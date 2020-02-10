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Все про:лифт (49) Путин (25406) Россия (74885)

 "У, #б твою мать, бл#дь! Черта повесили с рогами! Охренели!" - реакция жителей московской многоэтажки на портрет Путина в лифте. ВИДЕО

Жители московской многоэтажки удивились портрету президента РФ Владимира Путина в лифте своего дома. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, реакцию на президента РФ решил проверить один из жильцов дома. Для этого он повесил его портрет и установил камеры наблюдения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Вы это читали? 137 рублей на путевку в санаторий, а оставшиеся - на международный проезд!" - истерический смех ведущей росТВ на предэфирной записи новостей. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3174740
 
   
 Топ комментарии
 
а чё шариковой ручкой? надо было каленым железом...и на лоб!
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Шутника который повесил портрет Хуйла
- уже кстати арестовали.... "У, #б твою мать, бл#дь! Черта повесили с рогами! Охренели!" - реакция жителей московской многоэтажки на портрет Путина в лифте - Цензор.НЕТ 3959
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Шутника который повесил портрет *****
- уже кстати арестовали.... "У, #б твою мать, бл#дь! Черта повесили с рогами! Охренели!" - реакция жителей московской многоэтажки на портрет Путина в лифте - Цензор.НЕТ 3959
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Ведущая программы Вести ржёт над госпомощью стеханутых раскачек: https://www.youtube.com/watch?v=ZkFiihVZwU4&feature=emb_logo
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відео дуже показове доречі! подивіться як мацкалі вже зараз БОЯТЬСЯ шось сказати проти ***** навіть у ліфті! Ще хтось хоче покликати до себе хРюський мир?!
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а чё шариковой ручкой? надо было каленым железом...и на лоб!
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Ну, со своими шариками ей не повезло... Теперь придется все больше ручкой обходиться... "У, й#б твою мать, бл#дь! Чорта повісили з рогами! Охрініли!" - реакція жителів московської багатоповерхівки на портрет Путіна в ліфті - Цензор.НЕТ 7860
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Есть легенда, что при сралине кололи его профиль в проекции сердца. Якобы исполнители приговора не стреляют в вождя. Не канало, стреляли.
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Красивая
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а из межъягодичной - профиль Пыни, с надпиьсю анал - не табу!
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Теперь и в туалет нормально не сходить...
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А может быть наоборот ? Они обсераются при виде вождя .
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Да, высоковато повесили. Оббрызгаться можно "У, й#б твою мать, бл#дь! Чорта повісили з рогами! Охрініли!" - реакція жителів московської багатоповерхівки на портрет Путіна в ліфті - Цензор.НЕТ 8394
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Тема про кремлёвского карлика.а ну брысь отсюда ватная мразь
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"А какая разница?" ЗЕ Оманский.
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А чому це не по темі? Якраз по темі - що в моржовії, що в Україні є свій Вовка з вавкою. Наш, правда, тільки росте і на ***** поки що не тягне, але дайте йому час!
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Краще цей час не давати, а відправити а Ростов, перед новими виборами провести вакцинацію бо цей зелений коронавіруз рік назад поразив мозок 73% населення.
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шо не пункт то обман - ты это уже понял - не жалей - рассказывал он красиво - 73% поверили)))
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А что по факту?
Давай начнем с просто перестать стрелять?
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У у вас в ліфті вже повісили портрет вашого вождя?
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Не так страшен черт,как его малюют )) Сверните ему башку,идиоты !
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"Выборы" в раше покажут , в какого черта они верят .
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Как думаете, сколько времени пройдет до появления портретов самага мудрага президента Мира в Украине в самых неожиданных местах?
Какова будет реакция украинцев на подобную фигню?
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Не обольщайся - на колени еще будут падать и целовать бубочку.
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Я не обольщаюсь.
Просто интересно сколько зебилам надо времени на полную деградацию до уровня кацапов.
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нормальная будет))
это вас на ЦН много!
а в жизни - пшик "У, #б твою мать, бл#дь! Черта повесили с рогами! Охренели!" - реакция жителей московской многоэтажки на портрет Путина в лифте - Цензор.НЕТ 7731
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Я и не сомневаюсь, что для вас это нормально. ЗЕбил=кацап.
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Это мы в жизни:


А теперь покажи в жизни вас, ублюдков зеленых. "У, #б твою мать, бл#дь! Черта повесили с рогами! Охренели!" - реакция жителей московской многоэтажки на портрет Путина в лифте - Цензор.НЕТ 9577
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На Майдані-2004, біля Поштамту, продавали туалетний папір з портретом яйцуковича на обгортці.
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Хоть бы лица жильцам замазали - расстреляют ведь. Хотя.. какая разница.
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Согласен насчет отсутствия разницы. Если против этой твари, не значит, что за нормального. Выберут такого же. Та недострана безнадежна.
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Дивлячись на реакцію людей, не такий вже і зашкальний рейтинг пині, як його малюють)))
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Там рейтинги ***** рисуют так же, как у нас рисуют ЗЕ.
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интересно посмотреть у нас реакцию на портрет зюзи
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"Чё это за го*но?!" - Очень ёмкая, короткая, но в то же время глубокая по смыслу фраза характеризующая всю ситуацию.
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Сожаление . Умные в шоке , идиоты верят .
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Это потрох свои рожи развешивал, а Зе запретил вешать свои портреты, то совком воняет...
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Вертухаи может тоже ругали Сталина на кухнях, только заключенным от этого не было разницы.
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Это же маааасква. Там всегда большой процент против. Против любого. У них модно всегда быть против. А по сути те же кацапы.
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Печерський районний суд сьогодні, 10 лютого, обирає запобіжний захід волонтерці та військовослужбовці Олені Біленькій, більш відомій як Маруся Звіробій.

