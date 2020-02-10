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 Курьезы, За рубежом
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 "Вы это читали? 137 рублей на путевку в санаторий, а оставшиеся - на международный проезд!" - истерический смех ведущей росТВ на предэфирной записи новостей. ВИДЕО

Ведущая российского пропагандистского телеканала "Вести: Приморье" расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, курьезная запись не попала в эфир, однако была опубликована в соцсетях и быстро распространилась по сети.

Ведущая перечисляла, на что инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации и другие получающие льготы россияне, могут потратить полагающиеся им около 1500 рублей: около 900 рублей - на медикаменты, 137 рублей - на путевку в санаторий, а остальные - на проезд в международном транспорте к месту лечения и обратно.

После слов о деньгах, предназначенных на международный транспорт, ведущая не смогла сдержать смеха.

"Я старалась, вы слышали", - сказала она, извинившись перед коллегами и пытаясь унять смех.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Мы смеемся потому, что вы лжете. Этот человек пьяный или обкуренный. Вы в России искажаете историю", - глава муниципалитета Праги Новотны на шоу пропагандистки Скабеевой. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3174729
 
   
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Vіtаuskаs



Гражданская война в Украине. Свежие сводки. Бригада-200 на Донбассе пополнилась еще одним гражданином РФ - Алексеем Люликовым из Москвы, приехавшим "по братски" убивать украинцев.
Земля тебе стекловатой, Алексей! Здоровья и хорошего настроения!"Вы это читали? 137 рублей на путевку в санаторий, а оставшиеся - на международный проезд!" - истерический смех ведущей росТВ на предэфирной записи новостей - Цензор.НЕТ 4996
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Что не смеетесь? Не смешно? Не поняли? ЭТО росия... "Вы это читали? 137 рублей на путевку в санаторий, а оставшиеся - на международный проезд!" - истерический смех ведущей росТВ на предэфирной записи новостей - Цензор.НЕТ 5668
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Мародер это Зеленскмй запомни уже,торговля медиапродуктом на крови с агиессором,газом,наживается на вийни,ты считай офшоры своего Вовки Оманского
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"самих" упоротих будуть "убеждать" "новичком" та полонієм
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137р. Не дофига ли? Это санаторий с олл-инклюзивом что-ли?
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цікаво, багато ще бажаючих покликати хРюський мир? Чи навіть це відеж їм ні про шо не скаже?!
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...самих "упоротих" будуть "убеждать" "новичком" та полонієм ...
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Вашингтонский Обком



Чиновников «забросят» за границу, чтобы лично убеждали россиян вернуться на родину. На фото - главные специалисты


"Вы это читали? 137 рублей на путевку в санаторий, а оставшиеся - на международный проезд!" - истерический смех ведущей росТВ на предэфирной записи новостей - Цензор.НЕТ 9504
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Вам виднее, как ваше ФСБ будет "убеждать"... Всё-таки, "контора" одна... (Только отделы разные...).
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Готова поддержать это движение ))) задолбали рузкие уроды, которые живут там и обс.рают заграницу
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"Старый-старый советский анекдот":
"Сидит Вовочка на уроке, задумался. Учительница спрашивает:
- Вовочка, что случилось?
- Да, вот, МарьВанна, оказывается, у меня в Америке есть дед. Письмо написал, что постарел, слепнуть стал, некому передать в наследство свою фирму, завод и ранчо... Зовёт нас к себе - хочет сделать меня наследником... Вот и думаю, что делать...
- Вовочка, а что тут думать? Пусть дедушка продаёт всё, переезжает к нам. Мы его в дом престарелых разместим, ты его будешь навещать, а деньги он в Фонд Мира передаст... Напиши ему, об этом...
- Хорошо...
Через три месяца приходит Вовочка к "училке":
- МарьВанна, ответил дедушка... Пишет, что он уже ослеп, но ещё не ох.ел.............................

