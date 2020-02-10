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Все про:война (3725) Мариуполь (3713) обстрел (8671) Широкино (475) Азов (248)

 "Бойцы полка "Азов" заняли 6 населенных пунктов и отбросили оккупантов на 20 км от Мариуполя", - сегодня 5-я годовщина широкинской наступательной операции. ВИДЕО

10 февраля 2015 года подразделения Национальной гвардии Украины провели наступательную операцию и освободили шесть населенных пунктов на приазовском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новой прогамме "Поліцейська хвиля" на телеканале "Эспрессо".

Тогда бойцам полка "Азов" удалось отбросить оккупантов на 20 километров от Мариуполя. 24 января российские войска обстреляли из РСЗО "Град" этот город. Широкинская операция позволила обезопасить промышленный город от подобных атак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня в Украине День памяти погибших во время обстрела наемниками РФ из "Градов" микрорайона "Восточный" в Мариуполе

Источник: https://censor.net.ua/v3174758
 
   
 Топ комментарии
 
я слегка охренел
подумал шо сегодня а не 5 лет назад
жаль(
но всё равно спасибо парням
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Теперь ВСУ "добровольно" оставляет украинские города. По приказу главного зебила - точнее.
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Это было при Барыге.

А при ЗЕ ВСУ отступают со своих позиций.
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я слегка охренел
подумал шо сегодня а не 5 лет назад
жаль(
но всё равно спасибо парням
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Жаль, що такі речі сьогодні можна прочитати лише в ретроспективі.
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Да, были победы и успехи, чего при зеленой мерзкой саранче нет и навряд ли будет.
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Подумал - сегодняшние новости, аж прозрел))
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Тоже сначала офигел... Оказалось, что это при бизнесе на крови такой беспредел творился.
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Та це коли було...
Зараз їх відведуть і прощавайте території.
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а кто их отведет? они никого кроме корчинского, билецкого и мосейчука не слухают.
Будут сидеть до 3 пришествия христа, не переживайте.
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Ну, если они даже под руководством Мосейчука территории освобождали, тем более респект Азову!
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Азов был отведен со своих позиций на приазовье в июле 2015 года. Согласно приказу тогдашнего говнокомандующего. В серую зону тогда попали Коминтерново и Водяное (ранее уже освобожденные). К концу 2015 года Коминтерново (ныне Пикузы) было без боя сдано противнику - ДНР с молчаливого согласия тогдашнего говнокомандующего. Водяное возвращали уже с боем, несмотря на отсутствие приказа. Вот такой он освободитель был, петралексеич, ****. Я в это время находился там, на "0". Забросите меня в спам?
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Теперь ВСУ "добровольно" оставляет украинские города. По приказу главного зебила - точнее.
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вспомнилось как Яценюк орал -все пропало! Шеф, страна потеряна!
Против вс рашки шансов не имеем..
И последние волосы из лысины выдергивал в истерике,
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...так ты теперь так и ходишь лысой, глафира? "Бойцы полка "Азов" заняли 6 населенных пунктов и отбросили оккупантов на 20 км от Мариуполя", - сегодня 5-я годовщина широкинской наступательной операции - Цензор.НЕТ 7680 Бедняга
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ага, ради Украины и не обидно последние волосенки выдрать.
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- весьма историческая операция, окончательно сломавшая хребет российскаму ахрессору и оставившая от широкино рожки да ножки, можно сравнить разве шо с победоносными походами александра македонского июлия цезаря "Бойцы полка "Азов" заняли 6 населенных пунктов и отбросили оккупантов на 20 км от Мариуполя", - сегодня 5-я годовщина широкинской наступательной операции - Цензор.НЕТ 9948 "Бойцы полка "Азов" заняли 6 населенных пунктов и отбросили оккупантов на 20 км от Мариуполя", - сегодня 5-я годовщина широкинской наступательной операции - Цензор.НЕТ 9948 "Бойцы полка "Азов" заняли 6 населенных пунктов и отбросили оккупантов на 20 км от Мариуполя", - сегодня 5-я годовщина широкинской наступательной операции - Цензор.НЕТ 9948
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Это было при Барыге.

