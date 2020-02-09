 В России пассажирский авиалайнер с 94 людьми на борту "сел на брюхо" при жесткой посадке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, на борту находились 94 человека, никто из них не пострадал.
В Росавиации сообщили, что причиной инцидента стали проблемы самолета с шасси. Лайнер выполнял рейс по маршруту Москва-Усинск.
Пассажиров высадили с помощью надувных трапов. Аэропорт временно закрыт, ведутся работы по ликвидации последствий инцидента.
В сети появились видео, сделанные пассажирами во время и после жесткой посадки борта.
пишите правильно - на россии
DANA TAUSCH
Компания Apple планирует покинуть РФ в связи с попыткой прямого контроля своей продукции и программного обеспечения со стороны правительства РФ.В Apple отметили,что не считают российский рынок стратегически важным и в случае принятия закона о росс.приложениях могут его покинуть.
он скрепы надувает
униан соврал,а цензор перепечатал не посмотрев видео
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Мuд Роисси
Во-первых, это красиво:
Но могло быть и лучше.