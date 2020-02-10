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Все про:Вторая мировая война (273) Германия (3518) таможня (1579) фото (1310) Государственная таможенная служба (10)

 Гражданин Германии пытался вывезти из Украины 300 документальных фотографий, сделанных во время Второй мировой войны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Гражданин Германии пытался вывезти через аэропорт "Киев" в Берлин 301 документальную фотографию с изображением событий времен Второй мировой войны и послевоенного периода. Таможня передала фотографии Центральному государственному кинофотофоноархиву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни Гостаможслужбы.

"Впечатляющие в своей документальности фото с казнью фашистских военных, изнурительным форсированием советскими воинами стратегических объектов, развлечениями детей, чье детство забрала война, изуродованными ранениями телами погибших военных - всех их в свое время пытался вывезти через аэропорт "Киев" ("Жуляны") в Берлин гражданин Германии", - говорится в сообщении.

Гражданин Германии пытался вывезти из Украины 300 документальных фотографий, сделанных во время Второй мировой войны 01

Отмечается, что 301 документальную фотографию таможня передала Центральному государственному кинофотофоноархиву.

Гражданин Германии пытался вывезти из Украины 300 документальных фотографий, сделанных во время Второй мировой войны 02

"Все фотографии можно условно разделить на несколько групп. Первая - 25 фото с событиями заключительного этапа Второй мировой войны, вторая - 16 фото с изображением казни нацистских преступников в Николаеве и Киеве 1945-46 годов, и остальные - портреты нацистских лидеров и действия немецко-фашистской армии и флота", - отметила киевская таможня.

Гражданин Германии пытался вывезти из Украины 300 документальных фотографий, сделанных во время Второй мировой войны 03

Сообщается, что автором второй группы фото, судя по штампам, является известный гранд фотографии 30-50-х годов - военный фотограф ТАСС Георгий Угринович. На некоторых фото есть штампы - "спецфонд МВД УССР" и "погашено", или "снято с учета".

Гражданин Германии пытался вывезти из Украины 300 документальных фотографий, сделанных во время Второй мировой войны 04
Гражданин Германии пытался вывезти из Украины 300 документальных фотографий, сделанных во время Второй мировой войны 05

"Поскольку отдельные фото - как изображение нацистского военного, сидящего на голове памятника Ленину, или фото спящего фашистского летчика на крыле военного истребителя, - по словам специалистов, до недавнего времени не могли быть выставлены публично по этическим и идеологическим соображениям советской власти, следовательно - они являются очень интересными для любителей", - отметили таможенники.

Гражданин Германии пытался вывезти из Украины 300 документальных фотографий, сделанных во время Второй мировой войны 06

Отмечается, что вскоре уникальные фотографии, после тщательной обработки специалистами архива, появятся в свободном доступе для режиссеров документального и художественного кино, исследователей Второй мировой войны и журналистов.

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Источник: https://censor.net.ua/v3174761
 
 
 Топ комментарии
 
То был Дембельский Альбом!!
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Эти фотки стоят денег. Немалых денег. Когда я шлялся по ресурсам коллекционеров, то тоже охреневал. Если оригинал, то сотню евро срубить, за единицу- как с куста! Итого, эти триста фоток- 30 тыс евро, как минимум.
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Вчинено самий страшний гріх. Додумалися, вивозити німецькі фотографії. Так скоро і патрети Зєйла вивозити будуть.
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Спершу в заголовку був німець, а потім змінився на громадянина Німеччини. Так що це наш хлопець, вирішив підзаробити на фашистах.
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Вчинено самий страшний гріх. Додумалися, вивозити німецькі фотографії. Так скоро і патрети Зєйла вивозити будуть.
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Судя по одинаковому формату и одинаковому состоянию фотографий все они всего лишь копии ( репродукции ) с оригинальных фото. Никакой исторической ценности. Почему их изъяли - непонятно
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судя по кромке фотографий-это оригиналы. Вот на каком основании изъяли это вопрос.
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А что проблема сделать такую кромку? На всех резаках для фото с одной стороны ровно режет ...с другой вот так...фигурно...
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лучше про портрет путина в московской многоэтажке.. там поржать можно
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+Глаша Дубовская, в украинской многоэтажке. И учти, большая разница.
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А может и ошибаюсь, с бодуна, если не так, не обижайся.
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И все надписи на обороте - типичный новодел - фейк.
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некрасиво как то получилось
чел денех кому то заплатил (скорее всего работнику архива в который их опять и вернули)
надо было ему хоть мемориальную доску
с маршалом жуковым завернуть
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Типу ордена на цепурі-на шию,і на батьківщину отправить.
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Дак то ж немецкие фотки, вез на родину
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c какого то краеведческого музея сперли и продали.
Заодно и сдали на границе.
Это по украински.
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надеемся что он там шепотом в воротник поет - ще не вмерла...
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Ну, этот еврей, твой сородич, мать родную за бабки продаст
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Я и говорю, что это по-вашему, по-еврейски
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вам видней, я не еврейка к сожалению.
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Та я в курсе, что ты гавноед пригожинский номерной, на смене сегодня. Громадянин Німеччини намагався вивезти з України 300 документальних фотографій, зроблених під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 4476
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я тоже в курсе что ты просто дебил и с форума вообще никогда не вылазишь Громадянин Німеччини намагався вивезти з України 300 документальних фотографій, зроблених під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 6127
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А є закон, який такі світлини не дозволяє вивозити за кордон?
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года 3 назад, соседка подарила моей жене, нарисованную её невесткой небольшую картинку, где то 40х40, з парой солом'яних хат. на чопе, - она первое, шо впало в глаза таможенникам по поводу её исторической ценности. фонариком насквозь просветили ))) я начал хихикать, они говорят - а чёрт его знает, может она только смотриться наивняком. он "чёрный квадрат" тоже вроде фигня-фигнёй )))
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Є закони і підзаконні акти,що регулюють такі переміщення.Іноземець їх порушив (або не виконав),й був покараний.
Наприклад :Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей
Про затвердження Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України

