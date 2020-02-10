 "У, #б твою мать, бл#дь! Черта повесили с рогами! Охренели!" - реакция жителей московской многоэтажки на портрет Путина в лифте. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, реакцию на президента РФ решил проверить один из жильцов дома. Для этого он повесил его портрет и установил камеры наблюдения.
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+13
а чё шариковой ручкой? надо было каленым железом...и на лоб!
+9
Шутника который повесил портрет Хуйла
- уже кстати арестовали....
- уже кстати арестовали....
- уже кстати арестовали....
Давай начнем с просто перестать стрелять?
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Какова будет реакция украинцев на подобную фигню?
Просто интересно сколько зебилам надо времени на полную деградацию до уровня кацапов.
это вас на ЦН много!
а в жизни - пшик
А теперь покажи в жизни вас, ублюдков зеленых.
А це зелені сепари.
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https://aspi.com.ua/news/suspilstvo/sud-obirae-zapobizhniy-zakhid-marusi-zvirobiy-nazhivo
гораздо важнее знать, что творится у них в голове.. это важно знать и помнить каждый день своей жизни, что бы "внутренний прицел не мутнел, а готовность нажать на курок не пропадала"..
Вообще то идея интересная, вот если мы повесим в лифте портрет Бандеры, то как народ отнесется?
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Хоча козлорилі народ сцикливий, підлий і загалом конверті.максимум на що здатен - позвиздіти на кухні та "погуляти" типу на протестах.
в цьому плані в них все ідеально.
- Нет, это не Чайковский. Это - хренников , но не Тихон Николавевич