 Гражданин Германии пытался вывезти из Украины 300 документальных фотографий, сделанных во время Второй мировой войны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни Гостаможслужбы.

"Впечатляющие в своей документальности фото с казнью фашистских военных, изнурительным форсированием советскими воинами стратегических объектов, развлечениями детей, чье детство забрала война, изуродованными ранениями телами погибших военных - всех их в свое время пытался вывезти через аэропорт "Киев" ("Жуляны") в Берлин гражданин Германии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 301 документальную фотографию таможня передала Центральному государственному кинофотофоноархиву.

"Все фотографии можно условно разделить на несколько групп. Первая - 25 фото с событиями заключительного этапа Второй мировой войны, вторая - 16 фото с изображением казни нацистских преступников в Николаеве и Киеве 1945-46 годов, и остальные - портреты нацистских лидеров и действия немецко-фашистской армии и флота", - отметила киевская таможня.

Сообщается, что автором второй группы фото, судя по штампам, является известный гранд фотографии 30-50-х годов - военный фотограф ТАСС Георгий Угринович. На некоторых фото есть штампы - "спецфонд МВД УССР" и "погашено", или "снято с учета".





"Поскольку отдельные фото - как изображение нацистского военного, сидящего на голове памятника Ленину, или фото спящего фашистского летчика на крыле военного истребителя, - по словам специалистов, до недавнего времени не могли быть выставлены публично по этическим и идеологическим соображениям советской власти, следовательно - они являются очень интересными для любителей", - отметили таможенники.

Отмечается, что вскоре уникальные фотографии, после тщательной обработки специалистами архива, появятся в свободном доступе для режиссеров документального и художественного кино, исследователей Второй мировой войны и журналистов.

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