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Все про:вице-премьер (104) Кабмин (11589) экономика (3549) Гончарук_Алексей (669)

 Гончарук заявил о планах усилить экономический блок в Кабмине. ВИДЕО

В правительстве продолжается обсуждение того, выделять ли новые министерства, а также назначение нового вице-премьер-министра, который будет координировать экономический блок.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире Факти ICTV в воскресенье вечером, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Абсолютно точно мы хотим усилить экономический блок, потому что у нас фокус на привлечение инвестиций и нам точно нужен человек в правительстве, который будет координировать министерства экономического блока: экономики, энергетики, инфраструктуры с точки зрения и с фокусом на привлечение инвестиций, и для того, чтобы защищать промышленность. Потому что действительно то состояние дел, которое сегодня есть в промышленности, требует особого внимания", - сказал Гончарук.

Также он отметил, что для выполнения таких обязанностей может быть назначен новый вице-премьер.

По словам премьера, в правительстве думают над тем, как усилить аграрное направление в Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, но он не видит предпосылок для разделения этого ведомства.

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Источник: https://censor.net.ua/v3174677
 
 
 Топ комментарии
 
усилить?! у меня сжалось сердце!
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живу в хрущевке,газом не пользуюсь с2004 года кран опломбирован!!!
пришла бумажка за доставку газа на 6 грн. !!!Запорожгаз ,вы там не офуели ???
клоуны шуруйте на сцену 95 го квартала !!! Гончарук заявив про плани посилити економічний блок у Кабміні - Цензор.НЕТ 19
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выпилю нах стояк на кухне заглушу нах чопиками и ведите свой
газ в обход моей кухни !!! Гончарук заявив про плани посилити економічний блок у Кабміні - Цензор.НЕТ 690
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Померлому майже 10 років тому українцю виставили рахунок за газ, https://uainfo.org/blognews/1581191792-pomerlomu-mayzhe-10-rokiv-tomu-***********-vistavili-rahunok.html
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та ничо страшного,пришлют третью платежку...за неиспользование газа. Гончарук заявил о планах усилить экономический блок в Кабмине - Цензор.НЕТ 2396
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...это уже четвертая будет, а третья - за транспортировку второй
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Напевне, Вірастюка візьмуть і ще декількох качків.
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В правительстве продолжается обсуждение того, выделять ли новые министерства, а также назначение нового вице-премьер-министра, который будет координировать экономический блок.

