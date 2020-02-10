 "Бойцы полка "Азов" заняли 6 населенных пунктов и отбросили оккупантов на 20 км от Мариуполя", - сегодня 5-я годовщина широкинской наступательной операции. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новой прогамме "Поліцейська хвиля" на телеканале "Эспрессо".

Тогда бойцам полка "Азов" удалось отбросить оккупантов на 20 километров от Мариуполя. 24 января российские войска обстреляли из РСЗО "Град" этот город. Широкинская операция позволила обезопасить промышленный город от подобных атак.

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