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 Происшествия, За рубежом
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Все про:авиакатастрофа (1282) Россия (74880) самолет (2320)

 В России пассажирский авиалайнер с 94 людьми на борту "сел на брюхо" при жесткой посадке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В аэропорту российского города Усинск совершил жесткую посадку авиалайнер компании "ЮТэйр", которій выполнял рейс по маршруту Москва-Усинск. Самолет ударился хвостовой частью о взлетно посадочную полосу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, на борту находились 94 человека, никто из них не пострадал.

В России пассажирский авиалайнер с 94 людьми на борту сел на брюхо при жесткой посадке 01
В России пассажирский авиалайнер с 94 людьми на борту сел на брюхо при жесткой посадке 02

В Росавиации сообщили, что причиной инцидента стали проблемы самолета с шасси. Лайнер выполнял рейс по маршруту Москва-Усинск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В аэропорту Стамбула самолет при посадке выехал за пределы ВПП и разломился на части, 120 пострадавших (обновлено). ФОТОрепортаж

Пассажиров высадили с помощью надувных трапов. Аэропорт временно закрыт, ведутся работы по ликвидации последствий инцидента.

В сети появились видео, сделанные пассажирами во время и после жесткой посадки борта.

Источник: https://censor.net.ua/v3174655
 
   
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Кацапы уникальны: самолет сел - все живы, но из аварийного выскакивают и ноги ломают.
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Потому, что американский Боинг 737, а не рашенское СуперГовно 100.
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Дивлюсь,ще й мужик на радощах брейк-данс вирішив показати.
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От скажіть, а новина про Казахстан вже нецікава? Те, що у масовій бійці загинуло 8 чоловік, спалене ціле село, десятки автомобілів, у регіона режим НС і блокпости? Ні, краще писати про те, як десь нарасєї літак виїхав за межі зпс.
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Та будет новость. Редакторы Цензора в объективном свете хотят преподнести информацию.
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Вже BBC об'єктивно висвітлила, цензор може спізнитись.
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З приводу чого бійка?? Якщо уголовщина, то теж воно нам не потрібно
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За попередніми даними міжетнічний конфлікт. Хоча влада це заперечує і наполягає на побутовій причині.
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эх, чуть чуть бы еще и до хорошей новости дотянуло бы
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Цензор,
пишите правильно - на россии
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DANA TAUSCH



Компания Apple планирует покинуть РФ в связи с попыткой прямого контроля своей продукции и программного обеспечения со стороны правительства РФ.В Apple отметили,что не считают российский рынок стратегически важным и в случае принятия закона о росс.приложениях могут его покинуть.
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Там ихние шлюхи, выкладывают объявления типа, отсосу за айфон,как они бедолажки теперь без айфона жить будут.
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Навіщо писати такі новини якщо немає жертв..Якщо не загинув жоден окупант,новини не заслуговують на увагу. В России пассажирский авиалайнер с 94 людьми на борту "сел на брюхо" при жесткой посадке - Цензор.НЕТ 5798
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Уважаемые пассажиры, пожалуйста, вырвите из ваших паспортов две первые страницы, сверните их трубочкой и засуньте себе в задницу. А то прошлый раз самолет упал, и такая неразбериха получилась...
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так а где надувные трапы?не хватило духу надуть? В России пассажирский авиалайнер с 94 людьми на борту "сел на брюхо" при жесткой посадке - Цензор.НЕТ 6069
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руцкий дух не для трапов
он скрепы надувает
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Пассажиров высадили с помощью надувных трапов.Источник: https://censor.net.ua/v3174655

униан соврал,а цензор перепечатал не посмотрев видео
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Оччччки купи!!!
Второе фото посмотри! С главного на надувном, упоротые с аварийного по крылу ноги ломают
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Есть там видно, но некоторые решили выйти по своему, чтобы упасть и сделать кадр фотографу.
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Alexey Navalny



Новая министр культуры России. Никогда ещё знаменитый анекдот про прачечную не был так близок к жизни

В России пассажирский авиалайнер с 94 людьми на борту "сел на брюхо" при жесткой посадке - Цензор.НЕТ 1266
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У экипажа самолёта кончилось топливо... Пришлось лететь трезвыми...
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Командир воздушного судна: - Э, куда ломанулись, а аплодисменты?
В России пассажирский авиалайнер с 94 людьми на борту "сел на брюхо" при жесткой посадке - Цензор.НЕТ 3815
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Все более, менее кацапские пилоты, давно убежали в Китай и Южную Корею работать
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Кстати один знакомый из НАУ пару лет назад уехал на Рашку работать в авиаслужбе РФ. Надеюсь ето он подпилил шасси. Может он под прикрытием и зря я его матом крыл
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)))) а туалет на улице ??? На природе... Романтика )))
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Отрихтуют, погрунтуют, покрасят и снова-- кацапов возить.
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Дайте угадаю. Боинг 737? Тут даже не надо быть экстрасенсом.
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а шо робиця в Польщі, Чехії... бо якось у нас на цензорц тілівізірь в одну сторону дивиця
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Ну, на росії люди можуть, по-п'яні, ще кілька разів повернутися в аварійний літак, щоб нахаляву з'їхати з надувної гірки!
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