ты вверх ногами методичку читаешь?
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...у тебя выжигалка еще не отросла, детеныш Суд обирає запобіжний захід Звіробій: У моєї справи буде такий вихлоп, що ви втопите Зеленського своїми руками - Цензор.НЕТ 5327
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Чувак на встрече с Папой храбро пришел без каски, только в бронике. А вы "ссыкун" да "ссыкун".
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покажите фоты представителей опозиции под залом суда
если их там нет, Маруська может расслабиться
хоть Федина там есть? ... если нет то это вообще стыдоба
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Я слухав уважно слова звіробій і чув лише попередження про те, що дії цієї влади викликають спротив і можливий теракт. Що вона буде терористкою мови не було.
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справа Звіробій надіюсь стане цим цв'яхом який заколотить і поховає нарешті цею труну під назвою ЗЕ команда!!! Бійтесь звірі москальскі і малоросійскі,Звіробій йде!!!!
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Злые языки говорят, что так Зеля прокомментировал ролик с машиной. Но он имел в виду совсем не ту дорогу...
Суд избирает меру пресечения Звиробий: У моего дела будет такой выхлоп, что вы утопите Зеленского своими руками - Цензор.НЕТ 5693

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сподіваюсь, що зелений до ростова не встигне втікти, як янучар. Зелю такі замочуть в Україні разом з його кабміном і фракцією. А можливо замочуть тепер мене. 50 на 50.
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за тобою вже йдуть..чекай=)
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Особенно после бегства их овоща в Ростов они вообще на стреме.
Больше не позволят.
Украину ожидает диктатура.
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Бред. Две бабы наговорили чего-то там в интернете, а из этого раздули целую историю с терроризмом.
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Это просто какой-то позор (ц) При этом зелебобики ж не останавливаются, пытаются дальше раскрутить фейковое дело
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На жаль зеленський дійсно тупенький. Він не розуміє що такими справами як проти Звіробій і проти Антоненка-Кузьменко в першу чергу закопують його рейтинг.
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Гражданки Звиробий в природе не существует, если косите под кликухи, называйте подельника не Антоненко, а Нациком как он и есть. Крутите-вертите, фамилии и клички скрываете, призывы на камеру уничтожить Президента пытаетесь сравнить с телефильмом. Все это показывает вашу слабость и чувство вины, проиграете.
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Пора зелень отправлять в Ростов.
Забыли жиды зеленые запах горящих шин?
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тут довбана соєва шобла президента останніми матюгами криє.. ллє бруд на українців та державу.. ось кого тра на нари в першу чергу.. Свободу Звіробій!!!
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Украина вставай!
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Браво Маруся! Вот это слова "не мальчика ,но мужа " ....Многие мужики хвост поджали и безучастно смотрят на ползучую контрреволюцию,а хрупкая женщина ведет себя героически ! Не позволим её сожрать! Слава Украине!
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Знов погрожує життю Бубочки? ЗЕ, накатай ще одну кляузу на неї.
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трансляція триває більше трьох годин ...накінець то "цензор" розродився
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тут довбана соєва шобла президента останніми матюгами криє.. ллє бруд на українців та державу.. ось кого тра на нари в першу чергу.. Свободу Звіробій!!
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пан Зе думает, что если набрал 73% то все пучком. он не понимает, что большинство из этих 73% сидит и будет сидеть на диване. Это то большинство которое ничего не решает, а решает активное меньшинство, всегда и везде. И он сейчас играет с огнем.
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Представители бывшего «Беркута» и преступного режима Януковича не только не стесняются содеянного, а пытаются требовать от украинской власти пересмотра законодательства и проведения расследования, направленного против участников Революции Достоинства. Деятели режима Януковича щеголяют безнаказанностью, позволяют себе угрозы в сторону «майдановцев». Все чаще в украинском информационном пространстве звучат тезисы, созданные российской пропагандой о «перевороте», о «гражданской войне»; попирается украинский язык, культура, история", - говорится в обращении.
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Только кипишь начнётся против клоуна многие подымутся, а вот бараны клоуна в кустах будут сидеть. Так что пора давно уже что-то делать и не надо ждать первых или искалеченных или убитых чтобы волна поднялась. Уже и так давно всё видно.
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От "старших братьев" получен приказ: любым способом дискредитировать Вооружённые Силы. Деморализованная армия означала бы гибель государства; и враги Украины именно этого и добиваются.
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не кури бамбук.. бо тобі врєдно Суд обирає запобіжний захід Звіробій: У моєї справи буде такий вихлоп, що ви втопите Зеленського своїми руками - Цензор.НЕТ 3185
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Маруха з аномальним клітором вже тут наговорила на гаупвахту. Не дасть воно війська відводити......ага.... ВВВ зашкалює.
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Не можна так відноситися до своїх захисників. Це неповага це дуже погано.
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Ветеран АТО, військовий інструктор Маруся Звіробій в інтерв'ю "Прямому" заявила про відсутність погроз у відеозверненні, вякому вона спільно з народним депутатом Софією Фединою звернулась до президента України Володимира Зеленського.