А при ЗЕ ВСУ отступают со своих позиций.
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Кутузов тоже отступал ранее..
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О даааа.... Теперь криворожское ватное чмо сзебилы с Кутузовым сравниаают.
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не с Жуковым же сравнивать..
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тоді тре йому око виколупати.. Ну щоб хоч чимость схожий був на кутузова.
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А чем этот кацапскиц герой хужк предыдущего?
А че не с Александром Македонским или Юлием Цезарем на основании того, что 2020 году нашей эры они тоже нихрена не сделали для Украины.
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вы действительно такой тупой или притворяетесь?
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При Барыге ВСУ передало в полное распоряжение дырявым Коминтерново (Пикузы), ранее уже освобожденное Азовом. Отдали без боя в декабре 2015. В ВСУ тогда действовал приказ "наблюдать! не стрелять" Мне стыдно за это, я тогда находился там. Стыдно ли тому, кто отдавал этот приказ?
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Они могли и дальше пройти, но у них отобрали артиллерию и танки ВСУ. Мародеру победа над РФ была не нужна.
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Зато теперь без марадера наступают аж дым идет... из пердаков зебилов.
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Бойцы,которые участвовали в этой операции,рассказывали,что высшее командование не было в курсе дел.А кода прознали,то сразу и остановили наступление.В этом заслуга(вашими же выражениями) Пебилов.
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Это да. Бойцы тогда послали нах киевское командование и сами решили действовать. Начальство так перепугалось что Турчинов лично прилетел останавливать наступление на рашистов.
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То, что вломили тогда Дыре- не отнять. Но, об "обезопасить"- речи идти не может. По прямой, от Саханки, которая укрепрайон Дыры- до центра Мариуполя- 20 км. Как всем известно, Град лупит до 40 км. Ну, да- разброс есть, однако- он сепаров интересует? Вряд ли.
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Тьфу, ***! Я вже зрадів, а воно річниця п'яти річної давнини!
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Ща клоун тоже наступает . Тока в сторону Киева
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це ще при "поганому" Порошенку було, чи вже при "гарному" зеленському відбувається?
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... но тут пришел обре ... пардон, обхезанный клоун и приказал капитулировать.
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но пьетя доблестно остановил наступление нацистов....
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Вчера бухал с "фашистом" из "Азова".

Почти ровесник - чуть за 45.

Сначала молча, а потом за словом слово ...

Мужик отличный, тут ни дать ни взять!

В конце 80-х был в Афгане,

В плече осколок носит с той войны,

И даже в Партию успел вступить не зная,

Что близился развал большой страны.

Потом родной колхоз, работа, свадьба,

Учёба в ВУЗе, должность - агроном,

Хоть небольшая, но своя усадьба,

По выходным три года строил дом.

На старой Ниве по полям мотался,

Столярничать и плотничать любил,

Ещё с армейки боксом увлекался,

Рыбачить с сыном на ставок ходил.

Так и прожились 20 лет неспешно.

Не мармелад конечно, не зефир,

Не без проблем насущных, не безгрешно ...
Потом в село ввалился "Русский мир"!

Ввалился "Градом", по-бандитски, ночью,

Смертельным залпом полсела скосив,

Семью и дом, мечты и планы - в клочья ...

Лишь чудом божьим сам остался жив.

Отчаянье и злость приходят быстро.

Убить, порвать, до смерти мстить готов ...

Вот так простой крестьянин стал
"фашистом"

И на рукав пришил шеврон - "Азов"!

На жаль не знаю, підкажіть, хто автор цього шедевру.
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Марусі Звіробій
ОБИРАЮТЬ ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД У ПЕЧЕРНОМУ СУДІ!!!
********** - НАСРАВ В ТРУСИ І МОВЧИТЬ!

ГАНЬБА ПІДСТИЛЦІ КОЛОМОЙСЬКОГО!
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