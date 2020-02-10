 "Вы это читали? 137 рублей на путевку в санаторий, а оставшиеся - на международный проезд!" - истерический смех ведущей росТВ на предэфирной записи новостей. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, курьезная запись не попала в эфир, однако была опубликована в соцсетях и быстро распространилась по сети.
Ведущая перечисляла, на что инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации и другие получающие льготы россияне, могут потратить полагающиеся им около 1500 рублей: около 900 рублей - на медикаменты, 137 рублей - на путевку в санаторий, а остальные - на проезд в международном транспорте к месту лечения и обратно.
После слов о деньгах, предназначенных на международный транспорт, ведущая не смогла сдержать смеха.
"Я старалась, вы слышали", - сказала она, извинившись перед коллегами и пытаясь унять смех.
Вашингтонский Обком
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"Сидит Вовочка на уроке, задумался. Учительница спрашивает:
- Вовочка, что случилось?
- Да, вот, МарьВанна, оказывается, у меня в Америке есть дед. Письмо написал, что постарел, слепнуть стал, некому передать в наследство свою фирму, завод и ранчо... Зовёт нас к себе - хочет сделать меня наследником... Вот и думаю, что делать...
- Вовочка, а что тут думать? Пусть дедушка продаёт всё, переезжает к нам. Мы его в дом престарелых разместим, ты его будешь навещать, а деньги он в Фонд Мира передаст... Напиши ему, об этом...
- Хорошо...
Через три месяца приходит Вовочка к "училке":
- МарьВанна, ответил дедушка... Пишет, что он уже ослеп, но ещё не ох.ел.............................
- Абраме, що ти робитимеш якщо кордони відкриють?
- Залізу на дерево.
- Чому???
- Розтопчуть...
У нас стояли такие, "труженники Донбасса" на демонстрации. Начинаешь на камеру снимать - все в рассыпную!
Спрашиваешь, когда уезжать собираются - молчат, отворачиваются.
Достаешь камеру - начинают убегать, Матрены!
Vіtаuskаs
Гражданская война в Украине. Свежие сводки. Бригада-200 на Донбассе пополнилась еще одним гражданином РФ - Алексеем Люликовым из Москвы, приехавшим "по братски" убивать украинцев.
Земля тебе стекловатой, Алексей! Здоровья и хорошего настроения!
то ли дело эта ведущая)))) смеялся вместе с ней)))
тыць:
https://youtu.be/zqWxIpqxqFg
Марихуана в Канаде, которые охраняют медведи?
и тем более у нее прекрасное воображение и чувство юмора ))))
они в разы меньше даже чем у нас и както нипанято тогда получается - четверть века
наша Ылита нещадно работает над благосостоянием народа а оно всё ухудшается.....
Всё так. В любой нормальной стране туризм - это очень жирная статья доходов. Это в дикие страны типа рашки туристы не едут, поэтому они и вынуждены продавать ресурсы. А в той же Австрии туризм развит очень хорошо, для него создана прекрасная инфраструктура. Вот на кого равняться надо, а не на всякие нефтяные-банановые недоимперии
узкому кругу ограниченных людей.. (с)
те же зажравшиеся безмозглые раша-чинуши...
и поздравляли они блокадников Ленинградских, живущих в Крыму...
(что кощунственее вдвойне...еще бы тырсы в батон примесили...креативщики хреновые)
https://www.youtube.com/watch?v=eeb3MMl3lB4&feature=emb_logo
ления дарагоголеонидаиллича смех уже стоял просто гомерический и даже перекройка меченно
го миши не спасла мордор от развала
Видос эпичен не только льющимся на пол металлом, но и отборными комментариями рабочих.
Смотрите со звуком, но аккуратно - видео содержит лучшие обороты русского языка
https://www.youtube.com/watch?v=59QdsBFogkc&feature=youtu.be
Тоже ржать будет аки конь.
Минимальная зарплата в Украине впервые превысила минималку в России.
https://censor.net.ua/news/3168264/minimalnaya_zarplata_v_ukraine_vpervye_prevysila_minimalku_v_rossii
Так нет же, живут кровожадные смерды в г-не.