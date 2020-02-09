 В России пассажирский авиалайнер с 94 людьми на борту "сел на брюхо" при жесткой посадке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, на борту находились 94 человека, никто из них не пострадал.





В Росавиации сообщили, что причиной инцидента стали проблемы самолета с шасси. Лайнер выполнял рейс по маршруту Москва-Усинск.





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Пассажиров высадили с помощью надувных трапов. Аэропорт временно закрыт, ведутся работы по ликвидации последствий инцидента.

В сети появились видео, сделанные пассажирами во время и после жесткой посадки борта.



