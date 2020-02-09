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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (18550) памятник (1913) декоммунизация (482) Дробович (16)

 Монумент "Родина-Мать" в Киеве не снесут, но демонтаж герба СССР с него предусмотрен законом, - директор УИНП Дробович. ВИДЕО

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович призвал не обращать внимания на слухи о возможном сносе монумента "Родина-Мать" в Киеве.

Как объяснил Дробович в эфире ObozTV, убрать советский герб со щита не только возможно, но и должно быть сделано по закону об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов, информирует Цензор.НЕТ.

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"Это вполне возможно, и с технической точки зрения тоже. Это ряд процедур, технических и юридических, которые нужно выполнить. Тут надо меньше хайпа. Просто спокойно сделать дело", - отметил он.

Дробович призвал не обращать внимания на слухи о возможном сносе монумента. Он подчеркнул, что демонтировать саму "Родину-Мать" никто не собирается.

"Во-первых, это 300 тонн! Во-вторых, это очень сложная и знаковая для Украины архитектурная скульптура", – объяснил директор УИНП.

На вопрос, сколько времени понадобится, чтобы убрать со статуи коммунистические символы, он ответил: "Я бы очень хотел, чтобы до окончания моей каденции все это было цивилизованным способом (сделано. - Ред.)".

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Источник: https://censor.net.ua/v3174673
 
   
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давно час, бо виходить, що в нас родіна-мать то якесь дохле ссср.
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І майже 30 років "совки" на те м@стурбують.
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Дадим Леонидовне на щит герб Украины - Тризуб и пусть стоит на страх врагам. Тем более, что смотрит она, с оружием в руках, в правильную сторону
Теперь я знаю, и поражаюсь украинскому скульптору Василию Бородаю, которой, судя по всему, догадывался откуда в будущем придет враг. Поэтому 100-метровая скульптура смотрит на Восток. Родина - Мать смотрит на Россию. И в руках ее щит и меч. И она точно знает откуда идет фашист. Андрей Булгаров
Монумент "Родина-Мать" в Киеве не снесут, но демонтаж герба СССР с него предусмотрен законом, - директор УИНП Дробович - Цензор.НЕТ 6971
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Предлагаю герб совка снять, а на меч чучело Ху*ла нанизать. И пусть так стоит.
Монумент "Родина-Мать" в Киеве не снесут, но демонтаж герба СССР с него предусмотрен законом, - директор УИНП Дробович - Цензор.НЕТ 4670
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...под ***** другое место забронировано... Монумент "Родина-Мать" в Киеве не снесут, но демонтаж герба СССР с него предусмотрен законом, - директор УИНП Дробович - Цензор.НЕТ 4534
Монумент "Родина-Мать" в Киеве не снесут, но демонтаж герба СССР с него предусмотрен законом, - директор УИНП Дробович - Цензор.НЕТ 3836
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Найкращий стіб на тему Залізної Баби -
"МОНУМЕНТ". Виктор Егоров. Перша публікація - газета "Известия", перша половина 80-х років.Раджу прочитати, обсмієтеся.
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Есть же в Украине тот парень который снимает свои видео на высотных зданиях без страховки.)
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та зрозуміло, гусенята, курчата, свиня погано їсть......
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При Порошенко даже герб СССР не сняли с монумента? )) Порохоботы, вы ХДЕ? Петя снова обкакался ))
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Во первых от этого взятки брать не перестанут в Украине. Во вторых что с памятью вашей стало в этом институте. Забыли где вы были 29 лет назад? Вы были в СССР и это советский памятник и советская символика.
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Украина была оккупирована российскими фашистами, клоун ты безмозглый!
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Снеси мост Патона и метро тогда и вообще все. Раз при оккупантах построили.
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гениально и бюджетных грошей побольше просите
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