 Монумент "Родина-Мать" в Киеве не снесут, но демонтаж герба СССР с него предусмотрен законом, - директор УИНП Дробович. ВИДЕО

Как объяснил Дробович в эфире ObozTV, убрать советский герб со щита не только возможно, но и должно быть сделано по закону об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов, информирует Цензор.НЕТ.

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"Это вполне возможно, и с технической точки зрения тоже. Это ряд процедур, технических и юридических, которые нужно выполнить. Тут надо меньше хайпа. Просто спокойно сделать дело", - отметил он.

Дробович призвал не обращать внимания на слухи о возможном сносе монумента. Он подчеркнул, что демонтировать саму "Родину-Мать" никто не собирается.

"Во-первых, это 300 тонн! Во-вторых, это очень сложная и знаковая для Украины архитектурная скульптура", – объяснил директор УИНП.

На вопрос, сколько времени понадобится, чтобы убрать со статуи коммунистические символы, он ответил: "Я бы очень хотел, чтобы до окончания моей каденции все это было цивилизованным способом (сделано. - Ред.)".

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