Из чего понимаем, что в стране остался, по меньшей мере, ещё один не пристроенный еврей.
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Интересно а чем можно усилить набор идиотов?
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табачную промышленность уже защитили...
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основная контрабанда-это сигареты.с росии,донбасса,приднестровья и беларуси.
для ее усиления прищемили легальных производителей.
это все что нужно знать об усилениях этой командыГончарук заявив про плани посилити економічний блок у Кабміні - Цензор.НЕТ 6216
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А этот с зелёной кружкой выглядит умнее. Гончарук заявив про плани посилити економічний блок у Кабміні - Цензор.НЕТ 6561
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...во-всяком случае - профессиональнее Гончарук заявив про плани посилити економічний блок у Кабміні - Цензор.НЕТ 8923 Гончарук заявив про плани посилити економічний блок у Кабміні - Цензор.НЕТ 1091
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У Гончарука, такие честные глаза и такая глупая морда... -- я, прям теряюсь, в этой рекламной жопе...*)
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а она чем на рояле без рук ??? или я шота в этой жызни не так понел.........
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Это секрет, но даю подсказку. Она не на рояле, а вместо
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Так он же сам говорил ,что он ни черта в экономике не понимает
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помним помним - мыпостроим мыдостигним мыобеспечим от толстолобика..... у меня проссьба
большая есть к тем кто за петю топит (ботами не буду обижать) спросите у Поршенки как бы он
сейчас поступил ещё в первом туре когда бубочка уже набирал за 40% и всё было понятно, он
жалеет что не слился под унылого полковника как это сделал Садовый ??? ведь если бы Поро
шенко тогда убрал бы свою кандидатуру рейтинг клоуна если бы не рухнул то по крайней мере он перестал быть интересен а петя мог бы один срок и министром МВС побыть........ но зато и
бубочка пролетел бы.
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Тільки "воєнний блок" скорочують. А тут, нові міністри, зами, зами замів, радники, обслуга і т.д., і т.п. На які бабки жируєте?
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на наші з вами від "амстердамських" тарифів
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Строчно.! Нужны няни для членов Правительства. Звонить по телефону 522 -22 55 спросить Алексея.
Без табу не предлагать
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После этой фразы феерического премьер-дебила на душе почему-то стало тоскливо.
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економіки у нас й так не існує ...а після "усиления" похерять і рештки ...воно ублюдочне з"єднає дві платіжки за газ в одну ...але комісій банку всеодно буде дві ... порахуйте кількість домогосподарств (квартир) в україні помножте на комісію 5-7гривень мінімум ...кожен місяць ...вуаля ..."підйом" економіки ...ну далі все зрозуміло ...з миру по нитці гнойчаруку з маркаровою "сорочка"
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... .марсіянін зеленожопий бездомний ... подрочи ...може відпустить ...
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уже дают кредит под 5-7-9 %, только вот люди отказываются их брать. потому то чтобы взять миллион еще миллион нужно иметь. все для малого бизнеса. суки не думают за антикризисную программу. за то как вывести 50% экономики из тени.как повернуть налоги и сборы с таможни в бютжет. как вернуть все украденное чиновниками. но зато на полтора месяца парализуют работу парламента потому что очень нужно продать землю. обьясните мне. ЗЕ с его бандой. наи люди или чьито агенты поставленные чтобы убить Украину как государство?
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Про КВН.
...прекрасно себе помню, как в году -- где-то в середине 60хх. -- сидел у родного батьки на коленках и смотрел на Маслюкова по чёрно-белому телеку. Помню даже некоторые шутки оттель...
-- шо б мне тогда кто-то сказал, шо из-за тупых детей этих смешных студентов, я свалю из Украины! -- я б папке ухо откусил бы не глядя бы! -- ещё б тогда б...
...но ... -- Папане щас 91 год и он тоже в Мюнхене, а не в Киеве... -- и ухи у него целые -- обои...*)

А КВН продолжается!
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Здание Кабмина прочное - можно сверху достроить еще несколько этажей , чтобы там можно было разместить усилителей экономического блока...
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Профаны в экономике наконец то додумались нанять специалиста, а за одно, если что, ответит за всех
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Для усиления надо взять Усика, пару боксеров, пару культуристов, пару борцов - и сразу все станет сильнее..
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Милованов, Маркарова, Смолий\Рожкова... уже не так сильны?
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Ми думаємо над тим,щоб одну няню координував другу няню,а тих двох нянь блокував третий шефнянь.








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нужен ещё нянь, чтобы контролировать всех этих нянь
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...Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог...Гончарук заявив про плани посилити економічний блок у Кабміні - Цензор.НЕТ 1746...
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потому что у нас фокус на привлечение инвестиций и нам точно нужен человек.. - цитата

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Гончарук заявив про плани посилити економічний блок у Кабміні - Цензор.НЕТ 2555

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Самые высокооплачиваемые клоуны работают вовсе не в цирке.
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Это как,всем экономическим идиотам зальют в горлянку бетон и затолкают в квадратные ящики?если да - то я поддерживаю.
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гончарук хочєт усіліть правітєльство фокуснікамі.
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Эта тварь, что рулит в партии Петушария - ходит в Раду и присутствует на всех судах по добровольцам... Задает Зеле на прямую вопросы почему не закрыт сайт "миротворец" и почему не сидит Стерненко.
Обращатся в ФСБУ я думаю смысла нет...
Видос очень рекомендую:

https://youtu.be/WIU08JAK_c0

Гончарук заявив про плани посилити економічний блок у Кабміні - Цензор.НЕТ 1893
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