 Гончарук заявил о планах усилить экономический блок в Кабмине. ВИДЕО

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире Факти ICTV в воскресенье вечером, сообщает Цензор.НЕТ.
"Абсолютно точно мы хотим усилить экономический блок, потому что у нас фокус на привлечение инвестиций и нам точно нужен человек в правительстве, который будет координировать министерства экономического блока: экономики, энергетики, инфраструктуры с точки зрения и с фокусом на привлечение инвестиций, и для того, чтобы защищать промышленность. Потому что действительно то состояние дел, которое сегодня есть в промышленности, требует особого внимания", - сказал Гончарук.
Также он отметил, что для выполнения таких обязанностей может быть назначен новый вице-премьер.
По словам премьера, в правительстве думают над тем, как усилить аграрное направление в Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, но он не видит предпосылок для разделения этого ведомства.
пришла бумажка за доставку газа на 6 грн. !!!Запорожгаз ,вы там не офуели ???
клоуны шуруйте на сцену 95 го квартала !!!
газ в обход моей кухни !!!
Из чего понимаем, что в стране остался, по меньшей мере, ещё один не пристроенный еврей.
для ее усиления прищемили легальных производителей.
это все что нужно знать об усилениях этой команды
большая есть к тем кто за петю топит (ботами не буду обижать) спросите у Поршенки как бы он
сейчас поступил ещё в первом туре когда бубочка уже набирал за 40% и всё было понятно, он
жалеет что не слился под унылого полковника как это сделал Садовый ??? ведь если бы Поро
шенко тогда убрал бы свою кандидатуру рейтинг клоуна если бы не рухнул то по крайней мере он перестал быть интересен а петя мог бы один срок и министром МВС побыть........ но зато и
бубочка пролетел бы.
Без табу не предлагать
...прекрасно себе помню, как в году -- где-то в середине 60хх. -- сидел у родного батьки на коленках и смотрел на Маслюкова по чёрно-белому телеку. Помню даже некоторые шутки оттель...
-- шо б мне тогда кто-то сказал, шо из-за тупых детей этих смешных студентов, я свалю из Украины! -- я б папке ухо откусил бы не глядя бы! -- ещё б тогда б...
...но ... -- Папане щас 91 год и он тоже в Мюнхене, а не в Киеве... -- и ухи у него целые -- обои...*)
А КВН продолжается!
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Обращатся в ФСБУ я думаю смысла нет...
Видос очень рекомендую:
https://youtu.be/WIU08JAK_c0