 "У, #б твою мать, бл#дь! Черта повесили с рогами! Охренели!" - реакция жителей московской многоэтажки на портрет Путина в лифте. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, реакцию на президента РФ решил проверить один из жильцов дома. Для этого он повесил его портрет и установил камеры наблюдения.

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