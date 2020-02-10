 Суд избирает меру пресечения Звиробий: У моего дела будет такой выхлоп, что вы утопите Зеленского своими руками. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Сейчас проходит заседание Печерского райсуда Киева, который избирает меру пресечения Звиробий.

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Речь Звиробий приводим на языке оригинала: "У ваших документах я прочитала: злочинний умисел і попередня змова. Ви довели, що він злочинний? Ви довели попередню змову, в чому попередня змова? Ви нічого цього не довели. Ці два слова означають "шить справу".

Ми з Софією не домовлялися попередньо погрожувати президенту. Те, що зараз відбувається, означає, що той, хто попередньо домовиться зробити стрім на будь-яку тему, має зважати, що він уже ходить під статтею. Вибір теми відповідав часу, в який ми це записували…

Пан Рябошапка, генпрокурор наш драгоценний, заявив, що ми небезпечні тим, що нас багато людей слухають і дивляться… Тобто кожен блогер, якого дивиться багато людей, уже підпадає під справу.

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Коли нашого теперішнього президента дивилися мільйони, а не як мене десятки тисяч, - і він то хоронив Порошенка, то розстрілював Верховну Раду - у нас була демократія і свобода слова, і на цій свободі слова цей Зеленський став президентом.

А тепер за такі саме дії - і поменше: я не погрожувала нікому! - він хоче вкрутити гайки військовослужбовцям. Він думає, що він хамить буде - хрін!

Ви зазначили в ризиках несанкціоновані мною акції. Щоб ви розуміли, навіть те, що зараз на вулиці (під судом) відбувається, навіть ця акція - мною особисто санкціонована. Чи це не є основною причиною, по якій ви хочете мене закрить? Щоб я акції не організовувала! Вже не кажучи про те, що в Україні немає несанкціонованих акцій, тому що в нас не Росія поки що? Чи у вас там на черзі що - одиночні пікети будуть заборонені?"

Звиробий отметила, что в 2014 году пошла добровольцем воевать, является военным инструктором, в 2016 году пошла на контракт. Поэтому она высмеяла предположение обвинения, что поедет на фронт и там скроется.

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О мере пресечения Звиробий сказала: "Я опікуюся бійцями, я не ховаюся від війни. Я ніколи не буду ховатися від жодного прильоту, а тим більше від прокурора і слідчого. Я даже якщо здохну – мене сюди принесуть, я тут буду лежать, но я не сдєлаю від, шо я хвора. Я вам в очі, падлам, буду дивитися. Це ви будете тікать.

Ви топите свого работодатєля… Ви кожною моєю справою, на кожному моєму засіданні, будете своїми руками топить Зеленського. Кожна моя справа буде мати такий вихлоп, що ви втопите його своїми руками - і я рекомендую вам справу не шити, закрити її зараз же.

Тому що я не просто не відступлю, я буду вашого работодатєля унічтожать за те, що він мене не послухав… Це його право, канєшна, не слухать військовослужбовців. Ми маєм загиблих і поранених значно більше на тому участку, де він хамив ветеранам, які його про це ж попереджали, що не можна війська відводити.

Сталося так, як я казала, - а зараз йому треба ще війська відводити. Ми не дамо відводити війська. Те, про що ми говорили, вже відбулося - на наших позиціях закріпилися російські війська. Що ми будемо з цим робити, чи зі мною?

Я не буду тікати, я воюю в обороні цієї країни. Я з початку війни і до перемоги буду рубитися за цю державу і проти того, щоб у неї анексували території. Крим, Донбас - це все Україна, ми маємо це повернути. І якщо ваш роботодатєль сцикливий не хоче цього зробити, він буде мати справу з нами"

Маруся Звиробий - волонтер, ветеран. ГБР подготовило ей подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. 27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

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