Чи були погрози у вашому з пані Фединою відеозверненні до президента погрози?
"Я пояснила президенту, що якщо він не буде хамити військовослужбовцям, то його підірвуть. Вони взяли саме цю фразу, виписали її мені у підозру. Зеленський сам свідчив у ДБР, що вважає це погрозами. Тобто, вся країна не може попереджати президента, оскільки він у нас дуже лякливий. Це було моє попередження не як волонтера, а як військовослужбовця. Волонтер - це Софія Федина. А я маю певний стаж на фронті й знаю, про що говорю. Я шість років відправляла хлопців у зону бойових дій".
Тобто, на відео звучали попередження, а не погрози?
"У відео немає жодної прямої погрози, немає слів "Зеленський, я тебе вб'ю". Хоча, він дуже наривається, тому інколи хочеться таке сказати. Але на відеозаписі такого немає. Тому, сьогодні ми будемо розбирати президента на гайки, зокрема його заяву в ДБР".
Чи відомо вам, хто буде суддею на засіданні?
"Я читала прізвище судді, але раніше з ним не зіштовхувалась. Але це не пан Вовк".
Хто прийшов вас підтримати сьогодні?
"Прийшли дуже різні люди. Дехто має підійти пізніше. Мені казали, що прийдуть з партії "Свобода", "Демократичну сокиру", націоналісти, волонтери й ветерани АТО. Також підтримують друзі, підписники і всі люди, яких не влаштовує пресинг свободи слова в Україні. Адже Україна відрізняється від Росії саме свободою слова. Забери в українців можливість говорити, і це будуть росіяни. Цього не можна робити".
Про що вас запитували у ДБР на минулому допиті, окрім вашого знайомства з Софією Фединою та Зеленським?
"Це я там здебільшого робила допит. Мені задають питання, але я не розумію яким чином воно пов'язане з діяльністю ДБР. Федині ще не вручили підозру, а у в мене вже йде суд. З якого дива мною займається ДБР, коли я не є держслужбовцем, та ще й суд призначили? Я про все це питала на допиті, тому моїх питань дуло більше. ніж у слідчого. Зеленський, до речі, написав, що не знає мене і Федину. В країні війна, у нас верховний головнокомандувач боїться нас з Фединою. Це адекватний головнокомандувач? Хотілося б побачити довідку від психіатра стосовно того, чи може ця людина займати пост верховного головнокомандувача у воюючій країні".
Чи готові ви подавати апеляцію незалежно від прийнятого на сьогоднішньому засіданні рішення?
"Я не буду захищатися, я буду нападати. Це вам не волонтерів "пресувати".

стрім відео і текст - https://prm.ua/sogodni-mi-budemo-rozbirati-prezidenta-na-gayki-marusya-zvirobiy-u-pecherskomu-sudi/
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Для чого погрожувати ворогам України? Їх треба знищувати без жодного попередження
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