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Помню этот анекдот ...там еще вариант "ослеп, а не сошел с ума".... "Ви це читали? 137 рублів на путівку в санаторій, а решта - на міжнародний проїзд!" - істеричний сміх ведучої росТБ на передефірному записі новин - Цензор.НЕТ 4214
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Був і такий короткий анекдот:
- Абраме, що ти робитимеш якщо кордони відкриють?
- Залізу на дерево.
- Чому???
- Розтопчуть...
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Так это не анекдот. Некоторые бабы на полном серьезе рассуждают, что на старости вернуться нарашу, потому что им в европах плохо и скучно. А нараше прогресс и жизнь
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Я таких знаю, их всех нужно срочно переселять в Россию.
У нас стояли такие, "труженники Донбасса" на демонстрации. Начинаешь на камеру снимать - все в рассыпную!
Спрашиваешь, когда уезжать собираются - молчат, отворачиваются.
Достаешь камеру - начинают убегать, Матрены!
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Це вже було після держперевороту 1917 року...
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Что не смеетесь? Не смешно? Не поняли? ЭТО росия...
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Vіtаuskаs



Гражданская война в Украине. Свежие сводки. Бригада-200 на Донбассе пополнилась еще одним гражданином РФ - Алексеем Люликовым из Москвы, приехавшим "по братски" убивать украинцев.
Земля тебе стекловатой, Алексей! Здоровья и хорошего настроения!"Вы это читали? 137 рублей на путевку в санаторий, а оставшиеся - на международный проезд!" - истерический смех ведущей росТВ на предэфирной записи новостей - Цензор.НЕТ 4996
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Эти глаза ....из параллельного мира .Пока.
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а мародер-підкаблучник на мальдівах 500 000дол. потратив а міжнародний проїзд воно пройшло нелегально в аеропорту
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Мародер это Зеленскмй запомни уже,торговля медиапродуктом на крови с агиессором,газом,наживается на вийни,ты считай офшоры своего Вовки Оманского
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только что он украл никто так никогда и не докажет
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я б ей вдул ..она так сексуально смеется...бугагагагага
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странные у тебя предпочтения, потому что смеётся она как жлобиха какая-то
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Кому и кобыла - "невеста"...". (классика российской обыденности...).
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но ржет мерзко и грубо...
то ли дело эта ведущая)))) смеялся вместе с ней)))
тыць:
https://youtu.be/zqWxIpqxqFg


