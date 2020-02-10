 "Бойцы полка "Азов" заняли 6 населенных пунктов и отбросили оккупантов на 20 км от Мариуполя", - сегодня 5-я годовщина широкинской наступательной операции. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новой прогамме "Поліцейська хвиля" на телеканале "Эспрессо".
Тогда бойцам полка "Азов" удалось отбросить оккупантов на 20 километров от Мариуполя. 24 января российские войска обстреляли из РСЗО "Град" этот город. Широкинская операция позволила обезопасить промышленный город от подобных атак.
подумал шо сегодня а не 5 лет назад
жаль(
но всё равно спасибо парням
Зараз їх відведуть і прощавайте території.
Будут сидеть до 3 пришествия христа, не переживайте.
Против вс рашки шансов не имеем..
И последние волосы из лысины выдергивал в истерике,
А при ЗЕ ВСУ отступают со своих позиций.
А че не с Александром Македонским или Юлием Цезарем на основании того, что 2020 году нашей эры они тоже нихрена не сделали для Украины.
Почти ровесник - чуть за 45.
Сначала молча, а потом за словом слово ...
Мужик отличный, тут ни дать ни взять!
В конце 80-х был в Афгане,
В плече осколок носит с той войны,
И даже в Партию успел вступить не зная,
Что близился развал большой страны.
Потом родной колхоз, работа, свадьба,
Учёба в ВУЗе, должность - агроном,
Хоть небольшая, но своя усадьба,
По выходным три года строил дом.
На старой Ниве по полям мотался,
Столярничать и плотничать любил,
Ещё с армейки боксом увлекался,
Рыбачить с сыном на ставок ходил.
Так и прожились 20 лет неспешно.
Не мармелад конечно, не зефир,
Не без проблем насущных, не безгрешно ...
Потом в село ввалился "Русский мир"!
Ввалился "Градом", по-бандитски, ночью,
Смертельным залпом полсела скосив,
Семью и дом, мечты и планы - в клочья ...
Лишь чудом божьим сам остался жив.
Отчаянье и злость приходят быстро.
Убить, порвать, до смерти мстить готов ...
Вот так простой крестьянин стал
"фашистом"
И на рукав пришил шеврон - "Азов"!
На жаль не знаю, підкажіть, хто автор цього шедевру.
ОБИРАЮТЬ ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД У ПЕЧЕРНОМУ СУДІ!!!
********** - НАСРАВ В ТРУСИ І МОВЧИТЬ!
ГАНЬБА ПІДСТИЛЦІ КОЛОМОЙСЬКОГО!