Про затвердження Тимчасового порядку обліку, оцінки і використання конфіскованого митними органами України майна, валюти та цінностей, безхазяйного майна, товарів та інших предметів за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання

В законі це "колекція культурних цінностей - однорідні або підібрані за певними ознаками різнорідні предмети, які, незалежно від культурної цінності кожного з них, зібрані разом становлять художню, історичну, етнографічну чи наукову цінність".
Треба було отримати дозвіл після експертного оцінювання,заплатити досить значний збір,і т.п.
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"фотографии 9х12, с наивной подписью - на память....".
лет 20 назад один знакомый бюргер попросил мну найти на карте место гибели его отца. в извещении написано, шо деревня никольское, смоленской, 25 км от ельня )) улыбнуло, шо никольское - непроизносимое слово для бюргера )). так среди присланных вдове его личных вещей, - перстень, женская перчатка и кружевной носовичок была и вот такая фотка 9х12, снятая на месте захоронения его камрадами. 3 могилы и несколько вермахтовых солдат возле. в сопроводиловке написано - "...камрады похоронили его, украсив могилу свежими еловыми ветками...". фотики уже в те времена были у бюргеров и их солдат рядовой весчью.
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Эти фотки стоят денег. Немалых денег. Когда я шлялся по ресурсам коллекционеров, то тоже охреневал. Если оригинал, то сотню евро срубить, за единицу- как с куста! Итого, эти триста фоток- 30 тыс евро, как минимум.
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Интересно почему за то чем бы растопляли в Украине печки и никто бы из историков и слова не сказал явилось контробандой и исторической ценностью?
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Ну,якщо поважний бюргер виконав всі процедури вивезення історичних і культурних цінностей,-то справді бєспрєдєл.
"Клопотання про право на вивезення культурних цінностей подається власником до Державної служби контролю або до уповноваженого Державної служби контролю не пізніше ніж за місяць до їх вивезення.

До клопотання додаються: документ, що посвічує заявника, документ, що підтверджує право власності заявника на культурні цінності;два примірники переліку культурних цінностей, які вивозяться, тимчасово вивозяться, встановленого зразка згідно з додатком 2 (у
разі потреби);

2.2. Порядок проведення державної експертизи культурних
цінностей та розміри плати за неї визначаються та затверджуються
Кабінетом Міністрів України.
2.3. Рішення про можливість або неможливість вивезення
культурних цінностей за межі України і видачу свідоцтва приймає
Державна служба контролю або уповноважений Державної служби
контролю на підставі висновку державної експертизи і поданих
документів.
2.7. Якщо за результатами державної експертизи культурна
цінність дає підстави для занесення її до Державного реєстру
національного культурного надбання, матеріали державної експертизи
передаються відповідному центральному органові виконавчої влади
незалежно від згоди власника, який порушив клопотання. " і т.п.
Все просто: фраєр тупо хотів провезти контрабасом і за це поплатися.
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Интересно, на каком основании изъяли фото (скорее всего, репродукции) у человека?
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Репродукции??? С соответствующими штампами??? Вчитайтесь:
Сообщается, что автором второй группы фото, судя по штампам, является известный гранд фотографии 30-50-х годов - военный фотограф ТАСС Георгий Угринович. На некоторых фото есть штампы - "спецфонд МВД УССР" и "погашено", или "снято с учета". Источник: https://censor.net.ua/v3174761
Это- оригиналы! И- весьма недешевые.
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Фотка с лениным понравилась. Красиво немец его за нос взял )) Как Гуливера.
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а свадебные фото Зеленского можно вывозить?
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У пресслужбі Держмитниці мабуть засіли ще махрові комуністи з часів горезвісного комуніста режиму Януковича - Калетника. Читаємо:"страти фашистських військових" ... "нацистських злочинців"... "зображення нацистських військових"... "сонного фашистського пілота" ..."дії німецько-фашистської армії"...
А далі читаємо про "форсування радянськими воїнами" (як це ще не написали визволителями,?...) стратегічних об"єктів. За цією логікою пресслужби митниці (кваліфікацією військових за партійно-ідеологічними мірками) варто би написати "форсування московсько-більшовицькими окупантами" стратегічних об"єктів.
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эта колекция дорого котируется как на рынке ЕС так и на рынке СНГ ...тематика 2 мировой войны ватникам очень дорога .но если на фотках бойцы Красной Армии то да если немцы то они ценны для своих ...но вот кто продал такой архив который пролежал 70 лет и тут кто то умный .решил подзаработать
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Ну, якщо би негативи вилучили, то я би ще якось би зрозумів, а то "погашені" чи "зняті з обліку" фотки.
Стидоба.
Громадянин Німеччини намагався вивезти з України 300 документальних фотографій, зроблених під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 3771
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