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Но там какой-то бред у нее по тексту.
Марихуана в Канаде, которые охраняют медведи?
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какой подает редактор на суфлер - такой она и читает...
и тем более у нее прекрасное воображение и чувство юмора ))))
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Ржет как лошадь ... грубая кацапская баба... реально неприятная
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А представь, если она так же смеется во время оргазма... "Вы это читали? 137 рублей на путевку в санаторий, а оставшиеся - на международный проезд!" - истерический смех ведущей росТВ на предэфирной записи новостей - Цензор.НЕТ 9804
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😀👍 В Украине та же фигня -пара носков на 5 лет с трусами
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Ну так, мы из того колхоза и вылезли недавно. А некоторые мыслями все еще там и тянут обратно.
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за те же трусы с носками...тянут )))) аж резинки трещат ))))
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В Украине нет таких ресурсов газа,потенциала,и мы не считаем себя великими,а зп не намного больше, Мордор должен жить как ОАЭ или сша по зп неккоректно сравнивать а так они нищеброды сравнивая потенциал величину и благосостояние людей
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а какие такие ресурсы есть скажем у Австрии, Дании или Бельгии с Нидерландами ???
они в разы меньше даже чем у нас и както нипанято тогда получается - четверть века
наша Ылита нещадно работает над благосостоянием народа а оно всё ухудшается.....
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Нидерланды лидеры по благосостоянию людей одна из развитых стран и иновациях одни цветы только приносят доход торговля по всему миру обеспечивают несмотря на размеры
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Из всех постсоветских стран самый большой ВВП на душу населения у Эстонии, а из пост-социалистических у Словении: раза в два с половиной больше, чем в России. Никакими существенными экспортными природными ресурсами эти страны не обладают: торгуют собственным квалифицированным трудом и умениями.
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Австрия на туризме и историческом наследии очень хорошо зарабатывает. Они только на Моцарте и лыжах зарабатывают больше, чем некоторые на нефти
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+
Всё так. В любой нормальной стране туризм - это очень жирная статья доходов. Это в дикие страны типа рашки туристы не едут, поэтому они и вынуждены продавать ресурсы. А в той же Австрии туризм развит очень хорошо, для него создана прекрасная инфраструктура. Вот на кого равняться надо, а не на всякие нефтяные-банановые недоимперии
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ОАЭ не пример, слишко м разные условия. Но Канада и Норвегия, в тех же широтах, стравнимое население на км2 и тоже нефть добывают в сложных условиях.
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Есть нюанс. Украина не строит из себя великую державу.
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Это плохо что Украина ничего не строит,а надо бы .
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Можно вместе с ей посмеятся. Учитывая что у нас и такой премии в 900 грн нет - будем смеятся сильннее но короче.
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Вообще то, на гривні єто около 340 грн выходит. Для смехдержавы как то слишком большая сума. "Вы это читали? 137 рублей на путевку в санаторий, а оставшиеся - на международный проезд!" - истерический смех ведущей росТВ на предэфирной записи новостей - Цензор.НЕТ 436
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А у вас особисто епоха бідності хіба у квітні 2019 року не скінчилася?
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есть, и даже намного больше, но не всем...
узкому кругу ограниченных людей.. (с)
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А мы строим из себя великую державу и "спасаем" окрестные народы?
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Не остри. Про "ничего" в моем комментарии не написано. В Украине жизнь не сахар, но украинцы оценивает себя адекватно. В России жизнь такая же нищая (что подтверждено в данном видео), но россияне, сидя в дерьме, мнят себя великими. А ватные малороссы типа тебя тоже дрочат на величие, которого нет.
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а что тут смешного? посмотрите выпуск "Гражданской обороны", или "Антизомби" (не помню), последних чисел января, где шалавы в норковых шубах пришли поздравлять бабушку - ветерана ВОВ, и принесли ей какую-то медальку и (внимание!) - батон! так что это никуя не смешно, ребята.....
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это было в Крыму...
те же зажравшиеся безмозглые раша-чинуши...
и поздравляли они блокадников Ленинградских, живущих в Крыму...
(что кощунственее вдвойне...еще бы тырсы в батон примесили...креативщики хреновые)
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даже эта хунхузка понимает что ******** занимается набутылизацией русни.
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"наша" 95та підворотня словами своїх клоунів нам ще не таке "ліпить" ...продайте землю ...продайте собаку ...продайте нирку ...оплатіть комуналку і здихайе швидше ...
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Нормально ,вата один хрен схавает очередные блага от ***** ,они там привыкли категориями стоимости фанфурика боярышника думать а не международными путешествиями ... "Вы это читали? 137 рублей на путевку в санаторий, а оставшиеся - на международный проезд!" - истерический смех ведущей росТВ на предэфирной записи новостей - Цензор.НЕТ 1465
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самое страшное это когда люди начинают смеяться над своей властью- в последние годы прав
ления дарагоголеонидаиллича смех уже стоял просто гомерический и даже перекройка меченно
го миши не спасла мордор от развала
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Осознание абсурда - предвестник развала )))
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Краще за всих роспропагандистів це робить сам путін, та це і не дивно він в цьому гуру, я дивуюсь не його майстерності обсцикати морди рюсского народа з серйозним виразом морди, а тому, як ці обісцяні з придуркуватим обісцяним рилом мовчки кивають гривами і аплодують йому за це.
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На электрометаллургическом комбинате в городе Старый Оскол прогорел ковш со сталью.
Видос эпичен не только льющимся на пол металлом, но и отборными комментариями рабочих.
Смотрите со звуком, но аккуратно - видео содержит лучшие обороты русского языка

https://www.youtube.com/watch?v=59QdsBFogkc&feature=youtu.be
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А представляете, если бы девушке дали озвучить размер украинской минимальной пенсии?
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Она может озвучить размер минимальной зарплаты в вяликой рассии.
Тоже ржать будет аки конь.

Минимальная зарплата в Украине впервые превысила минималку в России.



https://censor.net.ua/news/3168264/minimalnaya_zarplata_v_ukraine_vpervye_prevysila_minimalku_v_rossii



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Лучше бы ржавой бензоколонке не корчить из себя сверхдержаву и не убивать людей по всему миру.
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По всему миру все державы убивают людей, даже которые не "сверх", вон французы не выше РФ по мощи, а по всей северной и центральной Африке и Ближнему Востоку регулярно кого то мочат. Никак не получается однополярный мир. в котором только уполномоченные Богом америкосы стреляют, кого хотят.
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Так и там кацапы отираются. Нет бы поднять свои минималки до уровня США и Франции.
Так нет же, живут кровожадные смерды в г-не.
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кацапська самка гиржить пока...думає,що її не "касаєтся"...все буде,але пізніще...
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А где в списке участники штурма Зимнего и герои гражданской войны? бардак!
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