 Монумент "Родина-Мать" в Киеве не снесут, но демонтаж герба СССР с него предусмотрен законом, - директор УИНП Дробович. ВИДЕО

Как объяснил Дробович в эфире ObozTV, убрать советский герб со щита не только возможно, но и должно быть сделано по закону об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов, информирует Цензор.НЕТ.
"Это вполне возможно, и с технической точки зрения тоже. Это ряд процедур, технических и юридических, которые нужно выполнить. Тут надо меньше хайпа. Просто спокойно сделать дело", - отметил он.
Дробович призвал не обращать внимания на слухи о возможном сносе монумента. Он подчеркнул, что демонтировать саму "Родину-Мать" никто не собирается.
"Во-первых, это 300 тонн! Во-вторых, это очень сложная и знаковая для Украины архитектурная скульптура", – объяснил директор УИНП.
На вопрос, сколько времени понадобится, чтобы убрать со статуи коммунистические символы, он ответил: "Я бы очень хотел, чтобы до окончания моей каденции все это было цивилизованным способом (сделано. - Ред.)".
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Теперь я знаю, и поражаюсь украинскому скульптору Василию Бородаю, которой, судя по всему, догадывался откуда в будущем придет враг. Поэтому 100-метровая скульптура смотрит на Восток. Родина - Мать смотрит на Россию. И в руках ее щит и меч. И она точно знает откуда идет фашист. Андрей Булгаров
"МОНУМЕНТ". Виктор Егоров. Перша публікація - газета "Известия", перша половина 80-х років.Раджу прочитати, обсмієтеся.