© 2019 Інформаційне агентство ASPI
https://aspi.com.ua/news/suspilstvo/sud-obirae-zapobizhniy-zakhid-marusi-zvirobiy-nazhivo
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пранк с портретом Пукина в лифте вызывает смех и снисходительное отношение к кацапам.. "типа, дебилы, ну что с них возьмешь!"..
гораздо важнее знать, что творится у них в голове.. это важно знать и помнить каждый день своей жизни, что бы "внутренний прицел не мутнел, а готовность нажать на курок не пропадала"..
"У, #б твою мать, бл#дь! Черта повесили с рогами! Охренели!" - реакция жителей московской многоэтажки на портрет Путина в лифте - Цензор.НЕТ 3818
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Як правило такі Басарєви жодного разу не були в Україні. Я з такими розмовляв і вони дуже дивувалися, що не розуміють українську мову.
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В чому проблема,кацапюри? Дуже скоро будете горлати новий гімн- боже,#уйла храні.І нічого з вами не станеться,мовчки утретесь,та й далі будете собі потихеньку бояришнік жерти...
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если бы его портрет повесили в лифте на местных мнргоэтажках, то к лифтам бы началось паломничество громадян к своему богу, включая здешний бомонд "У, #б твою мать, бл#дь! Черта повесили с рогами! Охренели!" - реакция жителей московской многоэтажки на портрет Путина в лифте - Цензор.НЕТ 2686
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А в Украине любители фуйла еще неистовее, чем там. Любовь на расстоянии всегда крепче. Но не уезжают, сидят и тут любят.
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Не все так печально, народ в основном был удивлен неуместностью портрета в лифте, а не мерзостью личности начальника.
Вообще то идея интересная, вот если мы повесим в лифте портрет Бандеры, то как народ отнесется?
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інтірєсно такий екскрємєнт у нас провести, в Києві
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Всмысле ЗЕ или Петю повесить в лифте? Черед пол часа бы уже обхарканый и обосраный на полу валялся бы
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Задля справедливості варто почепити рядом обидва портрети , а після підрахувати в кого скільки разів плюнули . Певно буде порівну . По максимуму .
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А не хило она зарабатывает за иммитацию роли любовницы ))))
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А это- результат набора в ГУГЛ двух слов: "голая кабаева".
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От вона реальна статистика...
Хоча козлорилі народ сцикливий, підлий і загалом конверті.максимум на що здатен - позвиздіти на кухні та "погуляти" типу на протестах.
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Что *****, говоришь 86% поддержки у тебя. И ето в благополучной Маскве. За мкадом давно уже глаза выкололи бы и жопу вытерли
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Да, помечтай. За мкадом бы крестились на этого сатану
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він спирається на ненавість моцкалів до україців.
в цьому плані в них все ідеально.
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Ни у одного не возникло мысли хотя бы рога ему пририсовать или выкинуть из лифта. Терпилы "У, й#б твою мать, бл#дь! Чорта повісили з рогами! Охрініли!" - реакція жителів московської багатоповерхівки на портрет Путіна в ліфті - Цензор.НЕТ 6796
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тобто украинцы- патриоты в этом подьезде не живут.
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Судя по видео рейтинг ***** в параше 0%. А у нашего зё больше - целых 3.9%.
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Старые люди сами себе рот заткрывают-боятся что-то Плохое на камеру сказать!
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- Это Чайковский?
- Нет, это не Чайковский. Это - хренников "У, й#б твою мать, бл#дь! Чорта повісили з рогами! Охрініли!" - реакція жителів московської багатоповерхівки на портрет Путіна в ліфті - Цензор.НЕТ 8610, но не Тихон Николавевич
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Кстати , парадоксально звучит но , по исследованиям социологов - чем ниже социальный статус кацапа , чем он беднее , тем больше поддерживает режим х.йла "У, й#б твою мать, бл#дь! Чорта повісили з рогами! Охрініли!" - реакція жителів московської багатоповерхівки на портрет Путіна в ліфті - Цензор.НЕТ 9765 .... Хотя по всем правилам должно быть наоборот ,, недовольные жизнью всегда власть ненавидят . "У, й#б твою мать, бл#дь! Чорта повісили з рогами! Охрініли!" - реакція жителів московської багатоповерхівки на портрет Путіна в ліфті - Цензор.НЕТ 9351 .
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